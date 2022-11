Strony internetowe i modale

Najważniejszym krokiem przy tworzeniu większości aplikacji internetowych jest organizacja ich pracy z bazą danych. Jak pobierać dane z bazy, jak je wyświetlać na ekranie użytkownika oraz jak zarządzać i usuwać te dane.

To właśnie tym zagadnieniom poświęcony jest nowy moduł kursu. W trzecim module stworzyliśmy bazę danych i zaprojektowaliśmy modele do zapisu informacji o miastach i krajach. Teraz będziemy organizować pracę z tą bazą danych. Musimy wykonać następujące czynności:

Utworzyć tabelę do wyprowadzania informacji z bazy danych

Nauczyć się dodawać dane do bazy danych, a także je usuwać

Nauczyć się, jak działają okna modalne, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika interfejs

Zrozumieć, jak działają tabele połączone

Strony

Zacznijmy od części przygotowawczej. Nasza aplikacja staje się coraz większa, a na jednej stronie jest już ciasno. Musimy stworzyć przynajmniej jeszcze jedną. Dodajmy ją do lewego menu.





Nazwijmy stworzoną stronę "World" i ustawmy ikonę oraz czytelny adres URL.





Okna modalne

Potrzebujemy możliwości dodawania nowych krajów na utworzonej stronie. W tym celu potrzebujemy okna modalnego, w którym wprowadzimy niezbędne dane oraz przycisku, który otworzy to okno modalne.

Okno modalne jest specjalnym komponentem. Nie zajmuje żadnego konkretnego miejsca na stronie, a jednocześnie łączy w sobie właściwości komponentu (z ustawieniami właściwymi dla komponentów) i nowej strony (z własną kanwą do dodawania innych komponentów). Najbardziej odpowiednim miejscem do umieszczenia modalu jest obszar u dołu strony. Jest on podświetlony na zielono, podobnie jak sam komponent modalny.





Należy nadać mu odpowiednią nazwę, a po naciśnięciu przycisku przypisać jedną prostą akcję - wyświetlenie tego okna modalnego.





Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wymaganych danych. Podobną operację wykonaliśmy już w poprzednim module, gdy przekazywaliśmy wartości X i Y. Teraz musimy zrobić to samo, tyle że typ danych jest inny, a pola wejściowe znajdują się w oknie modalnym.

W bazie danych zapisane są najbardziej podstawowe informacje o krajach. Jest to ich nazwa (String typ) i ogólny opis (Text). To są pola wejściowe, które musisz dodać.