Python è un linguaggio di programmazione con molte caratteristiche, tra cui una sintassi intuitiva e strutture di dati robuste, che possono portare a un codice efficiente. Come linguaggio interpretato, Python ha una velocità di esecuzione relativamente lenta. Tuttavia, il compromesso potrebbe valere la pena per il tempo di sviluppo risparmiato. Può essere efficace per molte attività, tra cui l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e l'automazione. Il linguaggio di programmazione Python è anche un linguaggio popolare per lo scripting, l'apprendimento automatico e lo sviluppo web.

Cos'è Python

Il linguaggio di programmazione Python ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni. Sebbene non sia così diffuso come linguaggi di programmazione come Java o C, Python è in costante aumento di popolarità, soprattutto tra i programmatori principianti. Se sei nuovo nella programmazione e cerchi linguaggi di programmazione, Python potrebbe essere una buona opzione per te. Ma cos'è esattamente Python e cosa puoi farci? Diamo un'occhiata.

È un linguaggio di programmazione interpretato di alto livello noto per la sua facilità d'uso. Python è progettato per essere semplice, a differenza di altri linguaggi di programmazione, che possono essere difficili da leggere e comprendere. Questo lo rende una scelta eccellente per i programmatori principianti che hanno appena iniziato a programmare. Inoltre, Python è un linguaggio open-source, il che significa che chiunque può contribuire al suo sviluppo.

Come funziona il linguaggio di programmazione Python?

A causa della sua semplicità e leggibilità, Python viene spesso utilizzato per attività di sviluppo Web e scripting che sarebbero noiose o difficili in altri linguaggi di programmazione. Ad esempio, potresti utilizzare Python per automatizzare la compilazione di moduli online o lo scraping di dati dai siti Web. Inoltre, Python può creare programmi e giochi di base (sebbene i giochi più complessi richiedano linguaggi di codifica aggiuntivi).

Il linguaggio di programmazione Python è spesso utilizzato anche nelle attività di calcolo scientifico, sviluppo web e apprendimento automatico. Grazie alla sua facilità d'uso e leggibilità, è diventato uno dei linguaggi di programmazione più popolari per queste applicazioni. Se sei interessato a lavorare con i dati o a creare modelli di apprendimento automatico, l'apprendimento Python è un ottimo punto di partenza.

Come imparare Python

Fase uno: familiarizzare con le basi

Prima di iniziare a scrivere programmi, è fondamentale che i principianti di Python comprendano la sintassi e la struttura di base del linguaggio di programmazione Python. Puoi trovare molte risorse online che ti introdurranno alle basi della lingua. Una volta comprese bene le basi, sei pronto per passare al secondo passaggio.

Fase due: scegli un argomento o un progetto su cui concentrarti

Uno dei modi migliori per imparare un linguaggio di programmazione Python come principiante Python è scegliere un progetto di data science o un argomento che ti appassiona e iniziare a scrivere codice ad esso correlato. Questo ti aiuterà a rimanere motivato e impegnato mentre impari concetti più complessi. Se hai bisogno di idee per app , molte risorse online forniscono elenchi di idee per progetti per principianti.

Passaggio tre: trova le risorse e inizia a programmare

Ora che hai scelto un argomento o un progetto, è ora di iniziare a programmare! Molte risorse online gratuite possono aiutarti a imparare a programmare in Python. Siti come Udemy offrono tutorial interattivi per insegnarti le basi della scrittura del codice. Una volta che ti senti sicuro, prova ad affrontare il progetto che hai scelto relativo alla scienza dei dati o ad altre aree. Ricorda, tentativi ed errori fanno parte del processo di apprendimento, quindi incoraggiati se le cose funzionano perfettamente all'inizio nello sviluppo web.

Dove viene utilizzato Python

Python è usato in molti posti. È tra i linguaggi di programmazione più diffusi per il calcolo scientifico ed è spesso utilizzato nella scienza dei dati e nell'apprendimento automatico. Viene utilizzato anche nello sviluppo Web, dove è possibile utilizzarlo per qualsiasi cosa, dallo sviluppo di applicazioni Web lato server all'alimentazione del back-end di un sito o servizio. La programmazione Python viene persino utilizzata nei videogiochi per convertire le idee dei progetti in realtà.

Ci sono molte ragioni per cui Python è così popolare rispetto ad altri linguaggi di programmazione.

Uno dei motivi è che è relativamente facile da imparare. Il linguaggio di programmazione Python ha una sintassi molto semplice, che lo rende ideale per i principianti per lo sviluppo web. Inoltre, Python è altamente versatile. Può essere utilizzato per molte attività, da semplici script ad applicazioni complesse.

Vantaggi dell'apprendimento di Python

Python è un linguaggio di programmazione con molti vantaggi. Python è un linguaggio di programmazione interpretato di alto livello che può essere utilizzato per qualsiasi scopo. Creato il 3 dicembre 1989, da Guido van Rossum, con una filosofia di design intitolata "C'è solo un modo per farlo, ed è per questo che funziona". L'affermazione nel linguaggio di programmazione Python implica che l'esplicito è preferibile all'implicito. Inoltre, ispira la famosa analogia con il palo telegrafico di Guido van Rossum Python, che è la seguente:

In Python, la leggibilità conta; ecco perché il linguaggio di programmazione Python è talvolta descritto come pseudocodice eseguibile. È un linguaggio in cui il programmatore esprime il proprio intento in modo più chiaro rispetto a molti altri linguaggi di programmazione. Capita anche di essere una lingua molto richiesta dai datori di lavoro.

Ci sono alcuni ottimi motivi per imparare il codice Python se vuoi:

Sii un programmatore migliore in generale

Il linguaggio di programmazione Python ti rende un programmatore migliore in generale perché il linguaggio è progettato per essere facile da leggere e capire. Ciò significa che passerai meno tempo a capire cosa dovrebbe fare il tuo codice e più tempo effettivamente a programmare. Inoltre, Python è un linguaggio universale. Può essere utilizzato per lo sviluppo web, il calcolo scientifico, l'intelligenza artificiale, la scienza dei dati, l'apprendimento automatico e altro ancora. Di conseguenza, l'apprendimento di Python ti renderà un programmatore più completo.

Inizia una nuova carriera nella tecnologia

Python è un linguaggio flessibile che può essere utilizzato per il front-end, il back-end o l'overflow dell'intero stack di un'applicazione web. Diventa uno sviluppatore del linguaggio di programmazione Python e inizia oggi la tua nuova carriera nella tecnologia! Il linguaggio di programmazione Python è facile da imparare per i principianti e ha molti moduli e librerie Python che consentono una programmazione robusta. Gli sviluppatori Python sono molto richiesti in tutto il mondo.

Se vuoi iniziare la tua carriera nella tecnologia, imparare il codice Python è un ottimo punto di partenza. Inizia a imparare a programmare trovando risorse online o frequentando un corso. Dopo aver appreso le basi del codice Python, puoi iniziare a lavorare su progetti di codifica. Condividi il tuo lavoro con gli altri nella community e inizia a costruire il tuo portfolio. Inoltre, è un linguaggio di programmazione inequivocabile, di facile lettura, generico e di alto livello che considera paradigmi di programmazione strutturati, procedurali e orientati agli oggetti.

Grazie a queste caratteristiche e alle sue librerie per il calcolo scientifico e l'analisi dei dati, Python è diventato il linguaggio di programmazione più popolare per studenti e professionisti di tutto il mondo per imparare a programmare. In particolare, i ricercatori utilizzano il linguaggio di programmazione Python in molte aree di scienza dei dati, ingegneria, apprendimento automatico e matematica.

Alcuni vantaggi dell'apprendimento del codice Python includono quanto segue:

Aumento della produttività : il codice Python consente agli sviluppatori di scrivere codice in modo rapido ed efficiente grazie alla sua sintassi concisa. Questo lo rende popolare per lo scripting, la prototipazione o la creazione di piccoli programmi.

: il codice consente agli sviluppatori di scrivere codice in modo rapido ed efficiente grazie alla sua sintassi concisa. Questo lo rende popolare per lo scripting, la prototipazione o la creazione di piccoli programmi. Ampia area di applicazione : Python è stato applicato con successo in vari domini come lo sviluppo web, la scienza dei dati, l'intelligenza artificiale (AI) , la finanza, il calcolo scientifico, ecc. Di conseguenza, una vasta comunità di esperti di Python può offrire supporto e guida preziosi quando necessario.

: è stato applicato con successo in vari domini come lo sviluppo web, la scienza dei dati, l'intelligenza artificiale (AI) , la finanza, il calcolo scientifico, ecc. Di conseguenza, una vasta comunità di esperti di può offrire supporto e guida preziosi quando necessario. Versatilità : il linguaggio di programmazione Python è un linguaggio versatile che può essere utilizzato su diverse piattaforme come Windows, macOS e Linux. Dispone inoltre di librerie di analisi dei dati e di calcolo scientifico, che lo rendono una scelta interessante per studenti e professionisti in questi campi.

Il codice Python è consigliato ai principianti nella codifica per la sua facilità d'uso e leggibilità. Migliora le capacità di codifica . Gli sviluppatori esperti adorano anche usare Python per la sua comprensibilità, riducendo il tempo necessario per mantenere il codice. L'apprendimento delle competenze di Python è eccellente se stai cercando una lingua con un'elevata domanda di lavoro e una concorrenza relativamente bassa. Nel complesso, il codice Python ha molti vantaggi, rendendolo una scelta eccellente per principianti e sviluppatori esperti. Quindi, impara a programmare.

Python è difficile da imparare?

Cosa aspettarsi quando si impara il codice Python

Molte persone si chiedono se Python sia un linguaggio complicato da imparare. La risposta è di solito qualcosa sulla falsariga di "dipende". Come ogni linguaggio di programmazione, Python ha il proprio set di regole e sintassi a cui ci vuole del tempo per abituarsi. Tuttavia, Python è generalmente più facile da imparare rispetto alla maggior parte degli altri linguaggi di programmazione perché è progettato per essere leggibile e intuitivo. Diamo una carrellata di ciò che puoi aspettarti quando impari Python in modo che tu possa decidere da solo se è la lingua giusta per te.

La sintassi

Una cosa che distingue Python tra i linguaggi di programmazione più diffusi è la sua sintassi relativamente semplice. Contrariamente ai linguaggi di programmazione come Java o C++, che usano molta punteggiatura e parole chiave, il codice Python assomiglia molto al semplice inglese. Ad esempio, guarda questo codice che stampa la frase "Hello, world!":

print( "Ciao mondo!" )

Vedere? Non era così male, vero? Questa leggibilità si estende anche alle convenzioni di denominazione utilizzate per variabili e funzioni. Nella programmazione Python, usiamo snake_case (tutte le lettere minuscole con caratteri di sottolineatura che separano le parole) per i nomi di variabili e funzioni. Questo rende il codice molto più facile da leggere e da capire, soprattutto per i nuovi arrivati. Ovviamente, devi ancora imparare un po' di sintassi per scrivere il codice Python corretto, ma non preoccuparti, ci arriveremo più tardi.

L'ecosistema

Un'altra cosa che distingue il linguaggio di programmazione Python dagli altri linguaggi di programmazione è la dimensione e la qualità del suo ecosistema. L'ecosistema Python è la raccolta di librerie, strumenti e aziende che circondano il linguaggio. Questo ecosistema è uno dei motivi per cui Python è diventato così popolare negli ultimi anni; fornisce agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere le loro attività in modo rapido e semplice. Fa sembrare lo sviluppo web a portata di mano.

Ad esempio, se hai bisogno di fare un'analisi dei dati, puoi usare la libreria dei pandas; se hai bisogno di creare un'applicazione web, puoi usare Django; e se devi eseguire attività di apprendimento automatico, puoi utilizzare sci-kit-learn. L'elenco potrebbe continuare all'infinito, indipendentemente da ciò che vuoi fare con le abilità di Python, c'è quasi sicuramente una libreria là fuori che ti aiuterà a farlo.

Naturalmente, questo comporta anche una certa curva di apprendimento quando si tratta di comprendere tutte le diverse librerie disponibili. Tuttavia, una volta superata quella gobba, sarai in grado di sfogliare la vasta gamma di opzioni disponibili e scegliere facilmente quelle giuste per il tuo progetto. E se c'è mai una libreria che non riesci a trovare? Bene, allora puoi sempre crearne uno tuo!

Quindi qual è il verdetto? Python è difficile da imparare? Direi di no, almeno non rispetto ad altri linguaggi di programmazione. Sì, c'è un po' di una curva di apprendimento quando si tratta di comprendere tutte le diverse librerie Python disponibili nell'ecosistema; tuttavia, una volta superata quella gobba, scoprirai che Python è facile da leggere e scrivere grazie alla sua semplice sintassi. Non mi credi? Perché non provare ad imparare tu stesso alcune nozioni di base? Dopotutto, il modo migliore per scoprire se qualcosa è difficile è farlo da soli!

Qual è il modo più veloce per diventare un programmatore?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché il modo migliore per imparare a programmare dipende dai tuoi obiettivi specifici e dallo stile di apprendimento. Tuttavia, uno dei modi più veloci per imparare a programmare è utilizzare strumenti e framework di sviluppo no-code .

Gli strumenti di sviluppo web senza No-code ti consentono di creare applicazioni senza scrivere alcun codice. Questo può essere un ottimo modo per iniziare con la programmazione, poiché puoi vedere le tue creazioni prendere vita senza dover imparare linguaggi di programmazione complessi. Inoltre, i framework di sviluppo no-code spesso forniscono supporto integrato per i linguaggi di programmazione più diffusi, semplificando la transizione dallo sviluppo no-code alla codifica una volta che sei pronto.

Il modo migliore per diventare uno sviluppatore no-code è imparare la piattaforma AppMaster. AppMaster è la piattaforma di generazione di codice più potente sul mercato. Puoi creare app Web, app mobili e back-end. È una piattaforma no-code che consente agli utenti di sviluppare e distribuire applicazioni mobili e Web senza una significativa esperienza di programmazione. Con AppMaster, gli utenti possono creare applicazioni personalizzate (ad es. app per dispositivi mobili) semplicemente trascinando e rilasciando i componenti in un'interfaccia visiva. Le applicazioni possono essere distribuite in pochi minuti e non è necessario apprendere complessi linguaggi di programmazione. AppMaster è perfetto per imprenditori, imprenditori e chiunque desideri creare applicazioni personalizzate (app mobili o app Web) senza sapere come programmare.

Idee sbagliate sull'assenza di no-code

Il primo malinteso è che lo sviluppo no-code sia facile. Questo non è vero. Sebbene lo sviluppo no-code semplifichi la creazione di software, richiede comunque abilità e conoscenza per utilizzarlo in modo efficace.

sia facile. Questo non è vero. Sebbene lo sviluppo semplifichi la creazione di software, richiede comunque abilità e conoscenza per utilizzarlo in modo efficace. Un altro malinteso è che lo sviluppo no-code produca codice di bassa qualità. Di nuovo, questo non è vero. Con gli strumenti e le tecniche giusti, lo sviluppo no-code può produrre codice di alta qualità esattamente come i metodi di sviluppo tradizionali.

produca codice di bassa qualità. Di nuovo, questo non è vero. Con gli strumenti e le tecniche giusti, lo sviluppo può produrre codice di alta qualità esattamente come i metodi di sviluppo tradizionali. Un altro malinteso comune è che lo sviluppo no-code sia solo per piccoli progetti o MVP . Anche questo non è vero. Lo sviluppo No-code può essere utilizzato per grandi progetti e app mobili con la stessa rapidità dei piccoli progetti. Infine, alcuni ritengono che solo lo sviluppo del codice possa essere utilizzato per le applicazioni aziendali. Anche questo è falso. Lo sviluppo No-code può essere utilizzato per le applicazioni aziendali , ma richiede un approccio diverso rispetto ai progetti più piccoli.

Come funziona AppMaster?

In AppMaster per cominciare, viene creato un database PostgreSQL effettivo secondo lo schema assemblato dal progettista del database. Per la prima volta tutto è abbastanza semplice, è vuoto, ma con ulteriori pubblicazioni la sua struttura potrebbe cambiare, mentre è necessario salvare i dati stessi in modo che i dati vengano migrati.

Inoltre, tutti i processi aziendali sono assemblati in codice reale nel linguaggio Go. Un'applicazione completa viene scritta automaticamente come se fosse stata scritta dagli sviluppatori. Solo che viene scritto a una velocità di 22.000 righe di codice al secondo . Con ulteriori pubblicazioni vengono aggiunte alcune modifiche e tutto viene riscritto da zero.

Pertanto, l'applicazione è sempre aggiornata e non vi è alcun debito tecnico. E scrivere una vera applicazione garantisce che funzionerà anche se AppMaster stesso ha qualche problema. Non dipende in alcun modo da esso e può essere utilizzato ovunque, su qualsiasi server.

Inoltre, la documentazione di Swagger viene generata automaticamente. È immediatamente disponibile online; puoi controllare tutti gli endpoint dell'applicazione, testarli in pratica, accedere al database, ecc. Il resto è necessario. È possibile creare un'applicazione Web su Vue3 , di solito vengono creati vari pannelli di amministrazione, ma in generale è possibile creare quasi tutte le applicazioni. E un'applicazione mobile separata, Server Driven UI. Può essere testato in AppMaster Developer, Android e iOS.

Al termine dello sviluppo, puoi pubblicare ufficialmente nell'app store. Non ci sono modelli nella piattaforma per lo sviluppo di software o lo sviluppo di app. Sarebbe utile se costruissi tu stesso l'architettura dell'applicazione, i processi aziendali e la logica aziendale. La logica della piattaforma è esattamente la stessa dello sviluppo software tradizionale nei linguaggi di programmazione; hai anche endpoint , WebSocket e così via. Solo lo sviluppo del software viene eseguito non con l'ausilio di un linguaggio di programmazione ma con l'ausilio di blocchi e collegamenti visivi.

AppMaster ha la sua accademia dove puoi imparare a lavorare con la piattaforma gratuitamente. Puoi scegliere un corso in base al tuo background tecnico. Puoi iniziare dalle basi se non hai un background tecnico ed esperienza o seguire un corso più avanzato. Puoi iniziare a imparare AppMaster gratuitamente presso AppMaster University .