结构化查询语言 (SQL) 是关系数据库的标准查询语言。 SQL 用于操作和查询关系数据库中的数据。 SQL 的简单使用和实现促使全球许多开发人员和数据库专家开发自己的类似于 SQL 的查询语言。

需要注意的是，SQL 并不总是用于处理关系数据库的通用或标准语言。一开始对 SQL 有一定的保留，特别是因为许多数据库工程师认为 SQL 的开销会使其无法大规模实施。然而，SQL 已经证明它的批评者是错误的，因为它现在是最流行的查询语言。继续阅读本文以了解有关 SQL、它的优点和应用程序的所有信息。

什么是 SQL，为什么它很重要？

SQL 是一种标准化的编程语言，用于管理关系数据库、创建 SQL 数据库并通过执行不同的功能来操作其中的数据。 SQL 是在 1970 年代引入的。术语“SQL”发音为 sequel 或“ess-kew-ell”。

数据库管理员和开发人员都使用 SQL 来操作数据和编写数据集成脚本。同样，数据分析师使用 SQL 彻底分析关系数据库。

SQL 的重要性

SQL 是处理关系数据库的最佳方式。关系数据库将数据组织成表格，例如电子表格。 SQL 很重要，因为它可以分析和操作任何大小的数据，无论您是处理小型数据集还是大型堆栈。

如果您在处理数据时正在寻求最大的效率和速度，那么您会发现 SQL 是满足这些要求的最佳数据库开发语言之一。以下是 SQL 的一些最重要的好处：

快速便携的查询语言

SQL 是一种快速而强大的开发语言，可以在很短的时间内处理大量数据。由于 SQL 的高效率，您可以在几秒钟内完成插入、删除和操作等常用操作。

此外，SQL 是一种可移植语言，可用于各种笔记本电脑、游戏设备、台式计算机、SQL 数据库和 Web。可以根据您的要求创建您自己的 SQL 数据库并将其嵌入到应用程序或 Web 中。

需要一点专业知识

您不必是成熟的数据工程师或管理员即可使用 SQL 执行基本功能。如果您想执行简单的数据检索和删除，则无需学习冗长的编码和编程语言。

相反，您可以通过编写简单的查询来执行数据操作功能，例如插入、删除、选择和更新。即使您想学习使用 SQL 进行高级数据操作，也可以通过一些练习轻松完成。

标准化语言

SQL 的主要优势之一是它是一种拥有大型社区的开源开发语言。您可以找到大量文档、视频教程和故障排除指南来熟悉 SQL 的各个方面。

处理大数据

大数据是当今 IT 行业的重要组成部分。人们一直在寻找可靠和有效的方式来处理大数据。

使用 SQL 是一种以最高精度处理大型数据集以保护信息完整性的强大而快速的方法。大公司和小公司都可以使用 SQL 来满足他们的数据操作要求。

SQL 是用来做什么的？

SQL 用于处理关系数据库的各个方面。使用 SQL 执行的一些最流行的功能是：

SQL 数据库的创建

修改数据库表和索引结构

通过添加、删除或更新数据来操作数据

从关系数据库管理系统 (RDBMS) 中检索信息

涉及与关系数据库通信的事务过程和其他应用程序的数据分析

SQL 命令

通过分析结构化查询语言的不同方面，理解结构化查询语言的主要命令变得更加容易：

数据查询语言 (DQL)

DQL 用于从数据库中获取数据。它仅包含 SELECT 命令。

数据定义语言 (DDL)

它用于更新或操作数据集。 DDL 中包含的命令有：CREATE、DROP、RENAME 和 ALTER。

数据操作语言 (DML)

DML 的目标是启用数据库的修改。它处理命令 INSERT、UPDATE 和 DELETE。

事务控制语言 (TCL)

TCL 与 DML 直接相关。它管理由 DML 执行的修改，以允许将更改分组到逻辑事务中。 DQL 中包含的命令是 COMMIT、ROLLBACK 和 SAVEPOINT。

数据控制语言 (DCL)

顾名思义，DCL 用于在关系数据库中设置权限参数。 GRANT 和 REVOKE 是 DCL 的两个主要命令。

为什么 SQL 被称为结构化和非过程语言？

SQL 是一种结构化查询语言，因为它遵循一定的结构来执行不同的功能。 SQL 中的“S”代表“结构化”的另一个原因是，在 1960 年代，“结构化编程”一词在开发行业中非常流行。

与其他各种传统的结构化编程语言相比，SQL 没有严格的结构化机制。但是，它使用结构化查询的概念来处理最复杂的数据类型。

同样，SQL 被称为非过程语言，因为它是一种声明性语言。换句话说，您必须指定要对某个查询执行的功能，例如 SELECT、FROM 和 GROUP BY。无需指定如何处理查询，因为所有这些都将由 SQL 引擎完成。因此，SQL 是一种结构化的非过程语言，因为它遵循特定的语法和结构，并根据您的要求处理查询。

SQL容易学吗？

如果你想成为一名成功的数据工程师或任何涉及数据操作的技术工作，你必须学习 SQL。一般来说，SQL 是一种比较简单的数据库开发语言。

您可以期望在两到三周内熟悉 SQL 的基础知识。如果您想使用 SQL 找到工作，您需要参加高级数据库管理课程，以很好地掌握 SQL 以及创建和管理数据库。

SQL 或任何其他开发语言的学习曲线也取决于您的学习风格。如果您尝试仅通过书籍学习 SQL，那么您很可能需要大量时间来完成它。但是，假设您通过可靠的课程学习 SQL 并定期练习。在这种情况下，您将能够加速学习过程并真正擅长 SQL 并快速执行复杂的数据库查询。

SQL 查询示例

让我们举一个使用 SELECT 命令的 SQL 查询的简单示例。

使用 SELECT 语句的目的是向查询优化器指示要返回哪些数据、要分析哪些表、要遵循哪些关系以及对返回的数据施加的顺序。关系数据库的工作和分析也取决于它的设计方式和索引的排列方式。如果您在命令中省略重要信息，整个 SQL 数据库可能会变慢。

如果要从客户表中选择数据，您将使用以下查询：

从客户中选择 *；

此查询将请求客户表的所有字段和所有行。但是，如果客户表有数百万行和字段，系统可能需要一些时间才能正确分析和执行查询。

因此，最好缩小查询范围并使其特定于要从客户表中选择的数据：

从客户中选择前 45 家公司名称、总销售额*

WHERE state =“加利福尼亚”；

执行此查询后，您将提取更少和更集中的数据。您将获得位于加利福尼亚州的前 45 家公司的名称和总销售额。

是否有 SQL（结构化查询语言）的技能清单？

没有一个特定的技能列表是您必须学习才能擅长结构化查询语言的。一般来说，学习 SQL 等数据库语言甚至不需要具有编程或开发背景。

通过适当的练习和指导，您可以掌握 SQL 的各个方面。关键是从基础开始，定期练习，以确保您理解理论和实际实施。

学习 SQL 时必须涵盖的一些最重要的主题是：

餐桌设计的传统规则

数据库表的基础知识

数据类型和强制转换运算符

逻辑和条件运算符

包括 DDL、DML（CRUD 操作）、TCL 和 DCL 的 SQL 命令

JOIN操作处理多个表

SQL语句在现实数据库上的实现

关系数据库和非关系数据库的区别

熟悉编写 SQL 语句

如果你想成为一名优秀的数据库工程师或管理员，你必须始终如一地努力，并定期练习不同的 SQL 语句。使用不同类型的数据库和表来操作数据。

什么是 SQL Server？

SQL Server 是 Microsoft 开发的 RDBMS。它允许用户编写简单和高级的 SQL 查询。您可以使用 SQL Server 处理复杂的主题，例如异常处理和存储过程。

此外，SQL Server 的数据库引擎由两部分组成：

用于处理命令和查询的关系引擎。

存储引擎来管理不同的数据库，如文件、索引和表。

SQL Server 的优势

1. 安装快捷方便

Microsoft SQL 有一个设置向导，并且易于使用。与其他需要复杂命令行设置的数据库服务器相比，SQL Server 提供了一个用户友好的安装界面。除了一键式安装方法外，它还有一个易于理解的 GUI 和几个教程。自动更新可节省维护成本，并有助于使数据库与趋势保持同步。随后可以单独添加数据库服务和分析服务。

2. 令人印象深刻的表现

由于其集成的透明数据压缩和加密技术，SQL Server 提供了更高的速度。用户无需更改应用程序即可保护和加密数据。提供访问限制和有效的权限管理功能，以帮助用户保护关键的公司数据。

3.安全

由于 SQL Server 数据库采用了复杂的加密方法，因此很难突破安全级别。商业关系数据库有额外的安全措施来降低攻击的危险。

4. 负担能力

SQL 服务器的高效数据挖掘、磁盘分区和数据管理功能有助于维护关键数据，并为非常敏感的数据提供存储空间。

设计 SQL 数据库的最佳实践

由于缺乏技能或可用的数据库资源，许多人，甚至是经验丰富的数据库工程师，都会犯下创建混乱且低效的数据库的错误。无论情况如何，您都应该遵循某些最佳实践来设计高效可靠的数据库。这些做法是：

考虑数据库的所有观点以创建逻辑设计。

定义数据类型和大小。

确保 SQL 是满足您要求的最佳数据库语言。

规范化数据以避免冗余。

使结构透明，以便未来的用户可以理解和操作它。

定义约束和聚集索引以确保数据完整性。

准备详尽的文档。

备份您的数据库，以确保在发生数据灾难时保护您的所有数据和表。

结论

毫无疑问，使用 SQL 是一种高度可靠和高效的编程语言来处理关系数据库。 SQL 提供了很多好处，因此它是最流行的查询语言。

但是，这并不意味着没有好的替代品。事实上，开发行业正在迅速发展以采用更新的工具和技术，这些工具和技术可以使开发过程更容易、更快、更高效。

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关于 SQL 的常见问题解答

SQL和MySQL有什么区别？

SQL 是一种数据库开发语言，而 MySQL 是一种数据库管理系统。 SQL Server 是 MySQL 的众多示例之一。

RDBMS 和 DBMS 有什么区别？

RDBMS（关系数据库管理系统）是一组工具和功能，使 IT 专家和其他用户能够创建、修改、管理和与关系数据库进行通信。大多数商业 RDBMS 使用 SQL 访问以表形式保存的数据库。

全球组织使用的最流行的数据库系统是 RDBMS。它提供了一种可靠的方式来存储和检索大量数据。通常，数据库存储可以被其他程序访问和使用的数据集合。数据库管理系统支持数据库平台的创建、维护和使用。

SQL 是一种后端语言吗？

是的，SQL 是一种数据库编程语言，用于创建和管理关系数据库，例如表。