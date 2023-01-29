欢迎全面考察 Amazon Web Services(AWS)，这个领先的云计算平台已经彻底改变了技术行业。AWS ，提供广泛的先进解决方案，以满足各种规模的企业的不同需求，从小型创业公司到大型企业。凭借其在存储、计算、安全和人工智能等关键领域的尖端产品，AWS 已经确立了自己作为创新和性能基准的地位。在这篇详细的文章中，我们将深入探讨AWS的独特优势和能力，以及它如何帮助你的企业实现最佳的成功、效率和可扩展性。

什么是云计算？

云计算是一种IT服务的交付模式，用户可以通过互联网访问共享计算资源，而不是管理和维护自己的基础设施。云计算使人们能够按需访问可扩展的资源，如存储、计算能力和软件应用程序，提供诸如节约成本、提高敏捷性和降低IT复杂性等好处。

什么是AWS ？

AWS (Amazon Web Services)是一个远程计算服务（也称为网络服务）的集合，构成了由Amazon.com提供的云计算平台。这些服务在全球12个地理区域运行，提供各种服务，如计算能力、存储、数据库和分析，使企业更容易扩展和运行应用程序和服务。AWS 客户受益于世界上最大的云计算平台提供的安全性、可靠性和可扩展性，以及一系列用于监测和管理其资源的工具。

AppMaster是一个no-code 平台，为个人和企业开发和启动他们的应用程序提供了一个方便的解决方案，而不需要编写代码。这个创新的平台利用AWS 的强大基础设施来托管其用户应用程序和产品服务器。该平台利用了AWS 服务器的力量，这些服务器配备了基于ARM架构的最新Graviton3处理器，确保了可靠和高效的性能。这种尖端技术和用户友好界面的结合，使AppMaster 成为任何希望快速有效地启动应用程序的人的宝贵资产。凭借其简化开发过程的能力，AppMaster 是那些没有或很少有编码经验的人的理想选择。

的历史AWS

Amazon Web Services(AWS)于2006年3月推出，为开发者和企业提供访问亚马逊广泛的基础设施网络服务套件的机会。最初，该服务专注于为开发人员提供简单、可扩展和经济的存储解决方案。随着时间的推移，AWS ，扩大其服务范围，包括计算、数据库、分析、机器学习、移动、安全等一系列服务。今天，AWS 是世界上最大的云计算平台，拥有从初创公司到大型企业的数百万客户，包括Netflix、Airbnb和Twitter等大公司。AWS 不断创新和扩大其产品，巩固了其作为云计算行业领导者的地位。

AWS 是如何工作的？

AWS (Amazon Web Services)作为一个云计算平台运作，通过互联网提供对各种IT资源的远程访问。AWS 提供的服务包括计算能力、存储、数据库，以及用于应用开发、部署和管理的各种工具和服务。要使用AWS ，客户注册一个AWS 账户，然后通过AWS 管理控制台、API或命令行工具访问他们需要的资源。客户可以选择他们需要的服务，只为他们所消耗的资源付费，提供一个具有成本效益和灵活的解决方案。

AWS 在全球范围内运营，数据中心分布在全球多个地理区域。这使客户能够选择他们希望存储数据的地点，为数据隐私和安全提供额外的控制。 ，还提供一系列安全和合规性认证，如 、 、AWS SOC PCIHIPAA，帮助客户确保他们的数据是安全的，符合相关法规。 ，为通过互联网访问广泛的IT资源提供可扩展、灵活和经济的解决方案，而无需维护和管理基础架构。AWS

优点是AWS

可扩展性 ： AWS 提供对大量计算资源的按需访问，使企业能够轻松地根据需要扩展其IT基础设施。

： 提供对大量计算资源的按需访问，使企业能够轻松地根据需要扩展其IT基础设施。 成本效益 ： AWS 客户只需为他们所消耗的资源付费，提供一个具有成本效益的解决方案，没有前期费用或长期承诺。

： 客户只需为他们所消耗的资源付费，提供一个具有成本效益的解决方案，没有前期费用或长期承诺。 可靠性 ： AWS 运营一个由高度安全和可靠的数据中心组成的全球网络，提供高可用性和灾难恢复能力。

： 运营一个由高度安全和可靠的数据中心组成的全球网络，提供高可用性和灾难恢复能力。 灵活性 ： AWS 提供广泛的服务，包括计算、存储、数据库和分析，使客户能够建立和运行各种应用程序和服务。

： 提供广泛的服务，包括计算、存储、数据库和分析，使客户能够建立和运行各种应用程序和服务。 创新性 ： AWS 大量投资于研究和开发，定期发布新的和创新的服务和功能，为客户提供最新的技术。

： 大量投资于研究和开发，定期发布新的和创新的服务和功能，为客户提供最新的技术。 安全性 ： AWS 实施各种安全措施和认证，以帮助保护客户数据，确保符合相关法规。

： 实施各种安全措施和认证，以帮助保护客户数据，确保符合相关法规。 全球范围。由于数据中心分布在多个地理区域， AWS ，使客户能够在离客户更近的地方存储数据，提高性能，减少延迟。

AWS 为访问广泛的IT资源提供了一个灵活、经济、安全的解决方案，使企业能够更有效地扩展和创新。

缺点是AWS

复杂性 ： AWS ，提供了大量的服务和功能，管理和浏览起来可能很复杂，特别是对于刚接触云计算的组织。

： ，提供了大量的服务和功能，管理和浏览起来可能很复杂，特别是对于刚接触云计算的组织。 成本 。虽然 AWS ，提供了一个具有成本效益的解决方案，但它的定价模式对于具有高使用率或专门要求的企业来说可能会变得昂贵。

。虽然 ，提供了一个具有成本效益的解决方案，但它的定价模式对于具有高使用率或专门要求的企业来说可能会变得昂贵。 对互联网的依赖 ： AWS 依赖于稳定和快速的互联网连接，任何中断都会影响服务的性能和可用性。

： 依赖于稳定和快速的互联网连接，任何中断都会影响服务的性能和可用性。 锁定供应商 。一旦企业在 AWS ，转换到另一个供应商可能是困难和昂贵的，造成供应商锁定。

。一旦企业在 ，转换到另一个供应商可能是困难和昂贵的，造成供应商锁定。 安全问题 。虽然 AWS 实施了一系列的安全措施，但在云中存储敏感数据仍然存在安全风险和担忧。

。虽然 实施了一系列的安全措施，但在云中存储敏感数据仍然存在安全风险和担忧。 缺乏控制： AWS ，客户必须信任 Amazon ，以管理和维护底层基础设施和服务，这可能会减少他们对其IT资源的控制和可见性。

AWS 云计算提供了许多好处，它也有其缺点，包括复杂性、成本、对互联网的依赖、供应商锁定、安全问题和缺乏控制。企业在评估 和其他云计算选项时应仔细考虑这些因素。AWS

迁移

迁移是指将数据、应用程序或其他IT资源从一个地方转移到另一个地方，如从企业内部环境转移到云，或从一个云环境转移到另一个云环境。AWS ，提供一系列的迁移服务和工具，帮助客户将其IT资源转移到AWS 云。迁移到AWS 的一些好处包括提高可扩展性，降低成本，以及提高安全性和性能。

AWS 迁移服务和工具包括。

AWS Migration Hub :一个跟踪迁移进度和监测已迁移应用程序健康状况的中心位置。

:一个跟踪迁移进度和监测已迁移应用程序健康状况的中心位置。 AWS Application Discovery Service :帮助客户识别和评估他们在企业内部的应用和基础设施，使之更容易计划和执行迁移。

:帮助客户识别和评估他们在企业内部的应用和基础设施，使之更容易计划和执行迁移。 AWS Database Migration Service :使客户能够以最小的停机时间轻松地将数据库迁移到 AWS 。

:使客户能够以最小的停机时间轻松地将数据库迁移到 。 AWS Server Migration Service :自动将企业内部的虚拟机迁移到 AWS 云。

:自动将企业内部的虚拟机迁移到 云。 AWS Snowball :一个安全和具有成本效益的数据传输服务，使客户能够将大量的数据传入和传出 AWS 。

AWS 提供一系列迁移选项，帮助客户将其IT资源迁移到云端，提供更高的可扩展性，降低成本，并提高安全性和性能。

应用AWS

AWS 为各种规模的企业、开发人员和组织提供广泛的服务和工具。以下是 的一些关键应用。AWS

存储和备份

AWS 提供一系列的存储选项，包括对象存储、文件存储和块存储，使企业能够轻松地存储、备份和恢复他们的数据。此外， 提供一系列的备份和灾难恢复服务，为客户提供一个可靠和安全的解决方案来保护他们的数据。AWS

网站

AWS 使企业能够轻松地托管和管理他们的网站，提供可扩展和高度可用的网站托管解决方案。通过 ，客户可以快速、轻松地建立和部署他们的网站，而不必担心管理底层基础设施。AWS

游戏

AWS AWS ，为游戏开发者提供一系列的服务和工具，使他们能够建立、部署和扩展高性能的游戏应用程序。提供必要的基础设施，如计算和存储，以支持大规模的多人游戏，为游戏开发者提供可靠和可扩展的解决方案。

移动、网络和社交应用

AWS 提供一系列服务和工具，用于构建、部署和扩展移动、网络和社交应用。从后端基础设施到分析和机器学习， ，使企业能够轻松地建立和运行他们的应用程序，提供必要的工具，在移动优先的世界中取得成功。AWS

大数据管理和分析

AWS 提供一系列管理和分析大量数据的服务和工具，使企业能够轻松获得洞察力并做出明智的决策。通过 ，客户可以存储和处理大量的数据，并使用AWS机器学习和分析服务来发现隐藏的模式和趋势。

人工智能

AWS AWS ，提供一系列人工智能服务，包括机器学习、自然语言处理和计算机视觉，使企业能够建立和部署智能应用程序。 ，提供必要的基础设施和工具来支持人工智能的开发和部署，为希望利用人工智能的企业提供强大的解决方案。

信息和通知

AWS AWS ，提供一系列消息和通知服务，使企业能够轻松地实时发送和接收消息和通知。为企业构建和部署消息和通知应用程序提供可扩展、安全和可靠的解决方案。

增强现实和虚拟现实

AWS AWS ，为构建和部署增强现实和虚拟现实应用提供各种服务和工具。从后端基础设施到机器学习和计算机视觉，提供构建和扩展高性能AR和VR应用的工具。

游戏开发

AWS 为游戏开发者提供一系列的服务和工具，使他们能够构建、部署和扩展高性能的游戏应用。通过 ，游戏开发者可以获得必要的基础设施和工具来构建和扩展他们的游戏，为游戏开发提供一个可靠和可扩展的解决方案。AWS

物联网

AWS 为构建和部署物联网应用提供一系列服务和工具，使企业能够轻松地连接和管理设备并处理和分析数据。通过 ，企业可以快速、轻松地构建和扩展其物联网应用，为物联网提供强大的解决方案。AWS

AWS 为各种规模的企业、开发人员和组织提供广泛的服务和工具，为构建、部署和扩展各种应用和服务提供强大的解决方案。

AWS 定价模式

AWS 的定价模式是基于现收现付的方法，这意味着客户只需为他们使用的服务和资源付费。AWS 为其服务提供一系列定价选项，包括。

按需实例 。客户可以按小时支付计算资源，没有任何预付费用或长期承诺。

。客户可以按小时支付计算资源，没有任何预付费用或长期承诺。 现货实例 。客户可以对空闲的 Amazon EC2 计算能力进行投标，并以比按需定价更低的成本运行应用程序。

。客户可以对空闲的 计算能力进行投标，并以比按需定价更低的成本运行应用程序。 保留实例 。客户可以为保留的容量一次性支付低价，并获得比按需定价更高的折扣，以换取1年或3年的承诺。

。客户可以为保留的容量一次性支付低价，并获得比按需定价更高的折扣，以换取1年或3年的承诺。 专门的主机 。客户可以在专用的、单一租户的服务器上运行他们的应用程序，并支付比按需定价更低的小时费。

。客户可以在专用的、单一租户的服务器上运行他们的应用程序，并支付比按需定价更低的小时费。 储蓄计划。客户可以承诺稳定的计算使用量，并在 Amazon EC2 和Fargate的使用上获得每小时费率的折扣。

此外，AWS ，提供一系列的工具和计算器，帮助客户估计他们的每月成本，并优化他们的AWS 。AWS ，提供透明的定价，使客户容易了解和控制他们的成本。

使用的公司AWS

各个行业的许多公司都使用 Amazon Web Services(AWS)作为他们的云计算平台。一些使用AWS 的知名公司包括。

Netflix。一个领先的流媒体视频和电影内容提供商，它使用 AWS ，为其庞大的全球基础设施提供动力，并将其服务扩展到数百万客户。

，为其庞大的全球基础设施提供动力，并将其服务扩展到数百万客户。 Airbnb：这个流行的家庭共享平台依靠 AWS ，以处理其快速增长的客户群和管理其大量的数据。

，以处理其快速增长的客户群和管理其大量的数据。 Dropbox。这个流行的文件托管服务使用 AWS 来存储和管理其客户的文件和数据，并为其同步和共享功能提供动力。

来存储和管理其客户的文件和数据，并为其同步和共享功能提供动力。 Twitch。领先的游戏直播平台使用 AWS ，向数百万观众提供高质量的视频流，并管理其不断增长的用户群。

，向数百万观众提供高质量的视频流，并管理其不断增长的用户群。 ESPN。这家体育媒体公司使用 AWS ，向数百万观众提供其内容，并处理重大体育赛事期间产生的高流量和大量的数据。

，向数百万观众提供其内容，并处理重大体育赛事期间产生的高流量和大量的数据。 Slack。这个流行的工作场所通信平台使用 AWS ，以处理其快速增长的用户群，并为其客户提供实时消息和协作服务。

，以处理其快速增长的用户群，并为其客户提供实时消息和协作服务。 Capital One：这家金融服务公司使用 AWS ，为其面向客户的应用程序和服务提供动力，并支持其数据分析和机器学习计划。

这些只是选择AWS 作为其云计算平台的许多公司中的几个例子。凭借其可扩展、灵活和安全的基础设施，AWS 已经成为各种规模和行业的公司的热门选择。

AWS 服务

计算服务

AWS 提供各种计算服务，以满足不同应用和工作负载的需求。最受欢迎的服务之一是 ( )。Elastic Compute CloudEC2

AWS EC2

EC2 是一种可扩展的计算能力，允许你快速启动具有各种操作系统的虚拟机（VM）。它提供对你的虚拟机配置的完全控制，并允许你根据你的要求轻松地扩大或缩小规模。你还可以从一系列为特定工作负载优化的预配置实例中进行选择，如通用、计算优化、内存优化或GPU加速的实例。

AWS Lambda

AWS Lambda 是一种无服务器计算服务，允许你运行代码而不需要配置或管理服务器。通过Lambda ，你可以根据事件运行你的代码，如S3桶中数据的变化或新的API请求，并根据需求自动扩展你的应用程序。这项服务是构建微服务和事件驱动的应用程序的理想选择。

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3)是一个对象存储服务，使您能够存储、检索和管理大量数据，如文档、图像和视频。S3具有高度的可扩展性，为数据存储提供了一个高度持久和可用的解决方案。它可以作为大数据分析的数据湖，或作为云原生应用程序的主要存储。

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS)提供持久的块级存储卷，与EC2 实例一起使用。它提供高性能、低延迟，并能够根据你的要求动态调整你的存储规模。EBS ，还提供各种数据保护选项，如快照和复制。

数据库

AWS 提供各种管理数据库服务，以满足不同类型的应用程序和工作负载的需要。其中两个流行的服务是 和 。DynamoDB RDS

DynamoDB

DynamoDB 是一个NoSQL数据库服务，为需要一致和可预测性能的应用提供快速和灵活的数据存储。它支持文档和键值数据模型，并提供无限制的扩展。 还提供了一个可管理和高度可用的解决方案，使其成为云原生应用的理想选择。DynamoDB

RDS

Amazon 关系数据库服务( )是一个可管理的RDS关系数据库服务，使在云中设置、操作和扩展关系数据库变得容易。 支持多种数据库引擎，包括RDS Amazon Aurora,Microsoft SQL Server,Oracle,PostgreSQL, 和MySQL。它提供自动备份、软件补丁和自动故障检测和恢复，使其成为关系型数据库的高度可用和可扩展的解决方案。

网络和内容交付

AWS 提供各种网络和内容交付服务，帮助你安全和有效地将内容交付给你的客户。两个流行的服务是 ( )和 。Virtual Private CloudVPC Route 53

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)使你能够将AWS 资源启动到AWS 云的一个逻辑隔离部分，在那里你可以安全地存储数据并通过你的网络访问它。VPC 控制你的虚拟网络环境，包括IP地址范围、子网、路由表和网络网关。

Route 53

Amazon Route 53 是一个高度可用和可扩展的域名系统（DNS）服务。它使你能够通过各种路由类型，如简单、加权、基于延迟或基于地理位置的路由，将流量路由到你的应用程序或网站。Route 53 还提供域名注册服务，使你能够在一个地方轻松管理你的域名和DNS记录。

开发者工具

AWS 提供各种软件开发和部署工具，如 和 。CodeStar CodeBuild

CodeStar

AWS CodeStar CodeStar 为各种编程语言和框架提供预配置的开发环境，包括Java、.NET、Node.js、Python和Ruby。它是一个完全管理的服务，使在AWS 。它还提供了一个持续集成和交付（CI/CD）管道，使你的应用程序的部署容易自动化。

CodeBuild

AWS CodeBuild CodeBuild 与流行的源代码库（如AWS CodeCommit、GitHub 和 Bitbucket）集成，并为各种编程语言和框架提供预配置的构建环境。CodeBuild 还提供可扩展和高度可用的构建基础设施，使其成为大规模构建和测试工作负载的理想选择。

安全、身份和合规

AWS 提供各种服务，以帮助你确保和遵守你的安全和监管要求，如 和 。IAM KMS

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM)是一项网络服务，能够安全地管理你的用户对AWS 资源的访问。IAM 使你能够创建和管理AWS 用户和组，并为他们分配访问AWS 资源的权限。IAM 还提供多因素认证（MFA）选项以增加安全性。

KMS

AWS Key Management Service (KMS)是一项管理服务，使您能够轻松地创建和控制用于加密数据的加密密钥。KMS 与各种AWS 服务集成，如S3、EBS 和RDS ，并对用于加密数据的加密密钥提供集中控制。KMS 还为密钥管理提供了安全和高度可用的解决方案，使其成为数据加密和保护的理想选择。

管理工具

AWS 提供各种工具来帮助你管理和监控你的基础设施，如 和 。CloudWatch CloudFormation

CloudWatch

Amazon CloudWatch 是对AWS 资源和你在AWS 上运行的应用程序的监控服务。CloudWatch 为各种AWS 资源提供数据和运营洞察力，如EC2 实例、RDS 数据库和S3桶。它还提供警报和自动行动，使你能够快速响应环境中的变化。

CloudFormation

AWS CloudFormation CloudFormation 是一项服务，使您能够以可预测和可重复的方式创建、更新和删除AWS 资源。它提供了一种通用语言来描述和配置您应用程序中的所有基础设施资源。它还提供了版本管理和变化跟踪，使你很容易恢复变化或推出你的基础设施的新版本。

常见问题

什么是 Amazon Web Services(AWS)?

AWS 是一个由 提供的云计算平台，提供一套服务和基础设施来构建和托管网络应用程序。Amazon

使用AWS 的好处是什么？

成本效益，可扩展性，安全性，可靠性，以及广泛的服务。

AWS 与其他云计算平台相比如何？

AWS 是最大和最成熟的云计算平台，与其他平台相比，提供更广泛的服务和更大的规模。

AWS 提供什么样的服务？

AWS 提供超过200种基于云的服务，包括计算、存储、数据库、分析、机器学习、移动、安全和物联网（IoT）服务。

什么是Amazon Machine Image（AMI）？

AMI是一个预先配置的虚拟机图像，用于在AWS 云中创建一个实例。

我如何开始使用AWS ？

创建一个AWS 账户，选择你需要的服务，并开始使用AWS 管理控制台、API 或 CLI 来访问和管理你的服务。

AWS 是如何定价的？

AWS 服务是根据使用情况收费的，有多种定价模式，如每小时、每GB和每请求。

AWS 是否有一个免费层？

是的，AWS 为新客户提供一年的免费层级，并提供数量有限的服务。

AWS 是否安全？

AWS 迅雷提供了一个安全的基础设施，并提供安全功能，如加密、身份和访问管理以及网络安全。然而，您的数据的最终安全性取决于您的实施和使用。