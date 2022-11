Python est un langage de programmation doté de nombreuses caractéristiques, notamment une syntaxe intuitive et des structures de données robustes, qui peuvent conduire à un code efficace. En tant que langage interprété, Python a une vitesse d'exécution relativement lente. Cependant, le compromis peut en valoir la peine pour le temps de développement économisé. Il peut être efficace pour de nombreuses tâches, notamment l'analyse de données, l'apprentissage automatique et l'automatisation. Le langage de programmation Python est également un langage populaire pour les scripts, l'apprentissage automatique et le développement Web.

Qu'est-ce que Python

Le langage de programmation Python a gagné en popularité ces dernières années. Bien qu'il ne soit pas aussi répandu que les langages de programmation comme Java ou C, Python gagne régulièrement en popularité, en particulier parmi les programmeurs débutants. Si vous débutez dans le codage et que vous recherchez des langages de programmation, Python pourrait être une bonne option pour vous. Mais qu'est-ce que Python exactement et que pouvez-vous en faire ? Nous allons jeter un coup d'oeil.

Il s'agit d'un langage de programmation interprété de haut niveau connu pour sa facilité d'utilisation. Python est conçu pour être simple, contrairement à d'autres langages de programmation, qui peuvent être difficiles à lire et à comprendre. Cela en fait un excellent choix pour les programmeurs débutants qui commencent tout juste à coder. De plus, Python est un langage open source, ce qui signifie que n'importe qui peut contribuer à son développement.

En raison de sa simplicité et de sa lisibilité, Python est souvent utilisé pour le développement Web et les tâches de script qui seraient fastidieuses ou difficiles dans d'autres langages de programmation. Par exemple, vous pouvez utiliser Python pour automatiser le remplissage de formulaires en ligne ou la récupération de données sur des sites Web. De plus, Python peut créer des programmes et des jeux de base (bien que des jeux plus complexes nécessitent des langages de codage supplémentaires).

Le langage de programmation Python est également fréquemment utilisé dans les tâches de calcul scientifique, de développement Web et d'apprentissage automatique. Grâce à sa facilité d'utilisation et sa lisibilité, il est devenu l'un des langages de programmation les plus populaires pour ces applications. Si vous souhaitez travailler avec des données ou créer des modèles d'apprentissage automatique, l'apprentissage de Python est un excellent point de départ.

Première étape : Familiarisez-vous avec les bases

Avant de commencer à écrire des programmes, il est essentiel que les débutants en Python comprennent d'abord la syntaxe et la structure de base du langage de programmation Python. Vous pouvez trouver de nombreuses ressources en ligne qui vous présenteront les bases de la langue. Une fois que vous avez bien compris les bases, vous êtes prêt à passer à la deuxième étape.

Deuxième étape : Choisissez un sujet ou un projet sur lequel vous concentrer

L'une des meilleures façons d'apprendre un langage de programmation Python en tant que débutant en Python est de choisir un projet de science des données ou un sujet qui vous passionne et de commencer à écrire du code qui s'y rapporte. Cela vous aidera à rester motivé et engagé à mesure que vous apprendrez des concepts plus complexes. Si vous avez besoin d'idées d'applications , de nombreuses ressources en ligne fournissent des listes d'idées de projets pour les débutants.

Troisième étape : trouver des ressources et commencer à coder

Maintenant que vous avez choisi un sujet ou un projet, il est temps de commencer à coder ! De nombreuses ressources en ligne gratuites peuvent vous aider à apprendre à coder en Python. Des sites comme Udemy proposent des didacticiels interactifs pour vous apprendre les bases de l'écriture de code. Une fois que vous vous sentez en confiance, essayez de vous attaquer au projet de votre choix lié à la science des données ou à d'autres domaines. N'oubliez pas que les essais et les erreurs font partie du processus d'apprentissage, alors soyez encouragé si les choses fonctionnent parfaitement au début dans le développement Web.

Où Python est-il utilisé

Python est utilisé dans de nombreux endroits. Il fait partie des langages de programmation populaires pour le calcul scientifique et est souvent utilisé dans la science des données et l'apprentissage automatique. Il est également utilisé dans le développement Web, où vous pouvez l'utiliser pour tout, du développement d'applications Web côté serveur à l'alimentation du backend d'un site ou d'un service. La programmation Python est même utilisée dans les jeux vidéo pour concrétiser les idées de projet.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Python est si populaire que les autres langages de programmation.

Une des raisons est qu'il est relativement facile à apprendre. Le langage de programmation Python a une syntaxe très simple, ce qui le rend idéal pour les débutants en développement Web. De plus, Python est très polyvalent. Il peut être utilisé pour de nombreuses tâches, des scripts simples aux applications complexes.

Malgré sa popularité, Python présente certains inconvénients. Un problème est qu'il peut être lent à s'exécuter, en particulier par rapport aux langages de programmation comme C++. De plus, Python n'est pas toujours le langage le plus efficace pour les applications à grande échelle. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, ces inconvénients sont compensés par leurs avantages.

Dans l'ensemble, le langage de programmation Python est un langage extrêmement populaire qui est utilisé dans une variété de contextes différents. Il est facile à apprendre, polyvalent et relativement rapide. Bien qu'il présente certains inconvénients, ses atouts en font un choix idéal pour de nombreuses tâches.

Avantages d'apprendre Python

Python est un langage de programmation avec de nombreux avantages. Python est un langage de programmation interprété de haut niveau qui peut être utilisé à n'importe quelle fin. Créé le 3 décembre 1989 par Guido van Rossum, avec une philosophie de conception intitulée "Il n'y a qu'une seule façon de le faire, et c'est pourquoi ça marche." La déclaration dans le langage de programmation Python implique qu'explicite est préférable à implicite. De plus, il inspire la célèbre analogie du poteau télégraphique Guido van Rossum Python, qui se déroule comme suit :

En Python, la lisibilité compte ; c'est pourquoi le langage de programmation Python est parfois décrit comme un pseudocode exécutable. C'est un langage dans lequel le codeur exprime son intention plus clairement que dans de nombreux autres langages de programmation. Il se trouve également que c'est une langue très demandée par les employeurs.

Il existe de bonnes raisons d'apprendre le code Python, que vous souhaitiez :

Soyez un meilleur codeur dans l'ensemble

Le langage de programmation Python fait de vous un meilleur codeur dans l'ensemble, car le langage est conçu pour être facile à lire et à comprendre. Cela signifie que vous passerez moins de temps à comprendre ce que votre code est censé faire et plus de temps à coder réellement. De plus, Python est un langage universel. Il peut être utilisé pour le développement Web, le calcul scientifique, l'intelligence artificielle, la science des données, l'apprentissage automatique, etc. En conséquence, apprendre Python fera de vous un programmeur plus complet.

Commencez une nouvelle carrière dans la technologie

Python est un langage flexible qui peut être utilisé pour le front-end, le back-end ou le débordement de la pile entière d'une application Web. Devenez un développeur de langage de programmation Python et commencez votre nouvelle carrière dans la technologie dès aujourd'hui ! Le langage de programmation Python est facile à apprendre pour les débutants et possède de nombreux modules et bibliothèques Python qui permettent une programmation robuste. Les développeurs Python sont très demandés dans le monde entier.

Si vous souhaitez démarrer votre carrière dans la technologie, apprendre le code Python est un excellent point de départ. Commencez à apprendre la programmation en trouvant des ressources en ligne ou en suivant un cours. Une fois que vous avez appris les bases du code Python, vous pouvez commencer à travailler sur des projets de codage. Partagez votre travail avec d'autres membres de la communauté et commencez à créer votre portfolio. De plus, il s'agit d'un langage de programmation de haut niveau sans ambiguïté, facile à lire, à usage général, qui prend en compte les paradigmes de programmation structurés, procéduraux et orientés objet.

En raison de ces fonctionnalités et de ses bibliothèques pour le calcul scientifique et l'analyse de données, Python est devenu le langage de programmation le plus populaire pour les étudiants et les professionnels du monde entier pour apprendre à programmer. En particulier, les chercheurs utilisent le langage de programmation Python dans de nombreux domaines de la science des données, de l'ingénierie, de l'apprentissage automatique et des mathématiques.

Certains avantages de l'apprentissage du code Python sont les suivants :

Productivité accrue : le code Python permet aux développeurs d'écrire du code rapidement et efficacement grâce à sa syntaxe concise. Cela le rend populaire pour les scripts, le prototypage ou la création de petits programmes.

: le code permet aux développeurs d'écrire du code rapidement et efficacement grâce à sa syntaxe concise. Cela le rend populaire pour les scripts, le prototypage ou la création de petits programmes. Large domaine d'application : Python a été appliqué avec succès dans divers domaines tels que le développement Web, la science des données, l' intelligence artificielle (IA) , la finance, l'informatique scientifique, etc. En conséquence, une grande communauté d'experts Python peut offrir un soutien et des conseils précieux lorsque nécessaire.

: a été appliqué avec succès dans divers domaines tels que le développement Web, la science des données, l' intelligence artificielle (IA) , la finance, l'informatique scientifique, etc. En conséquence, une grande communauté d'experts peut offrir un soutien et des conseils précieux lorsque nécessaire. Polyvalence : Le langage de programmation Python est un langage polyvalent qui peut être utilisé sur différentes plates-formes telles que Windows, macOS et Linux. Il dispose également de bibliothèques d'analyse de données et de calcul scientifique, ce qui en fait un choix attrayant pour les étudiants et les professionnels de ces domaines.

Le code Python est recommandé pour les débutants en codage en raison de sa facilité d'utilisation et de sa lisibilité. Il améliore les compétences de codage . Les développeurs expérimentés adorent également utiliser Python en raison de sa compréhensibilité, ce qui réduit le temps nécessaire à la maintenance du code. L'apprentissage des compétences Python est excellent si vous recherchez une langue avec une forte demande d'emploi et une concurrence relativement faible. Dans l'ensemble, le code Python présente de nombreux avantages, ce qui en fait un excellent choix pour les développeurs débutants et expérimentés. Alors, apprenez à programmer.

Python est-il difficile à apprendre ?

À quoi s'attendre lors de l'apprentissage du code Python

Beaucoup de gens se demandent si Python est un langage compliqué à apprendre. La réponse est généralement quelque chose comme "ça dépend". Comme tout langage de programmation, Python possède son propre ensemble de règles et de syntaxe qui peut prendre un certain temps pour s'y habituer. Cependant, Python est généralement plus facile à apprendre que la plupart des autres langages de programmation car il est conçu pour être lisible et intuitif. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous apprenez Python afin que vous puissiez décider vous-même si c'est le bon langage pour vous.

La syntaxe

Une chose qui distingue Python parmi les langages de programmation populaires est sa syntaxe relativement simple. Contrairement aux langages de programmation comme Java ou C++, qui utilisent beaucoup de ponctuation et de mots-clés, le code Python ressemble beaucoup à l'anglais ordinaire. Par exemple, regardez ce code qui imprime la phrase "Hello, world!" :

print( "Bonjour, monde!" )

Voir? Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ? Cette lisibilité s'étend également aux conventions de nommage utilisées pour les variables et les fonctions. En programmation Python, nous utilisons snake_case (toutes les lettres minuscules avec des traits de soulignement séparant les mots) pour les noms de variables et de fonctions. Cela rend le code beaucoup plus facile à lire et à comprendre, en particulier pour les nouveaux arrivants. Bien sûr, vous devez encore apprendre une syntaxe pour écrire du code Python correct, mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard.

L'écosystème

Une autre chose qui distingue le langage de programmation Python des autres langages de programmation est la taille et la qualité de son écosystème. L'écosystème Python est la collection de bibliothèques, d'outils et d'entreprises qui entourent le langage. Cet écosystème est l'une des raisons pour lesquelles Python est devenu si populaire ces dernières années ; il fournit aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches rapidement et facilement. Cela donne l'impression que le développement Web est à portée de main.

Par exemple, si vous devez effectuer une analyse de données, vous pouvez utiliser la bibliothèque pandas ; si vous avez besoin de créer une application Web, vous pouvez utiliser Django; et si vous devez effectuer des tâches d'apprentissage automatique, vous pouvez utiliser sci-kit-learn. La liste est longue, peu importe ce que vous voulez faire avec les compétences Python, il existe presque certainement une bibliothèque qui vous aidera à le faire.

Bien sûr, cela signifie également un peu de courbe d'apprentissage lorsqu'il s'agit de comprendre toutes les différentes bibliothèques disponibles. Cependant, une fois que vous aurez surmonté cette difficulté, vous pourrez parcourir la vaste gamme d'options disponibles et choisir facilement celles qui conviennent à votre projet. Et si jamais il y a une bibliothèque que vous ne trouvez pas ? Eh bien, vous pouvez toujours créer le vôtre !

Alors quel est le verdict ? Python est-il difficile à apprendre ? Je dirais non, du moins pas comparé à d'autres langages de programmation. Oui, il y a un peu de courbe d'apprentissage lorsqu'il s'agit de comprendre toutes les différentes bibliothèques python disponibles dans l'écosystème ; cependant, une fois que vous aurez surmonté cette difficulté, vous constaterez que Python est facile à lire et à écrire grâce à sa syntaxe simple. Vous ne me croyez pas ? Pourquoi ne pas essayer d'apprendre vous-même quelques bases ? Après tout, la meilleure façon de savoir si quelque chose est difficile est de le faire soi-même !

Quel est le moyen le plus rapide de devenir programmeur ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car la meilleure façon d'apprendre la programmation dépend de vos objectifs spécifiques et de votre style d'apprentissage. Cependant, l'un des moyens les plus rapides d'apprendre à programmer consiste à utiliser des outils et des cadres de développement no-code .

Les outils de développement Web No-code vous permettent de créer des applications sans écrire de code. Cela peut être un excellent moyen de commencer à programmer, car vous pouvez voir vos créations prendre vie sans avoir à apprendre des langages de codage complexes. De plus, les frameworks de développement no-code fournissent souvent une prise en charge intégrée des langages de programmation populaires, ce qui facilite la transition du développement no-code au codage une fois que vous êtes prêt.

La meilleure façon de devenir un développeur no-code est d'apprendre la plate-forme AppMaster. AppMaster est la plateforme de génération de code la plus puissante du marché. Vous pouvez créer des applications Web, des applications mobiles et un backend. Il s'agit d'une plate no-code qui permet aux utilisateurs de développer et de déployer des applications mobiles et Web sans expérience significative en programmation. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent créer des applications personnalisées (par exemple, des applications mobiles) en faisant simplement glisser et déposer des composants dans une interface visuelle. Les applications peuvent être déployées en quelques minutes et il n'est pas nécessaire d'apprendre des langages de programmation complexes. AppMaster est parfait pour les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs et tous ceux qui souhaitent créer des applications personnalisées (applications mobiles ou applications Web) sans savoir coder.

Idées fausses sur no-code

La première idée fausse est que le développement no-code est facile. Ce n'est pas vrai. Bien que le développement no-code facilite la création de logiciels, il nécessite toujours des compétences et des connaissances pour l'utiliser efficacement.

est facile. Ce n'est pas vrai. Bien que le développement facilite la création de logiciels, il nécessite toujours des compétences et des connaissances pour l'utiliser efficacement. Une autre idée fausse est que le développement no-code produit du code de mauvaise qualité. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Avec les bons outils et techniques, le développement no-code peut produire un code de haute qualité aussi bien que les méthodes de développement traditionnelles.

produit du code de mauvaise qualité. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Avec les bons outils et techniques, le développement peut produire un code de haute qualité aussi bien que les méthodes de développement traditionnelles. Une autre idée fausse courante est que le développement no-code est réservé aux petits projets ou aux MVP . Ce n'est pas vrai non plus. Le développement No-code peut être utilisé pour les grands projets et les applications mobiles aussi rapidement que les petits projets. Enfin, certains pensent que seul le développement de code peut être utilisé pour les applications d'entreprise. Cela aussi est faux. Le développement No-code peut être utilisé pour les applications d'entreprise , mais il nécessite une approche différente des projets plus petits.

Comment fonctionne AppMaster ?

Dans AppMaster pour commencer, une base de données PostgreSQL réelle est créée selon le schéma assemblé par le concepteur de la base de données. Pour la première fois, tout est assez simple, il est vide, mais avec d'autres publications, sa structure peut changer, alors que vous devez enregistrer les données elles-mêmes pour que les données soient migrées.

De plus, tous les processus métier sont assemblés en code réel dans le langage Go. Une application à part entière est automatiquement écrite comme si les développeurs l'avaient écrite. Seulement, il est écrit à une vitesse de 22 000 lignes de code par seconde . Avec d'autres publications, certaines modifications sont ajoutées et tout est réécrit à partir de zéro.

Par conséquent, l'application est toujours à jour et il n'y a pas de dette technique. Et écrire une vraie application garantit qu'elle fonctionnera même si AppMaster lui-même a quelques problèmes. Il n'en dépend en aucune façon et peut être utilisé n'importe où, sur n'importe quel serveur.

De plus, la documentation Swagger est automatiquement générée. Il est immédiatement disponible en ligne ; vous pouvez vérifier tous les points de terminaison de l'application, les tester en pratique, accéder à la base de données, etc. Le reste est au besoin. Une application Web peut être créée sur Vue3 , généralement, divers panneaux d'administration y sont créés, mais en général, presque toutes les applications peuvent être créées. Et une application mobile distincte, Server Driven UI. Il peut être testé dans AppMaster Developer, Android et iOS.

Une fois le développement terminé, vous pouvez publier officiellement dans l'App Store. Il n'y a pas de modèles dans la plate-forme pour le développement de logiciels ou le développement d'applications. Il serait utile que vous construisiez vous-même l'architecture de l'application, les processus métier et la logique métier. La logique de la plate-forme est exactement la même que dans le développement de logiciels traditionnels dans les langages de programmation ; vous avez également des points de terminaison , WebSockets , etc. Seul le développement logiciel est réalisé non pas à l'aide d'un langage de programmation mais à l'aide de blocs visuels et de liens.

AppMaster possède sa propre académie où vous pouvez apprendre gratuitement à utiliser la plateforme. Vous pouvez choisir un cours en fonction de votre bagage technique. Vous pouvez commencer par les bases si vous n'avez aucune formation technique ni expérience ou suivre un cours plus avancé. Vous pouvez commencer à apprendre AppMaster gratuitement à l' AppMaster University .