您肯定已经知道，在网站、 Web 应用程序和移动应用程序开发方面，我们必须考虑前端和后端开发。简单来说，前端开发涉及与用户界面以及用户可以与之交互（例如单击或点击）的网站、Web 应用程序或移动应用程序的所有元素相关的任何内容。

另一方面，后端开发包括编写代码以使网站、Web 应用程序或移动应用程序顺利运行。因此，后端开发涉及数据库、服务器、API 端点、请求管理等。

前端和后端代码是同一枚硬币的两个方面：没有一个比另一个更重要，任何应用程序都需要两者都能工作。然而，对于许多开发人员来说，后端是最具挑战性的：它不那么引人注目，更复杂，而且它是一个观众只会注意到的幕后工作。好消息是，我们今天拥有可以让后端开发更轻松、更有趣的工具！它们是无代码后端开发工具。但是我们所说的无代码后端是什么意思？这怎么可能？

什么是无代码后端？

无代码后端是一种不需要开发人员手动编写代码的后端开发方法。通过无代码后端开发，您可以通过可视化开发工具构建应用程序的后端（ 关系数据库、数据存储、权限、请求、 API端点……）。此类可视化开发工具主要有：

预建的开发构建块 预建的应用程序模板 可视化界面 一个拖放系统，允许您选择模板，使用提供的构建块对其进行自定义，并组装您的 Web 应用程序或移动应用程序，而无需手动编写代码。

无代码后端如何可能？

如果您想尝试无代码后端应用程序开发方法，那么您首先需要的也是最重要的东西是无代码后端平台。无代码平台为您提供了我们在上一段中提到的可视化开发工具：模板和构建块以及可视化编辑器。后端脚本在哪里？

无代码平台本身会自动生成后端代码；它将完美无瑕（因为不是人类创造的）、优化且易于访问。关于最后一点 - 后端代码的可访问性 - 确保选择保证访问它的无代码平台。

出于一些重要原因，您希望能够访问后端代码：

访问后端代码可确保您的开发应用程序拥有完整的财产。

访问后端代码也保证了手动编辑它的可能性。这不是必需的，但开发人员——尤其是那些不熟悉无代码后端开发的人——可以放心，如果他们可能觉得受到视觉无代码后端工具的限制，他们将能够接受代码并开始手动编辑。

无代码平台的选择非常重要，因为它可能会增强或限制您的开发过程。

最好的无代码后端构建器：AppMaster

我们已经谈到了选择正确的无代码后端构建器的重要性，因此我们无法避免提供有关当今市场上最好的无代码平台之一的建议：AppMaster。

什么是 AppMaster

AppMaster 是一个无代码平台，让您无需编写代码即可创建后端、移动应用程序和 Web 应用程序、自动化工作流、创建客户门户等等。使用 AppMaster 从头开始创建应用程序实际上需要无编码技能：值得强调的事实是 AppMaster 不是低代码应用程序（低代码平台提供了一些可视化的无代码后端工具，但仍然需要开发人员知道并使用一些代码和编程语言）但是一个无代码平台，它提供所有无代码后端工具来从零开始构建应用程序，而无需编写一行代码。

当您使用可视化界面创建应用程序时，AppMaster 会自动生成后端代码。在任何时候，您都可以访问后端代码并进行检查。如果您愿意，您可以在应用程序开发过程结束时编辑或导出代码。

AppMaster：不仅仅是应用程序开发

AppMaster 不仅仅是一个工具，开发人员可以使用它来加快构建移动和 Web 应用程序的过程。它实际上是任何企业家或专业人士都应该保留在他们的数字工具库中的工具，因为它可以帮助提高工作流程的效率。

AppMaster 的主要用途之一是自动化业务环境中的工作流。使用此无代码后端工具，您不再需要聘请专业开发人员来构建加速业务流程所需的自动化数字工具。使用 AppMaster，您可以自动推送通知、更新关系数据库并与其他应用程序集成，所有这些都使用不需要编码知识的可视化工作流构建器。

如何使用 AppMaster 自动化业务流程

没有比通过示例更好的方式来了解无代码后端应用程序开发过程的工作原理了。让我们描述一下可以引导您自动化业务工作流程的过程，而无需任何 AppMaster 编码知识。

定义您的工作流程

如果您想自动化您的工作流程，您需要将其简化为核心：当某事发生时，会触发另一个事件。例如，当新用户订阅我的时事通讯时，会自动发送一封欢迎电子邮件。如果你想手动停止做动作，你需要减少到这个方案：动作 - 触发器 - 后果事件。

设计您的自动化业务流程

一旦您映射了您的工作流程，您只需使用 AppMaster 的可视化界面作为画布并将其构建块作为流程的步骤来复制它。

AppMaster：核心功能

现在是讨论 AppMaster 的核心功能的时候了。这是一种了解无代码后端工具所有可能性的方法。正如您即将发现的那样，使用无代码后端平台，您甚至可以管理应用程序开发过程中最复杂的方面，这些方面需要多年的编程教育。

业务流程调度器

使用 AppMaster，您不仅可以自动化工作流程，还可以安排自动化工作流程。您可以提前管理您的业务流程，以便在您处理业务的其他方面（例如营销、招聘、供应等）时，事情会在一周或一个月内自动发生。

内置 API 构建器

使用 AppMaster，您可以通过 API 端点和请求集成两个软件块，而无需使用代码。可视化工具允许您设置和管理手动或自动生成的多个 API 端点以及相关请求。

API 构建器不仅支持经过身份验证的 API 请求，而且还允许您绕过 API 端点设置和管理阶段：有现成可用的模块可让您将项目与第三方服务集成。 API builder 工具是一种解决方案，当没有现成可用的模块时，您可以随时使用它来管理 API 集成。

无代码数据库

当您处理后端开发时，数据库是管理的主要方面之一。 AppMaster 为您提供管理托管和灵活数据库并自动更新它们所需的所有可视化工具。

推送通知

当您运行许多自动化流程时，推送通知可能变得非常重要。没有他们，很多事情可能会被忽视，因此无法管理，从长远来看会损害您的业务（想象一下，如果您停止回复客户支持只是因为您在用户写信给您时没有收到通知会发生什么！）。

使用 AppMaster，您只需单击几下即可设置推送通知的触发器。

协程

Goroutines 允许您创建并行运行的异步程序。这是一种更有效地执行任务的方法，因此比顺序编程更快。这是 AppMaster 为您提供增强应用程序性能的部署过程之一。

即使对于使用 AppMaster 的编程技能较少的人来说，以传统方式（手动编写代码）实现的复杂任务也变得更加容易和可实现。

具有复制管理的文件存储

使用 AppMaster，您还可以通过自动搜索重复项或“垃圾”（您不使用或不需要的文件）来优化您的存储空间。

无代码后端：为您的业务带来的优势

如您所见，无代码后端方法不会限制您的可能性，相反，它会增强它们。如果您经营一家企业，则使用无代码后端工具会转化为：

结论

我们刚刚介绍了无代码后端开发的每一个细节，从数据库管理到 API 集成。许多专业开发人员经常想知道传递到无代码方法是否会限制他们的创造力或可能性。通过我们的示例，我们展示了 AppMaster 如何使用允许他们管理后端开发最复杂方面的工具来增强开发人员的创造力和可能性。虽然市场上有许多无代码后端平台，但 AppMaster 仍然是最受推荐的：它将用户友好性与无代码应用程序构建器可以提供的最先进工具相结合。