Praca w ramach współpracy

Funkcja współpracy w AppMaster Web Designer została fachowo zaprojektowana tak, aby wspierać jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tą samą aplikacją. Jego podstawową funkcją jest ochrona przed konfliktami wynikającymi z równoczesnych zmian i zapobieganie utracie modyfikacji w pliku aplikacji, zapewniając płynną i wydajną pracę zespołową.

Teraz wszystkie zmiany są natychmiast dostarczane wszystkim współpracownikom i nigdy nie utracone!

Ten tryb jest przydatny podczas pracy z członkami zespołu lub klientami, którzy muszą przejrzeć projekt i funkcjonalność aplikacji.

Korzystanie ze współpracy

Współpraca jest dostępna we wszystkich planach subskrypcyjnych i dostępna dla wszystkich użytkowników AppMaster. Nie trzeba płacić za każde miejsce.

Aby rozpocząć współpracę, dodaj współpracowników do projektu aplikacji. Możesz to zrobić podczas tworzenia projektu lub w ustawieniach projektu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo projektu aplikacji, możesz przypisać współpracownikom różne poziomy dostępu, w tym dostęp tylko do odczytu, dostęp do edycji lub dostęp administracyjny, co zapewnia pełną kontrolę nad projektem.

Ponieważ wielu użytkowników pracuje nad tym samym projektem aplikacji, edytor wyświetla kursor każdego użytkownika i zmiany w czasie rzeczywistym, co ułatwia sprawdzenie, kto nad czym pracuje i pozwala uniknąć konfliktów lub nakładających się zmian.

❗️Nie możesz edytować tego samego komponentu jednocześnie, jeśli ktoś już nad nim pracuje. Ma to na celu zapobieganie kolizjom i konfliktom podczas edycji.

Tryb obserwacji

🔔 Ta funkcja jest obecnie w fazie zamkniętych testów, ale będzie dostępna w nadchodzącej aktualizacji.

Możesz włączyć tryb obserwacji podczas wspólnego edytowania, aby śledzić jednego ze współpracowników w aplikacji.

Aby aktywować ten tryb, kliknij dowolny awatar w prawym górnym rogu. Podobnie jak w przypadku udostępniania ekranu, Twój ekran będzie odzwierciedlał to, co widzą na ekranie. Będziesz obserwować każdą czynność, jaką wykonują, od aktualizacji tekstu po kliknięcie kursorem na obiekcie i bieżącą rozdzielczość aplikacji.

Każdy ze współpracowników aplikacji może uzyskać dostęp do trybu obserwacji w AppMaster Web Designer.

Tryb obserwacji jest idealny do: