Om succesvol te worden in dit digitale tijdperk moeten zowel grote als kleine bedrijven mobiele en webapps bouwen om hun doelgroep te bereiken. Anders lopen organisaties altijd het risico om overvleugeld te worden door organisaties die verschillende soorten apps gebruiken om hun bedrijfsdoelen te bereiken.

Het belang van zakelijke software is veel groter dan eenvoudige mobiele apps, omdat ze bedoeld zijn om specifieke doelen te vervullen. Blijf lezen om alles te leren over zakelijke applicaties en de verschillende aspecten van het ontwikkelen van een zakelijke app om maximale klanttevredenheid te garanderen.

Wat zijn bedrijfsapplicaties?

Een softwareprogramma of een groep programma's die zakelijke mogelijkheden bieden, staan bekend als bedrijfsapplicaties. Ze worden ook gebruikt om de productiviteit in het hele bedrijf te verhogen en bij te houden. Bedrijfsapplicaties kunnen intern, extern of in combinatie met andere bedrijfssoftware worden gebruikt.

Over het algemeen gebruiken verschillende afdelingen van een organisatie verschillende business apps om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Het hebben van een gemeenschappelijk bedrijfssysteem is echter ook gebruikelijk voor grote organisaties. Bedrijfssoftware kan als kant-en-klare oplossing worden gekocht of ter plaatse worden gebouwd. De eisen van het bedrijf en de financiële beperkingen bepalen welk soort software wordt gebruikt.

Soorten zakelijke apps

Hieronder volgen de drie belangrijkste soorten zakelijke apps:

Business to Business (B2B) Apps

Apps die door zakenpartners worden gebruikt, zoals distributeurs en leveranciers, zijn B2B-apps. Er kunnen speciale lijnen voor worden gebruikt, bijvoorbeeld de webservice voor het indienen van pakketten.

Business to Customer (B2C) Apps

Apps voor algemene toepassingen zijn B2C-apps. De meeste daarvan zijn web- en browsergebaseerd, zoals websites met dynamische inhoud, e-commerce apps, apps voor klantenbinding, enz.

Bedrijfsspecifieke apps

Apps die binnen het bedrijf worden gebruikt, worden interne of specifieke bedrijfsapps genoemd. Dit zijn essentiële apps voor bedrijfsfunctionaliteit, waaronder interne ERP-systemen, HR-systemen, enz.

Naast deze belangrijke soorten bedrijfssoftware kunnen ze ook worden gecategoriseerd in:

Front-end zakelijke software waarin zakelijke gebruikers rechtstreeks interactie hebben met de app via de interface.

Back-end zakelijke apps waarin de meeste app-processen op de achtergrond worden uitgevoerd.

Services-based apps waarbij apps dienen als integratieplatform voor verschillende systemen.

Wat zijn bedrijfsapplicaties?

Enterprise-applicaties zijn on-premise of cloud-gebaseerde programma's en cloud-diensten die tegemoetkomen aan de zakelijke behoeften van grote, vaak internationale organisaties, waaronder multinationale bedrijven, financiële instellingen en overheidsinstanties.

Enkele gemeenschappelijke kenmerken van bedrijfsapplicaties zijn:

Schaalbaarheid : Het zorgt ervoor dat kleine bedrijven kunnen groeien en toch enterprise business software kunnen gebruiken op verschillende apparaten, netwerken en tussen verschillende teams.

: Het zorgt ervoor dat kleine bedrijven kunnen groeien en toch enterprise business software kunnen gebruiken op verschillende apparaten, netwerken en tussen verschillende teams. Beveiliging : Het risico en de complexiteit van cyberdreigingen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Bedrijfsapplicaties moeten over de modernste cyberbeveiliging beschikken.

: Het risico en de complexiteit van cyberdreigingen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Bedrijfsapplicaties moeten over de modernste cyberbeveiliging beschikken. Efficiëntie: Een zakelijke bedrijfsapp moet efficiënt en betrouwbaar zijn wat betreft de belangrijkste functies, zakelijke functionaliteit en constante updates en onderhoud.

Waarom heeft een bedrijf apps nodig?

App-ontwikkeling is noodzakelijk voor elk groeiend bedrijf. B hoge aanloopkosten om te ontwikkelen, maar de beschikbaarheid van no-code platforms zijn nuttig bij het bouwen van efficiënte zakelijke apps.

Enkele van de belangrijkste redenen waarom een bedrijf een app nodig heeft zijn:

Zakelijke apps verhogen de productiviteit van werknemers door het stroomlijnen en stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Buitendienstmedewerkers worden mondiger door bedrijfssoftware, waardoor ze contact kunnen onderhouden met het kantoor en procesupdates in real-time krijgen. De betrokkenheid van klanten wordt vergroot via zakelijke software, waardoor het klantenbestand en de omzet toenemen. Bedrijfssoftware die wordt ondersteund door gebruiksvriendelijke analysetools die helpen bij het verstrekken van bruikbare gegevens om de groei van uw bedrijf te ondersteunen via betere zakelijke keuzes. Het ontwikkelen van zakelijke apps op maat is nog nooit zo eenvoudig geweest met behulp van low-code/no-code ontwikkelingsplatforms. Hierdoor hoeft u niet de langdurige en dure procedure van traditionele ontwikkeling te doorlopen.

Hoe begint u een app-ontwikkelingsbedrijf?

Zakelijke app-ontwikkeling kan een zeer lucratieve carrière zijn, aangezien alle soorten grote en kleine bedrijven tegenwoordig een app nodig hebben om aan hun eisen te voldoen en de productiviteit te verhogen. Als u een app ontwikkelingsbedrijf wilt beginnen, moet u een uitgebreid plan ontwikkelen door deze stappen te volgen:

Analyse van eisen

U kunt eerst de belangrijke beslissers en medewerkers interviewen, of eerst enquêtes houden. Zo krijgt u een beter inzicht in de maatwerksoftware die u echt nodig heeft om uw bedrijfsproces te versnellen.

Gebruik de verkregen gegevens om de eisen die uniek zijn voor uw bedrijf beter te begrijpen. Gebruik vervolgens een mapping strategie om nieuwe kansen te vinden om klantinteracties en bedrijfsvoering te verbeteren.

Bepaal de reikwijdte van uw bedrijf

Identificeer waarschijnlijke doelstellingen die uw toekomstige bedrijfssoftware moet kunnen bereiken door een brainstormsessie te houden. Wilt u bijvoorbeeld big data gebruiken of wilt u de productiviteit en efficiëntie verhogen? Schets de technische behoeften die nodig zijn om deze strategische doelstellingen te bereiken. Denk na over de methoden, de ontwikkelingsomgeving en de technologiestapel die zal worden gebruikt om elke taak uit te voeren.

Bedrijfsplan opstellen

Maak een uitgebreid bedrijfsplan en voer een financiële analyse uit om het potentiële rendement op uw investering te bepalen. De gemiddelde kosten van het starten van een business app ontwikkelingsbedrijf kunnen sterk variëren op verschillende factoren zoals:

Primaire en secundaire ontwikkelingsoplossingen in uw bedrijf

Infrastructuur voor softwareontwikkeling

Het aantal teamleden

Onderhoud en ondersteuning

Opleiding

Een goed ontwikkeld businessplan is een plan dat volledige informatie bevat over de middelen die nodig zijn om een bedrijf te starten, de duur van het project en details van de tools en technologie die u gaat gebruiken om zakelijke apps te ontwikkelen.

Creëer en implementeer bedrijfsstrategie

Maak een plan dat de belangrijkste functies van uw app betaalbaar uitrolt. Bepaal welke activiteiten eerst moeten worden voltooid en hoe lang elke stap van de creatie van uw aangepaste bedrijfssoftware kan duren.

Uiteindelijk moet uw doel zijn om de volgende belangrijke kenmerken te bereiken om van uw app-ontwikkelingsbedrijf een daverend succes te maken:

Gebruik zoveel mogelijk automatiseringstools

Zorg te allen tijde voor eersteklas beveiliging

Zorg voor communicatie tussen de technische en zakelijke afdelingen

Geef het personeel de beste tools en stel de beste bedrijfsprocessen vast

Stel redelijke deadlines en kwaliteitsdoelen vast

Houd alle versies bij

De schaalbaarheid van het eindproduct moet altijd worden getest

Werk samen met een gevestigd bedrijf of bedrijfsteam met de juiste expertise op het gebied van softwareontwikkeling

Een team voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties samenstellen

Het zou het beste zijn als u een team samenstelt dat verantwoordelijk is voor de effectieve uitvoering van het project zodra u een gedegen plan en strategie hebt opgesteld. Mensen van verschillende bedrijfsafdelingen die verschillende taken uitvoeren, moeten deel uitmaken van uw team. Een dergelijk team kan inzichtelijke definities geven van de gegevens waarmee u rekening moet houden.

Vertegenwoordigers van elk van uw gebruikersgroepen moeten in uw projectteam zitten. In uw bedrijf zult u managers, buitendienstmedewerkers, eindgebruikers, leidinggevenden, operationeel personeel en andere cruciale essentiële spelers nodig hebben.

Selecteer het projectteam

Het projectteam moet de vereisten voor de bedrijfsapp documenteren. Daarnaast zullen zij verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van feedback van gebruikers, het ontwikkelen van een doorlopend trainingsprogramma voor alle medewerkers, het benadrukken van de voordelen van de aangepaste app aan alle zakelijke gebruikers, en het aanbevelen van belangrijke functies en verbeteringen.

Huur een systeembeheerder in

De systeembeheerder moet uw nieuwe bedrijfssoftware configureren. Naast technologie moet een bekwame beheerder een grondige kennis hebben van de bedrijfsprocessen in uw organisatie. Zij zijn ook belast met het aanbrengen van verbeteringen in belangrijke functies, het verbinden van de nieuwe app met de bestaande bedrijfssoftwaresystemen, het produceren van dashboards en rapporten, en het overbrengen van gegevens uit andere systemen. Zij implementeren passend beleid om ervoor te zorgen dat de functie verbonden blijft met de algemene visie van de app.

Managers

De implementatiestrategie van uw zakelijke app, de behoeften aan rapporten en dashboards, workflowregels, enz. worden behandeld door leidinggevenden en managers.

Eindgebruikers / klanten

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe software met succes wordt overgenomen, moeten zakelijke gebruikers van de nieuwe business app worden betrokken bij het installatieproces. U moet hen de kans bieden om commentaar te leveren op het nieuwe systeem en suggesties voor verbeteringen te doen. Bovendien moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de nodige training krijgen, zodat ze de nieuwe bedrijfssoftware effectief kunnen gebruiken.

Traditionele app-ontwikkeling vs. no-code ontwikkeling

Traditionele app-ontwikkeling omvat een groot ontwikkelaarsteam, is tijdrovend en duur. Uitbestede app-ontwikkeling levert meestal onbevredigende resultaten op en kan duurder zijn om te corrigeren dan om te maken.

Elk programma moet onafhankelijk worden gemaakt voor webbrowsers, tablets en smartphones, wat de kosten opdrijft en de efficiëntie verlaagt, waardoor de situatie nog ingewikkelder wordt. De no-code methode van corporate app ontwikkeling kan helpen om deze problemen op te lossen. Met low-code/no-codeapp-ontwikkeltools kunt u uw beste ideeën verwezenlijken.

Laten we de verschillen tussen traditionele app-ontwikkeling en no-code ontwikkeling bespreken in termen van verschillende belangrijke kenmerken:

Kosten

De kosten van de ontwikkeling van traditionele of aangepaste software kunnen variëren van 40.000 tot 250.000 dollar voor het ontwerp en de ontwikkeling van de applicatie. De prijs is nog steeds vrij hoog, ook al varieert deze afhankelijk van de omvang van het project en de specifieke eisen van het bedrijf. Grote ondernemingen die zeer gespecialiseerde software nodig hebben, die moeilijk te maken is met low-code/no-code oplossingen, vinden dit vaak een lonend alternatief.

Platforms met weinig of geen code ontwikkeling oplossingen zijn veel minder duur dan hun conventionele equivalenten. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat no-code-platforms een bedrijf alleen kosten in rekening brengen voor het gebruik van een bepaalde dienst, niet voor het vanaf nul opbouwen ervan.

Codeervaardigheden

Een reeks hulpmiddelen en verschillende functies zijn vaak opgenomen in de conventionele benadering van app-ontwikkeling, wat ontwikkelaars helpt bij het bouwen van zeer complexe programma's. Men zou zeer technische en complexe expertise in deze industrie nodig hebben om deze apps correct te gebruiken.

Aan de andere kant bieden de low-code/no-code platforms geen grote keuze aan tools en functies. Deze platforms hebben eenvoudig te gebruiken drag-and-drop functies om snel en gemakkelijk een verscheidenheid aan apps te maken door het opnemen van alle belangrijke functies. Met de no-code strategie wordt app-ontwikkeling aanzienlijk eenvoudiger voor niet-technische werknemers die niet over de nodige expertise beschikken.

Flexibiliteit

Omdat ze vaak een complex instellingsmechanisme hebben, zijn traditionele ontwikkelingsplatforms minder flexibel. Bovendien vergt de juiste werking van ingewikkelde codes veel tijd om te begrijpen om een professionele ontwikkelaar te worden.

Dankzij de drag-and-drop mogelijkheden zijn no-code platforms daarentegen veel eenvoudiger te gebruiken en te beheren. Bovendien hoeft u hier, in tegenstelling tot custom app ontwikkeling, geen programma's te schrijven om apps te bouwen; in plaats daarvan kunt u het bereiken door gebruik te maken van schetstechnieken.

Gemak van onderhoud

Onderhoud is een groot pijnpunt bij conventionele codering, omdat voor upgrades of revisies een gespecialiseerd intern of extern ontwikkelingsteam nodig is. Software revisie is een moeizaam proces waarbij teams moeten plannen, creëren en testen alvorens zakelijke gebruikers te informeren over nieuwe wijzigingen.

No-code-platforms daarentegen, die SaaS-platforms (application platform as a service) zijn, worden vaak beheerd en onderhouden door de eigenaar van het platform. Omdat het hostingbedrijf alle software-upgrades en -wijzigingen afhandelt in plaats van het bedrijf dat zich op de dienst abonneert, wordt het onderhoud vergemakkelijkt.

Dit is vooral een voordeel voor bedrijven met weinig tot geen IT-ondersteuning, omdat ze zo gebruik kunnen maken van goed onderhouden software zonder een derde partij of intern personeel te hoeven betalen.

Voordelen van no-code ontwikkeling

No-code ontwikkeling is absoluut een game changer als het gaat om het ontwikkelen van verschillende soorten apps, zoals enterprise business apps, web applicaties en vele soorten mobiele apps.

Hieronder volgen de top 8 voordelen van no-code ontwikkeling:

Snel en gemakkelijk

No-code ontwikkeling gaat veel sneller dan conventionele app-ontwikkeling. Een eenvoudige enterprise client-applicatie neemt slechts enkele weken in beslag, en een basis-app een paar uur. Integendeel, traditionele ontwikkelingsmethoden vereisen vele maanden en zelfs een jaar voor de volledige ontwikkeling en implementatie van een enterprise app. Met no-code platforms kunt u op maat gemaakte bedrijfsoplossingen creëren. De snelheid van ontwikkeling met no-code ontwikkeling is ongeveer tien keer sneller dan met traditionele ontwikkeling.

Bovendien zijn no-code tools zoals AppMaster eenvoudig te gebruiken. U hoeft geen steile leercurve te doorlopen bij het gebruik van een tool als AppMaster. Iedereen kan het gebruiken, want no-code platforms zijn bedoeld om het speelveld van applicatieontwikkeling gelijk te trekken.

De meeste no-code-platforms hebben betrouwbare drag-and-drop-mogelijkheden waarmee u elke bedrijfsapplicatie kunt maken zonder kennis en vaardigheden op het gebied van codering. Burger-ontwikkelaars kunnen de drag-and-drop functies gebruiken om snel apps te bouwen en indien nodig wijzigingen aan te brengen, aangezien alles zichtbaar is.

Alle soorten programma's en toepassingen moeten vaak worden bijgewerkt om nieuwe functies op te nemen en bugs en fouten te elimineren die mogelijk in de eerste versie van een app aanwezig zijn. Traditioneel is dit een dure en tijdrovende procedure waardoor gebruikers soms het programma moeten afsluiten.

No-code tools kennen echter geen grenzen. Bedrijven moeten zich kunnen aanpassen aan het huidige bedrijfsklimaat en de markteisen. Met no-code platforms kunt u snel een nieuwe functie creëren en verschillende soorten wijzigingen aanbrengen.

Betere productiviteit

No-code platforms stellen business, en IT teams in staat om samen te werken aan praktische problemen die effect hebben op de organisatie. Business teams kunnen met deze methode hun eigen apps maken zonder te hoeven wachten op engineers. Omdat er geen ingewikkelde code meer nodig is, hebben meer teamleden toegang, waardoor de productiviteit toeneemt.

Zakelijke wendbaarheid

Bedrijven kunnen zich aanpassen, reageren op veranderingen in de markt en profiteren van nieuwe mogelijkheden dankzij business agility. Toonaangevende bedrijven van vandaag gebruiken geavanceerde, digitale oplossingen zoals no-code en low-code technologieën om wendbaarheid te bereiken.

Ondernemingen kunnen voldoen aan de vraag van klanten naar meer digitale diensten en goederen dankzij de wendbaarheid van no-code. De mogelijkheid om apps in te zetten op verschillende platforms stelt klanten in staat om met het bedrijf om te gaan op de manier waaraan ze gewend zijn.

Moderne ontwikkelingsaanpak

No-code ontwikkeling is geen rage die zal verdwijnen. Er worden regelmatig talloze no-code tools op de markt gebracht. Statistieken tonen ook aan dat dit type app-ontwikkeling een populaire standaard zal worden nu grote en kleine bedrijven de voordelen en eenvoud ervan ontdekken.

Volgens een onderzoek van Gartner zal tegen 2024 65% van de grootschalige bedrijven en ondernemingen minstens vier low-code no-code ontwikkeltools gebruiken. Deze bedrijven zullen ook betrokken zijn bij burgerontwikkelingsprojecten.

Gebruik van middelen

Iedereen die geen coderingsvaardigheden heeft, kan apps maken met behulp van no-code ontwikkeltools. Zakelijke gebruikers die het probleem uit de eerste hand kennen, kunnen hun eigen apps maken. Het helpt bedrijven om oplossingen te ontwikkelen met hun eigen interne middelen zonder een externe aannemer in te schakelen.

Geweldige klantervaring

No-code platforms maken het eenvoudiger om tegemoet te komen aan de talloze kanalen via welke klanten tegenwoordig met bedrijven willen communiceren. Dit staat bekend als multi-experience, en het is een belangrijk voordeel van no-code.

Ondernemingen kunnen nu multichannel klantervaringen bieden die op één lijn liggen met die van kleinere, meer flexibele bedrijven die dankzij no-code technologie niet worden beperkt door bureaucratie en verouderde systemen.

Multi-experience-ontwikkeling biedt geautomatiseerde refactoring, vooraf gebouwde sjablonen en eenvoudige chatbots. Klanten kunnen dankzij deze technologie schakelen tussen verschillende manieren van betrokkenheid en interactie zonder nieuwe procedures te hoeven leren of informatie te herhalen. Geen code maakt het eenvoudiger en sneller om klanten bij elke interactie de best mogelijke ervaring te bieden.

Totale kosten minimaliseren

No-code ontwikkeling vermindert de kosten op verschillende manieren. De kosten van het runnen en beheren van een bedrijf zijn al vrij hoog, maar u hoeft niet te veel geld uit te geven aan de ontwikkeling van zakelijke apps. Gebruik in plaats daarvan een betrouwbare no-code tool zoals AppMaster om de totale kosten van uw zakelijke softwareproject te minimaliseren.

Organisaties kunnen de eigendomskosten beheersen met behulp van no-code. Het is een meer betaalbare optie dan het gebruik van conventionele softwareontwikkelingsbenaderingen. Ontwikkelaars met minder expertise zijn nodig, en medewerkers van het bedrijf kunnen actief bijdragen aan het ontwikkelingsproces. Programma's kunnen worden ontwikkeld met input van de bedrijfskant, wat resulteert in vaker toepassingen die nauw aansluiten bij de behoeften en dus de kosten voor de productie van een app verlagen.

Beste no-code platform - AppMaster

De beste en meest populaire optie voor een no-code app creatie platform is AppMaster. Zijn robuuste gebruikersinterface en backend, die de broncode genereren, bieden de gebruiker de vrijheid om te werken. Het biedt een drag-and-drop interface waarmee je snel een app kunt maken die werkt zoals bedoeld. AppMaster kan u helpen bij het maken van elke vorm van app die u kiest. Bovendien heeft het AppMaster-platform de mogelijkheid om technische documentatie te produceren zoals mensen dat doen.

Omdat het sneller, veelzijdiger en goedkoper is, is het echt superieur aan de hele staf van ontwikkelaars. AppMaster kan. Het kan 22.000 regels code per seconde produceren. Dit soort snelheid, efficiëntie en hoge prestaties zijn niet mogelijk in een traditioneel ontwikkelteam.

Conclusie

Uiteindelijk wil elk bedrijf de productiviteit verhogen en de kosten verlagen. Dit soort zakelijke doelen kan worden bereikt met behulp van no-code ontwikkeltools zoals AppMaster, waarmee u efficiënt, veilig en betaalbaar zakelijke apps kunt bouwen.