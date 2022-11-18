Python هي لغة برمجة لها العديد من الخصائص ، بما في ذلك البنية البديهية وهياكل البيانات القوية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى كود فعال. كلغة مفسرة ، فإن Python لديها سرعة تنفيذ بطيئة نسبيًا. ومع ذلك ، قد تكون المقايضة تستحق العناء من أجل توفير وقت التطوير. يمكن أن يكون فعالاً للعديد من المهام ، بما في ذلك تحليل البيانات والتعلم الآلي والأتمتة. لغة برمجة Python هي أيضًا لغة شائعة للبرمجة النصية والتعلم الآلي وتطوير الويب.

ما هي Python

اكتسبت لغة برمجة Python الكثير من الزخم في السنوات الأخيرة. على الرغم من أنها ليست منتشرة مثل لغات البرمجة مثل Java أو C ، إلا أن Python تزداد باطراد في شعبيتها ، خاصة بين المبرمجين المبتدئين. إذا كنت جديدًا في مجال البرمجة وتبحث عن لغات البرمجة ، فقد تكون Python خيارًا جيدًا لك. ولكن ما هي Python بالضبط ، وماذا يمكنك أن تفعل بها؟ لنلقي نظرة.

إنها لغة برمجة مفسرة عالية المستوى معروفة بسهولة استخدامها. تم تصميم Python ليكون مباشرًا ، على عكس لغات البرمجة الأخرى ، والتي قد تكون صعبة القراءة والفهم. هذا يجعله اختيارًا ممتازًا للمبرمجين المبتدئين الذين بدأوا للتو في البرمجة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Python هي لغة مفتوحة المصدر ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص المساهمة في تطويرها.

كيف تعمل لغة البرمجة Python ؟

نظرًا لبساطتها وقابليتها للقراءة ، غالبًا ما تستخدم Python لتطوير الويب ومهام البرمجة النصية التي قد تكون مملة أو صعبة في لغات البرمجة الأخرى. على سبيل المثال ، قد تستخدم Python لأتمتة تعبئة النماذج عبر الإنترنت أو كشط البيانات من مواقع الويب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن Python إنشاء برامج وألعاب أساسية (على الرغم من أن الألعاب الأكثر تعقيدًا ستتطلب لغات ترميز إضافية).

تُستخدم لغة برمجة Python أيضًا بشكل متكرر في مهام الحوسبة العلمية وتطوير الويب والتعلم الآلي. بفضل سهولة الاستخدام وسهولة القراءة ، أصبحت واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعًا لهذه التطبيقات. إذا كنت مهتمًا بالعمل مع البيانات أو بناء نماذج التعلم الآلي ، فإن تعلم Python يعد مكانًا ممتازًا للبدء.

كيف تتعلم Python

الخطوة الأولى: تعرف على الأساسيات

قبل أن تبدأ في كتابة البرامج ، من الضروري أولاً Python فهم البنية الأساسية والهيكل الأساسي للغة برمجة Python. يمكنك العثور على العديد من الموارد عبر الإنترنت التي ستعرفك بأساسيات اللغة. بمجرد أن تفهم الأساسيات جيدًا ، فأنت جاهز للانتقال إلى الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية: اختر موضوعًا أو مشروعًا للتركيز عليه

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتعلم لغة برمجة Python كمبتدئ في Python في اختيار مشروع علم البيانات أو الموضوع الذي تحبه والبدء في كتابة التعليمات البرمجية المتعلقة به. سيساعدك هذا على البقاء متحمسًا ومشاركًا بينما تتعلم مفاهيم أكثر تعقيدًا. إذا كنت بحاجة إلى أفكار لتطبيق ، فإن العديد من الموارد عبر الإنترنت توفر قوائم بأفكار المشاريع للمبتدئين.

الخطوة الثالثة: ابحث عن الموارد وابدأ الترميز

الآن بعد أن اخترت موضوعًا أو مشروعًا ، حان الوقت لبدء البرمجة! يمكن أن تساعدك العديد من الموارد المجانية عبر الإنترنت في تعلم كيفية Python. تقدم مواقع مثل Udemy دروسًا تعليمية تفاعلية لتعليمك أساسيات كتابة التعليمات البرمجية. بمجرد أن تشعر بالثقة ، حاول معالجة المشروع الذي اخترته والمتعلق بعلوم البيانات أو مجالات أخرى. تذكر أن التجربة والخطأ جزء من عملية التعلم ، لذا يجب تشجيعك إذا نجحت الأمور بشكل مثالي في البداية في تطوير الويب.

أين يتم استخدام Python

تُستخدم Python في العديد من الأماكن. إنها من بين لغات البرمجة الشائعة للحوسبة العلمية وغالبًا ما تستخدم في علوم البيانات والتعلم الآلي. يتم استخدامه أيضًا في تطوير الويب ، حيث يمكنك استخدامه في كل شيء بدءًا من تطوير تطبيقات الويب من جانب الخادم إلى تشغيل الواجهة الخلفية لموقع أو خدمة. تُستخدم برمجة Python في ألعاب الفيديو لتحويل أفكار المشروع إلى واقع.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل Python تحظى بشعبية كبيرة عن لغات البرمجة الأخرى.

أحد الأسباب هو أنه من السهل نسبيًا التعلم. تحتوي لغة برمجة Python على بناء جملة واضح جدًا ، مما يجعلها مثالية للمبتدئين لتطوير الويب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Python متعددة الاستخدامات. يمكن استخدامه للعديد من المهام ، من النصوص البسيطة إلى التطبيقات المعقدة.

على بناء جملة واضح جدًا ، مما يجعلها مثالية للمبتدئين لتطوير الويب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن متعددة الاستخدامات. يمكن استخدامه للعديد من المهام ، من النصوص البسيطة إلى التطبيقات المعقدة. على الرغم من شعبيتها ، فإن Python لديها بعض العيوب. تتمثل إحدى المشكلات في أنه يمكن أن يكون بطيئًا في التشغيل ، خاصةً بالمقارنة مع لغات البرمجة مثل C ++. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Python ليست دائمًا اللغة الأكثر فاعلية للتطبيقات واسعة النطاق. ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من المستخدمين ، فإن مزاياها تفوق هذه العيوب.

لديها بعض العيوب. تتمثل إحدى المشكلات في أنه يمكن أن يكون بطيئًا في التشغيل ، خاصةً بالمقارنة مع لغات البرمجة مثل C ++. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ليست دائمًا اللغة الأكثر فاعلية للتطبيقات واسعة النطاق. ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من المستخدمين ، فإن مزاياها تفوق هذه العيوب. بشكل عام ، تعد لغة برمجة Python لغة شائعة للغاية يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من السياقات المختلفة. من السهل التعلم ، ومتعدد الاستخدامات ، وسريع نسبيًا. في حين أن لديها بعض العيوب ، إلا أن قوتها تجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المهام.

فوائد تعلم Python

Python هي لغة برمجة لها العديد من المزايا. Python هي لغة برمجة مفسرة عالية المستوى يمكن استخدامها لأي غرض. تم إنشاؤه في 3 ديسمبر 1989 ، بواسطة Guido van Rossum ، بفلسفة تصميم بعنوان "هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك ، وهذا هو سبب نجاحه." تشير العبارة في لغة برمجة Python إلى أن الصريح هو الأفضل من الضمني. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يلهم تشبيه عمود التلغراف الشهير Guido van Rossum Python ، والذي يذهب على النحو التالي:

في Python ، المقروئية مهمة ؛ هذا هو السبب في أن لغة برمجة Python توصف أحيانًا بأنها شفرة زائفة قابلة للتنفيذ. إنها لغة يعبر فيها المبرمج عن نيته بوضوح أكثر من العديد من لغات البرمجة الأخرى. ويصادف أن تكون لغة في ارتفاع الطلب من قبل أرباب العمل.

هناك بعض الأسباب الرائعة لتعلم كود Python سواء كنت تريد:

كن مبرمجًا أفضل بشكل عام

تجعلك لغة برمجة Python مبرمجًا أفضل بشكل عام لأن اللغة مصممة لتكون سهلة القراءة والفهم. هذا يعني أنك ستقضي وقتًا أقل في اكتشاف ما يفترض أن تفعله التعليمات البرمجية الخاصة بك والمزيد من الوقت في الترميز الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، Python هي لغة عالمية. يمكن استخدامه لتطوير الويب ، والحوسبة العلمية ، والذكاء الاصطناعي ، وعلوم البيانات ، والتعلم الآلي ، والمزيد. نتيجة لذلك ، فإن تعلم Python سيجعلك مبرمجًا أكثر إتقانًا.

ابدأ حياة مهنية جديدة في مجال التكنولوجيا

Python هي لغة مرنة يمكن استخدامها للواجهة الأمامية أو الخلفية أو تجاوز سعة المكدس بالكامل. كن مطور لغة برمجة Python وابدأ حياتك المهنية الجديدة في مجال التكنولوجيا اليوم! من السهل تعلم لغة برمجة Python للمبتدئين ولديها العديد من الوحدات النمطية ومكتبات Python التي تسمح ببرمجة قوية. يزداد الطلب على مطوري Python في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت ترغب في بدء حياتك المهنية في مجال التكنولوجيا ، فإن تعلم كود Python يعد مكانًا رائعًا للبدء. ابدأ في تعلم البرمجة عن طريق البحث عن الموارد عبر الإنترنت أو أخذ فصل دراسي. بمجرد أن تتعلم أساسيات كود Python ، يمكنك البدء في العمل على مشاريع الترميز. شارك عملك مع الآخرين في المجتمع وابدأ في بناء محفظتك. علاوة على ذلك ، فهي لغة برمجة لا لبس فيها وسهلة القراءة وذات أغراض عامة وعالية المستوى تعتبر نماذج برمجة منظمة وإجرائية وموجهة للكائنات.

نظرًا لهذه الميزات ومكتباتها للحوسبة العلمية وتحليل البيانات ، أصبحت Python لغة البرمجة الأكثر شيوعًا للطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم لتعلم البرمجة. على وجه الخصوص ، يستخدم الباحثون لغة برمجة Python في العديد من مجالات علوم البيانات والهندسة والتعلم الآلي والرياضيات.

تتضمن بعض فوائد تعلم كود Python ما يلي:

زيادة الإنتاجية : تمكن شفرة Python المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بسرعة وكفاءة بفضل تركيبها المختصر. هذا يجعلها شائعة في البرمجة النصية أو إنشاء النماذج الأولية أو إنشاء برامج صغيرة.

: تمكن شفرة المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بسرعة وكفاءة بفضل تركيبها المختصر. هذا يجعلها شائعة في البرمجة النصية أو إنشاء النماذج الأولية أو إنشاء برامج صغيرة. مجال التطبيق الواسع : تم تطبيق Python بنجاح في مجالات مختلفة مثل تطوير الويب ، وعلوم البيانات ، والذكاء الاصطناعي (AI) ، والتمويل ، والحوسبة العلمية ، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك ، يمكن لمجتمع كبير من خبراء Python تقديم دعم وتوجيه قيّمين عندما بحاجة.

: تم تطبيق بنجاح في مجالات مختلفة مثل تطوير الويب ، وعلوم البيانات ، والذكاء الاصطناعي (AI) ، والتمويل ، والحوسبة العلمية ، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك ، يمكن لمجتمع كبير من خبراء تقديم دعم وتوجيه قيّمين عندما بحاجة. تعدد الاستخدامات : لغة برمجة Python هي لغة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها على أنظمة أساسية مختلفة مثل Windows و macOS و Linux. كما أن لديها مكتبات لتحليل البيانات والحوسبة العلمية ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للطلاب والمهنيين في هذه المجالات.

يوصى باستخدام كود Python للمبتدئين في البرمجة نظرًا لسهولة استخدامه وقابليته للقراءة. يعزز مهارات الترميز . يحب المطورون المتمرسون أيضًا استخدام Python نظرًا لإمكانية فهمها ، مما يقلل الوقت اللازم للحفاظ على الكود. يعد تعلم مهارات Python ممتازًا إذا كنت تبحث عن لغة تتطلب وظائف عالية ومنافسة منخفضة نسبيًا. بشكل عام ، تتمتع شفرة Python بالعديد من الفوائد ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمطورين المبتدئين وذوي الخبرة. لذا ، تعلم البرمجة.

هل Python صعبة التعلم؟

ماذا تتوقع عند تعلم كود Python

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت Python لغة معقدة للتعلم. عادة ما تكون الإجابة شيئًا على غرار "الأمر يعتمد". مثل أي لغة برمجة ، تمتلك Python مجموعة قواعدها وبناء الجملة الخاصة بها والتي قد تستغرق بعض الوقت لتعتاد عليها. ومع ذلك ، فإن لغة Python أسهل في التعلم بشكل عام من معظم لغات البرمجة الأخرى لأنها مصممة لتكون سهلة القراءة وسهلة الاستخدام. دعونا نلقي نظرة عامة على ما يمكن أن تتوقعه عند تعلم Python بحيث يمكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كانت هي اللغة المناسبة لك.

بناء الجملة

الشيء الوحيد الذي يميز Python بين لغات البرمجة الشائعة هو تركيبها البسيط نسبيًا. على عكس لغات البرمجة مثل Java أو C ++ ، والتي تستخدم الكثير من علامات الترقيم والكلمات الرئيسية ، فإن كود Python يشبه إلى حد كبير اللغة الإنجليزية البسيطة. على سبيل المثال ، انظر إلى هذا الرمز الذي يطبع عبارة "Hello، world!":

طباعة ( "Hello، world!" )

نرى؟ لم يكن ذلك سيئًا للغاية ، أليس كذلك؟ تمتد قابلية القراءة هذه أيضًا إلى اصطلاحات التسمية المستخدمة للمتغيرات والوظائف. في برمجة Python ، نستخدم snake_case (جميع الأحرف الصغيرة مع شرطة سفلية تفصل بين الكلمات) لأسماء المتغيرات والوظائف. هذا يجعل الكود أسهل في القراءة والفهم ، خاصة للقادمين الجدد. بالطبع ، ما زلت بحاجة إلى تعلم بعض بناء الجملة لكتابة كود Python المناسب - لكن لا تقلق ، سنصل إلى ذلك لاحقًا.

النظام البيئي

الشيء الآخر الذي يميز لغة برمجة Python عن لغات البرمجة الأخرى هو حجم وجودة نظامها البيئي. نظام Python البيئي هو مجموعة المكتبات والأدوات والشركات التي تحيط باللغة. هذا النظام البيئي هو أحد الأسباب التي جعلت Python تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة ؛ يوفر للمستخدمين كل ما يحتاجونه لإنجاز مهامهم بسرعة وسهولة. يجعل تطوير الويب نظرة في الفهم.

على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى إجراء بعض تحليل البيانات ، فيمكنك استخدام مكتبة pandas ؛ إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب ، فيمكنك استخدام Django ؛ وإذا كنت بحاجة إلى أداء مهام التعلم الآلي ، فيمكنك استخدام sci-kit-learn. تستمر القائمة وتستمر بغض النظر عما تريد القيام به بمهارات Python ، فمن شبه المؤكد أن هناك مكتبة ستساعدك على القيام بذلك.

بالطبع ، هذا يعني أيضًا القليل من منحنى التعلم عندما يتعلق الأمر بفهم جميع المكتبات المختلفة المتاحة. ومع ذلك ، بمجرد تجاوز هذا الحدب ، ستتمكن من تصفح مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة واختيار بسهولة الخيارات المناسبة لمشروعك. وإذا كانت هناك مكتبة لا يمكنك العثور عليها؟ حسنًا ، إذن ، يمكنك دائمًا إنشاء ما يخصك!

إذن ما هو الحكم؟ هل من الصعب تعلم Python ؟ أود أن أقول لا - على الأقل ليس بالمقارنة مع لغات البرمجة الأخرى. نعم ، هناك القليل من منحنى التعلم عندما يتعلق الأمر بفهم جميع مكتبات Python المختلفة المتاحة في النظام البيئي ؛ ومع ذلك ، بمجرد أن تتخطى هذا الحدبة ، ستجد أن Python سهلة القراءة والكتابة بفضل تركيبها البسيط. لا تصدقني؟ لماذا لا تحاول تعلم بعض الأساسيات بنفسك؟ بعد كل شيء ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان هناك شيء صعب هو القيام بذلك بنفسك!

ما هي أسرع طريقة لتصبح مبرمجًا؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال ، لأن أفضل طريقة لتعلم البرمجة تعتمد على أهدافك المحددة وأسلوب التعلم. ومع ذلك ، فإن إحدى أسرع الطرق لتعلم البرمجة هي استخدام أطر وأدوات تطوير no-code .

تتيح لك أدوات تطوير الويب بدون No-code إنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لبدء البرمجة ، حيث يمكنك رؤية إبداعاتك تنبض بالحياة دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما توفر أطر التطوير no-code دعمًا مدمجًا للغات البرمجة الشائعة ، مما يجعل من السهل الانتقال من التطوير no-code إلى الترميز بمجرد أن تكون جاهزًا.

أفضل طريقة لتصبح مطورًا no-code هي تعلم منصة AppMaster. AppMaster هو أقوى منصة لتوليد الأكواد في السوق. يمكنك إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال والخلفية. إنه نظام أساسي no-code يمكّن المستخدمين من تطوير ونشر تطبيقات الجوال والويب دون خبرة برمجة كبيرة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة (مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة) ببساطة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها في واجهة مرئية. يمكن نشر التطبيقات في دقائق ، ولا داعي لتعلم لغات البرمجة المعقدة. يعد AppMaster مثاليًا لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال وأي شخص يريد إنشاء تطبيقات مخصصة (سواء تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات الويب) دون معرفة كيفية البرمجة.

المفاهيم الخاطئة حول no-code

الاعتقاد الخاطئ الأول هو أن التطوير no-code أمر سهل. هذا ليس صحيحا. في حين أن التطوير no-code يجعل إنشاء البرامج أسهل ، إلا أنه لا يزال يتطلب مهارة ومعرفة لاستخدامه بفعالية.

أمر سهل. هذا ليس صحيحا. في حين أن التطوير يجعل إنشاء البرامج أسهل ، إلا أنه لا يزال يتطلب مهارة ومعرفة لاستخدامه بفعالية. هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن التطوير no-code ينتج كودًا منخفض الجودة. مرة أخرى، هذا ليس صحيحا. باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة ، يمكن أن ينتج عن تطوير no-code عالية الجودة تمامًا مثل طرق التطوير التقليدية.

ينتج كودًا منخفض الجودة. مرة أخرى، هذا ليس صحيحا. باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة ، يمكن أن ينتج عن تطوير عالية الجودة تمامًا مثل طرق التطوير التقليدية. هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن التطوير no-code مخصص فقط للمشاريع الصغيرة أو MVP s. وهذا أيضا غير صحيح. يمكن استخدام التطوير No-code للمشاريع الكبيرة وتطبيقات الأجهزة المحمولة بنفس سرعة المشاريع الصغيرة. أخيرًا ، يعتقد البعض أنه يمكن استخدام تطوير الكود فقط لتطبيقات المؤسسة. هذا أيضا خاطئ. يمكن استخدام التطوير No-code لتطبيقات المؤسسة ، لكنه يتطلب نهجًا مختلفًا عن المشروعات الصغيرة.

كيف يعمل AppMaster ؟

في AppMaster لتبدأ ، يتم إنشاء قاعدة بيانات PostgreSQL فعلية وفقًا للمخطط الذي تم تجميعه بواسطة مصمم قاعدة البيانات. لأول مرة ، كل شيء بسيط للغاية ، إنه فارغ ، ولكن مع المزيد من المنشورات ، قد يتغير هيكلها ، بينما تحتاج إلى حفظ البيانات نفسها حتى يتم ترحيل البيانات.

علاوة على ذلك ، يتم تجميع جميع العمليات التجارية في كود حقيقي بلغة Go. تتم كتابة التطبيق الكامل تلقائيًا كما لو أن المطورين كتبوه. فقط هو مكتوب بسرعة 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية . مع المزيد من المنشورات ، تتم إضافة بعض التغييرات ، وتتم إعادة كتابة كل شيء من البداية.

لذلك ، يكون التطبيق محدثًا دائمًا ، ولا يوجد دين فني. وتضمن كتابة تطبيق حقيقي أنه سيعمل حتى لو AppMaster نفسه بعض المشاكل. لا تعتمد عليها بأي شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها في أي مكان وعلى أي خادم.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم إنشاء وثائق Swagger تلقائيًا. إنه متاح على الفور على الإنترنت ؛ يمكنك التحقق من جميع نقاط نهاية التطبيق ، واختبارها عمليًا ، والوصول إلى قاعدة البيانات ، وما إلى ذلك. الباقي حسب الحاجة. يمكن إنشاء تطبيق ويب على Vue3 ، وعادةً ما يتم إنشاء العديد من لوحات الإدارة هناك ، ولكن بشكل عام ، يمكن إنشاء أي تطبيق تقريبًا. وتطبيق منفصل للهاتف المحمول ، Server Driven UI. يمكن اختباره في AppMaster Developer و Android و iOS.

عند الانتهاء من التطوير ، يمكنك النشر رسميًا في متجر التطبيقات. لا توجد قوالب في النظام الأساسي لتطوير البرامج أو تطوير التطبيقات. من المفيد أن تبني بنية التطبيق والعمليات التجارية ومنطق العمل بنفسك. منطق المنصة هو نفسه تمامًا كما هو الحال في تطوير البرامج التقليدية في لغات البرمجة ؛ لديك أيضًا نقاط نهاية ومآخذ ويب وما إلى ذلك. يتم تطوير البرامج فقط ليس بمساعدة لغة البرمجة ولكن بمساعدة الكتل والروابط المرئية.

AppMaster لديه أكاديمية خاصة به حيث يمكنك تعلم كيفية العمل مع النظام الأساسي مجانًا. يمكنك اختيار دورة حسب خلفيتك التقنية. يمكنك أن تبدأ من الأساسيات إذا لم تكن لديك خلفية فنية وخبرة أو تأخذ دورة أكثر تقدمًا. يمكنك البدء في تعلم AppMaster مجانًا في AppMaster University .