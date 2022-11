Python é uma linguagem de programação com muitas características, incluindo uma sintaxe intuitiva e estruturas de dados robustas, que podem levar a um código eficiente. Como uma linguagem interpretada, o Python tem uma velocidade de execução relativamente lenta. No entanto, a compensação pode valer a pena pelo tempo de desenvolvimento economizado. Pode ser eficaz para muitas tarefas, incluindo análise de dados, aprendizado de máquina e automação. A linguagem de programação Python também é uma linguagem popular para scripts, aprendizado de máquina e desenvolvimento web.

O que é Python

A linguagem de programação Python vem ganhando muita força nos últimos anos. Embora não seja tão difundido quanto as linguagens de programação como Java ou C, a popularidade do Python está aumentando constantemente, especialmente entre os programadores iniciantes. Se você é novo em codificação e está procurando linguagens de programação, o Python pode ser uma boa opção para você. Mas o que exatamente é Python e o que você pode fazer com ele? Vamos dar uma olhada.

É uma linguagem de programação interpretada de alto nível conhecida por sua facilidade de uso. Python foi projetado para ser direto, ao contrário de outras linguagens de programação, que podem ser difíceis de ler e entender. Isso o torna uma excelente escolha para programadores iniciantes que estão começando a codificar. Além disso, o Python é uma linguagem de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir para seu desenvolvimento.

Como funciona a linguagem de programação Python?

Devido à sua simplicidade e legibilidade, o Python é frequentemente usado para tarefas de desenvolvimento web e script que seriam tediosas ou difíceis em outras linguagens de programação. Por exemplo, você pode usar o Python para automatizar o preenchimento de formulários online ou a extração de dados de sites. Além disso, o Python pode criar programas e jogos básicos (embora jogos mais complexos exijam linguagens de codificação adicionais).

A linguagem de programação Python também é frequentemente usada em tarefas de computação científica, desenvolvimento da Web e aprendizado de máquina. Graças à sua facilidade de uso e legibilidade, tornou-se uma das linguagens de programação mais populares para esses aplicativos. Se você estiver interessado em trabalhar com dados ou criar modelos de aprendizado de máquina, aprender Python é um excelente lugar para começar.

Como aprender Python

Primeiro passo: Familiarize-se com o básico

Antes de começar a escrever programas, é vital que os iniciantes em Python entendam a sintaxe básica e a estrutura da linguagem de programação Python. Você pode encontrar muitos recursos on-line que apresentarão os fundamentos do idioma. Depois de entender bem o básico, você está pronto para passar para a etapa dois.

Etapa dois: escolha um tópico ou projeto para focar

Uma das melhores maneiras de aprender uma linguagem de programação Python como iniciante em Python é escolher um projeto de ciência de dados ou tópico pelo qual você seja apaixonado e começar a escrever códigos relacionados a ele. Isso ajudará você a se manter motivado e engajado enquanto aprende conceitos mais complexos. Se você precisar de ideias de aplicativos , muitos recursos on-line fornecem listas de ideias de projetos para iniciantes.

Etapa três: encontre recursos e comece a codificar

Agora que você escolheu um tópico ou projeto, é hora de começar a codificar! Muitos recursos on-line gratuitos podem ajudá-lo a aprender como codificar em Python. Sites como o Udemy oferecem tutoriais interativos para ensinar os fundamentos da escrita de código. Quando se sentir confiante, tente abordar o projeto escolhido relacionado à ciência de dados ou outras áreas. Lembre-se de que tentativa e erro fazem parte do processo de aprendizado, portanto, sinta-se encorajado se as coisas funcionarem perfeitamente no início do desenvolvimento da web.

Onde Python é usado

Python é usado em muitos lugares. Está entre as linguagens de programação populares para computação científica e é frequentemente usada em ciência de dados e aprendizado de máquina. Ele também é usado no desenvolvimento da Web, onde você pode usá-lo para tudo, desde o desenvolvimento de aplicativos da Web do lado do servidor até o back-end de um site ou serviço. A programação Python é usada até mesmo em videogames para converter ideias de projetos em realidade.

Existem muitas razões pelas quais o Python é tão popular do que outras linguagens de programação.

Uma razão é que é relativamente fácil de aprender. A linguagem de programação Python tem uma sintaxe muito direta, o que a torna ideal para iniciantes no desenvolvimento da web. Além disso, Python é altamente versátil. Ele pode ser usado para muitas tarefas, desde scripts simples até aplicativos complexos.

Benefícios de aprender Python

Python é uma linguagem de programação com muitas vantagens. Python é uma linguagem de programação interpretada de alto nível que pode ser usada para qualquer finalidade. Criado em 3 de dezembro de 1989, por Guido van Rossum, com uma filosofia de design intitulada "Só há uma maneira de fazer isso, e é por isso que funciona". A declaração na linguagem de programação Python implica que o explícito é preferível ao implícito. Além disso, inspira a famosa analogia do poste telegráfico Python de Guido van Rossum, que é a seguinte:

Em Python, a legibilidade conta; é por isso que a linguagem de programação Python às vezes é descrita como pseudocódigo executável. É uma linguagem em que o codificador expressa sua intenção com mais clareza do que em muitas outras linguagens de programação. Também é um idioma em alta demanda pelos empregadores.

Existem algumas ótimas razões para aprender o código Python, se você quiser:

Seja um codificador melhor em geral

A linguagem de programação Python torna você um codificador melhor em geral porque a linguagem foi projetada para ser fácil de ler e entender. Isso significa que você gastará menos tempo descobrindo o que seu código deve fazer e mais tempo realmente codificando. Além disso, Python é uma linguagem universal. Ele pode ser usado para desenvolvimento web, computação científica, inteligência artificial, ciência de dados, aprendizado de máquina e muito mais. Como resultado, aprender Python fará de você um programador mais completo.

Comece uma nova carreira em tecnologia

Python é uma linguagem flexível que pode ser usada para front-end, back-end ou estouro de pilha inteira de um aplicativo da web. Torne-se um desenvolvedor de linguagem de programação Python e comece sua nova carreira em tecnologia hoje! A linguagem de programação Python é fácil de aprender para iniciantes e possui muitos módulos e bibliotecas python que permitem uma programação robusta. Os desenvolvedores Python estão em alta demanda em todo o mundo.

Se você deseja iniciar sua carreira em tecnologia, aprender código Python é um ótimo lugar para começar. Comece a aprender programação encontrando recursos online ou participando de uma aula. Depois de aprender o básico do código Python, você pode começar a trabalhar em projetos de codificação. Compartilhe seu trabalho com outras pessoas na comunidade e comece a criar seu portfólio. Além disso, é uma linguagem de programação inequívoca, fácil de ler, de propósito geral e de alto nível que considera paradigmas de programação estruturados, procedimentais e orientados a objetos.

Devido a esses recursos e suas bibliotecas para computação científica e análise de dados, o Python se tornou a linguagem de programação mais popular para estudantes e profissionais em todo o mundo aprenderem a programar. Em particular, os pesquisadores usam a linguagem de programação Python em muitas áreas de ciência de dados, engenharia, aprendizado de máquina e matemática.

Alguns benefícios de aprender o código Python incluem o seguinte:

Maior produtividade : o código Python permite que os desenvolvedores escrevam código de forma rápida e eficiente, graças à sua sintaxe concisa. Isso o torna popular para scripts, prototipagem ou criação de pequenos programas.

: o código permite que os desenvolvedores escrevam código de forma rápida e eficiente, graças à sua sintaxe concisa. Isso o torna popular para scripts, prototipagem ou criação de pequenos programas. Ampla área de aplicação : Python foi aplicado com sucesso em vários domínios, como desenvolvimento web, ciência de dados, inteligência artificial (IA) , finanças, computação científica etc. Como resultado, uma grande comunidade de especialistas em Python pode oferecer suporte e orientação valiosos quando precisava.

: foi aplicado com sucesso em vários domínios, como desenvolvimento web, ciência de dados, inteligência artificial (IA) , finanças, computação científica etc. Como resultado, uma grande comunidade de especialistas em pode oferecer suporte e orientação valiosos quando precisava. Versatilidade : a linguagem de programação Python é uma linguagem versátil que pode ser usada em diferentes plataformas, como Windows, macOS e Linux. Também possui bibliotecas de análise de dados e computação científica, tornando-se uma opção atraente para estudantes e profissionais dessas áreas.

O código Python é recomendado para iniciantes em codificação devido à sua facilidade de uso e legibilidade. Melhora as habilidades de codificação . Desenvolvedores experientes também adoram usar o Python por causa de sua compreensão, reduzindo o tempo necessário para manter o código. Aprender as habilidades do Python é excelente se você estiver procurando por uma linguagem com alta demanda de trabalho e concorrência relativamente baixa. No geral, o código Python tem muitos benefícios, tornando-o uma excelente escolha para iniciantes e desenvolvedores experientes. Então, aprenda a programar.

Python é difícil de aprender?

O que esperar ao aprender código Python

Muitas pessoas se perguntam se o Python é uma linguagem complicada de aprender. A resposta geralmente é algo como "depende". Como qualquer linguagem de programação, Python tem seu próprio conjunto de regras e sintaxe que pode levar algum tempo para se acostumar. No entanto, o Python geralmente é mais fácil de aprender do que a maioria das outras linguagens de programação porque foi projetado para ser legível e intuitivo. Vamos fazer um resumo do que você pode esperar ao aprender Python para que possa decidir por si mesmo se é a linguagem correta para você.

a sintaxe

Uma coisa que faz o Python se destacar entre as linguagens de programação populares é sua sintaxe relativamente simples. Em contraste com linguagens de programação como Java ou C++, que usam muita pontuação e palavras-chave, o código Python se parece muito com o inglês simples. Por exemplo, veja este código que imprime a frase "Hello, world!":

print( "Olá, mundo!" )

Ver? Isso não foi tão ruim, foi? Essa legibilidade também se estende às convenções de nomenclatura usadas para variáveis e funções. Na programação Python, usamos snake_case (todas as letras minúsculas com sublinhados separando as palavras) para nomes de variáveis e funções. Isso torna o código muito mais fácil de ler e entender, especialmente para iniciantes. É claro que você ainda precisa aprender um pouco de sintaxe para escrever um código Python adequado — mas não se preocupe, abordaremos isso mais tarde.

o ecossistema

Outra coisa que diferencia a linguagem de programação Python de outras linguagens de programação é o tamanho e a qualidade de seu ecossistema. O ecossistema Python é a coleção de bibliotecas, ferramentas e empresas que cercam a linguagem. Esse ecossistema é uma das razões pelas quais o Python se tornou tão popular nos últimos anos; ele fornece aos usuários tudo o que eles precisam para realizar suas tarefas com rapidez e facilidade. Faz com que o desenvolvimento da web pareça fácil.

Por exemplo, se você precisar fazer alguma análise de dados, pode usar a biblioteca do pandas; se precisar construir um aplicativo da web, você pode usar o Django; e se você precisar executar tarefas de aprendizado de máquina, poderá usar sci-kit-learn. A lista continua - independentemente do que você deseja fazer com as habilidades do Python, quase certamente há uma biblioteca por aí que o ajudará a fazer isso.

Claro, isso também significa um pouco de curva de aprendizado quando se trata de entender todas as diferentes bibliotecas disponíveis. No entanto, depois de superar esse obstáculo, você poderá navegar pela vasta gama de opções disponíveis e escolher facilmente as que são certas para o seu projeto. E se houver uma biblioteca que você não consegue encontrar? Bem, então, você sempre pode criar o seu próprio!

Então, qual é o veredicto? Python é difícil de aprender? Eu diria que não, pelo menos não em comparação com outras linguagens de programação. Sim, há um pouco de curva de aprendizado quando se trata de entender todas as diferentes bibliotecas python disponíveis no ecossistema; no entanto, depois de superar esse obstáculo, você descobrirá que o Python é fácil de ler e escrever graças à sua sintaxe simples. Não acredita em mim? Por que não tentar aprender algumas noções básicas sozinho? Afinal, a melhor forma de descobrir se algo está difícil é fazendo você mesmo!

Qual é a maneira mais rápida de se tornar um programador?

Não existe uma resposta única para essa pergunta, pois a melhor maneira de aprender a programar depende de seus objetivos específicos e estilo de aprendizado. No entanto, uma das maneiras mais rápidas de aprender a programar é usando ferramentas e estruturas de desenvolvimento no-code .

As ferramentas de desenvolvimento da Web No-code permitem que você crie aplicativos sem escrever nenhum código. Essa pode ser uma ótima maneira de começar a programar, pois você pode ver suas criações ganharem vida sem ter que aprender linguagens de codificação complexas. Além disso, as estruturas de desenvolvimento no-code geralmente fornecem suporte integrado para linguagens de programação populares, facilitando a transição do desenvolvimento no-code para a codificação quando estiver pronto.

A melhor maneira de se tornar um desenvolvedor no-code é aprender a plataforma AppMaster. AppMaster é a plataforma de geração de código mais potente do mercado. Você pode criar aplicativos da web, aplicativos móveis e back-end. É uma plataforma no-code que permite aos usuários desenvolver e implantar aplicativos móveis e da Web sem experiência significativa em programação. Com AppMaster, os usuários podem criar aplicativos personalizados (por exemplo, aplicativos móveis) simplesmente arrastando e soltando componentes em uma interface visual. Os aplicativos podem ser implantados em minutos e não há necessidade de aprender linguagens de programação complexas. AppMaster é perfeito para proprietários de empresas, empreendedores e qualquer pessoa que queira criar aplicativos personalizados (aplicativos móveis ou aplicativos da web) sem saber como codificar.

Equívocos sobre no-code

O primeiro equívoco é que o desenvolvimento no-code é fácil. Isso não é verdade. Embora o desenvolvimento no-code facilite a criação de software, ele ainda requer habilidade e conhecimento para usá-lo de maneira eficaz.

é fácil. Isso não é verdade. Embora o desenvolvimento facilite a criação de software, ele ainda requer habilidade e conhecimento para usá-lo de maneira eficaz. Outro equívoco é que o desenvolvimento no-code produz código de baixa qualidade. De novo, isso não é verdade. Com as ferramentas e técnicas certas, o desenvolvimento no-code pode produzir código de alta qualidade tão bem quanto os métodos de desenvolvimento tradicionais.

produz código de baixa qualidade. De novo, isso não é verdade. Com as ferramentas e técnicas certas, o desenvolvimento pode produzir código de alta qualidade tão bem quanto os métodos de desenvolvimento tradicionais. Outro equívoco comum é que o desenvolvimento no-code é apenas para pequenos projetos ou MVPs . Isto também não é verdade. O desenvolvimento No-code pode ser usado para grandes projetos e aplicativos móveis tão rapidamente quanto pequenos projetos. Por fim, alguns acreditam que apenas o desenvolvimento de código pode ser usado para aplicativos corporativos. Isso também é falso. O desenvolvimento No-code pode ser usado para aplicativos corporativos , mas requer uma abordagem diferente de projetos menores.

Como funciona AppMaster?

No AppMaster, para começar, um banco de dados PostgreSQL real é criado de acordo com o esquema montado pelo projetista do banco de dados. Pela primeira vez, tudo é bastante simples, está vazio, mas com as próximas publicações, sua estrutura pode mudar, enquanto você precisa salvar os próprios dados para que os dados sejam migrados.

Além disso, todos os processos de negócios são reunidos em código real na linguagem Go. Um aplicativo completo é escrito automaticamente como se os desenvolvedores o tivessem escrito. Só que é escrito a uma velocidade de 22.000 linhas de código por segundo . Com outras publicações, algumas alterações são adicionadas e tudo é reescrito do zero.

Assim, o aplicativo está sempre atualizado, não havendo dívida técnica. E escrever um aplicativo real garante que ele funcionará mesmo que o próprio AppMaster tenha alguns problemas. Não depende disso de forma alguma e pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer servidor.

Além disso, a documentação do Swagger é gerada automaticamente. Está imediatamente disponível online; você pode verificar todos os endpoints do aplicativo, testá-los na prática, acessar o banco de dados etc. O restante é conforme necessário. Um aplicativo da web pode ser criado no Vue3 , geralmente vários painéis de administração são criados lá, mas, em geral, quase qualquer aplicativo pode ser criado. E um aplicativo móvel separado, Server Driven UI. Pode ser testado no AppMaster Developer, Android e iOS.

Após a conclusão do desenvolvimento, você pode publicar oficialmente na loja de aplicativos. Não há modelos na plataforma para desenvolvimento de software ou desenvolvimento de aplicativos. Ajudaria se você mesmo construísse a arquitetura do aplicativo, os processos de negócios e a lógica de negócios. A lógica da plataforma é exatamente a mesma do desenvolvimento de software tradicional em linguagens de programação; você também tem endpoints , WebSockets e assim por diante. Somente o desenvolvimento de software é realizado não com a ajuda de uma linguagem de programação, mas com a ajuda de blocos visuais e links.

O AppMaster possui uma academia própria onde você pode aprender a trabalhar com a plataforma gratuitamente. Você pode escolher um curso dependendo de sua formação técnica. Você pode começar do básico se não tiver formação técnica e experiência ou fazer um curso mais avançado. Você pode começar a aprender AppMaster gratuitamente na AppMaster University .