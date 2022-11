Per avere successo nell'era digitale, sia le grandi che le piccole imprese devono creare applicazioni per dispositivi mobili e web per raggiungere il proprio pubblico di riferimento. In caso contrario, le aziende rischiano sempre di essere superate da organizzazioni che utilizzano diversi tipi di app per raggiungere i loro obiettivi aziendali.

L'importanza dei software aziendali è molto maggiore rispetto alle semplici app per dispositivi mobili, in quanto sono destinati a raggiungere obiettivi specifici. Continuate a leggere per sapere tutto sulle applicazioni aziendali e sui diversi aspetti dello sviluppo di un'app aziendale per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

Cosa sono le applicazioni aziendali?

Un programma software o un gruppo di programmi che forniscono funzionalità aziendali sono noti come applicazioni aziendali. Vengono utilizzate anche per aumentare e tenere traccia della produttività dell'intera azienda. Le applicazioni aziendali possono essere utilizzate internamente, esternamente o in combinazione con altri software aziendali.

In genere, i diversi reparti di un'organizzazione utilizzano applicazioni aziendali diverse per raggiungere i propri obiettivi aziendali. Tuttavia, nelle grandi organizzazioni è comune avere un sistema aziendale comune. I software aziendali possono essere acquistati come soluzioni già pronte o costruite in loco. I requisiti aziendali e i vincoli finanziari determinano il tipo di software da utilizzare.

Tipi di applicazioni aziendali

Di seguito sono elencati i tre principali tipi di app aziendali:

Applicazioni Business to Business (B2B)

Le app utilizzate dai partner commerciali, come distributori e fornitori, sono app B2B. Per accedervi si possono utilizzare linee dedicate, ad esempio il servizio web di presentazione dei pacchetti.

Applicazioni Business to Customer (B2C)

Le applicazioni di uso generale sono le applicazioni B2C. La maggior parte di esse sono basate sul web e sul browser, come i siti web a contenuto dinamico, le applicazioni di e-commerce, le applicazioni di fidelizzazione dei clienti, ecc.

Applicazioni specifiche per l'azienda

Le applicazioni utilizzate all'interno dell'azienda sono chiamate applicazioni interne o specifiche per il business. Si tratta di applicazioni essenziali per le funzionalità aziendali, tra cui i sistemi ERP interni, i sistemi HR, ecc.

Oltre a questi tipi principali di software aziendali, possono essere suddivisi in categorie:

Software aziendali front-end, in cui gli utenti interagiscono direttamente con l'applicazione attraverso l'interfaccia.

Applicazioni aziendali back-end, in cui la maggior parte dei processi dell'applicazione viene eseguita in background.

Applicazioni basate sui servizi, in cui le app fungono da piattaforma di integrazione per vari sistemi.

Le applicazioni aziendali sono programmi on-premise o basati su cloud e servizi cloud che soddisfano i requisiti aziendali di grandi organizzazioni, spesso internazionali, tra cui società multinazionali, istituzioni finanziarie ed enti governativi.

Alcuni degli attributi comuni delle applicazioni aziendali sono:

Scalabilità : Garantisce che le piccole imprese possano crescere e continuare a utilizzare il software aziendale su diversi dispositivi, reti e tra vari team.

: Garantisce che le piccole imprese possano crescere e continuare a utilizzare il software aziendale su diversi dispositivi, reti e tra vari team. Sicurezza : Il rischio e la complessità delle minacce informatiche sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Le applicazioni aziendali devono essere dotate di una sicurezza informatica all'avanguardia.

: Il rischio e la complessità delle minacce informatiche sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Le applicazioni aziendali devono essere dotate di una sicurezza informatica all'avanguardia. Efficienza: Un'applicazione aziendale deve essere efficiente e affidabile in termini di caratteristiche chiave, funzionalità aziendali e aggiornamenti e manutenzione costanti.

Perché un'azienda ha bisogno di applicazioni?

Lo sviluppo di app è necessario per qualsiasi azienda in espansione. I costi iniziali di sviluppo sono elevati, ma la disponibilità di piattaforme no-code è utile per costruire app aziendali efficienti.

Alcuni dei motivi più importanti per cui un'azienda ha bisogno di un'app sono:

Le app aziendali aumentano la produttività dei dipendenti semplificando e snellendo le operazioni aziendali. I dipendenti sul campo sono potenziati dal software aziendale, che consente loro di mantenere i contatti con l'ufficio e di ottenere aggiornamenti sui processi in tempo reale. Il software aziendale aumenta il coinvolgimento dei clienti, incrementando i clienti e le entrate. I software aziendali supportati da strumenti analitici di facile utilizzo forniscono dati utilizzabili per sostenere la crescita dell'azienda attraverso scelte commerciali migliori. Lo sviluppo di applicazioni aziendali personalizzate non è mai stato così facile con l'aiuto di piattaforme di sviluppo low-code/no-code. Di conseguenza, non è necessario seguire la lunga e costosa procedura dello sviluppo tradizionale.

Come avviare un'attività di sviluppo di app?

Lo sviluppo di applicazioni aziendali può essere una carriera molto redditizia, poiché tutti i tipi di aziende grandi e piccole hanno bisogno di un'applicazione per soddisfare le loro esigenze e aumentare la produttività. Se volete avviare un'attività di sviluppo di app, dovete sviluppare un piano completo seguendo questi passaggi:

Analisi dei requisiti

Potete intervistare prima i responsabili delle decisioni e i dipendenti più importanti, oppure effettuare dei sondaggi. In questo modo capirete meglio il software personalizzato di cui avete veramente bisogno per accelerare il vostro processo aziendale.

Utilizzate i dati acquisiti per comprendere meglio le esigenze uniche della vostra azienda. Quindi, utilizzate una strategia di mappatura per trovare nuove possibilità di migliorare le interazioni con i clienti e le operazioni aziendali.

Definire l'ambito della vostra attività

Identificate i probabili obiettivi che il vostro futuro software aziendale dovrà essere in grado di raggiungere con una sessione di brainstorming. Volete utilizzare i big data, ad esempio, o volete aumentare la produttività e l'efficienza? Delineate le esigenze tecniche necessarie per realizzare questa serie di obiettivi strategici. Considerate i metodi, l'ambiente di sviluppo e lo stack tecnologico che verranno utilizzati per eseguire ogni lavoro.

Creare un piano aziendale

Creare un business plan completo e condurre un'analisi finanziaria per determinare il potenziale ritorno dell'investimento. Il costo medio di avvio di un'azienda di sviluppo di applicazioni aziendali può variare notevolmente in base a diversi fattori, come ad esempio:

Soluzioni di sviluppo primarie e secondarie nella vostra azienda

Infrastruttura di sviluppo software

Numero di membri del team

Manutenzione e supporto

La formazione

Un business plan ben sviluppato include informazioni complete sulle risorse necessarie per avviare l'attività, sulla durata del progetto e sui dettagli degli strumenti e delle tecnologie che utilizzerete per sviluppare le app aziendali.

Creare e implementare la strategia aziendale

Creare un piano che permetta di implementare le funzionalità chiave della vostra app a costi contenuti. Determinare quali attività devono essere completate per prime e quanto tempo può richiedere ogni fase della creazione del vostro software aziendale personalizzato.

In definitiva, il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere le seguenti caratteristiche chiave per rendere la vostra attività di sviluppo di app un successo strepitoso:

Utilizzare il più possibile gli strumenti di automazione

Garantire una sicurezza di prim'ordine in ogni momento.

Garantire la comunicazione tra i dipartimenti di ingegneria e di business

Fornire al personale i migliori strumenti e stabilire i migliori processi aziendali.

Stabilire scadenze ragionevoli e obiettivi di qualità

Tenere traccia di tutte le versioni

La scalabilità del prodotto finale deve essere sempre testata.

Collaborare con un'azienda o un team aziendale consolidato con competenze adeguate nello sviluppo del software.

Creare un team di sviluppo di applicazioni aziendali

Sarebbe meglio creare un team che si occupi dell'effettiva esecuzione del progetto dopo aver elaborato un piano e una strategia accurati. Il team dovrebbe essere composto da persone provenienti da diversi dipartimenti dell'azienda che si occupano di vari compiti. Un team di questo tipo sarebbe in grado di fornire definizioni perspicaci dei dati da prendere in considerazione.

I rappresentanti di ogni gruppo di utenti dovrebbero far parte del team di progetto. Nella vostra azienda, avrete bisogno di manager, dipendenti sul campo, utenti finali, dirigenti, personale operativo e altre figure essenziali.

Selezionare il team di progetto

Il team di progetto deve documentare i requisiti dell'applicazione aziendale. Inoltre, sarà incaricato di sollecitare il feedback degli utenti, di sviluppare un programma di formazione continua per tutti i dipendenti, di evidenziare i vantaggi dell'app personalizzata a tutti gli utenti aziendali e di raccomandare le funzionalità e i miglioramenti principali.

Assumere un amministratore di sistema

L'amministratore di sistema deve configurare il nuovo software aziendale. Oltre alla tecnologia, un amministratore esperto deve avere una conoscenza approfondita dei processi aziendali della vostra organizzazione. È inoltre incaricato di apportare miglioramenti alle funzioni chiave, di collegare la nuova applicazione ai sistemi software aziendali esistenti, di produrre dashboard e report e di trasferire i dati da altri sistemi. Implementano politiche adeguate per garantire che le funzionalità rimangano collegate alla visione generale dell'applicazione.

Dirigenti

La strategia di distribuzione dell'applicazione aziendale, le esigenze di report e dashboard, le regole del flusso di lavoro, ecc. saranno gestite da dirigenti e manager.

Utenti finali/clienti

Per garantire che il nuovo software venga adottato con successo, gli utenti della nuova applicazione aziendale devono essere coinvolti nel processo di installazione. Dovete offrire loro la possibilità di commentare il nuovo sistema e di fornire suggerimenti per i miglioramenti. Inoltre, dovete assicurarvi che tutti i dipendenti ricevano la formazione necessaria per poter utilizzare efficacemente il nuovo software aziendale.

Sviluppo tradizionale di app e sviluppo no-code

Lo sviluppo tradizionale di un'app coinvolge un grande team di sviluppatori, richiede tempo ed è costoso. Lo sviluppo di app in outsourcing di solito produce risultati insoddisfacenti e potrebbe essere più costoso da correggere che da creare.

Ogni programma deve essere creato indipendentemente per browser web, tablet e smartphone, il che fa lievitare i costi e riduce l'efficienza, complicando ulteriormente la situazione. Il metodo no-code dello sviluppo di app aziendali può aiutare a risolvere questi problemi. Con glistrumenti di sviluppo di app low-code/no-code, potete trasformare le vostre idee migliori in realtà.

Analizziamo le differenze tra lo sviluppo di app tradizionali e lo sviluppo no-code in termini di diverse caratteristiche chiave:

Costo

Il costo dello sviluppo di un software tradizionale o personalizzato può variare da 40.000 a 250.000 dollari per la progettazione e lo sviluppo dell'applicazione. Il prezzo è comunque piuttosto elevato, anche se varia a seconda della portata del progetto e delle particolari esigenze dell'azienda. Le grandi imprese che hanno bisogno di software altamente specializzato, difficile da creare con soluzioni low-code/no-code, spesso trovano questa alternativa valida.

Le piattaforme con soluzioni di sviluppo a codice ridotto o nullo sono molto meno costose degli equivalenti tradizionali. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che le piattaforme no-code fanno pagare un'azienda solo per utilizzare un determinato servizio, non per costruirlo da zero.

Competenze di codifica

Nell'approccio convenzionale allo sviluppo di app sono spesso inclusi una serie di strumenti e di funzionalità che aiutano gli sviluppatori a costruire programmi molto complessi. Per utilizzare correttamente queste app è necessario possedere competenze tecniche e complesse in questo settore.

D'altro canto, le piattaforme low-code/no-code non forniscono un'ampia selezione di strumenti e funzionalità. Queste piattaforme dispongono di funzioni drag-and-drop facili da usare per creare rapidamente e facilmente una varietà di app incorporando tutte le funzionalità chiave. Utilizzando la strategia no-code, lo sviluppo di app diventa molto più semplice per i lavoratori non tecnici che non dispongono delle competenze necessarie.

Flessibilità

Essendo spesso caratterizzate da un complesso meccanismo di configurazione, le piattaforme di sviluppo tradizionali sono meno agili. Inoltre, il corretto funzionamento di codici complicati richiede molto tempo per essere compreso al fine di diventare uno sviluppatore professionista.

Grazie alle funzionalità drag-and-drop, le piattaforme no-code sono invece molto più semplici da usare e gestire. Inoltre, a differenza dello sviluppo di app personalizzate, qui non è necessario scrivere programmi per costruire le app, ma è possibile farlo utilizzando tecniche di sketch.

Facilità di manutenzione

La manutenzione è un punto dolente della codifica tradizionale, poiché gli aggiornamenti o le revisioni richiedono un team di sviluppo interno o esterno specializzato. La revisione del software è un processo laborioso che richiede ai team di pianificare, creare e testare prima di informare gli utenti delle nuove modifiche.

Al contrario, le piattaforme no-code, che sono piattaforme SaaS (application platform as a service), sono spesso gestite e mantenute dal proprietario della piattaforma. Poiché è la società di hosting a gestire tutti gli aggiornamenti e le modifiche del software, anziché l'azienda che si abbona al servizio, la manutenzione è più semplice.

Ciò è particolarmente vantaggioso per le aziende che non dispongono di un supporto informatico sufficiente, in quanto consente loro di utilizzare un software ben mantenuto senza dover pagare un fornitore terzo o uno staff interno.

Vantaggi dello sviluppo no-code

Lo sviluppo no-code è sicuramente una novità quando si tratta di sviluppare diversi tipi di applicazioni, come le applicazioni aziendali, le applicazioni web e molti tipi di applicazioni mobili.

Ecco gli 8 principali vantaggi dello sviluppo no-code:

Facile e veloce

Lo sviluppo no-code è molto più rapido di quello tradizionale. Un'applicazione client aziendale semplice richiederà solo alcune settimane, mentre un'applicazione di base richiederà poche ore. Al contrario, gli approcci di sviluppo tradizionali richiedono molti mesi o addirittura un anno per lo sviluppo completo e l'implementazione di un'applicazione aziendale. Con le piattaforme no-code è possibile creare soluzioni aziendali personalizzate. La velocità di sviluppo con lo sviluppo no-code è circa dieci volte superiore a quella dello sviluppo tradizionale.

Inoltre, gli strumenti no-code come AppMaster sono semplici da usare. Non è necessario affrontare una curva di apprendimento ripida quando si utilizza uno strumento come AppMaster. Chiunque può utilizzarlo, poiché le piattaforme no-code sono pensate per livellare il campo di gioco dello sviluppo di applicazioni.

La maggior parte delle piattaforme no-code dispone di affidabili funzionalità di drag-and-drop che consentono di creare qualsiasi applicazione aziendale senza alcuna conoscenza e abilità di codifica. I cittadini sviluppatori possono utilizzare le funzionalità di drag-and-drop per creare rapidamente le applicazioni e apportare le modifiche necessarie, poiché tutto è visibile.

Aggiornamenti

Tutti i tipi di programmi e applicazioni devono essere aggiornati spesso per incorporare nuove funzionalità ed eliminare bug ed errori che potrebbero essere presenti nella versione iniziale di un'applicazione. Tradizionalmente, si tratta di una procedura costosa e lunga, che a volte costringe gli utenti a chiudere il programma.

Tuttavia, gli strumenti no-code non hanno limiti. Le aziende devono essere in grado di adattarsi all'attuale clima aziendale e alle esigenze del mercato. Le piattaforme no-code consentono di creare e incorporare rapidamente una nuova funzionalità e diversi tipi di modifiche.

Migliore produttività

Le piattaforme no-code consentono ai team aziendali e IT di lavorare insieme per risolvere problemi pratici che hanno un effetto sull'organizzazione. I team aziendali possono creare le proprie applicazioni utilizzando questo metodo senza dover aspettare gli ingegneri. Poiché non c'è più bisogno di codice complicato, più membri del team hanno accesso ad esso, aumentando la produttività.

Agilità aziendale

Le imprese possono adattarsi, reagire ai cambiamenti del mercato e sfruttare nuove possibilità grazie all'agilità aziendale. Le aziende leader di oggi utilizzano soluzioni digitali all'avanguardia come le tecnologie no-code e low-code per raggiungere l'agilità.

Le aziende possono soddisfare la domanda di servizi e beni digitali da parte dei clienti grazie all'agilità del no-code. La possibilità di distribuire le app su diverse piattaforme consente ai clienti di interagire con l'azienda nel modo in cui sono abituati.

Approccio di sviluppo moderno

Lo sviluppo no-code non è una moda destinata a scomparire. Numerosi strumenti no-code vengono introdotti regolarmente sul mercato. Le statistiche dimostrano inoltre che questo tipo di sviluppo di app diventerà uno standard popolare ora che grandi e piccole imprese ne stanno scoprendo i vantaggi e la semplicità.

Secondo un'indagine di Gartner, entro il 2024 il 65% delle grandi aziende e imprese utilizzerà almeno quattro strumenti di sviluppo low-code no-code. Queste aziende saranno anche coinvolte in progetti di sviluppo cittadini.

Utilizzo delle risorse

Chiunque non abbia competenze di codifica può creare applicazioni utilizzando strumenti di sviluppo no-code. Gli utenti aziendali che hanno una conoscenza diretta del problema possono creare le proprie app. Questo aiuta le aziende a sviluppare soluzioni utilizzando le proprie risorse interne senza dover ricorrere a un appaltatore esterno.

Grande esperienza per i clienti

Le piattaforme no-code semplificano la gestione della miriade di canali attraverso i quali i clienti chiedono di comunicare con le aziende. Si tratta della cosiddetta multi-experience, un vantaggio fondamentale del no-code.

Grazie alla tecnologia no-code, le aziende possono ora fornire esperienze multicanale ai clienti che sono alla pari con quelle di aziende più piccole e agili, non vincolate dalla burocrazia e da sistemi antiquati.

Lo sviluppo di esperienze multiple offre refactoring automatizzato, modelli precostituiti e chatbot di base. I clienti possono passare da una modalità di coinvolgimento e interazione all'altra senza dover imparare nuove procedure o ripetere informazioni. L'assenza di codice rende più semplice e veloce fornire ai clienti la migliore esperienza possibile in ogni momento.

Ridurre al minimo il costo totale

L'approccio allo sviluppo senza codice riduce i costi in molti modi diversi. I costi di gestione di un'azienda sono già abbastanza elevati, ma non è necessario spendere troppo per lo sviluppo di app aziendali. Utilizzate invece uno strumento no-code affidabile come AppMaster per ridurre al minimo il costo totale del vostro progetto software aziendale.

Le organizzazioni possono controllare i costi di proprietà utilizzando il no-code. È un'opzione più conveniente rispetto agli approcci tradizionali allo sviluppo del software. Sono necessari sviluppatori con minori competenze e i dipendenti del personale aziendale possono contribuire attivamente al processo di sviluppo. I programmi possono essere sviluppati con il contributo dell'azienda, il che si traduce in applicazioni più frequenti e più vicine alle esigenze, riducendo così i costi di produzione di un'applicazione.

La migliore piattaforma no-code - AppMaster

L'opzione migliore e più popolare per una piattaforma di creazione di app no-code è AppMaster. La sua robusta interfaccia utente e il backend, che genera il codice sorgente, offrono all'utente la libertà di lavorare. Offre un'interfaccia drag-and-drop che rende rapida la creazione di un'app che funziona come previsto. AppMaster può aiutarvi a creare qualsiasi tipo di applicazione. Inoltre, la piattaforma AppMaster è in grado di produrre documentazione tecnica in modo analogo a quanto fanno le persone.

Poiché è più veloce, più versatile e meno costosa, è davvero superiore all'intero staff di sviluppatori. AppMaster può. Può produrre 22.000 righe di codice al secondo. Questo tipo di rapidità, efficienza e prestazioni elevate non sono possibili in un team di sviluppo tradizionale.

Conclusione

In definitiva, ogni azienda vuole aumentare la produttività e ridurre i costi. Questo tipo di obiettivo aziendale può essere raggiunto con l'aiuto di strumenti di sviluppo no-code come AppMaster, attraverso i quali è possibile creare applicazioni aziendali in modo efficiente, sicuro e conveniente.