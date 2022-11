Python es un lenguaje de programación con muchas características, incluida una sintaxis intuitiva y estructuras de datos sólidas, que pueden conducir a un código eficiente. Como lenguaje interpretado, Python tiene una velocidad de ejecución relativamente lenta. Sin embargo, la compensación puede valer la pena por el tiempo de desarrollo ahorrado. Puede ser efectivo para muchas tareas, incluido el análisis de datos, el aprendizaje automático y la automatización. El lenguaje de programación Python también es un lenguaje popular para secuencias de comandos, aprendizaje automático y desarrollo web.

que es Python

El lenguaje de programación Python ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Aunque no está tan extendido como los lenguajes de programación como Java o C, la popularidad de Python aumenta constantemente, especialmente entre los programadores principiantes. Si eres nuevo en la codificación y buscas lenguajes de programación, Python podría ser una buena opción para ti. Pero, ¿qué es exactamente Python y qué puedes hacer con él? Vamos a ver.

Es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel conocido por su facilidad de uso. Python está diseñado para ser sencillo, a diferencia de otros lenguajes de programación, que pueden ser difíciles de leer y comprender. Esto lo convierte en una excelente opción para los programadores principiantes que recién comienzan a codificar. Además, Python es un lenguaje de código abierto, lo que significa que cualquiera puede contribuir a su desarrollo.

¿Cómo funciona el lenguaje de programación Python?

Debido a su simplicidad y legibilidad, Python se usa a menudo para el desarrollo web y tareas de secuencias de comandos que serían tediosas o difíciles en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, puede usar Python para automatizar el llenado de formularios en línea o extraer datos de sitios web. Además, Python puede crear programas y juegos básicos (aunque los juegos más complejos requerirán lenguajes de codificación adicionales).

El lenguaje de programación Python también se usa con frecuencia en tareas de computación científica, desarrollo web y aprendizaje automático. Gracias a su facilidad de uso y legibilidad, se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares para estas aplicaciones. Si está interesado en trabajar con datos o crear modelos de aprendizaje automático, aprender Python es un excelente lugar para comenzar.

Cómo aprender Python

Paso uno: familiarícese con los conceptos básicos

Antes de comenzar a escribir programas, es fundamental que los principiantes de Python comprendan la sintaxis y la estructura básicas del lenguaje de programación Python. Puede encontrar muchos recursos en línea que lo introducirán a los conceptos básicos del idioma. Una vez que comprenda bien los conceptos básicos, estará listo para pasar al paso dos.

Paso dos: elige un tema o proyecto para enfocarte

Una de las mejores maneras de aprender un lenguaje de programación Python como principiante de Python es elegir un proyecto de ciencia de datos o un tema que le apasione y comenzar a escribir código relacionado con él. Esto lo ayudará a mantenerse motivado y comprometido a medida que aprende conceptos más complejos. Si necesita ideas de aplicaciones , muchos recursos en línea proporcionan listas de ideas de proyectos para principiantes.

Paso tres: encuentre recursos y comience a programar

Ahora que ha elegido un tema o proyecto, ¡es hora de comenzar a codificar! Muchos recursos gratuitos en línea pueden ayudarlo a aprender a codificar en Python. Sitios como Udemy ofrecen tutoriales interactivos para enseñarle los conceptos básicos de la escritura de código. Una vez que se sienta seguro, intente abordar el proyecto elegido relacionado con la ciencia de datos u otras áreas. Recuerde, el ensayo y error es parte del proceso de aprendizaje, así que anímese si las cosas funcionan perfectamente al principio en el desarrollo web.

¿Dónde se usa Python?

Python se usa en muchos lugares. Es uno de los lenguajes de programación populares para computación científica y se usa a menudo en ciencia de datos y aprendizaje automático. También se usa en el desarrollo web, donde puede usarlo para todo, desde desarrollar aplicaciones web del lado del servidor hasta impulsar el backend de un sitio o servicio. La programación Python incluso se usa en videojuegos para convertir ideas de proyectos en realidad.

Hay muchas razones por las que Python es tan popular que otros lenguajes de programación.

Una razón es que es relativamente fácil de aprender. El lenguaje de programación Python tiene una sintaxis muy sencilla, lo que lo hace ideal para principiantes en el desarrollo web. Además, Python es muy versátil. Se puede usar para muchas tareas, desde scripts simples hasta aplicaciones complejas.

tiene algunos inconvenientes. Un problema es que su ejecución puede ser lenta, especialmente en comparación con lenguajes de programación como C++. Además, no siempre es el lenguaje más eficiente para aplicaciones a gran escala. Sin embargo, para muchos usuarios, estos inconvenientes se ven superados por sus ventajas. En general, el lenguaje de programación Python es un lenguaje extremadamente popular que se usa en una variedad de contextos diferentes. Es fácil de aprender, versátil y relativamente rápido. Si bien tiene algunos inconvenientes, sus puntos fuertes lo convierten en una opción ideal para muchas tareas.

Beneficios de aprender Python

Python es un lenguaje de programación con muchas ventajas. Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel que puede usarse para cualquier propósito. Creado el 3 de diciembre de 1989 por Guido van Rossum, con una filosofía de diseño titulada "Solo hay una forma de hacerlo, y por eso funciona". La declaración en el lenguaje de programación Python implica que lo explícito es preferible a lo implícito. Además, inspira la famosa analogía del poste de telégrafo de Guido van Rossum Python, que dice lo siguiente:

En Python, la legibilidad cuenta; es por eso que el lenguaje de programación Python a veces se describe como pseudocódigo ejecutable. Es un lenguaje en el que el codificador expresa su intención más claramente que en muchos otros lenguajes de programación. También resulta ser un idioma de gran demanda por parte de los empleadores.

Hay algunas buenas razones para aprender el código de Python, ya sea que desee:

Ser un mejor programador en general

El lenguaje de programación Python lo convierte en un mejor codificador en general porque el lenguaje está diseñado para ser fácil de leer y comprender. Esto significa que pasará menos tiempo averiguando qué se supone que debe hacer su código y más tiempo codificando. Además, Python es un lenguaje universal. Se puede usar para desarrollo web, computación científica, inteligencia artificial, ciencia de datos, aprendizaje automático y más. Como resultado, aprender Python te hará un programador más completo.

Comenzar una nueva carrera en tecnología

Python es un lenguaje flexible que se puede usar para el front-end, el back-end o el desbordamiento de pila completo de una aplicación web. ¡Conviértase en un desarrollador del lenguaje de programación Python y comience su nueva carrera en tecnología hoy! El lenguaje de programación Python es fácil de aprender para principiantes y tiene muchos módulos y bibliotecas de Python que permiten una programación robusta. Los desarrolladores de Python tienen una gran demanda en todo el mundo.

Si desea comenzar su carrera en tecnología, aprender el código de Python es un excelente lugar para comenzar. Comience a aprender a programar buscando recursos en línea o tomando una clase. Una vez que haya aprendido los conceptos básicos del código Python, puede comenzar a trabajar en proyectos de codificación. Comparta su trabajo con otros en la comunidad y comience a construir su cartera. Además, es un lenguaje de programación inequívoco, fácil de leer, de propósito general y de alto nivel que considera paradigmas de programación estructurados, procedimentales y orientados a objetos.

Debido a estas características y sus bibliotecas para computación científica y análisis de datos, Python se ha convertido en el lenguaje de programación más popular para que estudiantes y profesionales de todo el mundo aprendan a programar. En particular, los investigadores utilizan el lenguaje de programación Python en muchas áreas de ciencia de datos, ingeniería, aprendizaje automático y matemáticas.

Algunos beneficios de aprender código Python incluyen los siguientes:

Mayor productividad : el código Python permite a los desarrolladores escribir código de manera rápida y eficiente gracias a su sintaxis concisa. Esto lo hace popular para crear scripts, prototipos o crear pequeños programas.

: el código permite a los desarrolladores escribir código de manera rápida y eficiente gracias a su sintaxis concisa. Esto lo hace popular para crear scripts, prototipos o crear pequeños programas. Amplia área de aplicación : Python se ha aplicado con éxito en varios dominios, como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial (IA) , finanzas, computación científica, etc. Como resultado, una gran comunidad de expertos en Python puede ofrecer apoyo y orientación valiosos cuando necesario.

: se ha aplicado con éxito en varios dominios, como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial (IA) , finanzas, computación científica, etc. Como resultado, una gran comunidad de expertos en puede ofrecer apoyo y orientación valiosos cuando necesario. Versatilidad : el lenguaje de programación Python es un lenguaje versátil que se puede usar en diferentes plataformas como Windows, macOS y Linux. También cuenta con bibliotecas de análisis de datos y computación científica, lo que lo convierte en una opción atractiva para estudiantes y profesionales en estos campos.

El código de Python se recomienda para los principiantes en la codificación debido a su facilidad de uso y legibilidad. Mejora las habilidades de codificación . A los desarrolladores experimentados también les encanta usar Python debido a su comprensibilidad, lo que reduce el tiempo necesario para mantener el código. Aprender habilidades de Python es excelente si está buscando un idioma con una alta demanda de trabajo y una competencia relativamente baja. En general, el código de Python tiene muchos beneficios, lo que lo convierte en una excelente opción para principiantes y desarrolladores experimentados. Entonces, aprende a programar.

¿ Python es difícil de aprender?

Qué esperar al aprender código Python

Mucha gente se pregunta si Python es un lenguaje complicado de aprender. La respuesta suele ser algo así como "depende". Como cualquier lenguaje de programación, Python tiene su propio conjunto de reglas y sintaxis a las que puede llevar algún tiempo acostumbrarse. Sin embargo, Python es generalmente más fácil de aprender que la mayoría de los otros lenguajes de programación porque está diseñado para ser legible e intuitivo. Hagamos un resumen de lo que puede esperar al aprender Python para que pueda decidir por sí mismo si es el lenguaje correcto para usted.

la sintaxis

Una cosa que hace que Python se destaque entre los lenguajes de programación populares es su sintaxis relativamente simple. A diferencia de los lenguajes de programación como Java o C++, que usan mucha puntuación y palabras clave, el código de Python se parece mucho al inglés simple. Por ejemplo, mira este código que imprime la frase "¡Hola, mundo!":

imprimir( "¡Hola, mundo!" )

¿Ver? Eso no fue tan malo, ¿verdad? Esta legibilidad también se extiende a las convenciones de nomenclatura utilizadas para variables y funciones. En la programación de Python, usamos snake_case (todas las letras en minúsculas con guiones bajos que separan las palabras) para los nombres de variables y funciones. Esto hace que el código sea mucho más fácil de leer y comprender, especialmente para los recién llegados. Por supuesto, aún necesita aprender algo de sintaxis para escribir el código de Python adecuado, pero no se preocupe, hablaremos de eso más adelante.

el ecosistema

Otra cosa que diferencia al lenguaje de programación Python de otros lenguajes de programación es el tamaño y la calidad de su ecosistema. El ecosistema de Python es la colección de bibliotecas, herramientas y empresas que rodean el lenguaje. Este ecosistema es una de las razones por las que Python se ha vuelto tan popular en los últimos años; proporciona a los usuarios todo lo que necesitan para realizar sus tareas de forma rápida y sencilla. Hace que el desarrollo web se vea al alcance.

Por ejemplo, si necesita hacer algún análisis de datos, puede usar la biblioteca pandas '; si necesita crear una aplicación web, puede usar Django; y si necesita realizar tareas de aprendizaje automático, puede usar sci-kit-learn. La lista sigue y sigue, independientemente de lo que quieras hacer con las habilidades de Python, es casi seguro que existe una biblioteca que te ayudará a hacerlo.

Por supuesto, esto también significa una pequeña curva de aprendizaje cuando se trata de comprender todas las diferentes bibliotecas disponibles. Sin embargo, una vez que supere ese obstáculo, podrá navegar a través de la amplia gama de opciones disponibles y elegir fácilmente las que sean adecuadas para su proyecto. ¿Y si alguna vez hay una biblioteca que no puedes encontrar? Bueno, entonces, ¡siempre puedes crear el tuyo propio!

Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿ Python es difícil de aprender? Yo diría que no, al menos no en comparación con otros lenguajes de programación. Sí, hay una pequeña curva de aprendizaje cuando se trata de comprender todas las diferentes bibliotecas de Python disponibles en el ecosistema; sin embargo, una vez que supere ese obstáculo, encontrará que Python es fácil de leer y escribir gracias a su sintaxis simple. ¿No me crees? ¿Por qué no intentas aprender algunos conceptos básicos tú mismo? ¡Después de todo, la mejor manera de averiguar si algo es difícil es haciéndolo usted mismo!

¿Cuál es la forma más rápida de convertirse en programador?

No existe una respuesta única para esta pregunta, ya que la mejor manera de aprender a programar depende de sus objetivos específicos y estilo de aprendizaje. Sin embargo, una de las formas más rápidas de aprender a programar es mediante el uso de marcos y herramientas de desarrollo no-code .

Las herramientas de desarrollo web No-code le permiten crear aplicaciones sin escribir ningún código. Esta puede ser una excelente manera de comenzar con la programación, ya que puede ver cómo sus creaciones cobran vida sin tener que aprender lenguajes de codificación complejos. Además, los marcos de desarrollo no-code menudo brindan soporte integrado para lenguajes de programación populares, lo que facilita la transición del desarrollo no-code a la codificación una vez que esté listo.

La mejor manera de convertirse en un desarrollador no-code es aprender la plataforma AppMaster. AppMaster es la plataforma de generación de código más potente del mercado. Puede crear aplicaciones web, aplicaciones móviles y backend. Es una plataforma no-code que permite a los usuarios desarrollar e implementar aplicaciones móviles y web sin una experiencia de programación significativa. Con AppMaster, los usuarios pueden crear aplicaciones personalizadas (por ejemplo, aplicaciones móviles) simplemente arrastrando y soltando componentes en una interfaz visual. Las aplicaciones se pueden implementar en minutos y no es necesario aprender lenguajes de programación complejos. AppMaster es perfecto para dueños de negocios, emprendedores y cualquier persona que quiera crear aplicaciones personalizadas (ya sean aplicaciones móviles o aplicaciones web) sin saber cómo codificar.

Conceptos erróneos sobre no-code

El primer concepto erróneo es que el desarrollo no-code es fácil. Esto no es verdad. Si bien el desarrollo no-code facilita la creación de software, aún requiere habilidad y conocimiento para usarlo de manera efectiva.

es fácil. Esto no es verdad. Si bien el desarrollo facilita la creación de software, aún requiere habilidad y conocimiento para usarlo de manera efectiva. Otro concepto erróneo es que el desarrollo no-code produce código de baja calidad. Una vez más, esto no es cierto. Con las herramientas y técnicas adecuadas, el desarrollo no-code puede producir código de alta calidad tan bien como los métodos de desarrollo tradicionales.

produce código de baja calidad. Una vez más, esto no es cierto. Con las herramientas y técnicas adecuadas, el desarrollo puede producir código de alta calidad tan bien como los métodos de desarrollo tradicionales. Otro concepto erróneo común es que el desarrollo no-code es solo para proyectos pequeños o MVP . Esto tampoco es cierto. El desarrollo No-code se puede utilizar para proyectos grandes y aplicaciones móviles con la misma rapidez que los proyectos pequeños. Finalmente, algunos creen que solo el desarrollo de código puede usarse para aplicaciones empresariales. Esto también es falso. El desarrollo No-code se puede utilizar para aplicaciones empresariales , pero requiere un enfoque diferente al de los proyectos más pequeños.

¿Cómo funciona AppMaster?

Para empezar, en AppMaster, se crea una base de datos PostgreSQL real de acuerdo con el esquema ensamblado por el diseñador de la base de datos. Por primera vez, todo es bastante simple, está vacío, pero con más publicaciones, su estructura puede cambiar, mientras que necesita guardar los datos para migrar los datos.

Además, todos los procesos comerciales se ensamblan en código real en el lenguaje Go. Una aplicación completa se escribe automáticamente como si los desarrolladores la hubieran escrito. Sólo se escribe a una velocidad de 22.000 líneas de código por segundo . Con más publicaciones, se agregan algunos cambios y todo se reescribe desde cero.

Por lo tanto, la aplicación siempre está actualizada y no hay deuda técnica. Y escribir una aplicación real garantiza que funcionará incluso si AppMaster tiene algunos problemas. No depende de él de ninguna manera y se puede usar en cualquier lugar, en cualquier servidor.

Además, la documentación de Swagger se genera automáticamente. Está inmediatamente disponible en línea; puede verificar todos los puntos finales de la aplicación, probarlos en la práctica, acceder a la base de datos, etc. El resto es según sea necesario. Se puede crear una aplicación web en Vue3 , por lo general, se crean varios paneles de administración allí, pero en general, se puede crear casi cualquier aplicación. Y una aplicación móvil independiente, IU controlada por servidor. Se puede probar en AppMaster Developer, Android e iOS.

Una vez finalizado el desarrollo, puede publicar oficialmente en la tienda de aplicaciones. No hay plantillas en la plataforma para el desarrollo de software o desarrollo de aplicaciones. Sería útil que usted mismo construyera la arquitectura de la aplicación, los procesos comerciales y la lógica comercial. La lógica de la plataforma es exactamente la misma que en el desarrollo de software tradicional en lenguajes de programación; también tiene puntos finales , WebSockets , etc. Solo el desarrollo de software se lleva a cabo no con la ayuda de un lenguaje de programación sino con la ayuda de bloques y enlaces visuales.

AppMaster tiene su propia academia donde puedes aprender a trabajar con la plataforma de forma gratuita. Puede elegir un curso dependiendo de su formación técnica. Puede comenzar desde lo más básico si no tiene antecedentes técnicos ni experiencia, o puede tomar un curso más avanzado. Puede comenzar a aprender AppMaster de forma gratuita en AppMaster University .