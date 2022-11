Własny rejestrator

W przypadku, gdy wymienione powyżej narzędzia do wyszukiwania błędów nie wystarczą, zawsze można stworzyć własny logger i zaimplementować w nim wszystkie swoje potrzeby. Dla przykładu stwórzmy logger, który oprócz ogólnego opisu zdarzenia doda informacje o użytkowniku, który wywołał to zdarzenie oraz o jego poziomie dostępu.

Model danych loggera

Aby to zrobić, zacznijmy od stworzenia modelu w bazie danych. Potrzebujemy bardzo prostego modelu, z trzema wymaganymi polami.

info (text) - ogólne informacje o zdarzeniu

- ogólne informacje o zdarzeniu user (integer) - ID użytkownika

- ID użytkownika access (array string) - grupy użytkowników (może być ich kilka)







Proces biznesowy loggera

Następnie stworzymy proces biznesowy zapisujący log do bazy danych. Jego zadaniem będzie odebranie informacji o dowolnym zdarzeniu, uzupełnienie jej o informacje o użytkowniku i zapisanie końcowego wyniku w bazie danych.

Aby uzyskać informacje o użytkowniku, należy użyć bloku Auth: Get current user blok. Zauważ, że będzie on w stanie reprezentować wynik jako model użytkownika tylko wtedy, gdy Middleware Token Auth był włączony na punkcie końcowym, który zainicjował jego wykonanie.





Używamy Expand User aby rozwinąć wynik i uzyskać wymagane pola. W naszym przypadku są to ID, Login, oraz Groups. Użycie dwóch pierwszych jest dość banalne, wystarczy przekonwertować Login z formatu pocztowego na standardowy String (To String blok).

W przypadku grup użytkowników sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Są one przechowywane w Enum format. Jest to typ wyliczeniowy, który przechowuje w bazie danych jedynie listę identyfikatorów, a nie ich wartość tekstową. W naszym przypadku wartość 1 odpowiada grupie administratorów (Admins), a wartość 2 grupie użytkowników (Users).

Naszym zadaniem jest odszyfrowanie tego identyfikatora i zapisanie wyniku w postaci wygodnych danych tekstowych. Do tego celu potrzebne są:

Zadeklaruj zmienną, do której będą wpisywane informacje tekstowe o grupach użytkowników. Używajmy String Array oraz Set Variable bloków.

oraz bloków. Rozpocznij pętlę od bloku For each loop blokiem. Otrzyma on tablicę grup użytkownika, a następnie w każdej iteracji będzie konwertował kolejną grupę na jej wartość tekstową i dodawał ją do tablicy.

blokiem. Otrzyma on tablicę grup użytkownika, a następnie w każdej iteracji będzie konwertował kolejną grupę na jej wartość tekstową i dodawał ją do tablicy. Używając Switch sprawdź grupę użytkownika i w zależności od wyniku skieruj proces dalej.

sprawdź grupę użytkownika i w zależności od wyniku skieruj proces dalej. Używając bloku String oraz Set Variable zapisz w zmiennej wymaganą wartość grupy użytkownika.

oraz zapisz w zmiennej wymaganą wartość grupy użytkownika. Użyj bloków Append Array i Set Variable aby dodać wynik do tablicy i zapisać go w zmiennej zadeklarowanej przed rozpoczęciem pętli.







Po zakończeniu pętli powinieneś użyć bloku Concat Strings (Multiple) aby z rozproszonych danych utworzyć końcowy ciąg znaków, który zostanie przekonwertowany na Text i zapisany do dziennika.





Ostatnią czynnością jest wygenerowanie log modelu i zapisanie go do bazy danych.





Wynikowy BP powinien wyglądać tak:





Logger endpoint

Proces biznesowy jest już gotowy. Teraz musimy stworzyć dla niego endpoint. Aby to zrobić, zastąpimy systemowy proces biznesowy POST /log/ endpointa procesem biznesowym, który został właśnie utworzony.





Teraz nasz własny dziennik jest całkowicie gotowy do pracy. Można wrócić do samego początku modułu, do Basic functions procesu biznesowego i zastąpić standardowy dziennik tym, który sam stworzyłeś.





Teraz przy każdym uruchomieniu obliczeń specjalny dziennik będzie zapisywał nie tylko informacje o samym fakcie tego zdarzenia, ale także o tym, który użytkownik je wykonał. Wynik możemy sprawdzić w Swagger.





Świetnie, nasz log naprawdę działa. Teraz zawiera on informacje o zdarzeniu, loginie użytkownika oraz jego prawach dostępu.

Możliwe błędy i zalecane działania

W rezultacie strukturyzujemy możliwe warianty błędów i akcje do ich naprawienia.