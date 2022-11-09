你是否在寻找一个简单但值得信赖的键值数据库来存储你的数据？如果是，这篇文章就是为你准备的。市场上各种流行的和可用的数据库声称比它们应得的多得多。那么，该相信谁呢？好吧，Redis 是最受欢迎和最值得信赖的数据库之一，它的速度快，成本效益高，能够在更大的范围内对地理空间数据进行实时处理，并提升了速度。Redis 提供了一个数据结构服务器，用作键值数据库，并有效地管理缓存和作为一个消息中介工作。各种各样的数据管理对于Redis ，都不是问题。让我们深入了解一下这个键值数据库Redis 。

什么是键值数据库？

一个特定的NoSQL数据库被称为键值数据库，通常被称为键值存储。一个键值数据库或键值存储使用一个简单的字符串或单键或一组键/删除键/多键来访问相关的值，不像早期的关系型NoSQL数据库，将数据结构保存在预定义的表和列中服务。它们被统称为键值对。这些值的范围可以从具有几个嵌套值的特定对象到简单的字符串数据类型，如文本或整数。每一个简单的字符串键都是一个特定的指定数字，与交易或维护数据的位置相协调。

什么时候使用键值数据库

你的应用程序可能是不稳定的，如果它必须管理大量的小的连续读和写。对键值数据库的访问是快速和内存的。储存网页，以URL为键，网页为值；储存基本数据，如客户信息；保存购物车、产品类别和电子商务产品信息的内容。对于不需要频繁更新或支持复杂查询的程序。

键值数据库的用例

购物车

它作为电子商务网站或在线键值商店，可能在一瞬间获得数十亿的订单，特别是在假期即将到来的时候，这对购物来说是非常好的。通过分布式处理和存储，键值数据库可以扩展到支持数以百万计的并发用户和超常量的状态变化。键值数据库中已有的冗余可以处理存储节点的损失。

会话存储

当用户登录时，一个会话由一个面向会话的程序发起，比如一个网络应用程序，它一直持续到现有用户退出键值存储或键值数据库，直到登录时间延长，直到会话过期。在这段时间内，程序将所有与会话相关的信息保存在NoSQL数据库或主内存中。会话数据类型的一些例子包括用户档案细节、信息传递、个性化数据和主题、推荐、定向促销和折扣。每个用户会话都有一个特定的标识符。快速键值存储更适合会话数据类型，因为除了主键/删除键/多个键或一个简单的字符串，它永远不会被其他东西查询。一般来说，键值数据库的每页开销可能比关系型数据库低。

什么是Redis ？

远程字典服务器，或称Redis ，是一个快速、可访问、内存中的键值数据库。Salvatore Sanfilippo，Redis 服务器的创建者，打算提高他的意大利公司的可扩展性，这就是项目的开始。从那里，他创建了一个Redis 实例，一个NoSQL数据库、缓存、消息代理、删除键、多键和队列，现在正在使用中。

Redis Redis 键值数据库在五年多的时间里一直被列为最受欢迎的 ，使其成为当今最受欢迎的开源引擎之一，其响应速度低于一毫秒，能够为游戏、广告技术、金融服务、医疗保健和物联网等领域的实时应用提供每秒数百万次查询。 服务器是缓存、游戏、收集分析、会话管理、排行榜、聊天/视频通话、地理空间、乘车、视频流和酒吧应用程序的一个很好的选择，因为它可以立即和迅速颁布。Stack Overflow Redis

对于运行Redis 实例，AWS 提供两种完全管理的服务。Redis 键值数据库或键值存储是兼容的、可靠的、具有闪电般的性能的内存数据库服务是亚马逊MemoryDB ，用于Redis 服务器。凭借微秒级的延迟，完全管理的缓存服务Amazon ElastiCache forRedis ，加快了从主要数据库和数据存储的数据访问。此外，ElastiCache 支持Memcached ，这是另一个很受欢迎的开源缓存引擎。

Redis 作为一个数据库好吗？

Redis 键值数据库或键值存储最初是作为缓存数据库设计的，但后来转变为中央数据库。 服务器是现代应用中常用的主要数据库。大多数 服务的提供者支持 实例作为数据保持者和缓存维护者，但不作为主数据库。除了使用 服务器外，你还需要一个不同的数据库，如 。这增加了复杂性，减少了响应时间，并阻止你充分使用 实例。Redis Redis Redis Redis DynamoDB Redis

Redis 服务器是各种数据量的数据库，从兆字节-- 到兆字节-- 的数据，都可以被处理和存储。通过将Redis作为主数据库和内存缓存的能力与 Enterprise结合在一个系统中，你可以摒弃运行两种不同方法的复杂情况和响应时间。此外， 可用作支持多种模式的主数据库，允许你在其顶层构建当代应用程序和基于低时间间隔的微服务构建。MB TB Redis Redis

使用Redis Enterprise的本地功能（模块）来取代对不同的缓存选项和数据库的需求，例如。

Redis 实例JSON，存储JSON文档和流，用于收集和传播数据

实例JSON，存储JSON文档和流，用于收集和传播数据 对于额外的索引，使用 RediSearch

关系的复杂性与 RedisGraph

RedisTimeSeries 用于监测应用程序

用于监测应用程序 RedisBloom 用于排行榜、游戏和欺诈检测

用于排行榜、游戏和欺诈检测 RedisAI 用于推理和即时的AI特征存储

用于推理和即时的AI特征存储 利用企业集群、自动扩展和 Geo-Distribution ，是 Active-Active ，以利用上述的那些优势。

Redis 的速度如何？

Redis 是一个相当快的评估工具，如果有的话就好了。要知道 实例的动作有多快。其次， 需要一些平台经验的数据类型，可以利用这些数据类型来衡量Redis的性能的大小。，幸运的是，提供了这样一个工具和一些广泛使用的硬件系统的经验信息。Redis Redis Redis

Redis 性能可以用 基准来评估。命令行可以确定特定的 命令在管道模式、正常模式和各种压力下的运行情况。Redis Redis

Redis 表现得特别好。一个键值数据库系统的最大负载水平和设置与获取时间的消耗水平通常是亚毫秒级的。通过使用管道，可以提高 操作的有效性。Redis

请看以下使Redis 实例快速的因素。

内存

Redis 是一个内存NoSQL数据库。因此，有一个 的限制。因此， 采用了定义的驱逐策略，当内存存储数据耗尽时，会造成内存外或数据驱逐。RAM Redis

连接

客户端应用程序发送至Redis 的每个动作都发生在连接上下文中。无论是由于你的操作系统、Redis的设置，还是服务提供商的计划，到Redis 服务器的最大连接数总是受到限制。如果有足够的可用资源，一个新的应用程序客户端或执行会话应该总是能够连接。

缓存

程序应该访问保存的内容，以使缓存工作在最佳状态。

驱逐

如果你的缓存命中率低于某个阈值，可能表明已经触发了驱逐，从Redis ，并导致缓存失误。

过期的对象

也许你没有过期的缓存对象，因为驱逐是在Redis的内存不足时开始的。

Redis 比MongoDB 好吗？

让我们试着回应一下Redis 与MongoDB 的争论。没有一种解决方案适用于所有情况。因此，必须根据业务需求、财务限制和下面指出的其他因素来做出选择。Redis 与MongoDB 的比较中使用的主要标准如下。

特点

Redis 包括耐久性、缓存和无故障崩溃修复等功能，而 有地图还原和数据聚合功能。 MongoDB

包括耐久性、缓存和无故障崩溃修复等功能，而 有地图还原和数据聚合功能。 MongoDB 有使用角色的会计控制。然而， Redis 则没有。

性能

与 MongoDB 相比， Redis 实例更善于处理繁重的工作负载。 Redis 利用简单的字符串、单核和单线程。

相比， 实例更善于处理繁重的工作负载。 利用简单的字符串、单核和单线程。 Redis 因此，在性能方面略微优于 MongoDB 。一旦 CPU 限制， MongoDB 同样以响应缓慢而闻名。

可扩展性

与 Redis 相比， MongoDB 在可扩展性因素方面提供了优越的支持。 MongoDB 在物理平台上优化了 RAM 的功能，但 Redis 限制了RAM的消耗。

相比， 在可扩展性因素方面提供了优越的支持。 在物理平台上优化了 的功能，但 限制了RAM的消耗。 尽管 Redis 有许多外围功能，但用 MongoDB 来扩展更容易。

平台支持

一个用于内存数据结构的服务器是 Redis .；它与消息经纪人一起工作并允许缓存。在Java客户端的帮助下，它提供了对spring缓存的支持。

.；它与消息经纪人一起工作并允许缓存。在Java客户端的帮助下，它提供了对spring缓存的支持。 独立于平台的NoSQL数据库 MongoDB ，有用于分析的BI连接器，支持spring数据，以及使用命令行的交互式 Redis 命令查询界面。

数据库架构

Redis 服务器和 客户端都是Redis的数据库架构的组成部分。数据由 服务器保存在内存中。 Redis Redis

服务器和 客户端都是Redis的数据库架构的组成部分。数据由 服务器保存在内存中。 一个专注于文档的NoSQL数据库是 MongoDB 。用于带入和带出二进制数据、接近安全和特征数据以及构建分布式系统的工具， GridFS ，和 MongoDB Compass都是NoSQL数据库结构的一部分。

编程语言支持

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis 实例所支持。

实例所支持。 C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk ，等等，只是 MongoDB 支持的一些编程语言。

复制支持

Redis 支持主-主和主-从复制。

支持主-主和主-从复制。 MongoDB 支持主-从复制。

安全性

在实施 Redis 命令之前，坚持坚实的认证协议。然而，它只需要一个直接的基于密码的认证来授予用户访问权，这可能会影响到安全。

命令之前，坚持坚实的认证协议。然而，它只需要一个直接的基于密码的认证来授予用户访问权，这可能会影响到安全。 安全性是 MongoDB 认真对待的问题。它使用加密的 Redis 数据类型和认证程序来验证用户。在 MongoDB 中指定访问和命令的能力，使用户能够根据角色责任分配账户，增强安全性。

文件支持

你可以得到技术文件、指令和 Redis 键值数据库的编程支持。

键值数据库的编程支持。 你可以找到 MongoDB 的技术文件和扩展手册。

价格

Redis的企业云的价格根据需要存储的 Redis 数据类型的多少而改变。它的许可是基于一个订阅系统-Redis的免费基本价格选项。更高版本的定价从 7美元 的月费开始。

数据类型的多少而改变。它的许可是基于一个订阅系统-Redis的免费基本价格选项。更高版本的定价从 的月费开始。 MongoDB 的基本计划同样是免费的。为商业增加另一个许可证的费用将是每月57美元。

概括地说

在讨论了Redis - 键值数据库，所有在Redis 键值数据库中操作的基本Redis 数据类型，以及用于管理它们的标准Redis 命令之后。你必须对Redis 键值数据库有相对充分的了解，并可以开始在个人和企业中使用Redis 。总之，Redis 键值数据库以其基本功能和一般用户的数据结构、服务器存储和缓存目的，对真实和系统的优化做出了有利的贡献。你可以关注Redis 网站上的在线文档，它将概述有关该平台的更多信息。

同样，一旦开始使用它，你可以进一步探索它的额外高级组件，如交易、管道等，以及更多。然而，这些高级特性通常不用于Redis key-value数据库消费者的命令行界面，而是更普遍地用于通过各种编程语言编码的不同创建的应用程序。

不仅对于用编码制作的应用程序，而且对于使用 平台开发的应用程序也是有益的。 no-code像AppMaster 。AppMaster 是一个no-code 应用程序开发平台，允许你用一个简单的界面建立你的网络和移动应用程序。 drag-and-drop界面。

AppMaster 有一个 模块。开发人员可以使用键值连接到任何 数据库，用于微服务之间的同步，以及在使用Redis Redis websocket平衡的情况下。