Python , sezgisel bir sözdizimi ve verimli koda yol açabilen sağlam veri yapıları dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip bir programlama dilidir. Yorumlanan bir dil olarak Python, nispeten yavaş bir yürütme hızına sahiptir. Ancak, kazanılan geliştirme süresi için takas buna değer olabilir. Veri analizi, makine öğrenimi ve otomasyon gibi birçok görev için etkili olabilir. Python programlama dili ayrıca komut dosyası oluşturma, makine öğrenimi ve web geliştirme için popüler bir dildir.

Python Nedir?

Python programlama dili son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Java veya C gibi programlama dilleri kadar yaygın olmasa da Python popülaritesi, özellikle yeni başlayan programcılar arasında giderek artıyor. Kodlama konusunda yeniyseniz ve programlama dilleri arıyorsanız, Python sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Python tam olarak nedir ve onunla ne yapabilirsiniz? Hadi bir bakalım.

Kullanım kolaylığı ile bilinen üst düzey, yorumlanmış bir programlama dilidir. Python, okuması ve anlaması zor olabilecek diğer programlama dillerinden farklı olarak basit olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kodlamaya yeni başlayan acemi programcılar için mükemmel bir seçimdir. Ek olarak, Python açık kaynaklı bir dildir, yani herkesin gelişimine katkıda bulunabileceği anlamına gelir.

Python programlama dili nasıl çalışır?

Sadeliği ve okunabilirliği nedeniyle Python genellikle diğer programlama dillerinde sıkıcı veya zor olabilecek web geliştirme ve komut dosyası oluşturma görevleri için kullanılır. Örneğin, çevrimiçi formları doldurmayı veya web sitelerinden veri toplamayı otomatikleştirmek için Python kullanabilirsiniz. Ek olarak, Python temel programlar ve oyunlar oluşturabilir (ancak daha karmaşık oyunlar ek kodlama dilleri gerektirecektir).

Python programlama dili, bilimsel bilgi işlem, web geliştirme ve makine öğrenimi görevlerinde de sıklıkla kullanılır. Kullanım kolaylığı ve okunabilirliği sayesinde bu uygulamalar için en popüler programlama dillerinden biri haline gelmiştir. Verilerle çalışmak veya makine öğrenimi modelleri oluşturmakla ilgileniyorsanız, Python öğrenmek başlamak için mükemmel bir yerdir.

Python nasıl öğrenilir?

Birinci Adım: Temel bilgileri öğrenin

Program yazmaya başlamadan önce, Python yeni başlayanlar için Python programlama dilinin temel sözdizimini ve yapısını anlamak çok önemlidir. Size dilin temellerini tanıtacak birçok çevrimiçi kaynak bulabilirsiniz. Temelleri iyice anladığınızda, ikinci adıma geçmeye hazırsınız.

İkinci Adım: Odaklanmak için bir konu veya proje seçin

Python yeni başlayan biri olarak bir Python programlama dilini öğrenmenin en iyi yollarından biri, tutkulu olduğunuz bir veri bilimi veya konu projesi seçip bununla ilgili kod yazmaya başlamaktır. Bu, daha karmaşık kavramları öğrenirken motive olmanıza ve ilginizi çekmenize yardımcı olacaktır. Uygulama fikirlerine ihtiyacınız varsa birçok çevrimiçi kaynak, yeni başlayanlar için proje fikirleri listeleri sağlar.

Üçüncü Adım: Kaynakları bulun ve kodlamaya başlayın

Artık bir konu veya proje seçtiğinize göre, kodlamaya başlama zamanı! Pek çok ücretsiz çevrimiçi kaynak, Python nasıl kod yazacağınızı öğrenmenize yardımcı olabilir. Udemy gibi siteler, size kod yazmanın temellerini öğretmek için etkileşimli eğitimler sunar. Kendinizi güvende hissettiğinizde, veri bilimi veya diğer alanlarla ilgili seçtiğiniz projeyi ele almayı deneyin. Unutmayın, deneme yanılma, öğrenme sürecinin bir parçasıdır, bu nedenle web geliştirmede işler ilk başta mükemmel şekilde giderse cesaretlendirin.

Python nerelerde kullanılır?

Python birçok yerde kullanılmaktadır. Bilimsel bilgi işlem için popüler programlama dilleri arasındadır ve genellikle veri bilimi ve makine öğreniminde kullanılır. Ayrıca, sunucu tarafı web uygulamaları geliştirmekten bir sitenin veya hizmetin arka ucunu güçlendirmeye kadar her şey için kullanabileceğiniz web geliştirmede de kullanılır. Python programlama, proje fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için video oyunlarında bile kullanılır.

Python diğer programlama dillerinden daha popüler olmasının birçok nedeni vardır.

Bunun bir nedeni, öğrenmenin nispeten kolay olmasıdır. Python programlama dilinin çok basit bir sözdizimi vardır, bu da onu yeni başlayanlar için web geliştirme yapmak için ideal kılar. Ek olarak, Python oldukça çok yönlüdür. Basit betiklerden karmaşık uygulamalara kadar pek çok görev için kullanılabilir.

programlama dilinin çok basit bir sözdizimi vardır, bu da onu yeni başlayanlar için web geliştirme yapmak için ideal kılar. Ek olarak, oldukça çok yönlüdür. Basit betiklerden karmaşık uygulamalara kadar pek çok görev için kullanılabilir. Popülaritesine rağmen, Python bazı dezavantajları vardır. Bir sorun, özellikle C++ gibi programlama dilleriyle karşılaştırıldığında çalışmasının yavaş olabilmesidir. Ek olarak Python , büyük ölçekli uygulamalar için her zaman en verimli dil değildir. Bununla birlikte, birçok kullanıcı için bu dezavantajlar, avantajlarından daha ağır basmaktadır.

Python öğrenmenin faydaları

Python birçok avantajı olan bir programlama dilidir. Python, herhangi bir amaç için kullanılabilecek, üst düzey, yorumlanmış bir programlama dilidir. 3 Aralık 1989'da Guido van Rossum tarafından "Bunu yapmanın tek bir yolu var ve bu yüzden işe yarıyor" başlıklı bir tasarım felsefesiyle oluşturuldu. Python programlama dilindeki ifade, açıklığın ima edilene tercih edildiğini ima eder. Ek olarak, ünlü Guido van Rossum Python telgraf direği benzetmesine ilham veriyor, bu benzetme şu şekilde:

Python okunabilirlik önemlidir; Python programlama dilinin bazen yürütülebilir sözde kod olarak tanımlanmasının nedeni budur. Kodlayıcının niyetini diğer birçok programlama dilinden daha net bir şekilde ifade ettiği bir dildir. Aynı zamanda işverenler tarafından yüksek talep gören bir dildir.

Python kodunu öğrenmek için isteyip istemediğinize dair bazı harika nedenler var:

Genel olarak daha iyi bir kodlayıcı olun

Python programlama dili, okunması ve anlaşılması kolay olacak şekilde tasarlandığından genel olarak sizi daha iyi bir kodlayıcı yapar. Bu, kodunuzun ne yapması gerektiğini anlamak için daha az, gerçekten kodlama için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir. Ayrıca Python evrensel bir dildir. Web geliştirme, bilimsel bilgi işlem, yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi ve daha fazlası için kullanılabilir. Sonuç olarak, Python öğrenmek sizi çok yönlü bir programcı yapacaktır.

Teknolojide yeni bir kariyere başlayın

Python, bir web uygulamasının ön ucu, arka ucu veya tüm yığın taşması için kullanılabilen esnek bir dildir. Bir Python programlama dili geliştiricisi olun ve teknoloji alanındaki yeni kariyerinize bugün başlayın! Python programlama dili, yeni başlayanlar için öğrenmesi kolaydır ve sağlam programlamaya izin veren birçok modül ve python kitaplığına sahiptir. Python geliştiricileri dünya çapında yüksek talep görmektedir.

Kariyerinize teknoloji alanında başlamak istiyorsanız, Python kodunu öğrenmek başlamak için harika bir yerdir. Çevrimiçi kaynaklar bularak veya bir ders alarak programlama öğrenmeye başlayın. Python kodunun temellerini öğrendikten sonra, kodlama projeleri üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışmanızı topluluktaki diğer kişilerle paylaşın ve portföyünüzü oluşturmaya başlayın. Ayrıca, yapılandırılmış, prosedürel ve nesne yönelimli programlama paradigmalarını dikkate alan, net, okunması kolay, genel amaçlı, üst düzey bir programlama dilidir.

Bu özellikler ve bilimsel bilgi işlem ve veri analizine yönelik Kitaplıkları nedeniyle Python, dünya çapındaki öğrenciler ve profesyoneller için programlamayı öğrenmek için en popüler programlama dili haline geldi. Özellikle araştırmacılar Python programlama dilini birçok veri bilimi, mühendislik, makine öğrenimi ve matematik alanında kullanmaktadır.

Python kodunu öğrenmenin bazı faydaları şunları içerir:

Artan üretkenlik : Python kodu, özlü sözdizimi sayesinde geliştiricilerin hızlı ve verimli bir şekilde kod yazmasını sağlar. Bu, onu komut dosyası oluşturma, prototip oluşturma veya küçük programlar oluşturma için popüler kılar.

: , web geliştirme, veri bilimi, yapay zeka (AI) , finans, bilimsel bilgi işlem vb gerekli. Çok yönlülük : Python programlama dili, Windows, macOS ve Linux gibi farklı platformlarda kullanılabilen çok yönlü bir dildir. Aynı zamanda veri analizi ve bilimsel bilgi işlem kitaplıklarına sahip olması, onu bu alanlardaki öğrenciler ve profesyoneller için çekici bir seçim haline getiriyor.

Python kodu, kullanım kolaylığı ve okunabilirliği nedeniyle kodlamaya yeni başlayanlar için önerilir. Kodlama becerilerini geliştirir . Deneyimli geliştiriciler ayrıca anlaşılırlığı nedeniyle Python kullanmayı severler ve kod bakımı için gereken süreyi azaltırlar. Yüksek iş talebi ve nispeten düşük rekabet olan bir dil arıyorsanız, Python becerilerini öğrenmek mükemmeldir. Genel olarak, Python kodunun birçok avantajı vardır ve bu da onu yeni başlayanlar ve deneyimli geliştiriciler için mükemmel bir seçim haline getirir. Yani programlamayı öğrenin.

Python öğrenmek zor mu?

Python kodunu öğrenirken ne beklemelisiniz?

Birçok kişi Python öğrenilmesi karmaşık bir dil olup olmadığını merak eder. Cevap genellikle "duruma göre değişir" şeklindedir. Herhangi bir programlama dili gibi, Python da alışması biraz zaman alabilen kendi kuralları ve sözdizimi vardır. Bununla birlikte, okunabilir ve sezgisel olacak şekilde tasarlandığından, Python öğrenilmesi genellikle diğer programlama dillerinin çoğundan daha kolaydır. Sizin için doğru dil olup olmadığına kendiniz karar verebilmeniz için Python öğrenirken neler bekleyebileceğinizin bir özetini yapalım.

sözdizimi

Python popüler programlama dilleri arasında öne çıkaran şeylerden biri, nispeten basit sözdizimidir. Çok fazla noktalama işareti ve anahtar kelime kullanan Java veya C++ gibi programlama dillerinin aksine, Python kodu düz İngilizce'ye çok benziyor. Örneğin, "Merhaba dünya!" ifadesini yazdıran bu koda bakın:

print( "Merhaba dünya!" )

Görmek? O kadar da kötü değildi, değil mi? Bu okunabilirlik, değişkenler ve işlevler için kullanılan adlandırma kurallarına da uzanır. Python programlamada, değişken ve işlev adları için snake_case (sözcükleri ayıran alt çizgilerle tüm küçük harfler) kullanırız. Bu, özellikle yeni gelenler için kodun okunmasını ve anlaşılmasını çok daha kolaylaştırır. Tabii ki, düzgün Python kodu yazmak için hala biraz sözdizimi öğrenmeniz gerekiyor ama merak etmeyin, buna daha sonra geleceğiz.

Ekosistem

Python programlama dilini diğer programlama dillerinden ayıran bir diğer özellik de ekosisteminin boyutu ve kalitesidir. Python ekosistemi, dili çevreleyen kitaplıklar, araçlar ve şirketler topluluğudur. Python son yıllarda bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de bu ekosistem; kullanıcılara görevlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Web geliştirmenin anlaşılır görünmesini sağlar.

Örneğin, bazı veri analizleri yapmanız gerekiyorsa, pandas 'kütüphanesini kullanabilirsiniz; bir web uygulaması oluşturmanız gerekiyorsa Django kullanabilirsiniz; ve makine öğrenimi görevlerini gerçekleştirmeniz gerekiyorsa sci-kit-learn kullanabilirsiniz. Liste uzayıp gidiyor - Python becerileriyle ne yapmak istediğinize bakılmaksızın, bunu yapmanıza yardımcı olacak bir kitaplık neredeyse kesinlikle var.

Tabii ki, bu aynı zamanda mevcut tüm farklı kütüphaneleri anlamak söz konusu olduğunda bir miktar öğrenme eğrisi anlamına gelir. Bununla birlikte, bu tümseği aştığınızda, mevcut çok çeşitli seçeneklere göz atabilecek ve projeniz için doğru olanları kolayca seçebileceksiniz. Ve bulamadığınız bir kütüphane varsa? O halde, her zaman kendinizinkini yaratabilirsiniz!

Öyleyse karar nedir? Python öğrenmek zor mu? En azından diğer programlama dillerine kıyasla hayır derdim. Evet, ekosistemde bulunan tüm farklı python kitaplıklarını anlamak söz konusu olduğunda biraz öğrenme eğrisi vardır; ancak, bu tümseği bir kez aştığınızda, basit sözdizimi sayesinde Python okunmasının ve yazılmasının kolay olduğunu göreceksiniz. Bana inanmıyor musun? Neden bazı temel bilgileri kendiniz öğrenmeye çalışmıyorsunuz? Sonuçta, bir şeyin zor olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, onu kendi başınıza yapmaktır!

Programcı olmanın en hızlı yolu nedir?

Programlamayı öğrenmenin en iyi yolu, özel hedeflerinize ve öğrenme stilinize bağlı olduğundan, bu sorunun herkese uyan tek bir yanıtı yoktur. Ancak, programlamayı öğrenmenin en hızlı yollarından biri no-code geliştirme araçlarını ve çerçevelerini kullanmaktır.

No-code web geliştirme araçları, herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, programlamaya başlamak için harika bir yol olabilir, çünkü karmaşık kodlama dillerini öğrenmek zorunda kalmadan yaratıcılığınızın hayata geçtiğini görebilirsiniz. Ek olarak, no-code geliştirme çerçeveleri genellikle popüler programlama dilleri için yerleşik destek sağlar ve hazır olduğunuzda kodsuz geliştirmeden no-code geçişi kolaylaştırır.

AppMaster no-code öğrenmektir. AppMaster, piyasadaki en güçlü kod oluşturma platformudur. Web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uç oluşturabilirsiniz. Kullanıcıların önemli bir programlama deneyimi olmadan mobil ve web no-code geliştirmelerini ve dağıtmalarını sağlayan kodsuz bir platformdur. AppMaster ile kullanıcılar, bileşenleri görsel bir arayüze sürükleyip bırakarak özel uygulamalar (örn. mobil uygulamalar) oluşturabilir. Uygulamalar dakikalar içinde dağıtılabilir ve karmaşık programlama dillerini öğrenmeye gerek yoktur. AppMaster işletme sahipleri, girişimciler ve kodlama bilmeden özel uygulamalar (mobil uygulamalar veya web uygulamaları) oluşturmak isteyen herkes için mükemmeldir.

Kodsuz hakkında no-code

İlk yanılgı, no-code geliştirmenin kolay olduğudur. Bu doğru değil. Kodsuz geliştirme, no-code oluşturmayı kolaylaştırsa da, onu etkili bir şekilde kullanmak yine de beceri ve bilgi gerektirir.

AppMaster nasıl çalışır?

Başlangıç olarak AppMaster, veritabanı tasarımcısı tarafından derlenen şemaya göre gerçek bir PostgreSQL veritabanı oluşturulur. İlk kez, her şey oldukça basit, boş, ancak daha sonraki yayınlarla yapısı değişebilirken, verilerin taşınması için verilerin kendisini kaydetmeniz gerekir.

Ayrıca, tüm iş süreçleri Go dilinde gerçek kodda toplanır. Tam teşekküllü bir uygulama, sanki geliştiriciler yazmış gibi otomatik olarak yazılır. Sadece saniyede 22.000 satır kod hızında yazılır. Daha fazla yayınla birlikte bazı değişiklikler eklenir ve her şey sıfırdan yeniden yazılır.

Bu nedenle uygulama her zaman günceldir ve teknik bir borcu yoktur. Ve gerçek bir uygulama yazmak, AppMaster kendisinde bazı sorunlar olsa bile çalışacağını garanti eder. Hiçbir şekilde ona bağımlı değildir ve her yerde, her sunucuda kullanılabilir.

Ayrıca, Swagger belgeleri otomatik olarak oluşturulur. Hemen çevrimiçi olarak kullanılabilir; tüm uygulama uç noktalarını kontrol edebilir, pratikte test edebilir, veritabanına erişebilir, vb. Vue3'te bir web uygulaması oluşturulabilir, genellikle orada çeşitli yönetici panelleri oluşturulur, ancak genel olarak hemen hemen her uygulama oluşturulabilir. Ve ayrı bir mobil uygulama olan Server Driven UI. AppMaster Developer, Android ve iOS'ta test edilebilir.

Geliştirme tamamlandıktan sonra, resmi olarak uygulama mağazasında yayınlayabilirsiniz. Platformda yazılım geliştirme veya uygulama geliştirme için herhangi bir şablon yoktur. Uygulama mimarisini, iş süreçlerini ve iş mantığını kendiniz oluşturmanız yardımcı olacaktır. Platformun mantığı, programlama dillerinde geleneksel yazılım geliştirme ile tamamen aynıdır; ayrıca uç noktalarınız , WebSockets vb. Sadece yazılım geliştirme bir programlama dili yardımıyla değil, görsel bloklar ve linkler yardımıyla gerçekleştirilir.

AppMaster, platformla nasıl çalışılacağını ücretsiz olarak öğrenebileceğiniz kendi akademisine sahiptir. Teknik geçmişinize bağlı olarak bir kurs seçebilirsiniz. Teknik altyapınız ve deneyiminiz yoksa en temel bilgilerden başlayabilir veya daha ileri bir kursa gidebilirsiniz. AppMaster Üniversitesi'nde ücretsiz olarak AppMaster öğrenmeye başlayabilirsiniz.