软件开发世界正在快速增长和扩大，新的平台和工具每天都在流行。Docker 就是其中之一，它正在为新一代的开发者铺平道路。在这篇文章中，我们将探讨什么是Docker 和Docker Container ，以及它们的好处，如何使用它们，和其他细节是。因此，不再拖延，让我们深入挖掘我们的Docker Container 概述。

如果对你和你的知识水平来说，这听起来太复杂了，请读到最后，因为在文章的底部，我们还提供了一个更简单的 no-code替代方案，它可能更适合于初学者、公民开发者和任何需要最容易和最快速地开发一个应用程序的人。

什么是 Docker Container ？

在讨论什么是Docker Container 之前，我们需要退一步讲讲什么是Docker 。Docker 是一个面向开发者的开源平台。通过Docker ，应用程序可以被打包，连同其所有的依赖性，以容器的形式存在。有了这个系统，每个应用程序都可以在一个隔离的环境中工作：每个容器都是独立的，包含了应用程序及其依赖和库。这样一来，应用程序就不会相互干扰，开发人员可以独立地处理每一个应用程序。当涉及到团队合作时，Docker Container，也很重要和有帮助。

例如，一个开发人员可以开发一个容器，并把它传递给团队。团队将能够运行该容器，复制第一个程序员开发的整个环境。

Docker架构

Docker部署了一个客户端-服务器架构，它与以下 "砖块 "一起工作。

Docker Daemon ：它听从 Docker Client的请求，并管理容器和镜像、卷和网络等对象。

：它听从 Client的请求，并管理容器和镜像、卷和网络等对象。 Docker 客户端：它是用户与 Docker 平台互动的方式。

客户端：它是用户与 平台互动的方式。 Docker hub：它是一个注册表（注册表存储镜像，见下文），是公开的，意味着任何Docker用户都可以访问它并在其中搜索镜像。Docker默认会在Docker Hub中寻找镜像，但你也可以设置并使用一个私人注册表。

Docker images：它们是创建容器的模板。容器镜像可以在其他容器镜像的基础上进行一些定制。除了使用由其他用户创建并在公共注册表上可用的镜像外，你可以创建你的镜像并将其存储在你的私人注册表上，或在公共注册表上分享。

images：它们是创建容器的模板。容器镜像可以在其他容器镜像的基础上进行一些定制。除了使用由其他用户创建并在公共注册表上可用的镜像外，你可以创建你的镜像并将其存储在你的私人注册表上，或在公共注册表上分享。 Docker 容器：它们是容器镜像的可运行实例。每一个正在运行的容器都与其他所有的容器很好地隔离，但你也可以将它们组装起来，创建你的应用程序。容器可以被看作是孤立的运行中的软件，也可以看作是同一个应用程序的构建块。

现在你知道了一切是什么和做什么，你可以更好地理解Docker 架构：我们有Docker 客户端，它与Docker Daemon "对话"，Docker Daemon是处理构建和运行Docker Container。尤其是Docker客户端，通过网络接口或UNIX 套接字，使用REST API 与Docker Daemon 进行通信。一个Docker客户端可以与一个以上的Docker Daemon 。

为什么我们需要一个 Docker 容器？

作为Docker容器及其部署的基础，其原理是容器化。为了理解它的重要性和优势，描述一个没有容器化的开发场景可能是有用的。

容器化之前

开发人员一直希望在隔离的环境中开发应用程序，这样他们就不会相互干扰。在容器化之前，隔离应用程序和它们的依赖关系的唯一方法是把它们各自放在一个单独的虚拟机上。

这样一来，应用程序在相同的硬件上运行；分离是虚拟的。然而，虚拟化有很多限制（特别是当我们将其与容器化进行比较时，我们即将发现）。首先，虚拟机的体积很庞大。其次，运行多个虚拟机使得每个虚拟机的性能不稳定。

当涉及到更新、可移植性和集成时，还有其他与使用虚拟机有关的问题，而且启动过程有时会非常耗时。这些问题推动了开发者社区创造一个新的解决方案。而这个新的解决方案就是容器化。

容器化

容器化也是虚拟化的一种类型，但它把虚拟化带到了操作系统层面。这意味着，当虚拟化利用虚拟机创建虚拟硬件时，容器化创建了一个虚拟操作系统。

与虚拟机不同，容器的效率更高，因为。

它们利用一个主机操作系统，因此，没有客体操作系统。

它们在需要时共享相关库和资源，这使得执行速度非常快。

因为所有的容器都共享同一个主机操作系统，所以启动过程也非常快（可能只需要几秒钟！）。

换句话说，有了容器化，我们的开发环境结构是这样的。

一个共享的主机操作系统作为基础

一个容器引擎

容器，只包含其应用程序的特定库和依赖性，并且彼此之间完全隔离。

而对于虚拟机，其结构是这样的。

一个主机操作系统的内核。

一个用于每个应用程序的（分离的）客户操作系统。

不同的应用程序以及它们的库和依赖关系。

正如我们所提到的，这两个系统之间的主要区别是，在容器化模型上没有客体操作系统，这使得所有的区别。

的好处 Docker

Docker Container是一个允许你利用我们所描述的容器化的平台。如果我们必须把它对开发者的所有好处放在一起，那就是下面这些。

隔离的环境和多个容器

Docker不仅允许你创建和设置相互隔离的容器，能够在不干扰对方的情况下工作，而且它还允许你在同一时间和同一主机上设置多个容器。多个容器中的每一个都只允许访问指定的资源。此外，消除一个你不再需要的应用程序的过程也更容易：你只需要消除其容器。

部署速度

由于结构上的原因（见上一段），Docker使应用程序的部署过程快了很多（与其他方法相比，即使用虚拟机）。Docker容器能够表现得如此出色的原因是，Docker为每个进程创建了不同的容器，这样Docker容器就不会启动到操作系统中。

灵活性和可扩展性

Docker容器使得对你的应用程序进行修改的过程变得更加容易。这是因为当你需要干预一个应用程序时，你可以简单地访问它的容器，它不会以任何方式影响所有其他的应用程序。Docker Compose命令工具（见下段）以不可能的方式增强了灵活性和可扩展性，与其他任何应用开发方法相比都是如此。

可移植性

在软件容器内创建的应用程序具有极好的可移植性。只要主机操作系统支持Docker，Docker容器就可以在任何平台上运行。当你在容器中创建了你的应用程序，你可以把它移到任何支持Docker的平台上，而且它在所有平台上的表现都是相似的。

安全性

Docker容器增强了安全性，因为。

一个应用程序（及其可能出现的问题）不会影响到其他任何应用程序。

开发者对流量路线有完全的控制。

每个正在运行的容器都被分配了一组单独的资源。

一个应用程序未经授权不能访问另一个应用程序的数据。

什么是Docker Compose？

Docker Compose是一个Docker命令，它将Docker和容器化的 "力量 "带到了另一个层次。有了这个工具，你的应用开发过程可以变得更快、更容易。Docker Compose工具是一个命令行工具，它的作用是将多个容器组装成一个应用程序。然后，该应用程序可以在一个单一的主机上运行。

有了Docker Compose，你就有可能把复杂的应用开发项目分成小的项目。你可以分别进行不同方面的工作，最后你可以将它们组装起来，创建你的最终网络应用或其他应用。

使用Docker Compose还意味着，你将能够在其他不同的项目中使用你为这个项目创建的容器。这也意味着，当你需要更新一个方面时，你可以在不影响整个应用开发项目的情况下对它进行处理。

使用Docker容器的步骤

通过阅读这篇文章，你已经向使用Docker的应用开发世界迈出了第一步。如果你不了解它的所有方面，你就无法使用这样一个强大而复杂的工具。现在，一旦你在电脑上安装了Docker（它可用于Mac、Windows和Linux），你的下一步就是以下步骤。

如何构建和运行容器 如何部署应用程序 如何使用Docker Compose运行一个应用程序

使用Docker的众多优点之一是，网上有详细的文档，而且是由Docker团队自己编辑和发布的（所以非常可靠）。你可以在开始时和在你的应用开发旅程中完全与他们的文档有关。然而，在这里，我们想建议从这两个步骤开始。

开始学习教程

Docker有一个针对新用户的内置教程。要启动它，请打开一个命令提示符，并输入这个命令（你可以复制并粘贴它）。

Docker run -d -p 80:80 docker/getting-started

只看一眼这个命令，就可以了解到一些情况。

"-"在后台运行容器。

-p 80:80将主机上的80端口映射到容器上的80端口。

docker/getting-started 指定要使用的镜像。

理解仪表板

就在你看完教程之后，在深入研究Docker团队提供的文档之前，你必须了解Docker仪表盘。它是一个提供快速访问容器日志和其生命周期的面板。例如，从仪表板上移动或删除容器是非常容易的。

Docker容器：它需要应用开发知识吗？

使用Docker、其容器和Docker Compose工具需要一些编程语言、框架和架构方面的知识。Docker可以使这个过程更容易，但只适用于那些已经熟悉编程和部署应用程序的人。对于初学者、开发公民或任何寻找最简单的应用程序部署方式的人来说，有一个有效的选择：无代码软件开发和AppMaster 。

AppMaster 事实上，这是一个世界领先的 平台，允许你创建一个网络应用、移动应用和no-code 后端，而无需手动编写代码。 将为你的项目提供构建模块，以及一个可视化界面，你可以用AppMaster drag-and-drop 系统来组装它们。当你以这种方式创建你的软件时， 会自动为你创建源代码。源代码可以在任何时候访问，而且还可以导出。AppMaster

AppMaster'的软件构件可以在某种程度上类似于Docker图像，但它们为你提供了宝贵的优势，即根本不需要编写源代码就可以组装。如果你是一个初学者，AppMaster可能是一个更适合你的平台。

有趣的事实AppMaster 也使用docker容器。默认情况下，所有的客户端应用程序都由AppMaster 自动托管在隔离的Docker Containers中。通常情况下，当客户端点击发布按钮时，在不到30秒的时间内，AppMaster 生成源代码、编译、测试并打包在一个Docker Container 。平台将这个Docker Container 发送到本地AppMaster's docker，这是平台中的一个枢纽。AppMaster，由Harbor ，是一个开源的解决方案。而后，AppMaster 向目标服务器发送一个命令，以便它拿起这个容器并启动它。

总结

Docker是开发人员手中的一个重要工具。正如我们所看到的，它解决了老式虚拟机方法所具有的许多限制。然而，它仍然是一种适合专家级开发者的方法：毕竟，虽然你可以使用模板和图像，但你仍然需要写代码来在Docker平台上做很多事情。如果你正在寻找一个更简单的选择，如果你想完全避免写代码，AppMaster 和no-code 方法是你的完美解决方案。