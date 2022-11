Python to język programowania o wielu cechach, w tym intuicyjnej składni i solidnych strukturach danych, które mogą prowadzić do wydajnego kodu. Jako język interpretowany, Python ma stosunkowo niską prędkość wykonywania. Jednak kompromis może być tego wart ze względu na zaoszczędzony czas opracowywania. Może być skuteczny w przypadku wielu zadań, w tym analizy danych, uczenia maszynowego i automatyzacji. Język programowania Python jest również popularnym językiem do tworzenia skryptów, uczenia maszynowego i tworzenia stron internetowych.

Co to jest Python

W ostatnich latach język programowania Python zyskał na popularności. Chociaż nie jest tak rozpowszechniony jak języki programowania, takie jak Java czy C, Python stale zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród początkujących programistów. Jeśli dopiero zaczynasz kodować i szukasz języków programowania, Python może być dla Ciebie dobrą opcją. Ale czym dokładnie jest Python i co można z nim zrobić? Spójrzmy.

Jest to interpretowany język programowania wysokiego poziomu, znany ze swojej łatwości użytkowania. Python został zaprojektowany tak, aby był prosty, w przeciwieństwie do innych języków programowania, których czytanie i zrozumienie może być trudne. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla początkujących programistów, którzy dopiero zaczynają kodować. Ponadto Python jest językiem typu open source, co oznacza, że każdy może przyczynić się do jego rozwoju.

Jak działa język programowania Python?

Ze względu na swoją prostotę i czytelność Python jest często używany do tworzenia stron internetowych i tworzenia skryptów, które byłyby żmudne lub trudne w innych językach programowania. Na przykład możesz użyć Python do automatyzacji wypełniania formularzy online lub pobierania danych ze stron internetowych. Ponadto Python może tworzyć podstawowe programy i gry (chociaż bardziej złożone gry będą wymagały dodatkowych języków kodowania).

Język programowania Python jest również często używany w obliczeniach naukowych, tworzeniu stron internetowych i zadaniach związanych z uczeniem maszynowym. Dzięki łatwości użycia i czytelności stał się jednym z najpopularniejszych języków programowania dla tych aplikacji. Jeśli interesuje Cię praca z danymi lub budowanie modeli uczenia maszynowego, nauka języka Python jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia.

Jak nauczyć się Python

Krok pierwszy: zapoznaj się z podstawami

Zanim zaczniesz pisać programy, ważne jest, aby początkujący Python zrozumieli podstawową składnię i strukturę języka programowania Python. Możesz znaleźć wiele zasobów online, które wprowadzą Cię w podstawy języka. Gdy dobrze zrozumiesz podstawy, możesz przejść do kroku drugiego.

Krok drugi: Wybierz temat lub projekt, na którym chcesz się skupić

Jednym z najlepszych sposobów nauki języka programowania Python Python początkujący jest wybranie projektu lub tematu związanego z nauką o danych, który Cię pasjonuje, i rozpoczęcie pisania związanego z nim kodu. Pomoże Ci to utrzymać motywację i zaangażowanie podczas nauki bardziej złożonych pojęć. Jeśli potrzebujesz pomysłów na aplikacje , wiele zasobów internetowych udostępnia listy pomysłów na projekty dla początkujących.

Krok trzeci: Znajdź zasoby i zacznij kodować

Teraz, gdy wybrałeś temat lub projekt, czas zacząć kodować! Wiele bezpłatnych zasobów online może pomóc w nauce programowania w Python. Witryny takie jak Udemy oferują interaktywne samouczki, które uczą podstaw pisania kodu. Gdy poczujesz się pewnie, spróbuj zająć się wybranym projektem związanym z nauką o danych lub innymi obszarami. Pamiętaj, że próba i błąd są częścią procesu uczenia się, więc bądź zachęcony, jeśli na początku wszystko działa idealnie w tworzeniu stron internetowych.

Gdzie jest używany Python

Python jest używany w wielu miejscach. Jest jednym z popularnych języków programowania do obliczeń naukowych i jest często używany w nauce o danych i uczeniu maszynowym. Jest również używany w programowaniu stron internetowych, gdzie można go używać do wszystkiego, od tworzenia aplikacji internetowych po stronie serwera po zasilanie zaplecza witryny lub usługi. Programowanie w Python jest nawet używane w grach wideo do przekształcania pomysłów projektowych w rzeczywistość.

Istnieje wiele powodów, dla których Python jest tak popularny niż inne języki programowania.

Jednym z powodów jest to, że stosunkowo łatwo się go nauczyć. Język programowania Python ma bardzo prostą składnię, co czyni go idealnym dla początkujących do tworzenia stron internetowych. Ponadto Python jest bardzo wszechstronny. Może być używany do wielu zadań, od prostych skryptów po złożone aplikacje.

Pomimo swojej popularności, Python ma pewne wady. Jednym z problemów jest to, że może działać wolno, zwłaszcza w porównaniu z językami programowania, takimi jak C++. Ponadto Python nie zawsze jest najbardziej wydajnym językiem dla aplikacji na dużą skalę. Jednak dla wielu użytkowników te wady przeważają nad ich zaletami.

Ogólnie rzecz biorąc, język programowania Python jest niezwykle popularnym językiem używanym w wielu różnych kontekstach. Jest łatwy do nauczenia, wszechstronny i stosunkowo szybki. Chociaż ma pewne wady, jego mocne strony sprawiają, że jest idealnym wyborem do wielu zadań.

Korzyści z nauki Python

Python to język programowania o wielu zaletach. Python to interpretowany język programowania wysokiego poziomu, który może być używany w dowolnym celu. Stworzony 3 grudnia 1989 roku przez Guido van Rossuma, z filozofią projektowania zatytułowaną „Jest tylko jeden sposób, aby to zrobić, i dlatego to działa”. Instrukcja w języku programowania Python sugeruje, że jawne jest lepsze od niejawnego. Dodatkowo inspiruje słynną analogię słupa telegraficznego Python Guido van Rossuma, która brzmi następująco:

W Python liczy się czytelność; dlatego język programowania Python jest czasami opisywany jako wykonywalny pseudokod. Jest to język, w którym programista wyraża swoje intencje wyraźniej niż w wielu innych językach programowania. Zdarza się również, że jest to język bardzo poszukiwany przez pracodawców.

Istnieje kilka świetnych powodów, dla których warto uczyć się kodu w Python, niezależnie od tego, czy chcesz:

Bądź ogólnie lepszym koderem

Język programowania Python sprawia, że ogólnie jesteś lepszym programistą, ponieważ język został zaprojektowany tak, aby był łatwy do odczytania i zrozumienia. Oznacza to, że będziesz spędzać mniej czasu na zastanawianiu się, co powinien robić twój kod, a więcej na kodowaniu. Ponadto Python jest językiem uniwersalnym. Może być używany do tworzenia stron internetowych, obliczeń naukowych, sztucznej inteligencji, nauki o danych, uczenia maszynowego i nie tylko. W rezultacie nauka Python sprawi, że staniesz się bardziej wszechstronnym programistą.

Rozpocznij nową karierę w technologii

Python jest elastycznym językiem, który może być używany do front-endu, back-endu aplikacji internetowej lub przepełnienia całego stosu. Zostań programistą języka programowania Python i rozpocznij nową karierę w branży technicznej już dziś! Język programowania Python jest łatwy do nauczenia się dla początkujących i zawiera wiele modułów i bibliotek Pythona, które umożliwiają solidne programowanie. Programiści Python są bardzo poszukiwani na całym świecie.

Jeśli chcesz rozpocząć karierę w branży technicznej, nauka kodu w Python to świetne miejsce na początek. Rozpocznij naukę programowania, wyszukując zasoby online lub uczęszczając na zajęcia. Gdy nauczysz się podstaw kodu w Python, możesz rozpocząć pracę nad projektami kodowania. Podziel się swoją pracą z innymi członkami społeczności i zacznij budować swoje portfolio. Co więcej, jest to jednoznaczny, łatwy do odczytania, ogólnego przeznaczenia język programowania wysokiego poziomu, który uwzględnia paradygmaty programowania strukturalnego, proceduralnego i obiektowego.

Dzięki tym funkcjom i bibliotekom do obliczeń naukowych i analizy danych Python stał się najpopularniejszym językiem programowania wśród studentów i profesjonalistów na całym świecie do nauki programowania. W szczególności naukowcy używają języka programowania Python w wielu obszarach nauki o danych, inżynierii, uczeniu maszynowym i matematyce.

Oto niektóre korzyści płynące z nauki kodu w Python:

Zwiększona produktywność : kod Python umożliwia programistom szybkie i wydajne pisanie kodu dzięki zwięzłej składni. To sprawia, że jest popularny do pisania skryptów, prototypowania lub tworzenia małych programów.

: kod umożliwia programistom szybkie i wydajne pisanie kodu dzięki zwięzłej składni. To sprawia, że jest popularny do pisania skryptów, prototypowania lub tworzenia małych programów. Szeroki obszar zastosowań : Python został z powodzeniem zastosowany w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie stron internetowych, analiza danych, sztuczna inteligencja (AI) , finanse, obliczenia naukowe itp. W rezultacie duża społeczność ekspertów Python może zaoferować cenne wsparcie i wskazówki, gdy potrzebne.

: został z powodzeniem zastosowany w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie stron internetowych, analiza danych, sztuczna inteligencja (AI) , finanse, obliczenia naukowe itp. W rezultacie duża społeczność ekspertów może zaoferować cenne wsparcie i wskazówki, gdy potrzebne. Wszechstronność : język programowania Python to wszechstronny język, którego można używać na różnych platformach, takich jak Windows, macOS i Linux. Posiada również biblioteki do analizy danych i obliczeń naukowych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla studentów i profesjonalistów w tych dziedzinach.

Kod Python jest polecany początkującym programistom ze względu na łatwość użycia i czytelność. Poprawia umiejętności kodowania . Doświadczeni programiści również uwielbiają używać Python ze względu na jego zrozumiałość, skracającą czas potrzebny do utrzymania kodu. Nauka języka Python jest doskonała, jeśli szukasz języka o dużym zapotrzebowaniu na pracę i stosunkowo niskiej konkurencji. Ogólnie rzecz biorąc, kod Python ma wiele zalet, co czyni go doskonałym wyborem dla początkujących i doświadczonych programistów. Więc naucz się programować.

Czy Python jest trudny do nauczenia?

Czego można się spodziewać podczas nauki kodu w Python

Wiele osób zastanawia się, czy Python jest skomplikowanym językiem do nauki. Odpowiedź jest zwykle czymś w rodzaju „to zależy”. Jak każdy język programowania, Python ma własny zestaw reguł i składni, do których przyzwyczajenie się może zająć trochę czasu. Jednak Python jest ogólnie łatwiejszy do nauczenia się niż większość innych języków programowania, ponieważ został zaprojektowany tak, aby był czytelny i intuicyjny. Przyjrzyjmy się, czego możesz się spodziewać podczas nauki Python, abyś mógł sam zdecydować, czy jest to odpowiedni język dla Ciebie.

Składnia

Jedną z rzeczy, która wyróżnia Python spośród popularnych języków programowania, jest stosunkowo prosta składnia. W przeciwieństwie do języków programowania, takich jak Java czy C++, które używają wielu znaków interpunkcyjnych i słów kluczowych, kod w Python bardzo przypomina zwykły angielski. Na przykład spójrz na ten kod, który drukuje frazę „Witaj, świecie!”:

print( "Witaj, świecie!" )

Widzieć? To nie było takie złe, prawda? Ta czytelność rozciąga się również na konwencje nazewnictwa używane dla zmiennych i funkcji. W programowaniu w Python używamy snake_case (wszystkie małe litery z podkreśleniami oddzielającymi słowa) dla nazw zmiennych i funkcji. Dzięki temu kod jest znacznie łatwiejszy do odczytania i zrozumienia, szczególnie dla nowicjuszy. Oczywiście nadal musisz nauczyć się trochę składni, aby pisać poprawny kod w Python — ale nie martw się, zajmiemy się tym później.

Ekosystem

Kolejną rzeczą, która odróżnia język programowania Python od innych języków programowania, jest rozmiar i jakość jego ekosystemu. Ekosystem Python to zbiór bibliotek, narzędzi i firm otaczających ten język. Ten ekosystem jest jednym z powodów, dla których Python stał się tak popularny w ostatnich latach; zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują do szybkiego i łatwego wykonywania swoich zadań. To sprawia, że tworzenie stron internetowych wygląda w zasięgu ręki.

Na przykład, jeśli potrzebujesz przeprowadzić analizę danych, możesz użyć biblioteki pandas; jeśli potrzebujesz zbudować aplikację internetową, możesz użyć Django; a jeśli potrzebujesz wykonać zadania uczenia maszynowego, możesz użyć sci-kit-learn. Lista jest długa — niezależnie od tego, co chcesz zrobić z umiejętnościami Python, prawie na pewno istnieje biblioteka, która ci w tym pomoże.

Oczywiście oznacza to również trochę krzywej uczenia się, jeśli chodzi o zrozumienie wszystkich dostępnych bibliotek. Jednak po pokonaniu tego garbu będziesz mógł przeglądać szeroką gamę dostępnych opcji i łatwo wybrać te, które są odpowiednie dla Twojego projektu. A jeśli jest jakaś biblioteka, której nie możesz znaleźć? Cóż, zawsze możesz stworzyć swój własny!

Więc jaki jest werdykt? Czy Python jest trudny do nauczenia? Powiedziałbym, że nie - przynajmniej nie w porównaniu z innymi językami programowania. Tak, jest trochę krzywej uczenia się, jeśli chodzi o zrozumienie wszystkich różnych bibliotek Pythona dostępnych w ekosystemie; jednak, gdy już pokonasz ten garb, przekonasz się, że Python jest łatwy do czytania i pisania dzięki prostej składni. Nie wierzysz mi? Dlaczego nie spróbować samodzielnie nauczyć się podstaw? W końcu najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy coś jest trudne, jest zrobienie tego samemu!

Jak najszybciej zostać programistą?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób nauki programowania zależy od Twoich konkretnych celów i stylu uczenia się. Jednak jednym z najszybszych sposobów nauki programowania jest używanie narzędzi programistycznych i frameworków no-code programowania.

Narzędzia do tworzenia stron internetowych bez No-code umożliwiają tworzenie aplikacji bez pisania kodu. Może to być świetny sposób na rozpoczęcie nauki programowania, ponieważ możesz zobaczyć, jak Twoje kreacje ożywają bez konieczności uczenia się złożonych języków programowania. Ponadto platformy programistyczne no-code często zapewniają wbudowaną obsługę popularnych języków programowania, ułatwiając przejście od programowania no-code do kodowania, gdy jesteś gotowy.

Najlepszym sposobem na zostanie programistą no-code programowania jest poznanie platformy AppMaster. AppMaster to najpotężniejsza platforma do generowania kodu na rynku. Możesz tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend. Jest to platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych i internetowych bez znacznego doświadczenia w programowaniu. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe aplikacje (np. aplikacje mobilne), po prostu przeciągając i upuszczając komponenty do interfejsu wizualnego. Aplikacje można wdrożyć w ciągu kilku minut i nie trzeba uczyć się skomplikowanych języków programowania. AppMaster jest idealny dla właścicieli firm, przedsiębiorców i każdego, kto chce tworzyć niestandardowe aplikacje (aplikacje mobilne lub aplikacje internetowe) bez znajomości programowania.

Błędne przekonania na temat no-code

Pierwszym nieporozumieniem jest to, że programowanie no-code jest łatwe. To nie jest prawda. Choć programowanie no-code ułatwia tworzenie oprogramowania, nadal wymaga umiejętności i wiedzy, aby móc z niego efektywnie korzystać.

jest łatwe. To nie jest prawda. Choć programowanie ułatwia tworzenie oprogramowania, nadal wymaga umiejętności i wiedzy, aby móc z niego efektywnie korzystać. Innym błędnym przekonaniem jest to, że programowanie no-code tworzy kod niskiej jakości. Ponownie, to nie jest prawda. Dzięki odpowiednim narzędziom i technikom programowanie no-code może tworzyć kod wysokiej jakości, równie dobrze jak tradycyjne metody programowania.

tworzy kod niskiej jakości. Ponownie, to nie jest prawda. Dzięki odpowiednim narzędziom i technikom programowanie może tworzyć kod wysokiej jakości, równie dobrze jak tradycyjne metody programowania. Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że programowanie no-code jest przeznaczone tylko dla małych projektów lub MVP . To również nie jest prawdą. No-code może być wykorzystywane w przypadku dużych projektów i aplikacji mobilnych równie szybko, jak w przypadku małych projektów. Wreszcie, niektórzy uważają, że tylko programowanie kodu może być wykorzystywane w aplikacjach korporacyjnych. To również jest fałszywe. No-code może być wykorzystywane w aplikacjach korporacyjnych , ale wymaga innego podejścia niż mniejsze projekty.

Jak działa AppMaster?

Na początek w AppMaster rzeczywista baza danych PostgreSQL jest tworzona zgodnie ze schematem opracowanym przez projektanta bazy danych. Po raz pierwszy wszystko jest dość proste, jest puste, ale z kolejnymi publikacjami jego struktura może się zmienić, podczas gdy trzeba zapisać same dane, aby dane zostały zmigrowane.

Ponadto wszystkie procesy biznesowe są składane w prawdziwy kod w języku Go. Pełnoprawna aplikacja jest automatycznie pisana tak, jakby napisali ją programiści. Tylko że jest napisany z prędkością 22 000 linii kodu na sekundę . Wraz z kolejnymi publikacjami dodawane są pewne zmiany i wszystko jest pisane od nowa.

Dzięki temu aplikacja jest zawsze aktualna i nie ma długu technicznego. A napisanie prawdziwej aplikacji gwarantuje, że będzie działać, nawet jeśli sam AppMaster ma jakieś problemy. Nie zależy od niego w żaden sposób i można go używać w dowolnym miejscu, na dowolnym serwerze.

Ponadto automatycznie generowana jest dokumentacja Swaggera. Jest natychmiast dostępny online; możesz sprawdzić wszystkie punkty końcowe aplikacji, przetestować je w praktyce, uzyskać dostęp do bazy danych itp. Reszta według potrzeb. Aplikację webową można stworzyć na Vue3 , zwykle powstają tam różne panele administracyjne, ale generalnie można stworzyć prawie każdą aplikację. Oraz oddzielną aplikację mobilną, Server Driven UI. Można go przetestować w AppMaster Developer, Android i iOS.

Po zakończeniu rozwoju możesz oficjalnie opublikować w sklepie z aplikacjami. Na platformie nie ma szablonów do tworzenia oprogramowania lub tworzenia aplikacji. Pomocne byłoby samodzielne zbudowanie architektury aplikacji, procesów biznesowych i logiki biznesowej. Logika platformy jest dokładnie taka sama jak w przypadku tradycyjnego tworzenia oprogramowania w językach programowania; masz także punkty końcowe , WebSockets i tak dalej. Tylko tworzenie oprogramowania odbywa się nie za pomocą języka programowania, ale za pomocą bloków wizualnych i linków.

AppMaster posiada własną akademię, w której można bezpłatnie nauczyć się pracy z platformą. Możesz wybrać kurs w zależności od swojego zaplecza technicznego. Możesz zacząć od podstaw, jeśli nie masz technicznego przygotowania i doświadczenia lub przejść bardziej zaawansowany kurs. Możesz rozpocząć naukę AppMaster za darmo na AppMaster University .