Bu dijital çağda başarılı olmak için hem büyük hem de küçük işletmeler hedef kitlelerine ulaşmak için mobil ve web uygulamaları oluşturmak zorundadır. Aksi takdirde, kuruluşlar, iş hedeflerine ulaşmak için farklı türde uygulamalar kullanan kuruluşlar tarafından her zaman alt edilme riski altındadır.

İş yazılımlarının önemi, belirli hedefleri yerine getirmeleri gerektiği için basit mobil uygulamalardan çok daha fazladır. Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için iş uygulamaları ve bir iş uygulaması geliştirmenin farklı yönleri hakkında her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

İş uygulamaları nelerdir?

İş yetenekleri sağlayan bir yazılım programı veya bir grup program, iş uygulamaları olarak bilinir. Ayrıca, tüm şirket genelinde verimliliği artırmak ve takip etmek için kullanılırlar. İş uygulamaları dahili, harici veya diğer iş yazılımlarıyla birlikte kullanılabilir.

Genel olarak, bir kuruluşun farklı departmanları, iş hedeflerine ulaşmak için farklı iş uygulamaları kullanır. Ancak, ortak bir kurumsal sisteme sahip olmak, büyük kuruluşlar için de yaygındır. İş yazılımı, hazır çözümler olarak satın alınabilir veya yerinde oluşturulabilir. İş gereksinimleri ve finansal kısıtlamalar, kullanacağı yazılımın türünü belirler.

İş uygulamaları türleri

Aşağıda üç ana iş uygulaması türü bulunmaktadır:

İşletmeden İşletmeye (B2B) Uygulamalar

Distribütörler ve tedarikçiler gibi iş ortakları tarafından kullanılan uygulamalar B2B uygulamalarıdır. Bunlara erişmek için özel hatlar kullanılabilir, örneğin paket gönderim web hizmeti.

İşletmeden Müşteriye (B2C) Uygulamalar

Genel amaçlı uygulamalar uygulamaları B2C uygulamalarıdır. Bunların çoğu, dinamik içerik web siteleri, e-ticaret uygulamaları , müşteri sadakat uygulamaları vb. gibi web ve tarayıcı tabanlıdır.

İşletmeye Özel Uygulamalar

Şirket içinde kullanılan uygulamalara dahili veya belirli iş uygulamaları denir. Bunlar, dahili ERP sistemleri, İK sistemleri vb. dahil olmak üzere iş işlevselliği için gerekli uygulamalardır.

Bu ana iş yazılımı türleri dışında, ayrıca şu şekilde kategorize edilebilirler:

İş kullanıcılarının arayüz aracılığıyla uygulama ile doğrudan etkileşime girdiği ön uç iş yazılımı .

Uygulama işlemlerinin çoğunun arka planda gerçekleştirildiği arka uç iş uygulamaları .

Uygulamaların çeşitli sistemler için bir entegrasyon platformu olarak hizmet verdiği hizmet tabanlı uygulamalar.

Kurumsal iş uygulamaları nelerdir?

Kurumsal uygulamalar, çok uluslu şirketler, finans kurumları ve devlet kurumları dahil olmak üzere büyük, genellikle uluslararası kuruluşların iş gereksinimlerini karşılayan şirket içi veya bulut tabanlı programlar ve bulut hizmetleridir .

Kurumsal iş uygulamalarının ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:

Ölçeklenebilirlik : Küçük işletmelerin büyümesini ve kurumsal işletme yazılımlarını farklı cihazlarda, ağlarda ve çeşitli ekipler arasında kullanmaya devam etmesini sağlar.

: Küçük işletmelerin büyümesini ve kurumsal işletme yazılımlarını farklı cihazlarda, ağlarda ve çeşitli ekipler arasında kullanmaya devam etmesini sağlar. Güvenlik : Siber tehditlerin riski ve karmaşıklığı son birkaç yılda büyük ölçüde artmıştır. Kurumsal iş uygulamalarının son teknoloji siber güvenliğe sahip olması gerekir.

: Siber tehditlerin riski ve karmaşıklığı son birkaç yılda büyük ölçüde artmıştır. Kurumsal iş uygulamalarının son teknoloji siber güvenliğe sahip olması gerekir. Verimlilik : Bir kurumsal iş uygulaması, temel özellikleri, iş işlevselliği ve sürekli güncelleme ve bakım açısından verimli ve güvenilir olmalıdır.

Bir işletme neden uygulamalara ihtiyaç duyar?

Genişleyen herhangi bir işletme için uygulama geliştirme gereklidir. B geliştirme için yüksek ön maliyet, ancak kodsuz platformların kullanılabilirliği verimli iş uygulamaları oluşturmada faydalıdır.

Bir işletmenin bir uygulamaya ihtiyaç duymasının en önemli nedenlerinden bazıları şunlardır:

İş uygulamaları, iş operasyonlarını düzene sokarak ve düzene sokarak çalışan üretkenliğini artırır. Saha çalışanları, ofisle iletişim kurmalarını ve gerçek zamanlı olarak süreç güncellemelerini almalarını sağlayan iş yazılımı tarafından desteklenir. Müşteri katılımı, patronaj ve geliri artıran iş yazılımı aracılığıyla artırılır. Daha iyi iş seçenekleriyle şirketinizin büyümesini desteklemek için eyleme dönüştürülebilir veriler sağlamaya yardımcı olan kullanıcı dostu analitik araçlarıyla desteklenen iş yazılımı. Düşük kodlu/kodsuz geliştirme platformlarının yardımıyla özel iş uygulamaları geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sonuç olarak, geleneksel geliştirmenin uzun ve pahalı prosedüründen geçmeniz gerekmez.

Bir uygulama geliştirme işine nasıl başlanır?

İş uygulaması geliştirme, günümüzde her tür büyük ve küçük işletme, gereksinimlerini karşılamak ve üretkenliği artırmak için bir uygulamaya ihtiyaç duyduğundan, oldukça kazançlı bir kariyer olabilir. Bir uygulama geliştirme işine başlamak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek kapsamlı bir plan geliştirmelisiniz:

Gereksinimlerin analizi

Önce önemli karar vericiler ve çalışanlarla görüşebilir veya önce anketler yapabilirsiniz. Sonuç olarak, iş sürecinizi hızlandırmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz özel yazılımı daha iyi anlayacaksınız.

Şirketinize özgü talepleri daha iyi anlamak için elde ettiğiniz verileri kullanın. Ardından, müşteri etkileşimlerini ve iş operasyonlarını geliştirmek için yeni fırsatlar bulmak için bir haritalama stratejisi kullanın.

İşletmenizin kapsamını tanımlayın

Bir beyin fırtınası oturumu yaparak, gelecekteki iş yazılımınızın başarması gereken olası hedefleri belirleyin. Örneğin, büyük verileri mi kullanmak istiyorsunuz yoksa üretkenliği ve verimliliği mi artırmak istiyorsunuz? Bu stratejik hedefler kümesini gerçekleştirmek için gereken teknik ihtiyaçları ana hatlarıyla belirtin. Her işi yürütmek için kullanılacak yöntemleri, geliştirme ortamını ve teknoloji yığınını göz önünde bulundurun.

İş Planı Oluştur

Kapsamlı bir iş planı oluşturun ve yatırımınızdan elde edebileceğiniz potansiyel getiriyi belirlemek için bir finansal analiz yapın. Bir iş uygulaması geliştirme şirketi kurmanın ortalama maliyeti, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere göre büyük ölçüde değişebilir:

İşletmenizde birincil ve ikincil geliştirme çözümleri

Yazılım geliştirme altyapısı

Ekip üyelerinin sayısı

Bakım ve destek

Eğitim

İyi geliştirilmiş bir iş planı, bir işe başlamak için gereken kaynaklar, projenin süresi ve iş uygulamaları geliştirmek için kullanacağınız araç ve teknolojinin ayrıntıları hakkında eksiksiz bilgiler içeren bir plandır.

İş stratejisi oluşturun ve uygulayın

Uygulamanızın temel özelliklerini uygun fiyata sunacak bir plan oluşturun. Önce hangi faaliyetlerin tamamlanması gerektiğini ve özel iş yazılımınızın oluşturulmasının her adımının ne kadar sürebileceğini belirleyin.

Sonuç olarak hedefiniz, uygulama geliştirme işinizi kükreyen bir başarıya dönüştürmek için aşağıdaki temel özellikleri elde etmek olmalıdır:

Mümkün olduğu kadar otomasyon araçlarını kullanın

Her zaman birinci sınıf güvenlik garantisi

Mühendislik ve işletme departmanları arasındaki iletişimi sağlamak

Personele en iyi araçları verin ve en iyi iş süreçlerini oluşturun

Makul süreler ve kalite hedefleri belirleyin

Tüm sürümleri takip edin

Nihai ürünün ölçeklenebilirliği her zaman test edilmelidir

Uygun yazılım geliştirme uzmanlığına sahip yerleşik bir işletme veya iş ekibiyle işbirliği yapın

Bir iş uygulaması geliştirme ekibi oluşturma

Kapsamlı bir plan ve strateji oluşturduktan sonra, projenin etkin yürütülmesinden sorumlu olacak bir ekip oluşturmanız en iyisi olacaktır. Çeşitli görevleri yerine getiren birkaç firma departmanından kişiler ekibinizde olmalıdır. Böyle bir ekip, göz önünde bulundurmanız gereken verilerin anlayışlı tanımlarını sağlayabilir.

Kullanıcı gruplarınızın her birinden temsilciler proje ekibinizde olmalıdır. İşinizde yöneticilere, saha çalışanlarına, son kullanıcılara, yöneticilere, operasyon personeline ve diğer önemli oyunculara ihtiyacınız olacak.

Proje ekibini seçin

Proje ekibi, iş uygulaması gereksinimlerini belgelemelidir. Ek olarak, kullanıcı geri bildirimi almaktan, tüm personel çalışanları için sürekli bir eğitim programı geliştirmekten, özelleştirilmiş uygulamanın tüm iş kullanıcılarına avantajlarını vurgulamaktan ve temel özellikleri ve geliştirmeleri önermekten sorumlu olacaklar.

Bir sistem yöneticisi işe alın

Sistem yöneticisi, yeni iş yazılımınızı yapılandırmalıdır. Teknolojiye ek olarak, yetenekli bir yönetici, kuruluşunuzdaki iş süreçleri hakkında kapsamlı bir bilince sahip olmalıdır. Ayrıca, temel özelliklerde iyileştirmeler yapmaktan, yeni uygulamayı mevcut iş yazılım sistemlerine bağlamaktan, gösterge tabloları ve raporlar üretmekten ve diğer sistemlerden veri aktarmaktan da sorumludurlar. Uygulamanın genel vizyonuna göre özelliğin bağlı kalmasını sağlamak için uygun politikalar uygularlar.

Yöneticiler

İş uygulamanızın dağıtım stratejisi, raporlar ve pano ihtiyaçları, iş akışı kuralları vb., yöneticiler ve yöneticiler tarafından ele alınacaktır.

Son kullanıcılar / müşteriler

Yeni yazılımın başarıyla benimsenmesini sağlamak için, yeni iş uygulamasının iş kullanıcıları yükleme sürecine dahil edilmelidir. Onlara yeni sistem hakkında yorum yapma ve iyileştirmeler için önerilerde bulunma şansı vermelisiniz. Ayrıca, tüm personel çalışanlarının yeni iş yazılımını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimi almalarını sağlamak için adımlar atmalısınız.

Geleneksel uygulama geliştirme ile kodsuz geliştirme karşılaştırması

Geleneksel uygulama geliştirme, büyük bir geliştirici ekibi içerir, zaman alıcıdır ve pahalıdır. Dış kaynaklı uygulama geliştirme genellikle tatmin edici olmayan sonuçlar üretir ve düzeltmek, oluşturmaktan daha pahalı olabilir.

Her programın web tarayıcıları, tabletler ve akıllı telefonlar için bağımsız olarak oluşturulması gerekir, bu da maliyetleri artırıp verimliliği düşürerek durumu daha da karmaşık hale getirir. Kurumsal uygulama geliştirmenin kodsuz yöntemi bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Düşük kodlu/ kodsuz uygulama geliştirme araçlarıyla en iyi fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Geleneksel uygulama geliştirme ile kodsuz geliştirme arasındaki farkları farklı temel özellikler açısından tartışalım:

Maliyet

Geleneksel veya özel yazılım geliştirmenin maliyeti, uygulamanın tasarımı ve geliştirilmesi için 40.000 ABD Doları ile 250.000 ABD Doları arasında değişebilir. Projenin ölçeğine ve işletmenin özel taleplerine göre değişse bile fiyat yine de oldukça yüksek. Düşük kodlu/kodsuz çözümler kullanarak oluşturulması zor olan son derece özel yazılımlara ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar, bunu genellikle değerli bir alternatif olarak görmektedir.

Az veya kodsuz geliştirme çözümlerine sahip platformlar, geleneksel eşdeğerlerinden çok daha ucuzdur. Bunun nedeni büyük ölçüde kodsuz platformların bir şirketten yalnızca belirli bir hizmeti kullanmak için ücret almasıdır, onu sıfırdan oluşturmak için değil.

Kodlama becerileri

Uygulama geliştirmeye yönelik geleneksel yaklaşıma genellikle bir dizi araç ve çeşitli özellikler dahil edilir ve bu da geliştiricilere çok karmaşık programlar oluşturmada yardımcı olur. Bu uygulamaları doğru bir şekilde kullanmak için bu sektörde çok teknik ve karmaşık bir uzmanlığa ihtiyaç duyulacaktır.

Öte yandan, düşük kodlu/kodsuz platformlar, geniş bir araç ve özellik yelpazesi sunmaz. Bu platformlar, tüm temel özellikleri birleştirerek çeşitli uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için kullanımı kolay sürükle ve bırak özelliklerine sahiptir. Kodsuz strateji kullanıldığında, gerekli uzmanlığa sahip olmayan teknik olmayan çalışanlar için uygulama geliştirme önemli ölçüde daha kolay hale gelir.

Esneklik

Genellikle karmaşık bir kurulum mekanizmasına sahip oldukları için geleneksel geliştirme platformları daha az çeviktir. Ayrıca, profesyonel bir geliştirici olmak için karmaşık kodların düzgün çalışmasını anlamak çok zaman alır.

Sürükle ve bırak yetenekleri nedeniyle, kodsuz platformların aksine, kullanımı ve yönetimi çok daha kolaydır. Ayrıca, özel uygulama geliştirmenin aksine, uygulamalar oluşturmak için buraya program yazmanıza gerek yoktur; bunun yerine eskiz tekniklerini kullanarak başarabilirsiniz.

Bakım kolaylığı

Yükseltmeler veya revizyonlar özel bir dahili veya harici geliştirme ekibine ihtiyaç duyduğundan, bakım geleneksel kodlamada önemli bir sorundur. Yazılım revizyonu, iş kullanıcılarını yeni değişiklikler hakkında bilgilendirmeden önce ekiplerin planlamasını, oluşturmasını ve test etmesini gerektiren zahmetli bir süreçtir.

Buna karşılık, SaaS (hizmet olarak uygulama platformu) platformları olan kodsuz platformlar, genellikle platformun sahibi tarafından yönetilir ve bakımı yapılır. Tüm yazılım yükseltmeleri ve değişiklikleri, hizmete abone olan işletme yerine barındırma firması yaptığı için bakım daha kolay hale gelir.

Bu, BT desteği çok az olan veya hiç olmayan şirketler için özellikle avantajlıdır, çünkü üçüncü taraf bir satıcıya veya dahili bir personele ödeme yapmak zorunda kalmadan bakımlı yazılımlardan yararlanmalarını sağlar.

Kodsuz geliştirmenin avantajları

Kurumsal iş uygulamaları, web uygulamaları ve birçok mobil uygulama türü gibi farklı uygulama türleri geliştirmek söz konusu olduğunda kodsuz geliştirme kesinlikle bir oyun değiştiricidir.

Kodsuz geliştirmenin en önemli 8 avantajı şunlardır:

Çabuk ve kolay

Kodsuz geliştirme, geleneksel uygulama geliştirmeden çok daha hızlı hareket eder. Basit bir kurumsal istemci uygulaması yalnızca birkaç hafta, temel bir uygulama ise birkaç saat sürer. Aksine, geleneksel geliştirme yaklaşımları, bir kurumsal uygulamanın tam olarak geliştirilmesi ve uygulanması için birçok ay ve hatta bir yıl gerektirir. Kodsuz platformlarla özel kurumsal çözümler oluşturabilirsiniz. Kodsuz geliştirme ile geliştirme hızı, geleneksel geliştirmeye göre yaklaşık on kat daha hızlıdır.

Ayrıca, AppMaster gibi kod gerektirmeyen araçların kullanımı kolaydır. AppMaster gibi bir araç kullanırken herhangi bir dik öğrenme eğrisiyle yüzleşmek zorunda değilsiniz. Kodsuz platformlar, uygulama geliştirme oyun alanını düzleştirmeyi amaçladığından, herkes bunu kullanabilir.

Kodsuz platformların çoğu, herhangi bir kodlama bilgisi ve becerisi olmadan herhangi bir kurumsal uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan güvenilir sürükle ve bırak özelliklerine sahiptir. Vatandaş geliştiricileri, uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak ve her şey görünür olduğundan gerektiğinde değişiklikleri yapmak için sürükle ve bırak özelliklerini kullanabilir.

Güncellemeler

Her tür program ve uygulama, yeni işlevleri dahil etmek ve bir uygulamanın ilk sürümünde bulunabilecek hataları ve hataları ortadan kaldırmak için sık sık güncellenmelidir. Geleneksel olarak bu, bazen kullanıcıların programı kapatmasını gerektiren pahalı ve zaman alıcı bir prosedürdür.

Ancak, kod gerektirmeyen araçların sınırı yoktur. İşletmeler, mevcut iş ortamına ve pazar gereksinimlerine uyarlanabilir olmalıdır. Kodsuz platformlar, yeni bir özelliği hızla ve farklı türde değişiklikler oluşturmanıza ve birleştirmenize olanak tanır.

Daha iyi üretkenlik

Kodsuz platformlar, işletme ve BT ekiplerinin kuruluş üzerinde etkisi olan pratik sorunları ele almak için birlikte çalışmasına olanak tanır. İş ekipleri, mühendisleri beklemek zorunda kalmadan bu yöntemi kullanarak kendi uygulamalarını oluşturabilir. Artık karmaşık kodlara ihtiyaç olmadığı için, daha fazla ekip üyesinin buna erişimi var ve bu da üretkenliği artırıyor.

İş çevikliği

İşletmeler, iş çevikliği sayesinde uyum sağlayabilir, pazar değişikliklerine tepki verebilir ve yeni olanaklardan yararlanabilir. Günümüzün önde gelen işletmeleri, çeviklik elde etmek için kodsuz ve düşük kodlu teknolojiler gibi en yeni, dijital çözümleri kullanıyor.

Kurumsal firmalar, daha fazla olmayan kodun çevikliği sayesinde müşterilerin daha fazla dijital hizmet ve ürün talebini karşılayabilir. Uygulamaları çeşitli platformlarda dağıtma yeteneği, müşterilerin işle alıştıkları şekilde etkileşim kurmasına olanak tanır.

Modern kalkınma yaklaşımı

Kodsuz geliştirme, ortadan kalkacak bir heves değildir. Piyasaya düzenli olarak çok sayıda kodsuz araç tanıtılmaktadır. İstatistikler ayrıca, bu tür uygulama geliştirmenin, büyük ve küçük işletmelerin faydalarını ve basitliğini keşfetmesiyle popüler bir standart haline geleceğini gösteriyor.

Bir Gartner araştırmasına göre, 2024 yılına kadar büyük ölçekli şirketlerin ve işletmelerin %65'i en az dört düşük kodlu kodsuz geliştirme aracı kullanacak. Bu şirketler aynı zamanda vatandaş geliştirme projelerinde yer alacak.

Kaynak kullanımı

Kodlama becerilerinden yoksun olan herkes, kod gerektirmeyen geliştirme araçlarını kullanarak uygulamalar oluşturabilir. Sorun hakkında ilk elden bilgi sahibi olan iş kullanıcıları kendi uygulamalarını oluşturabilir. İşletmelerin dışarıdan bir yüklenici getirmeye gerek kalmadan kendi iç kaynaklarını kullanarak çözümler geliştirmelerine yardımcı olur.

Mükemmel müşteri deneyimi

Kodsuz platformlar, müşterilerin bugün şirketlerle iletişim kurmak için talep ettiği sayısız kanalı barındırmayı kolaylaştırıyor. Bu, çoklu deneyim olarak bilinir ve kodsuz olmanın önemli bir avantajıdır.

Kuruluşlar artık, kod gerektirmeyen teknoloji sayesinde bürokrasi ve eskimiş sistemler tarafından kısıtlanmayan daha küçük, daha çevik şirketlerle aynı düzeyde çok kanallı müşteri deneyimleri sağlayabilir.

Çoklu deneyim geliştirme, otomatik yeniden düzenleme, önceden oluşturulmuş şablonlar ve temel sohbet robotları sunar. Müşteriler, yeni prosedürler öğrenmek veya bilgileri tekrarlamak zorunda kalmadan, bu sayede çeşitli katılım ve etkileşim modları arasında geçiş yapabilir. Hiçbir kod, müşterilere her etkileşim boyunca mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı daha basit ve daha hızlı hale getirmez.

Toplam maliyeti en aza indirin

Kodsuz geliştirme yaklaşımı, maliyetleri birçok farklı şekilde azaltır. Bir işletmeyi yürütmenin ve yönetmenin maliyeti zaten oldukça yüksek, ancak iş uygulaması geliştirmeye çok fazla para harcamanıza gerek yok. Bunun yerine, iş yazılım projenizin toplam maliyetini en aza indirmek için AppMaster gibi kod içermeyen güvenilir bir araç kullanın.

Kuruluşlar, kod gerektirmeden sahiplik maliyetlerini kontrol edebilir. Geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımlarını kullanmaktan daha uygun fiyatlı bir seçenektir. Daha az uzmanlığa sahip geliştiricilere ihtiyaç vardır ve iş tarafındaki personel çalışanları, geliştirme sürecine aktif olarak katkıda bulunabilir. Programlar, iş tarafından sağlanan girdilerle geliştirilebilir, bu da daha sık ihtiyaçlara yakın uygulamalarla sonuçlanır ve böylece bir uygulama üretme maliyetlerini düşürür.

En iyi kodsuz platform – AppMaster

Kodsuz bir uygulama oluşturma platformu için en iyi ve en popüler seçenek AppMaster'dır. Kaynak kodunu oluşturan sağlam kullanıcı arayüzü ve arka ucu, kullanıcıya çalışma özgürlüğü sağlar. Amaçlandığı gibi çalışan bir uygulama oluşturmayı hızlandıran bir sürükle ve bırak arayüzü sunar. AppMaster, seçtiğiniz herhangi bir uygulama biçimini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca AppMaster platformu, insanların yaptığına benzer şekilde teknik dokümantasyon üretme yeteneğine sahiptir.

Daha hızlı, daha çok yönlü ve daha ucuz olduğu için, geliştiricilerin tüm kadrosundan gerçekten üstündür. AppMaster yapabilir. Saniyede 22.000 satır kod üretebilir. Bu tür bir çabukluk, verimlilik ve yüksek performans geleneksel bir geliştirme ekibinde mümkün değildir.

Çözüm

Sonuç olarak, her işletme üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak ister. Bu tür bir iş hedefi, iş uygulamalarını verimli, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturabileceğiniz AppMaster gibi kodsuz geliştirme araçlarının yardımıyla gerçekleştirilebilir.