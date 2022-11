No dobrze, zorientowaliśmy się w zastosowaniach, zrobiliśmy podstawową klasyfikację, posegregowaliśmy rodzaje aplikacji internetowych. Ale jak to w ogóle działa?

I tu dochodzimy do bardzo ważnych pojęć.

Frontend i Backend

Najprostszą ilustracją jest teatr. Przychodzimy na przedstawienie, widzimy artystów na scenie, klaszczemy im, dostajemy w zamian ukłony. A jednocześnie wiemy na pewno, że teatr nie ogranicza się do sali widowiskowej i nie kończy się na scenie. Gdzieś szyte są kostiumy, w garderobie trwają przygotowania, gdzieś reżyser wydaje polecenia. Nie widzimy tego wszystkiego, ale wiemy na pewno, że to tam jest i bez tego wszystkiego teatr nie mógłby działać.

W znacznie podobny sposób wszystko jest zorganizowane w aplikacjach internetowych.

Istnieje warstwa, którą widzimy. Strona, która jest wyświetlana, gdy otwieramy jakąś witrynę. Ta strona prawdopodobnie ma jakieś animacje, a nawet przyciski, które można kliknąć.

Ta widoczna warstwa nazywa się "Frontend". Obejmuje ona wszystko, co znajduje się po stronie użytkownika. Wszystko, co jest wyświetlane na ekranie urządzenia użytkownika. Coś, co można zobaczyć, a nawet poczuć.

Ale jednocześnie możemy być pewni, że wszystko nie ogranicza się do frontendu. Przecież nawet sam frontend, całkiem niedawno, nie znajduje się ani na ekranie, ani w pamięci komputera. Pojawia się, gdy decydujemy się na otwarcie innej strony i wpisujemy jej adres w przeglądarce.

Wystawiamy prośbę o wyświetlenie strony i otrzymujemy odpowiedź. Jakie ma bloki, gdzie się znajdują, jak wyglądają, jakie czcionki zostały użyte. Naciskamy przycisk i polecenie idzie do serwera, który ma obliczyć pewne informacje, wydać odpowiedź i podać rozwiązanie problemu. Ten system żądań i odpowiedzi, Request-Response, jest podstawą działania wszystkich aplikacji internetowych.

Żądanie przez Internet trafia do serwera, na stronę niewidoczną dla naszych oczu, do "Backendu". Jednocześnie samo żądanie również zawiera pewne informacje, ma pewne parametry. Na podstawie tych informacji backend decyduje, jaką odpowiedź wysłać (lub może grzecznie przytaknąć, potwierdzić otrzymanie żądania, ale nie przesyłać więcej danych).

HTTP

Sam protokół przesyłania danych nazywa się HTTP - HyperText Transfer Protocol. Te 4 litery można zobaczyć na początku paska adresu przeglądarki. Informuje to, że interakcja będzie przebiegać z wykorzystaniem protokołu HTTP. Można powiedzieć, że strony uzgodniły w jakim języku będą się komunikować.

I niech was nie zmyli jego nazwa. Rzeczywiście, u zarania Internetu protokół ten został pomyślany wyłącznie dla hipertekstu. Czyli tekstu z linkami, z możliwością przejścia na inną stronę, uzyskania innego tekstu. Teraz pozwala na przesyłanie dowolnych danych: śmiesznych obrazków, piosenek, filmików tanecznych z Tik-Tok.

W dalszych modułach kursu zajmiemy się szczegółowo strukturą żądań i odpowiedzi. Będziemy tworzyć żądania wraz z odpowiedziami, a także logikę ich przetwarzania. Na tym etapie wystarczy zrozumieć samą zasadę przekazywania danych z frontendu do backendu i odwrotnie.

Bazy danych

Tak na marginesie, same dane nie pojawiają się za sprawą magii. Pojawienie się żądań po stronie frontendowej jest łatwe do zrozumienia - sam je wprowadzasz. Ale aby przekazać informacje do użytkownika, musisz jakoś zorganizować ich przechowywanie i przetwarzanie.

W tym celu działają "bazy danych" (DB). Przechowują one dane w ustrukturyzowanej formie. I są systemy, które zarządzają tymi danymi - DBMS (Database Management System). Pozwalają one zapisywać nowe dane do bazy, pobierać z niej dane, zmieniać je, usuwać (Wszystko to razem oznaczane jest skrótem CRUD - Create, Read, Update, Delete). To wszystko również będziemy szczegółowo badać w przyszłych modułach. Ustalmy więc, czym w ogóle są bazy danych, jak zorganizowana jest ich praca i jak łatwo jest nimi zarządzać w AppMaster.io.