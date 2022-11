Informacje ogólne

W poprzednim module przyjrzeliśmy się tworzeniu bazy danych. Jednak do pełnego działania aplikacji nie wystarczy tylko przechowywanie danych. Trzeba je jakoś przetwarzać, modyfikować, wykorzystywać w obliczeniach, przesyłać. Najważniejszym etapem rozwoju większości aplikacji jest proces tworzenia logiki ich pracy.

Procesy biznesowe

Na platformie AppMaster do budowania logiki pracy przeznaczony jest edytor procesów biznesowych. Ten moduł poświęcony jest zapoznaniu się z nim.

Każdy proces biznesowy (BP) to wydzielona część logiki aplikacji, jakaś konkretna funkcja. Jednocześnie sam BP składa się ze zbioru bloków i powiązań między nimi.

Blok to zazwyczaj jakaś elementarna czynność. Na przykład pomnożenie dwóch liczb, zapisanie zmiennej do tabeli w bazie danych, konkatenacja ciągów znaków czy dodanie elementu do tablicy. Natomiast bardziej złożone operacje mogą być wykonywane w osobnym bloku, np. wyszukiwanie elementów w bazie danych, z filtrowaniem i sortowaniem.

Ponadto każdy utworzony proces biznesowy może być również reprezentowany jako osobny blok, jako część innego procesu biznesowego. Jest to zasadne w sytuacjach, gdy funkcja BP może być ponownie wykorzystana w innych procesach biznesowych, a także gdy BP staje się zbyt duży i jego poszczególne części mogą być reprezentowane jako niezależne bloki.

Między blokami tworzone są linie komunikacyjne, które określają kolejność bloków, kolejność ich wykonywania. Często nie będzie to normalny ciąg liniowy. W pewnych sytuacjach może wystąpić rozgałęzienie, gdy dane uzyskane na jednym etapie BP mogą wpłynąć na dalszy wybór wariantów działania. Możliwa jest również praca w cyklach, kiedy to sekwencja działań będzie wykonywana wielokrotnie, aż do spełnienia warunku zakończenia cyklu.

Jednocześnie istnieją dwa bloki, które są obowiązkowe dla każdego procesu biznesowego. Bloki początku (Start) i końca (End) pracy BP. Bloki te są tworzone automatycznie i nie można ich usunąć. Same w sobie nie wykonują żadnych operacji, ale są punktami wejścia i wyjścia procesu biznesowego. Dodatkowo w tych blokach można ustawić zmienne, które są danymi wejściowymi i wyjściowymi BP.