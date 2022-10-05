为了在这个数字时代取得成功，大型和小型企业都必须构建移动和网络应用程序来接触目标受众。否则，组织总是面临被使用不同类型的应用程序来实现其业务目标的组织智取的风险。

商业软件的重要性远大于简单的移动应用程序，因为它们旨在实现特定目标。继续阅读以了解有关业务应用程序的所有信息以及开发业务应用程序的不同方面，以确保最大限度地提高客户满意度。

什么是业务应用程序？

提供业务能力的软件程序或一组程序称为业务应用程序。它们还用于提高和跟踪整个公司的生产力。商业应用程序可以在内部、外部或与其他商业软件结合使用。

通常，组织的不同部门使用不同的业务应用程序来实现其业务目标。但是，对于大型组织来说，拥有一个通用的企业系统也很常见。商业软件可以作为现成的解决方案购买，也可以在现场构建。业务需求和财务限制决定了它将使用的软件类型。

商业应用程序的类型

以下是三种主要类型的商业应用程序：

企业对企业 (B2B) 应用程序

业务合作伙伴（例如分销商和供应商）使用的应用程序是 B2B 应用程序。可以使用专用线路来访问它们，例如，包提交 Web 服务。

企业对客户 (B2C) 应用程序

通用应用程序是 B2C 应用程序。其中大多数是基于网络和浏览器的，例如动态内容网站、 电子商务应用程序、客户忠诚度应用程序等。

业务特定的应用程序

公司内部使用的应用程序称为内部或特定业务应用程序。这些是业务功能必不可少的应用程序，包括内部 ERP 系统、HR 系统等。

除了这些主要类型的商业软件外，它们还可以分为：

什么是企业业务应用程序？

企业应用程序是本地或基于云的程序和云服务，可满足大型（通常是国际组织）的业务需求，包括跨国公司、金融机构和政府机构。

企业业务应用程序的一些共同属性是：

可扩展性 ：它确保小型企业可以在不同的设备、网络和不同团队之间发展并仍然使用企业业务软件。

：它确保小型企业可以在不同的设备、网络和不同团队之间发展并仍然使用企业业务软件。 安全 性：网络威胁的风险和复杂性在过去几年中大大增加。企业业务应用程序需要拥有最先进的网络安全。

性：网络威胁的风险和复杂性在过去几年中大大增加。企业业务应用程序需要拥有最先进的网络安全。 效率：企业业务应用程序在其关键特性、业务功能以及不断更新和维护方面必须高效可靠。

为什么企业需要应用程序？

任何扩展业务都需要应用程序开发。 B 开发的前期成本很高，但无代码平台的可用性对于构建高效的业务应用程序很有用。

企业需要应用程序的一些最重要的原因是：

业务应用程序通过精简和精简业务运营来提高员工的工作效率。 业务软件为现场员工提供支持，使他们能够与办公室保持联系并实时获取流程更新。 通过商业软件增加客户参与度，从而增加光顾和收入。 由用户友好的分析工具支持的业务软件可提供可操作的数据，通过更好的业务选择来支持公司的发展。 在低代码/无代码开发平台的帮助下，开发定制业务应用程序从未如此简单。因此，您不必经历传统开发的漫长而昂贵的过程。

如何开始应用程序开发业务？

商业应用程序开发可以是一个非常有利可图的职业，因为现在所有类型的大小企业都需要一个应用程序来满足他们的需求并提高生产力。如果您想开展应用程序开发业务，您必须按照以下步骤制定全面的计划：

需求分析

您可以先采访重要的决策者和员工，也可以先进行调查。因此，您将更好地了解加快业务流程真正需要的定制软件。

利用您获得的数据更好地理解贵公司的独特需求。接下来，使用映射策略寻找新的机会来增强客户互动和业务运营。

定义您的业务范围

通过头脑风暴会议确定您未来的业务软件应该能够实现的可能目标。例如，您想使用大数据，还是想提高生产力和效率？概述完成这组战略目标所需的技术需求。考虑将用于执行每个作业的方法、开发环境和技术堆栈。

创建商业计划

创建一个全面的商业计划并进行财务分析，以确定您可以从投资中获得的潜在回报。启动商业应用程序开发公司的平均成本可能因各种因素而有很大差异，例如：

您业务中的一级和二级开发解决方案

软件开发基础设施

团队成员数量

维护和支持

训练

一份完善的商业计划书包括关于创业所需资源、项目持续时间以及您将用于开发商业应用程序的工具和技术的详细信息的完整信息。

制定和实施业务战略

创建一个计划，以经济实惠的方式推出您的应用程序的主要功能。确定应首先完成哪些活动以及创建自定义业务软件的每个步骤可能需要多长时间。

最终，您的目标应该是实现以下关键功能，以使您的应用程序开发业务取得巨大成功：

尽可能多地使用自动化工具

始终确保一流的安全性

确保工程和业务部门之间的沟通

给员工最好的工具，建立最好的业务流程

建立合理的期限和质量目标

跟踪所有版本

应始终测试最终产品的可扩展性

与具有适当软件开发专业知识的成熟业务或业务团队合作

创建业务应用程序开发团队

一旦制定了全面的计划和战略，最好创建一个团队来负责项目的有效执行。来自处理各种任务的多个公司部门的人员应该在您的团队中。这样的团队将能够为您应该考虑的数据提供有见地的定义。

您的每个用户组的代表都应该在您的项目团队中。在您的业务中，您将需要经理、现场员工、最终用户、主管、运营人员和其他重要的重要参与者。

选择项目团队

项目团队必须记录业务应用程序的要求。此外，他们将负责征求用户反馈，为所有员工制定持续的培训计划，向所有业务用户强调定制应用程序的优势，并推荐关键功能和增强功能。

聘请系统管理员

系统管理员必须配置您的新业务软件。除了技术之外，熟练的管理员还应该对组织中的业务流程有透彻的了解。他们还负责改进关键功能，将新应用程序与现有业务软件系统连接起来，生成仪表板和报告，以及从其他系统传输数据。他们实施适当的政策，以确保根据应用程序的整体愿景保持功能连接。

经理人

您的业务应用程序的部署策略、对报告和仪表板的需求、工作流规则等，将由高管和经理处理。

最终用户/客户

为确保成功采用新软件，新业务应用程序的业务用户应包括在安装过程中。您必须让他们有机会评论新系统并提供改进建议。此外，您应该采取措施确保所有员工都接受必要的培训，以便他们能够有效地利用新的业务软件。

传统应用程序开发与无代码开发

传统的应用程序开发涉及庞大的开发团队，耗时且昂贵。外包应用程序开发通常会产生不令人满意的结果，而且纠正成本可能比创建成本更高。

每个程序都必须为 Web 浏览器、平板电脑和智能手机独立创建，这会增加成本并降低效率，使情况进一步复杂化。企业应用程序开发的无代码方法可能有助于解决这些问题。使用低代码/ 无代码应用程序开发工具，您可以将您最好的想法变为现实。

让我们讨论一下传统应用程序开发和无代码开发在不同关键特性方面的区别：

成本

对于应用程序的设计和开发，开发传统或定制软件的成本可能从 40,000 美元到 250,000 美元不等。价格仍然很高，即使它会根据项目的规模和业务的特定需求而有所不同。需要高度专业化软件（使用低代码/无代码解决方案难以创建）的大型企业通常会发现这是一个值得选择的选择。

具有很少或没有代码开发解决方案的平台比传统的同类产品便宜得多。这主要是因为无代码平台只向公司收取使用某种服务的费用，而不是从头开始构建它。

编码技巧

传统的应用程序开发方法中通常包含一系列工具和几个功能，这有助于开发人员构建非常复杂的程序。要正确使用这些应用程序，需要该行业非常技术和复杂的专业知识。

另一方面，低代码/无代码平台不提供大量的工具和功能选择。这些平台具有易于使用的拖放功能，可通过整合所有关键功能快速轻松地创建各种应用程序。采用无代码策略时，对于缺乏必要专业知识的非技术人员来说，应用程序开发变得更加简单。

灵活性

因为它们通常具有复杂的设置机制，所以传统的开发平台不太灵活。此外，复杂代码的正确操作需要花费大量时间来理解才能成为专业的开发人员。

相比之下，由于其拖放功能，无代码平台的使用和管理要简单得多。此外，与自定义应用程序开发不同，您无需在此处编写程序即可构建应用程序；相反，您可以使用素描技术来完成它。

易于维护

维护是传统编码的主要痛点，因为升级或修订需要专门的内部或外部开发团队。软件修订是一个费力的过程，需要团队在通知业务用户新的更改之前进行计划、创建和测试。

相比之下，无代码平台，即SaaS （应用平台即服务）平台，通常由平台所有者管理和维护。由于托管公司处理所有软件升级和更改，而不是订阅服务的企业，因此维护变得更容易。

这对于几乎没有 IT 支持的公司特别有利，因为它使他们能够使用维护良好的软件，而无需支付第三方供应商或内部员工的费用。

无代码开发的优势

在开发不同类型的应用程序（例如企业业务应用程序、Web 应用程序和许多类型的移动应用程序）时，无代码开发绝对是游戏规则的改变者。

以下是无代码开发的 8 大优势：

快捷方便

无代码开发比传统的应用程序开发快得多。一个简单的企业客户端应用程序只需要几个星期，一个基本的应用程序需要几个小时。相反，传统的开发方式需要几个月甚至一年的时间才能完成一个企业级应用的开发和实现。您可以使用无代码平台创建自定义企业解决方案。无代码开发的开发速度比传统开发快十倍左右。

此外，像 AppMaster 这样的无代码工具易于使用。使用 AppMaster 之类的工具时，您不必面对任何陡峭的学习曲线。任何人都可以使用它，因为无代码平台旨在为应用程序开发提供公平的竞争环境。

大多数无代码平台都具有可靠的拖放功能，无需任何编码知识和技能即可创建任何企业应用程序。公民开发人员可以使用拖放功能快速构建应用程序并根据需要进行更改，因为一切都是可见的。

更新

所有类型的程序和应用程序都必须经常更新以包含新功能并消除应用程序初始版本中可能存在的错误和错误。传统上，这是一个昂贵且耗时的过程，有时需要用户关闭程序。

但是，无代码工具没有限制。企业必须适应当前的商业环境和市场需求。无代码平台允许您快速创建和合并新功能以及不同类型的修改。

更高的生产力

无代码平台使业务和 IT 团队能够共同解决对组织有影响的实际问题。业务团队可以使用这种方法创建自己的应用程序，而无需等待工程师。因为不再需要复杂的代码，更多的团队成员可以访问它，从而提高生产力。

业务敏捷性

由于业务敏捷性，企业可以适应、应对市场变化并利用新的可能性。当今的领先企业使用无代码和低代码技术等尖端数字解决方案来实现敏捷性。

由于没有更高的代码敏捷性，企业公司可以满足客户对更多数字服务和商品的需求。跨各种平台部署应用程序的能力允许客户以他们习惯的方式与业务互动。

现代发展方式

无代码开发不会成为一种会消失的时尚。许多无代码工具定期在市场上推出。统计数据还显示，现在这种类型的应用程序开发将成为一种流行的标准，因为大大小小的企业都在发现它的好处和简单性。

根据 Gartner 的一项调查，到 2024 年，65% 的大型公司和企业将使用至少四种低代码无代码开发工具。这些公司还将参与公民发展项目。

资源利用

任何缺乏编码技能的人都可以使用无代码开发工具创建应用程序。对问题有第一手知识的商业用户可以创建自己的应用程序。它可以帮助企业使用自己的内部资源开发解决方案，而无需引入外部承包商。

出色的客户体验

无代码平台使适应当今客户要求与公司沟通的无数渠道变得更加简单。这被称为多重体验，它是无代码的关键优势。

借助无代码技术，企业现在可以提供与更小、更敏捷的公司不相上下的多渠道客户体验，这些公司不受官僚主义和陈旧系统的限制。

多体验开发提供自动重构、预构建模板和基本聊天机器人。由于它，客户可以在多种参与和互动模式之间切换，而无需学习新程序或重复信息。没有代码可以更简单、更快捷地为客户在每次参与过程中提供最佳体验。

最小化总成本

无代码开发方法以许多不同的方式降低了成本。运营和管理业务的成本已经相当高，但您不必在业务应用程序开发上花费太多资金。相反，请使用可靠的无代码工具，如 AppMaster，以最大限度地降低业务软件项目的总成本。

组织可以使用无代码控制拥有成本。与使用传统的软件开发方法相比，它是一种更实惠的选择。需要专业知识较少的开发人员，业务方员工可能会积极参与开发过程。可以根据业务方面的输入来开发程序，这会导致应用程序更频繁地满足需求，从而降低生产应用程序的成本。

最佳无代码平台——AppMaster

无代码应用程序创建平台的最佳和最受欢迎的选择是 AppMaster。其强大的用户界面和生成源代码的后端为用户提供了工作的自由。它提供了一个拖放界面，可以快速创建一个按预期工作的应用程序。 AppMaster 可以帮助您创建您选择的任何形式的应用程序。此外，AppMaster 平台能够像人们一样生成技术文档。

因为它更快、更通用、更便宜，它确实优于整个开发人员。 AppMaster 可以。它每秒可以产生 22,000 行代码。这种快速、高效、高性能，在传统的开发团队中是做不到的。

结论

最终，每个企业都希望提高生产力并降低成本。这种业务目标可以在 AppMaster 等无代码开发工具的帮助下实现，通过它您可以高效、安全且经济地构建业务应用程序。