Python is een programmeertaal met veel kenmerken, waaronder een intuïtieve syntaxis en robuuste datastructuren, die kunnen leiden tot efficiënte code. Als geïnterpreteerde taal heeft Python een relatief lage uitvoeringssnelheid. De afweging kan echter de moeite waard zijn voor de bespaarde ontwikkelingstijd. Het kan effectief zijn voor veel taken, waaronder data-analyse, machine learning en automatisering. De programmeertaal Python is ook een populaire taal voor scripting, machine learning en webontwikkeling.

Wat is Python

De programmeertaal Python heeft de afgelopen jaren veel aan populariteit gewonnen. Hoewel Python niet zo wijdverspreid is als programmeertalen zoals Java of C, wordt het steeds populairder, vooral onder beginnende programmeurs. Als coderen nieuw voor je is en je op zoek bent naar programmeertalen, is Python misschien een goede optie voor jou. Maar wat is Python precies, en wat kun je ermee? Laten we kijken.

Het is een geïnterpreteerde programmeertaal van hoog niveau die bekend staat om zijn gebruiksgemak. Python is ontworpen om eenvoudig te zijn, in tegenstelling tot andere programmeertalen, die een uitdaging kunnen zijn om te lezen en te begrijpen. Dit maakt het een uitstekende keuze voor beginnende programmeurs die net beginnen met coderen. Bovendien is Python een open-sourcetaal, wat betekent dat iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

Hoe werkt de programmeertaal Python?

Vanwege zijn eenvoud en leesbaarheid wordt Python vaak gebruikt voor webontwikkeling en scripttaken die vervelend of moeilijk zouden zijn in andere programmeertalen. U kunt Python bijvoorbeeld gebruiken om automatisch online formulieren in te vullen of gegevens van websites te schrapen. Bovendien kan Python basisprogramma's en games bouwen (hoewel voor complexere games extra coderingstalen nodig zijn).

De programmeertaal Python wordt ook vaak gebruikt bij wetenschappelijke informatica, webontwikkeling en machine learning-taken. Dankzij het gebruiksgemak en de leesbaarheid is het een van de meest populaire programmeertalen voor deze toepassingen geworden. Als je geïnteresseerd bent in het werken met data of het bouwen van machine learning-modellen, is het leren van Python een uitstekende plek om te beginnen.

Hoe Python te leren

Stap één: maak uzelf vertrouwd met de basis

Voordat u begint met het schrijven van programma's, is het van vitaal belang dat Python -beginners eerst de basissyntaxis en structuur van de Python -programmeertaal begrijpen. U kunt online veel bronnen vinden die u kennis laten maken met de basisprincipes van de taal. Zodra je de basis goed begrijpt, ben je klaar om verder te gaan met stap twee.

Stap twee: Kies een onderwerp of project om op te focussen

Een van de beste manieren om als Python -beginner een Python -programmeertaal te leren, is door een project van datawetenschap of een onderwerp te kiezen waar je een passie voor hebt en te beginnen met het schrijven van gerelateerde code. Dit zal je helpen gemotiveerd en betrokken te blijven terwijl je complexere concepten leert. Als u app-ideeën nodig heeft, bieden veel online bronnen lijsten met projectideeën voor beginners.

Stap drie: vind bronnen en begin met coderen

Nu je een onderwerp of project hebt gekozen, is het tijd om te beginnen met coderen! Veel gratis online bronnen kunnen u helpen te leren coderen in Python. Sites zoals Udemy bieden interactieve tutorials om u de basisprincipes van het schrijven van code te leren. Als je je eenmaal zelfverzekerd voelt, probeer dan het door jou gekozen project met betrekking tot datawetenschap of andere gebieden aan te pakken. Onthoud dat vallen en opstaan deel uitmaakt van het leerproces, dus wees aangemoedigd als dingen in het begin perfect werken bij webontwikkeling.

Waar wordt Python gebruikt

Python wordt op veel plaatsen gebruikt. Het is een van de populaire programmeertalen voor wetenschappelijk computergebruik en wordt vaak gebruikt in datawetenschap en machine learning. Het wordt ook gebruikt bij webontwikkeling, waar u het voor alles kunt gebruiken, van het ontwikkelen van server-side webapplicaties tot het aandrijven van de backend van een site of service. Python -programmering wordt zelfs in videogames gebruikt om projectideeën om te zetten in realiteit.

Er zijn veel redenen waarom Python zo populair is dan andere programmeertalen.

Een reden is dat het relatief eenvoudig te leren is. De programmeertaal Python heeft een zeer eenvoudige syntaxis, waardoor het ideaal is voor beginners om aan webontwikkeling te doen. Bovendien is Python zeer veelzijdig. Het kan voor veel taken worden gebruikt, van eenvoudige scripts tot complexe toepassingen.

Voordelen van het leren van Python

Python is een programmeertaal met veel voordelen. Python is een geïnterpreteerde programmeertaal van hoog niveau die voor elk doel kan worden gebruikt. Gemaakt op 3 december 1989 door Guido van Rossum, met een ontwerpfilosofie getiteld "Er is maar één manier om het te doen, en daarom werkt het." De verklaring in de programmeertaal Python impliceert dat expliciet de voorkeur heeft boven impliciet. Bovendien inspireert het de beroemde Python telegraafpaalanalogie van Guido van Rossum, die als volgt gaat:

In Python telt leesbaarheid; daarom wordt de programmeertaal Python soms beschreven als uitvoerbare pseudocode. Het is een taal waarin de codeur zijn intentie duidelijker uitdrukt dan in veel andere programmeertalen. Het is toevallig ook een taal waar veel vraag naar is bij werkgevers.

Er zijn enkele goede redenen om Python -code te leren, of je nu wilt:

Wees in het algemeen een betere codeur

De programmeertaal Python maakt je in het algemeen een betere coder omdat de taal is ontworpen om gemakkelijk te lezen en te begrijpen te zijn. Dit betekent dat u minder tijd besteedt aan het uitzoeken wat uw code zou moeten doen en meer tijd aan het daadwerkelijk coderen. Daarnaast is Python een universele taal. Het kan worden gebruikt voor webontwikkeling, wetenschappelijk computergebruik, kunstmatige intelligentie, datawetenschap, machine learning en meer. Als gevolg hiervan zal het leren van Python je een meer allround programmeur maken.

Start een nieuwe carrière in de techniek

Python is een flexibele taal die kan worden gebruikt voor de front-end, back-end of volledige stack-overflow van een webtoepassing. Word een Python -programmeertaalontwikkelaar en begin vandaag nog aan je nieuwe carrière in de technologie! De programmeertaal Python is gemakkelijk te leren voor beginners en heeft veel modules en python-bibliotheken die robuust programmeren mogelijk maken. Er is wereldwijd veel vraag naar Python ontwikkelaars.

Als je je carrière in de technologie wilt beginnen, is het leren van Python -code een geweldige plek om te beginnen. Begin met leren programmeren door online bronnen te zoeken of een cursus te volgen. Als je eenmaal de basis van Python -code hebt geleerd, kun je beginnen met coderen. Deel uw werk met anderen in de community en begin met het opbouwen van uw portfolio. Bovendien is het een ondubbelzinnige, gemakkelijk te lezen programmeertaal voor algemeen gebruik op hoog niveau die rekening houdt met gestructureerde, procedurele en objectgeoriënteerde programmeerparadigma's.

Vanwege deze functies en de bijbehorende bibliotheken voor wetenschappelijk computergebruik en gegevensanalyse, is Python uitgegroeid tot de meest populaire programmeertaal voor studenten en professionals over de hele wereld om te leren programmeren. Onderzoekers gebruiken met name de programmeertaal Python op veel gebieden op het gebied van datawetenschap, engineering, machine learning en wiskunde.

Enkele voordelen van het leren van Python -code zijn de volgende:

Verhoogde productiviteit : Python -code stelt ontwikkelaars in staat om snel en efficiënt code te schrijven dankzij de beknopte syntaxis. Dit maakt het populair voor scripting, prototyping of het maken van kleine programma's.

: -code stelt ontwikkelaars in staat om snel en efficiënt code te schrijven dankzij de beknopte syntaxis. Dit maakt het populair voor scripting, prototyping of het maken van kleine programma's. Breed toepassingsgebied : Python is met succes toegepast in verschillende domeinen zoals webontwikkeling, datawetenschap, kunstmatige intelligentie (AI) , financiën, wetenschappelijke informatica, enz. Als gevolg hiervan kan een grote gemeenschap van Python -experts waardevolle ondersteuning en begeleiding bieden wanneer nodig zijn.

: is met succes toegepast in verschillende domeinen zoals webontwikkeling, datawetenschap, kunstmatige intelligentie (AI) , financiën, wetenschappelijke informatica, enz. Als gevolg hiervan kan een grote gemeenschap van -experts waardevolle ondersteuning en begeleiding bieden wanneer nodig zijn. Veelzijdigheid : de programmeertaal Python is een veelzijdige taal die op verschillende platforms kan worden gebruikt, zoals Windows, macOS en Linux. Het heeft ook data-analyse en wetenschappelijke computerbibliotheken, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor studenten en professionals op deze gebieden.

Python -code wordt aanbevolen voor beginners in codering vanwege het gebruiksgemak en de leesbaarheid. Het verbetert de codeervaardigheden . Ervaren ontwikkelaars houden ook van het gebruik van Python vanwege de begrijpelijkheid, waardoor de tijd die nodig is om code te onderhouden, wordt verkort. Python -vaardigheden leren is uitstekend als je op zoek bent naar een taal met veel vraag naar werk en relatief weinig concurrentie. Over het algemeen heeft Python -code veel voordelen, waardoor het een uitstekende keuze is voor beginners en ervaren ontwikkelaars. Leer dus programmeren.

Is Python moeilijk te leren?

Wat te verwachten bij het leren van Python -code

Veel mensen vragen zich af of Python een ingewikkelde taal is om te leren. Het antwoord is meestal iets in de trant van "het hangt ervan af". Zoals elke programmeertaal heeft Python zijn eigen regels en syntaxis waaraan u even moet wennen. Python is echter over het algemeen gemakkelijker te leren dan de meeste andere programmeertalen, omdat het is ontworpen om leesbaar en intuïtief te zijn. Laten we een overzicht geven van wat u kunt verwachten bij het leren van Python, zodat u zelf kunt beslissen of dit de juiste taal voor u is.

De syntaxis

Een ding dat Python onderscheidt van populaire programmeertalen, is de relatief eenvoudige syntaxis. In tegenstelling tot programmeertalen zoals Java of C++, die veel interpunctie en trefwoorden gebruiken, lijkt Python -code veel op gewoon Engels. Kijk bijvoorbeeld naar deze code die de zin "Hello, world!" afdrukt:

print( "Hallo, wereld!" )

Zien? Dat was niet zo erg, toch? Deze leesbaarheid strekt zich ook uit tot de naamgevingsconventies die worden gebruikt voor variabelen en functies. In Python -programmering gebruiken we snake_case (allemaal kleine letters met underscores die woorden scheiden) voor variabele- en functienamen. Dit maakt de code veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen, vooral voor nieuwkomers. Natuurlijk moet je nog wat syntaxis leren om de juiste Python -code te schrijven, maar maak je geen zorgen, daar komen we later op terug.

Het ecosysteem

Een ander ding dat de programmeertaal Python onderscheidt van andere programmeertalen, is de omvang en kwaliteit van het ecosysteem. Het Python -ecosysteem is de verzameling bibliotheken, tools en bedrijven die de taal omringen. Dit ecosysteem is een van de redenen waarom Python de afgelopen jaren zo populair is geworden; het biedt gebruikers alles wat ze nodig hebben om hun taken snel en gemakkelijk uit te voeren. Het zorgt ervoor dat webontwikkeling er goed uitziet.

Als u bijvoorbeeld wat gegevensanalyse moet uitvoeren, kunt u de bibliotheek van de pandas gebruiken; als u een webtoepassing moet bouwen, kunt u Django gebruiken; en als u machine learning-taken moet uitvoeren, kunt u sci-kit-learn gebruiken. De lijst gaat maar door, ongeacht wat je wilt doen met Python -vaardigheden, er is vrijwel zeker een bibliotheek die je daarbij kan helpen.

Dit betekent natuurlijk ook een beetje een leercurve als het gaat om het begrijpen van alle verschillende beschikbare bibliotheken. Als u echter eenmaal over die bult heen bent, kunt u door de enorme hoeveelheid beschikbare opties bladeren en eenvoudig de opties kiezen die geschikt zijn voor uw project. En als er ooit een bibliotheek is die u niet kunt vinden? Nou, dan kun je altijd je eigen maken!

Dus wat is het oordeel? Is Python moeilijk te leren? Ik zou nee zeggen, althans niet in vergelijking met andere programmeertalen. Ja, er is een beetje een leercurve als het gaat om het begrijpen van alle verschillende python-bibliotheken die beschikbaar zijn in het ecosysteem; als je echter eenmaal over die bult heen bent, zul je merken dat Python gemakkelijk te lezen en te schrijven is dankzij de eenvoudige syntaxis. Geloof je me niet? Waarom probeer je niet zelf wat basis te leren? De beste manier om erachter te komen of iets moeilijk is, is immers door het zelf te doen!

Wat is de snelste manier om programmeur te worden?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien de beste manier om te leren programmeren afhangt van uw specifieke doelen en leerstijl. Een van de snelste manieren om te leren programmeren is echter het gebruik van ontwikkeltools en -frameworks no-code .

Met tools voor webontwikkeling zonder No-code kunt u applicaties maken zonder code te schrijven. Dit kan een geweldige manier zijn om aan de slag te gaan met programmeren, omdat je je creaties tot leven kunt zien komen zonder dat je complexe programmeertalen hoeft te leren. Bovendien bieden frameworks voor ontwikkeling no-code vaak ingebouwde ondersteuning voor populaire programmeertalen, waardoor het gemakkelijk is om over te stappen van ontwikkeling no-code naar coderen zodra u er klaar voor bent.

De beste manier om een ontwikkelaar no-code te worden, is door het AppMaster platform te leren kennen. AppMaster is het krachtigste codegeneratieplatform op de markt. U kunt webapps, mobiele apps en backend maken. Het is een no-code platform waarmee gebruikers mobiele en webapplicaties kunnen ontwikkelen en implementeren zonder noemenswaardige programmeerervaring. Met AppMaster kunnen gebruikers applicaties op maat maken (bijv. mobiele apps) door simpelweg componenten naar een visuele interface te slepen en neer te zetten. Applicaties kunnen binnen enkele minuten worden geïmplementeerd en het is niet nodig om complexe programmeertalen te leren. AppMaster is perfect voor bedrijfseigenaren, ondernemers en iedereen die aangepaste applicaties wil maken (mobiele apps of webapps) zonder te weten hoe te coderen.

Misvattingen over no-code

De eerste misvatting is dat ontwikkeling no-code eenvoudig is. Dit is niet waar. Hoewel ontwikkeling no-code het maken van software eenvoudiger maakt, vereist het nog steeds vaardigheid en kennis om het effectief te gebruiken.

eenvoudig is. Dit is niet waar. Hoewel ontwikkeling het maken van software eenvoudiger maakt, vereist het nog steeds vaardigheid en kennis om het effectief te gebruiken. Een andere misvatting is dat ontwikkeling no-code lage kwaliteit oplevert. Nogmaals, dit is niet waar. Met de juiste tools en technieken kan no-code ontwikkeling net zo goed hoogwaardige code opleveren als traditionele ontwikkelmethoden.

lage kwaliteit oplevert. Nogmaals, dit is niet waar. Met de juiste tools en technieken kan ontwikkeling net zo goed hoogwaardige code opleveren als traditionele ontwikkelmethoden. Een andere veel voorkomende misvatting is dat ontwikkeling no-code alleen voor kleine projecten of MVP 's is. Dit is ook niet waar. No-code ontwikkeling kan net zo snel worden gebruikt voor grote projecten en mobiele apps als voor kleine projecten. Ten slotte zijn sommigen van mening dat alleen codeontwikkeling kan worden gebruikt voor bedrijfstoepassingen. Ook dit is onjuist. No-code ontwikkeling kan worden gebruikt voor bedrijfsapplicaties , maar vereist een andere aanpak dan kleinere projecten.

Hoe AppMaster werkt?

In AppMaster wordt om te beginnen een daadwerkelijke PostgreSQL -database gemaakt volgens het schema dat is samengesteld door de database-ontwerper. Voor het eerst is alles vrij eenvoudig, het is leeg, maar bij verdere publicaties kan de structuur ervan veranderen, terwijl u de gegevens zelf moet opslaan om de gegevens te migreren.

Verder worden alle bedrijfsprocessen samengevoegd tot echte code in de Go-taal. Een volwaardige applicatie wordt automatisch geschreven alsof ontwikkelaars het hebben geschreven. Alleen wordt het geschreven met een snelheid van 22.000 regels code per seconde . Bij verdere publicaties worden enkele wijzigingen toegevoegd en wordt alles vanaf nul herschreven.

Daarom is de applicatie altijd up-to-date en is er geen technische schuld. En het schrijven van een echte applicatie garandeert dat het zal werken, zelfs als AppMaster zelf wat problemen heeft. Het is er op geen enkele manier van afhankelijk en het kan overal en op elke server worden gebruikt.

Bovendien wordt Swagger-documentatie automatisch gegenereerd. Het is direct online beschikbaar; u kunt alle applicatie-eindpunten controleren, ze in de praktijk testen, toegang krijgen tot de database, enz. De rest is naar behoefte. Op Vue3 kan een webapplicatie worden gemaakt, meestal worden daar verschillende admin-panelen gemaakt, maar over het algemeen kan bijna elke applicatie worden gemaakt. En een aparte mobiele applicatie, Server Driven UI. Het kan worden getest in AppMaster Developer, Android en iOS.

Na voltooiing van de ontwikkeling kunt u officieel publiceren in de app store. Er zijn geen sjablonen in het platform voor softwareontwikkeling of app-ontwikkeling. Het zou helpen als u zelf de applicatiearchitectuur, bedrijfsprocessen en bedrijfslogica bouwt. De logica van het platform is precies hetzelfde als bij traditionele softwareontwikkeling in programmeertalen; je hebt ook eindpunten , WebSockets , enzovoort. Alleen softwareontwikkeling gebeurt niet met behulp van een programmeertaal, maar met behulp van visuele blokken en koppelingen.

AppMaster heeft een eigen academie waar je gratis kunt leren werken met het platform. Afhankelijk van je technische achtergrond kun je een opleiding kiezen. Je kunt bij de basis beginnen als je geen technische achtergrond en ervaring hebt of een meer gevorderde cursus volgen. Bij AppMaster University kun je gratis beginnen met het leren van AppMaster.