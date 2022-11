Teraz, analogicznie, można stworzyć stronę dla listy miast. Jedyną istotną różnicą jest to, że przy tworzeniu miasta należy wybrać kraj, w którym się ono znajduje.

Relselect komponent

Komponent Relselect nadaje się do implementacji tej funkcji. Pozwala on na wybór z listy danych już wprowadzonych do bazy. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Dodanie Relselect komponentu rozpoczyna procedurę wstępnej konfiguracji dla niego. Konieczne jest wybranie źródła danych (interesuje nas lista krajów, więc wybieramy Country ), pole wyświetlania ( name jest najbardziej logiczną opcją, choć można wybrać dowolne inne) oraz tryby Single lub Multiple (miasto może być tylko w jednym kraju, więc wybieramy Single).





Kolejnym krokiem jest uzyskanie listy krajów, które będą dostępne do wyboru. Proces ten jest podobny do tego, który był potrzebny do wyświetlenia danych w tabeli. Pamiętaj, że początkowo każdy komponent jest pusty i aby uzyskać dane, należy wykonać odpowiednie zapytanie do bazy danych.

Użyjmy onCreate aby uruchomić go natychmiast w momencie tworzenia komponentu, wykonać zapytanie do bazy danych za pomocą bloku Server request GET /Country/ i doda otrzymane dane za pomocą bloku RelSelect Update Properties blokiem.





Lista krajów staje się dostępna do wyboru. Pozostaje tylko wyszukać wybraną wartość i zapisać ją podczas dodawania nowego miasta. Potrzebujesz RelSelect Get Properties blok i jego Selected parametr wyjściowy, aby to zrobić.





Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie (i parametr _with został użyty podczas odbierania danych), to teraz lista krajów zawiera również informacje o tym, jakie miasta się w niej znajdują.