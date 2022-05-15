产品无处不在！

您听说过或每天都在使用的每一种产品，在它在市场上流行之前都曾经是一个想法。一旦一个想法出现，产品开发过程中就会出现一系列阶段，以使产品为市场做好准备。

什么是产品开发？

产品开发过程是指公司在推出新产品或对已在使用的现有产品进行改造时使用的业务策略。随着收入的增长，该产品最终会加速攀登高峰。

许多公司，通常是初创公司，从零开始开发和构建产品。这些公司专注于为最终用户提供具有独特特性和卓越功能的独特产品。然而，许多公司选择产品开发过程来重建具有引人注目、与众不同和突出功能的现有产品。他们的目标是重塑产品品牌或推出新的补充产品以补充现有产品。

产品开发过程类别

无论您在产品创建过程中偏爱哪种策略（引入新产品或重新定义现有产品），分类都是必不可少的。深入了解产品开发类别简介：

标准化标准化是始终如一地制造和销售产品的产品创造过程。它需要确保产品满足每个市场的一组特定标准，例如项目质量、服务交付或美学。

简化

在使用最有效和最具成本效益的设计和制造过程的同时将尽可能多的功能压缩到最少数量的块中的技术被称为产品简化。

专业化

当企业将营销重点放在特定品牌上时，它被归类为专业。在这里，主要关注的是产品后期制作的好处和质量。

多样化

多元化是一种用于提高盈利能力并增加新推出或改造产品销售额的技术。

产品开发阶段

产品开发是一个循序渐进的过程。每个产品开发阶段都需要艰苦的努力、专注和关注。未能跳过任何产品开发阶段的企业很可能会在随后的同行中迅速死亡。

研究与开发

研发，也称为市场开发，是产品开发生命周期的初始阶段，也是最关键的阶段，尤其是在您构建技术规格产品时。仅举几例，市场测试、研究和竞争对手分析是使这个初始阶段取得成功的极好方法。

介绍阶段

介绍性产品开发阶段是产品投放市场的阶段。但是，由于该产品处于起步阶段，因此销售额非常低。营销费用很高，因为需要付出很多努力才能提高市场知名度。制定战略以建立市场并产生需求。

成长阶段

产品介绍阶段之后是成长阶段。在这里，主要关注点是产品增长、增强和增加市场渗透率。公司可以通过引入新功能、折扣和设计来吸引客户，因为这是公司最赚钱的时间。

提示：随着越来越多的人使用您的产品，您需要增加服务器、云处理和数据库。您正在制定商业计划并为大型演出做好准备，以避免在处理大量观众时受到干扰。

成熟期

随着时间的推移，该公司开始实现稳定的业绩。使用这些统计数据，公司可以判断它是否正在经历红色区域以及是否是时候创新新产品了。在这一点上，该产品已经证明了它的成功率，公司可以向该模型学习。即使公司决定在产品研发上投入更多，也不能保证取得积极成果。

市场下跌

也许，是产品开发的最后阶段。该产品正处于下降阶段。相对较好的产品在市场上的表现优于产品，没有竞争的余地。该公司经历了利润和收入的下降。额外的营销对公司没有帮助。最好的解决方案是让产品停止使用并重新制定对产品开发的投资。

产品发布总是成功的吗？

不！并非所有在市场上推出和发布的产品都能取得成功。市场上发布的产品中只有 10% 符合成功图，其余 90% 的产品都失败了。打造满足客户需求的优秀产品很难破解，特别是如果您是一家从头开始开发新产品的初创公司。

产品失败的主要原因：

未能了解客户的需求

不解决现有问题

质量达不到标准

错误的分配政策

没有针对正确的受众

改进产品开发过程的专家提示

从企业家的错误中吸取教训是保持警惕并明智采取行动的好方法。以下是您必须使用的产品开发步骤，以使您的产品取得成功。

选择一种通用语言

使用通用语言可以防止与用于指代产品开发过程的行话混淆。如果您正在设计技术规格产品，这可能更有益。

选择正确的流程

您应该知道您是要带来新产品还是改进市场上已经存在的产品。最关键的一步是制定产品开发策略。

涉及相关方

每个部门的每个人都必须了解他们在产品开发中所扮演的角色。各方的想法应该受到欢迎。

确保良好的项目治理

您首先需要为您的业务建立一个目标，并知道您希望将哪些功能添加到产品中。产品经理必须是强有力的领导者，让他们的团队能够做出艰难的决定。如果你不解决困难，就会拖延，结果，整个团队的努力就会受到损害。

以结果为导向的简化新产品开发流程的方法

创意产生

产品开发的第一步是产生一个想法。在公司开始投资产品开发之前，它需要对其项目和想法有一个清晰而详细的愿景。公司需要定义他们要解决的问题。他们需要看看他们的竞争对手和竞争对手面临的问题，以及他们如何解决这些问题。这个阶段是关于产生可以实施的想法。公司需要知道用户需要产品解决的问题以及产品的具体用途。

研究

下一步是查看所有想法，过滤掉它们，并保留最好的。为了验证一个声明是最好的，公司可能会选择通过打开社交页面来发送在线调查和在线需求研究，您可以通过让他们预购产品或注册有关产品的电子邮件来评估客户参与度。

在筛选想法时，SWOT（优势、劣势、机会和威胁）分析也是一种很好的产品研究方法。最好选择一个优势和机会大于对您的业务计划产品的劣势和威胁的想法。

集思广益制定商业计划

如果您在设计原型之前制定商业计划，它就可以工作。商业计划应包含与产品开发、促销和销售相关的所有经济要素。最好是手绘草图来说明您希望产品的外观。保持插图详细，以防止它们在后续步骤中丢失。您的商业计划将有助于分析开发成本、创建销售渠道和相关的发布后费用。

创建原型

创建原型的目的是创建成品样本。原型将用于测试缺陷和可用性。公司可以向潜在投资者展示其原型并将其用于营销目的。

随着技术的进步，可以使用 3D 打印机轻松创建原型。公司应该致力于使他们的原型尽可能有吸引力，因为它们是后续产品开发步骤的基石。

建立您的供应链

创建您满意的原型后，下一步是采购您需要的材料并寻找生产合作伙伴。最好为您需要比较成本的材料寻找不同的供应商。如果其中一个退出，对多个供应商开放的选项会提供备份。

修复产品成本

固定项目成本是新企业在启动或重新创建现有产品时必须遵循的重要步骤。估算总成本可确保销售成本与零售价和毛利率保持一致。从长远来看，如果您必须分解所有支出，如原材料、制造和运输、进口费用和关税，这会有所帮助。您产生的所有费用都是您销售商品成本的重要组成部分。

一旦您创建了销售商品成本，您就可以计算出商品的价格，同时考虑每个销售商品的利润和可能的毛利率。

做好市场准备

也许，这是产品开发的最后一步，涉及将商业计划产品交给您的营销团队以进行营销。营销团队可以通过向订阅者发送电子邮件，甚至使用广告在社交媒体上推销产品。这一步标志着产品生命周期的开始。