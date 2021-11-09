Python - это язык программирования со многими характеристиками, включая интуитивно понятный синтаксис и надежные структуры данных, которые позволяют создавать эффективный код. Как интерпретируемый язык, Python имеет относительно низкую скорость выполнения. Тем не менее, компромисс может быть оправдан сэкономленным временем разработки. Он может быть эффективен для многих задач, включая анализ данных, машинное обучение и автоматизацию. Язык программирования Python также является популярным языком для сценариев, машинного обучения и веб-разработки.

Что такое Python

В последние годы язык программирования Python набирает популярность. Хотя Python не так широко распространен, как языки программирования, такие как Java или C, его популярность неуклонно растет, особенно среди начинающих программистов. Если вы новичок в программировании и ищете языки программирования, Python может стать для вас хорошим вариантом. Но что такое Python и что с ним можно сделать? Давайте взглянем.

Это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, известный своей простотой использования. Python разработан, чтобы быть простым, в отличие от других языков программирования, которые могут быть сложными для чтения и понимания. Это делает его отличным выбором для начинающих программистов, которые только начинают программировать. Кроме того, Python - это язык с открытым исходным кодом, что означает, что каждый может внести свой вклад в его разработку.

Как работает язык программирования Python?

Из-за своей простоты и удобочитаемости Python часто используется для веб-разработки и задач написания сценариев, которые были бы утомительными или сложными на других языках программирования. Например, вы можете использовать Python для автоматизации заполнения онлайн-форм или извлечения данных с веб-сайтов. Кроме того, на Python можно создавать базовые программы и игры (хотя для более сложных игр потребуются дополнительные языки программирования).

Язык программирования Python также часто используется в научных вычислениях, веб-разработке и задачах машинного обучения. Благодаря простоте использования и удобочитаемости он стал одним из самых популярных языков программирования для этих приложений. Если вы заинтересованы в работе с данными или создании моделей машинного обучения, изучение Python - отличное место для начала.

Как выучить Python

Шаг первый: ознакомьтесь с основами

Прежде чем приступить к написанию программ, новичкам в Python крайне важно сначала понять базовый синтаксис и структуру языка программирования Python. Вы можете найти множество ресурсов в Интернете, которые познакомят вас с основами языка. Как только вы хорошо поймете основы, вы будете готовы перейти ко второму шагу.

Шаг второй: выберите тему или проект, на котором нужно сосредоточиться

Один из лучших способов изучить язык программирования Python для новичков в Python — это выбрать проект в области науки о данных или тему, которой вы увлечены, и начать писать код, связанный с ним. Это поможет вам оставаться мотивированным и заинтересованным, когда вы изучаете более сложные концепции. Если вам нужны идеи для приложений , многие интернет-ресурсы предоставляют списки идей проектов для начинающих.

Шаг третий: Найдите ресурсы и начните программировать

Теперь, когда вы выбрали тему или проект, пришло время начать программировать! Многие бесплатные онлайн-ресурсы могут помочь вам научиться программировать на Python. Такие сайты, как Udemy, предлагают интерактивные учебные пособия, которые научат вас основам написания кода. Как только вы почувствуете себя уверенно, попробуйте заняться выбранным вами проектом, связанным с наукой о данных или другими областями. Помните, что метод проб и ошибок является частью процесса обучения, поэтому поощряйтесь, если в веб-разработке поначалу все получается идеально.

Где используется Python

Python используется во многих местах. Он входит в число популярных языков программирования для научных вычислений и часто используется в науке о данных и машинном обучении. Он также используется в веб-разработке, где вы можете использовать его для всего: от разработки веб-приложений на стороне сервера до поддержки серверной части сайта или службы. Программирование на Python используется даже в видеоиграх для воплощения идей проекта в жизнь.

Есть много причин, по которым Python так популярен, как другие языки программирования.

Одна из причин заключается в том, что этому относительно легко научиться. Язык программирования Python имеет очень простой синтаксис, что делает его идеальным для начинающих веб-разработок. Кроме того, Python очень универсален. Его можно использовать для многих задач, от простых скриптов до сложных приложений.

имеет очень простой синтаксис, что делает его идеальным для начинающих веб-разработок. Кроме того, очень универсален. Его можно использовать для многих задач, от простых скриптов до сложных приложений. Несмотря на свою популярность, у Python есть некоторые недостатки. Одна из проблем заключается в том, что он может работать медленно, особенно по сравнению с такими языками программирования, как C++. Кроме того, Python не всегда является самым эффективным языком для крупномасштабных приложений. Однако для многих пользователей эти недостатки перевешиваются достоинствами.

есть некоторые недостатки. Одна из проблем заключается в том, что он может работать медленно, особенно по сравнению с такими языками программирования, как C++. Кроме того, не всегда является самым эффективным языком для крупномасштабных приложений. Однако для многих пользователей эти недостатки перевешиваются достоинствами. В целом, язык программирования Python - чрезвычайно популярный язык, который используется в самых разных контекстах. Он прост в освоении, универсален и относительно быстр. Хотя у него есть некоторые недостатки, его сильные стороны делают его идеальным выбором для многих задач.

Преимущества изучения Python

Python — это язык программирования со многими преимуществами. Python - это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, который можно использовать для любых целей. Создан 3 декабря 1989 года Гвидо ван Россумом с философией дизайна под названием «Есть только один способ сделать это, и именно поэтому он работает». Утверждение в языке программирования Python подразумевает, что явное предпочтительнее неявного. Кроме того, это вдохновляет знаменитую аналогию телеграфного столба Гвидо ван Россума Python, которая выглядит следующим образом:

В Python важна читабельность; вот почему язык программирования Python иногда называют исполняемым псевдокодом. Это язык, в котором кодер выражает свои намерения более четко, чем во многих других языках программирования. Кроме того, этот язык пользуется большим спросом у работодателей.

Есть несколько веских причин изучать код Python, хотите ли вы:

Быть лучшим кодером в целом

Язык программирования Python делает вас лучшим программистом в целом, потому что язык разработан таким образом, чтобы его было легко читать и понимать. Это означает, что вы потратите меньше времени на выяснение того, что должен делать ваш код, и больше времени на собственно кодирование. Кроме того, Python является универсальным языком. Его можно использовать для веб-разработки, научных вычислений, искусственного интеллекта, науки о данных, машинного обучения и многого другого. В результате изучение Python сделает вас более разносторонним программистом.

Начать новую карьеру в сфере технологий

Python - это гибкий язык, который можно использовать для внешнего и внутреннего интерфейса веб-приложения или для переполнения всего стека. Станьте разработчиком языка программирования Python и начните новую карьеру в сфере технологий уже сегодня! Язык программирования Python прост в изучении для начинающих и имеет множество модулей и библиотек Python, которые обеспечивают надежное программирование. Разработчики Python пользуются большим спросом во всем мире.

Если вы хотите начать свою карьеру в сфере технологий, изучение кода Python — отличное место для начала. Начните изучать программирование, найдя ресурсы в Интернете или записавшись на курсы. После того, как вы изучите основы кода Python, вы можете начать работать над проектами кодирования. Поделитесь своей работой с другими участниками сообщества и начните создавать портфолио. Более того, это однозначный, легко читаемый язык программирования общего назначения высокого уровня, учитывающий парадигмы структурированного, процедурного и объектно-ориентированного программирования.

Благодаря этим функциям и библиотекам для научных вычислений и анализа данных Python стал самым популярным языком программирования для студентов и профессионалов во всем мире, желающих научиться программировать. В частности, исследователи используют язык программирования Python во многих областях науки о данных, инженерии, машинного обучения и математики.

Некоторые преимущества изучения кода Python включают следующее:

Повышенная производительность : код Python позволяет разработчикам писать код быстро и эффективно благодаря лаконичному синтаксису. Это делает его популярным для сценариев, прототипирования или создания небольших программ.

: код позволяет разработчикам писать код быстро и эффективно благодаря лаконичному синтаксису. Это делает его популярным для сценариев, прототипирования или создания небольших программ. Широкая область применения : Python успешно применяется в различных областях, таких как веб-разработка, наука о данных, искусственный интеллект (ИИ) , финансы, научные вычисления и т. д. В результате большое сообщество экспертов Python может предложить ценную поддержку и рекомендации, когда нужный.

: успешно применяется в различных областях, таких как веб-разработка, наука о данных, искусственный интеллект (ИИ) , финансы, научные вычисления и т. д. В результате большое сообщество экспертов может предложить ценную поддержку и рекомендации, когда нужный. Универсальность : язык программирования Python - это универсальный язык, который можно использовать на разных платформах, таких как Windows, macOS и Linux. Он также имеет библиотеки анализа данных и научных вычислений, что делает его привлекательным выбором для студентов и специалистов в этих областях.

Код Python рекомендуется для новичков в программировании из-за его простоты использования и удобочитаемости. Это улучшает навыки программирования . Опытные разработчики также любят использовать Python из-за его понятности, что сокращает время, необходимое для поддержки кода. Изучение Python отлично подходит, если вы ищете язык с высоким спросом на работу и относительно низкой конкуренцией. В целом код Python имеет много преимуществ, что делает его отличным выбором для начинающих и опытных разработчиков. Так что учитесь программировать.

Сложно ли выучить Python?

Чего ожидать при изучении кода Python

Многие люди задаются вопросом, является ли Python сложным для изучения языком. Ответ обычно что-то вроде «это зависит». Как и у любого языка программирования, у Python есть собственный набор правил и синтаксиса, для привыкания к которым может потребоваться некоторое время. Тем не менее, Python, как правило, легче изучать, чем большинство других языков программирования, потому что он удобен для чтения и интуитивно понятен. Давайте кратко изложим, что вы можете ожидать при изучении Python, чтобы вы могли решить для себя, подходит ли вам этот язык.

Синтаксис

Одна вещь, которая выделяет Python среди популярных языков программирования, - его относительно простой синтаксис. В отличие от языков программирования, таких как Java или C++, которые используют много знаков препинания и ключевых слов, код Python очень похож на простой английский. Например, посмотрите на этот код, который печатает фразу «Hello, world!»:

print( "Привет, мир!" )

Видеть? Это было не так уж плохо, не так ли? Эта удобочитаемость также распространяется на соглашения об именах, используемые для переменных и функций. В программировании на Python мы используем snake_case регистр (все строчные буквы с символами подчеркивания, разделяющими слова) для имен переменных и функций. Это делает код намного проще для чтения и понимания, особенно для новичков. Конечно, вам все еще нужно изучить синтаксис, чтобы написать правильный код Python, но не волнуйтесь, мы вернемся к этому позже.

Экосистема

Еще одна вещь, которая отличает язык программирования Python от других языков программирования, — это размер и качество его экосистемы. Экосистема Python - это набор библиотек, инструментов и компаний, которые окружают язык. Эта экосистема - одна из причин, по которой Python стал настолько популярен в последние годы; он предоставляет пользователям все необходимое для быстрого и легкого выполнения своих задач. Это делает веб-разработку более удобной.

Например, если вам нужно выполнить некоторый анализ данных, вы можете использовать библиотеку pandas; если вам нужно создать веб-приложение, вы можете использовать Django; а если вам нужно выполнять задачи машинного обучения, вы можете использовать sci-kit-learn. Список можно продолжать и продолжать - независимо от того, что вы хотите делать с навыками Python, почти наверняка есть библиотека, которая поможет вам это сделать.

Конечно, это также означает некоторую кривую обучения, когда дело доходит до понимания всех доступных библиотек. Однако, как только вы преодолеете этот горб, вы сможете просмотреть огромное количество доступных вариантов и легко выбрать те, которые подходят для вашего проекта. А если есть библиотека, которую вы не можете найти? Ну, тогда вы всегда можете создать свой собственный!

Итак, каков вердикт? Сложно ли выучить Python? Я бы сказал нет, по крайней мере, не по сравнению с другими языками программирования. Да, есть некоторая кривая обучения, когда дело доходит до понимания всех различных библиотек Python, доступных в экосистеме; однако, как только вы преодолеете этот горб, вы обнаружите, что Python легко читать и писать благодаря его простому синтаксису. Не верите мне? Почему бы не попробовать научиться некоторым основам самостоятельно? В конце концов, лучший способ узнать, сложно ли что-то, - это сделать это самому!

Как быстрее всего стать программистом?

На этот вопрос нет универсального ответа, так как лучший способ изучения программирования зависит от ваших конкретных целей и стиля обучения. Тем не менее, один из самых быстрых способов научиться программировать - использовать инструменты и среды разработки no-code .

Инструменты веб-разработки без No-code позволяют создавать приложения без написания кода. Это может быть отличным способом начать программирование, так как вы сможете увидеть, как ваши творения оживают, без необходимости изучать сложные языки программирования. Кроме того, среды разработки no-code часто предоставляют встроенную поддержку популярных языков программирования, упрощая переход от разработки no-code к написанию кода, как только вы будете к этому готовы.

Лучший способ стать разработчиком no-code - изучить платформу AppMaster. AppMaster - самая мощная платформа для генерации кода на рынке. Вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и серверную часть. Это платформа no-code, которая позволяет пользователям разрабатывать и развертывать мобильные и веб-приложения без значительного опыта программирования. С помощью AppMaster пользователи могут создавать собственные приложения (например, мобильные приложения), просто перетаскивая компоненты в визуальный интерфейс. Приложения можно развернуть за считанные минуты, и нет необходимости изучать сложные языки программирования. AppMaster идеально подходит для владельцев бизнеса, предпринимателей и всех, кто хочет создавать собственные приложения (мобильные приложения или веб-приложения), не умея программировать.

Заблуждения о no-code

Первое заблуждение заключается в том, что разработка no-code - это просто. Это неправда. Хотя разработка no-code упрощает создание программного обеспечения, для ее эффективного использования по-прежнему требуются навыки и знания.

- это просто. Это неправда. Хотя разработка упрощает создание программного обеспечения, для ее эффективного использования по-прежнему требуются навыки и знания. Еще одно заблуждение состоит в том, что разработка no-code приводит к низкокачественному коду. Опять же, это неправда. При использовании правильных инструментов и методов разработка no-code может производить высококачественный код так же хорошо, как и традиционные методы разработки.

приводит к низкокачественному коду. Опять же, это неправда. При использовании правильных инструментов и методов разработка может производить высококачественный код так же хорошо, как и традиционные методы разработки. Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что разработка no-code предназначена только для небольших проектов или MVP . Это также неверно. Разработку No-code можно использовать для крупных проектов и мобильных приложений так же быстро, как и для небольших проектов. Наконец, некоторые считают, что для корпоративных приложений можно использовать только разработку кода. Это тоже неверно. Разработка No-code может использоваться для корпоративных приложений , но требует другого подхода, чем небольшие проекты.

Как работает AppMaster?

В AppMaster для начала создается реальная база данных PostgreSQL по схеме, собранной разработчиком базы данных. В первый раз все довольно просто, он пустой, но при дальнейших публикациях его структура может измениться, при этом нужно сохранить сами данные, чтобы данные мигрировали.

Далее все бизнес-процессы собираются в реальный код на языке Go. Полноценное приложение автоматически пишется так, как если бы его написали разработчики. Только он пишется со скоростью 22 000 строк кода в секунду . При дальнейших публикациях вносятся некоторые изменения, и все переписывается с нуля.

Поэтому приложение всегда актуально, а технического долга нет. А написание реального приложения гарантирует, что оно будет работать, даже если у самого AppMaster какие-то проблемы. Он никак от него не зависит, и его можно использовать где угодно, на любом сервере.

Кроме того, документация Swagger создается автоматически. Он сразу же доступен онлайн; вы можете проверить все конечные точки приложения, проверить их на практике, получить доступ к базе данных и т.д. Остальное по необходимости. На Vue3 можно создать веб-приложение, обычно там создаются различные админки, но в целом можно создать практически любое приложение. И отдельное мобильное приложение, Server Driven UI. Его можно протестировать в AppMaster Developer, Android и iOS.

По завершению разработки можно официально опубликовать в магазине приложений. В платформе нет шаблонов для разработки программного обеспечения или приложений. Будет полезно, если вы сами создадите архитектуру приложения, бизнес-процессы и бизнес-логику. Логика платформы точно такая же, как и при традиционной разработке ПО на языках программирования; у вас также есть эндпоинты , веб- сокеты и так далее. Только разработка ПО ведется не с помощью языка программирования, а с помощью визуальных блоков и ссылок.

У AppMaster есть собственная академия, где вы можете бесплатно научиться работать с платформой. Вы можете выбрать курс в зависимости от вашего технического образования. Вы можете начать с самых основ, если у вас нет технических знаний и опыта, или пройти более продвинутый курс. Начать изучение AppMaster бесплатно можно в AppMaster University .