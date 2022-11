Python ist eine Programmiersprache mit vielen Eigenschaften, einschließlich einer intuitiven Syntax und robusten Datenstrukturen, die zu effizientem Code führen können. Als interpretierte Sprache hat Python eine relativ langsame Ausführungsgeschwindigkeit. Der Kompromiss kann sich jedoch für die eingesparte Entwicklungszeit lohnen. Es kann für viele Aufgaben effektiv sein, einschließlich Datenanalyse, maschinelles Lernen und Automatisierung. Die Programmiersprache Python ist auch eine beliebte Sprache für Skripterstellung, maschinelles Lernen und Webentwicklung.

Was ist Python

Die Programmiersprache Python hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Obwohl nicht so weit verbreitet wie Programmiersprachen wie Java oder C, erfreut sich Python immer größerer Beliebtheit, insbesondere bei Programmieranfängern. Wenn Sie neu im Programmieren sind und nach Programmiersprachen suchen, ist Python möglicherweise eine gute Option für Sie. Aber was genau ist Python und was kann man damit machen? Lass uns einen Blick darauf werfen.

Es ist eine hochrangige, interpretierte Programmiersprache, die für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Python ist im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, deren Lesen und Verstehen schwierig sein kann, unkompliziert konzipiert. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Programmieranfänger, die gerade erst mit dem Programmieren beginnen. Darüber hinaus ist Python eine Open-Source-Sprache, was bedeutet, dass jeder zu ihrer Entwicklung beitragen kann.

Wie funktioniert die Programmiersprache Python?

Aufgrund seiner Einfachheit und Lesbarkeit wird Python häufig für Webentwicklungs- und Skriptaufgaben verwendet, die in anderen Programmiersprachen mühsam oder schwierig wären. Beispielsweise können Sie Python verwenden, um das Ausfüllen von Online-Formularen zu automatisieren oder Daten von Websites zu kratzen. Darüber hinaus kann Python grundlegende Programme und Spiele erstellen (obwohl komplexere Spiele zusätzliche Programmiersprachen erfordern).

Die Programmiersprache Python wird auch häufig für wissenschaftliche Berechnungen, Webentwicklung und Aufgaben des maschinellen Lernens verwendet. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit und Lesbarkeit hat es sich zu einer der beliebtesten Programmiersprachen für diese Anwendungen entwickelt. Wenn Sie daran interessiert sind, mit Daten zu arbeiten oder Modelle für maschinelles Lernen zu erstellen, ist das Erlernen von Python ein ausgezeichneter Ausgangspunkt.

Wie man Python lernt

Schritt eins: Machen Sie sich mit den Grundlagen vertraut

Bevor Sie mit dem Schreiben von Programmen beginnen, ist es für Python -Anfänger zunächst wichtig, die grundlegende Syntax und Struktur der Programmiersprache Python zu verstehen. Sie können online viele Ressourcen finden, die Sie in die Grundlagen der Sprache einführen. Sobald Sie die Grundlagen gut verstanden haben, können Sie mit Schritt zwei fortfahren.

Schritt Zwei: Wählen Sie ein Thema oder Projekt, auf das Sie sich konzentrieren möchten

Eine der besten Möglichkeiten, als Python -Anfänger eine Python -Programmiersprache zu lernen, besteht darin, ein Data-Science-Projekt oder -Thema auszuwählen, für das Sie sich begeistern, und mit dem Schreiben von Code im Zusammenhang damit zu beginnen. Dies wird Ihnen helfen, motiviert und engagiert zu bleiben, wenn Sie komplexere Konzepte lernen. Wenn Sie App-Ideen benötigen, bieten viele Online-Ressourcen Listen mit Projektideen für Anfänger.

Schritt drei: Finden Sie Ressourcen und beginnen Sie mit dem Programmieren

Nachdem Sie sich nun für ein Thema oder Projekt entschieden haben, ist es an der Zeit, mit dem Programmieren zu beginnen! Viele kostenlose Online-Ressourcen können Ihnen helfen, das Programmieren in Python zu lernen. Websites wie Udemy bieten interaktive Tutorials, um Ihnen die Grundlagen des Schreibens von Code beizubringen. Sobald Sie sich sicher fühlen, versuchen Sie, Ihr ausgewähltes Projekt in Bezug auf Data Science oder andere Bereiche in Angriff zu nehmen. Denken Sie daran, dass Versuch und Irrtum Teil des Lernprozesses sind. Seien Sie also ermutigt, wenn die Dinge in der Webentwicklung zunächst perfekt funktionieren.

Wo wird Python verwendet

Python wird an vielen Stellen verwendet. Es gehört zu den beliebten Programmiersprachen für wissenschaftliches Rechnen und wird häufig in der Datenwissenschaft und im maschinellen Lernen verwendet. Es wird auch in der Webentwicklung verwendet, wo Sie es für alles verwenden können, von der Entwicklung serverseitiger Webanwendungen bis hin zum Betrieb des Backends einer Website oder eines Dienstes. Python -Programmierung wird sogar in Videospielen verwendet, um Projektideen in die Realität umzusetzen.

Es gibt viele Gründe, warum Python so beliebt ist als andere Programmiersprachen.

Ein Grund ist, dass es relativ leicht zu erlernen ist. Die Programmiersprache Python hat eine sehr einfache Syntax, was sie ideal für Anfänger in der Webentwicklung macht. Darüber hinaus ist Python sehr vielseitig. Es kann für viele Aufgaben verwendet werden, von einfachen Skripten bis hin zu komplexen Anwendungen.

Ein Grund ist, dass es relativ leicht zu erlernen ist. Die Programmiersprache Python hat eine sehr einfache Syntax, was sie ideal für Anfänger in der Webentwicklung macht. Darüber hinaus ist Python sehr vielseitig. Es kann für viele Aufgaben verwendet werden, von einfachen Skripten bis hin zu komplexen Anwendungen. Trotz seiner Popularität hat Python einige Nachteile. Ein Problem ist, dass es langsam ausgeführt werden kann, insbesondere im Vergleich zu Programmiersprachen wie C++. Außerdem ist Python nicht immer die effizienteste Sprache für umfangreiche Anwendungen. Für viele Benutzer werden diese Nachteile jedoch durch ihre Vorteile aufgewogen.

Insgesamt ist die Programmiersprache Python eine äußerst beliebte Sprache, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Kontexte verwendet wird. Es ist leicht zu erlernen, vielseitig und relativ schnell. Es hat zwar einige Nachteile, aber seine Stärken machen es zur idealen Wahl für viele Aufgaben.

Vorteile des Erlernens von Python

Python ist eine Programmiersprache mit vielen Vorteilen. Python ist eine hochrangige, interpretierte Programmiersprache, die für jeden Zweck verwendet werden kann. Erstellt am 3. Dezember 1989 von Guido van Rossum mit einer Designphilosophie mit dem Titel "Es gibt nur einen Weg, es zu tun, und deshalb funktioniert es." Die Aussage in der Programmiersprache Python impliziert, dass explizit dem implizit vorzuziehen ist. Darüber hinaus inspiriert es die berühmte Guido van Rossum Python -Telegrafenmast-Analogie, die wie folgt lautet:

In Python zählt die Lesbarkeit; Aus diesem Grund wird die Programmiersprache Python manchmal als ausführbarer Pseudocode bezeichnet. Es ist eine Sprache, in der der Programmierer seine Absicht klarer ausdrückt als in vielen anderen Programmiersprachen. Es ist auch eine Sprache, die von Arbeitgebern stark nachgefragt wird.

Es gibt einige gute Gründe, Python -Code zu lernen, egal ob Sie wollen:

Seien Sie insgesamt ein besserer Programmierer

Die Programmiersprache Python macht Sie insgesamt zu einem besseren Programmierer, da die Sprache so konzipiert ist, dass sie leicht zu lesen und zu verstehen ist. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit damit verbringen, herauszufinden, was Ihr Code tun soll, und mehr Zeit damit verbringen, tatsächlich zu codieren. Außerdem ist Python eine universelle Sprache. Es kann für Webentwicklung, wissenschaftliches Rechnen, künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft, maschinelles Lernen und mehr verwendet werden. Infolgedessen werden Sie durch das Erlernen von Python zu einem vielseitigeren Programmierer.

Starten Sie eine neue Karriere in der Technik

Python ist eine flexible Sprache, die für das Frontend, Backend oder den gesamten Stapelüberlauf einer Webanwendung verwendet werden kann. Werden Sie Entwickler der Programmiersprache Python und starten Sie noch heute Ihre neue Karriere im technischen Bereich! Die Programmiersprache Python ist für Anfänger leicht zu erlernen und verfügt über viele Module und Python-Bibliotheken, die eine robuste Programmierung ermöglichen. Python -Entwickler sind weltweit sehr gefragt.

Wenn Sie Ihre Karriere in der Technik beginnen möchten, ist das Erlernen von Python -Code ein großartiger Ausgangspunkt. Beginnen Sie mit dem Erlernen des Programmierens, indem Sie online nach Ressourcen suchen oder einen Kurs belegen. Sobald Sie die Grundlagen des Python -Codes erlernt haben, können Sie mit der Arbeit an Codierungsprojekten beginnen. Teilen Sie Ihre Arbeit mit anderen in der Community und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres Portfolios. Darüber hinaus ist es eine eindeutige, leicht lesbare, universelle Programmiersprache auf hohem Niveau, die strukturierte, prozedurale und objektorientierte Programmierparadigmen berücksichtigt.

Aufgrund dieser Funktionen und seiner Bibliotheken für wissenschaftliches Rechnen und Datenanalyse ist Python die beliebteste Programmiersprache für Studenten und Fachleute weltweit, um das Programmieren zu lernen. Insbesondere verwenden Forscher die Programmiersprache Python in vielen Bereichen der Datenwissenschaft, des Ingenieurwesens, des maschinellen Lernens und der Mathematik.

Einige Vorteile des Erlernens von Python -Code sind die folgenden:

Erhöhte Produktivität : Python -Code ermöglicht Entwicklern dank seiner prägnanten Syntax das schnelle und effiziente Schreiben von Code. Dies macht es beliebt für Scripting, Prototyping oder das Erstellen kleiner Programme.

: -Code ermöglicht Entwicklern dank seiner prägnanten Syntax das schnelle und effiziente Schreiben von Code. Dies macht es beliebt für Scripting, Prototyping oder das Erstellen kleiner Programme. Breites Anwendungsgebiet : Python wurde erfolgreich in verschiedenen Bereichen wie Webentwicklung, Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz (KI) , Finanzen, wissenschaftliches Rechnen usw. eingesetzt. Dadurch kann eine große Community von Python -Experten wertvolle Unterstützung und Anleitung bieten, wenn erforderlich.

: wurde erfolgreich in verschiedenen Bereichen wie Webentwicklung, Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz (KI) , Finanzen, wissenschaftliches Rechnen usw. eingesetzt. Dadurch kann eine große Community von -Experten wertvolle Unterstützung und Anleitung bieten, wenn erforderlich. Vielseitigkeit : Die Programmiersprache Python ist eine vielseitige Sprache, die auf verschiedenen Plattformen wie Windows, macOS und Linux verwendet werden kann. Es verfügt auch über Bibliotheken für Datenanalyse und wissenschaftliche Berechnungen, was es zu einer attraktiven Wahl für Studenten und Fachleute in diesen Bereichen macht.

Python -Code wird aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Lesbarkeit für Programmieranfänger empfohlen. Es verbessert die Programmierfähigkeiten . Erfahrene Entwickler lieben die Verwendung von Python auch wegen seiner Verständlichkeit, wodurch der Zeitaufwand für die Pflege des Codes reduziert wird. Das Erlernen von Python -Fähigkeiten ist hervorragend, wenn Sie nach einer Sprache mit hoher Jobnachfrage und relativ geringem Wettbewerb suchen. Insgesamt hat Python -Code viele Vorteile, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Anfänger und erfahrene Entwickler macht. Also Programmieren lernen.

Ist Python schwer zu lernen?

Was Sie beim Erlernen von Python -Code erwartet

Viele Leute fragen sich, ob Python eine kompliziert zu lernende Sprache ist. Die Antwort ist normalerweise so etwas wie „es kommt darauf an“. Wie jede Programmiersprache hat Python seine eigenen Regeln und Syntax, an die man sich erst gewöhnen muss. Allerdings ist Python im Allgemeinen leichter zu erlernen als die meisten anderen Programmiersprachen, da es so konzipiert ist, dass es lesbar und intuitiv ist. Lassen Sie uns einen Überblick darüber geben, was Sie beim Erlernen von Python erwarten können, damit Sie selbst entscheiden können, ob es die richtige Sprache für Sie ist.

Die Syntax

Eine Sache, die Python unter den gängigen Programmiersprachen auszeichnet, ist seine relativ einfache Syntax. Im Gegensatz zu Programmiersprachen wie Java oder C++, die viele Satzzeichen und Schlüsselwörter verwenden, sieht Python -Code sehr nach reinem Englisch aus. Sehen Sie sich zum Beispiel diesen Code an, der den Ausdruck „Hello, world!“ ausgibt:

print( "Hallo Welt!" )

Sehen? Das war nicht so schlimm, oder? Diese Lesbarkeit erstreckt sich auch auf die Namenskonventionen für Variablen und Funktionen. In der Python -Programmierung verwenden wir snake_case (alles Kleinbuchstaben mit Unterstrichen, die Wörter trennen) für Variablen- und Funktionsnamen. Dadurch wird der Code vor allem für Neueinsteiger deutlich lesbarer und verständlicher. Natürlich müssen Sie noch etwas Syntax lernen, um richtigen Python -Code zu schreiben – aber keine Sorge, dazu kommen wir später.

Das Ökosystem

Eine andere Sache, die die Programmiersprache Python von anderen Programmiersprachen unterscheidet, ist die Größe und Qualität ihres Ökosystems. Das Python -Ökosystem ist die Sammlung von Bibliotheken, Tools und Unternehmen, die die Sprache umgeben. Dieses Ökosystem ist einer der Gründe, warum Python in den letzten Jahren so beliebt geworden ist; Es bietet Benutzern alles, was sie brauchen, um ihre Aufgaben schnell und einfach zu erledigen. Es lässt die Webentwicklung in Reichweite erscheinen.

Wenn Sie beispielsweise eine Datenanalyse durchführen müssen, können Sie die pandas -Bibliothek verwenden. Wenn Sie eine Webanwendung erstellen müssen, können Sie Django verwenden. und wenn Sie maschinelle Lernaufgaben ausführen müssen, können Sie sci-kit-learn verwenden. Die Liste geht weiter und weiter – unabhängig davon, was Sie mit Python -Fähigkeiten tun möchten, es gibt mit ziemlicher Sicherheit eine Bibliothek, die Ihnen dabei helfen wird.

Natürlich bedeutet dies auch eine gewisse Lernkurve, wenn es darum geht, all die verschiedenen verfügbaren Bibliotheken zu verstehen. Sobald Sie diesen Buckel jedoch überwunden haben, können Sie durch die große Auswahl an verfügbaren Optionen stöbern und leicht diejenigen auswählen, die für Ihr Projekt geeignet sind. Und wenn es jemals eine Bibliothek gibt, die Sie nicht finden können? Nun, dann können Sie immer Ihre eigenen erstellen!

Wie lautet also das Urteil? Ist Python schwer zu lernen? Ich würde nein sagen - zumindest nicht im Vergleich zu anderen Programmiersprachen. Ja, es gibt eine gewisse Lernkurve, wenn es darum geht, all die verschiedenen Python-Bibliotheken zu verstehen, die im Ökosystem verfügbar sind; Sobald Sie diesen Buckel jedoch überwunden haben, werden Sie feststellen, dass Python dank seiner einfachen Syntax leicht zu lesen und zu schreiben ist. Glauben Sie mir nicht? Warum versuchen Sie nicht, selbst ein paar Grundlagen zu lernen? Ob etwas schwierig ist, findet man schließlich am besten heraus, indem man es selbst macht!

Wie wird man am schnellsten Programmierer?

Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, da der beste Weg, Programmieren zu lernen, von Ihren spezifischen Zielen und Ihrem Lernstil abhängt. Eine der schnellsten Möglichkeiten, Programmieren zu lernen, ist jedoch die Verwendung von no-code Entwicklungstools und -Frameworks.

No-code Webentwicklungstools können Sie Anwendungen erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, mit dem Programmieren zu beginnen, da Sie sehen können, wie Ihre Kreationen zum Leben erweckt werden, ohne komplexe Programmiersprachen lernen zu müssen. Darüber hinaus bieten no-code Entwicklungsframeworks oft integrierte Unterstützung für gängige Programmiersprachen, was den Übergang von der no-code Entwicklung zur Codierung erleichtert, sobald Sie bereit sind.

Der beste Weg, ein no-code Entwickler zu werden, besteht darin, die AppMaster -Plattform kennenzulernen. AppMaster ist die leistungsstärkste Plattform zur Codegenerierung auf dem Markt. Sie können Web-Apps, mobile Apps und Backends erstellen. Es handelt sich um eine no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, mobile und Webanwendungen ohne nennenswerte Programmiererfahrung zu entwickeln und bereitzustellen. Mit AppMaster können Benutzer benutzerdefinierte Anwendungen (z. B. mobile Apps) erstellen, indem sie Komponenten einfach per Drag-and-Drop in eine visuelle Oberfläche ziehen. Anwendungen können innerhalb von Minuten bereitgestellt werden, und es besteht keine Notwendigkeit, komplexe Programmiersprachen zu lernen. AppMaster ist perfekt für Geschäftsinhaber, Unternehmer und alle, die benutzerdefinierte Anwendungen (entweder mobile Apps oder Web-Apps) erstellen möchten, ohne zu wissen, wie man codiert.

Missverständnisse über no-code

Das erste Missverständnis ist, dass no-code Entwicklung einfach ist. Das ist nicht wahr. Während die no-code Entwicklung die Erstellung von Software vereinfacht, erfordert sie dennoch Geschick und Wissen, um sie effektiv einzusetzen.

Entwicklung einfach ist. Das ist nicht wahr. Während die Entwicklung die Erstellung von Software vereinfacht, erfordert sie dennoch Geschick und Wissen, um sie effektiv einzusetzen. Ein weiteres Missverständnis ist, dass die no-code Entwicklung Code von geringer Qualität produziert. Auch dies ist nicht wahr. Mit den richtigen Tools und Techniken kann die no-code Entwicklung genauso gut hochwertigen Code produzieren wie herkömmliche Entwicklungsmethoden.

Entwicklung Code von geringer Qualität produziert. Auch dies ist nicht wahr. Mit den richtigen Tools und Techniken kann die Entwicklung genauso gut hochwertigen Code produzieren wie herkömmliche Entwicklungsmethoden. Ein weiteres häufiges Missverständnis ist, dass no-code Entwicklung nur für kleine Projekte oder MVPs geeignet ist. Auch das stimmt nicht. No-code Entwicklung kann für große Projekte und mobile Apps genauso schnell verwendet werden wie für kleine Projekte. Schließlich glauben einige, dass nur Codeentwicklung für Unternehmensanwendungen verwendet werden kann. Auch dies ist falsch. No-code Entwicklung kann für Unternehmensanwendungen verwendet werden, erfordert jedoch einen anderen Ansatz als kleinere Projekte.

Wie AppMaster funktioniert?

In AppMaster wird zunächst eine tatsächliche PostgreSQL -Datenbank nach dem vom Datenbankdesigner zusammengestellten Schema erstellt. Zum ersten Mal ist alles ganz einfach, es ist leer, aber mit weiteren Veröffentlichungen kann sich seine Struktur ändern, während Sie die Daten selbst speichern müssen, damit die Daten migriert werden.

Darüber hinaus werden alle Geschäftsprozesse zu echtem Code in der Go-Sprache zusammengesetzt. Eine vollwertige Anwendung wird automatisch so geschrieben, als ob Entwickler sie geschrieben hätten. Nur wird es mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Codezeilen pro Sekunde geschrieben. Bei weiteren Veröffentlichungen werden einige Änderungen hinzugefügt und alles von Grund auf neu geschrieben.

Dadurch ist die Anwendung immer auf dem neusten Stand und es gibt keine technische Schuld. Und das Schreiben einer echten Anwendung garantiert, dass sie auch dann funktioniert, wenn AppMaster selbst einige Probleme hat. Es ist in keiner Weise davon abhängig und kann überall auf jedem Server verwendet werden.

Darüber hinaus wird automatisch eine Swagger-Dokumentation generiert. Es ist sofort online verfügbar; Sie können alle Anwendungsendpunkte überprüfen, in der Praxis testen, auf die Datenbank zugreifen usw. Der Rest ist nach Bedarf. Eine Webanwendung kann auf Vue3 erstellt werden, normalerweise werden dort verschiedene Admin-Panels erstellt, aber im Allgemeinen kann fast jede Anwendung erstellt werden. Und eine separate mobile Anwendung, Server Driven UI. Es kann in AppMaster Developer, Android und iOS getestet werden.

Nach Abschluss der Entwicklung können Sie offiziell im App Store veröffentlichen. Für die Softwareentwicklung oder App-Entwicklung gibt es in der Plattform keine Vorlagen. Es wäre hilfreich, wenn Sie die Anwendungsarchitektur, die Geschäftsprozesse und die Geschäftslogik selbst erstellen würden. Die Logik der Plattform ist genau die gleiche wie bei der traditionellen Softwareentwicklung in Programmiersprachen; Sie haben auch endpoints , WebSockets und so weiter. Lediglich die Softwareentwicklung erfolgt nicht mit Hilfe einer Programmiersprache, sondern mit Hilfe von visuellen Blöcken und Verknüpfungen.

AppMaster hat eine eigene Akademie, in der Sie kostenlos lernen können, wie Sie mit der Plattform arbeiten. Sie können je nach Ihrem technischen Hintergrund einen Kurs wählen. Sie können mit den Grundlagen beginnen, wenn Sie keinen technischen Hintergrund und keine Erfahrung haben, oder einen fortgeschritteneren Kurs belegen. An der AppMaster University können Sie kostenlos mit dem Erlernen von AppMaster beginnen.