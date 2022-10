Um in diesem digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, müssen sowohl große als auch kleine Unternehmen mobile und Web-Apps entwickeln, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Andernfalls laufen Unternehmen immer Gefahr, von Organisationen überlistet zu werden, die verschiedene Arten von Apps verwenden, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Die Bedeutung von Unternehmenssoftware ist viel größer als einfache mobile Apps, da sie bestimmte Ziele erfüllen sollen. Lesen Sie weiter, um alles über Geschäftsanwendungen und die verschiedenen Aspekte der Entwicklung einer Geschäftsanwendung zu erfahren, um maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Was sind Geschäftsanwendungen?

Ein Softwareprogramm oder eine Gruppe von Programmen, die Geschäftsfunktionen bereitstellen, werden als Geschäftsanwendungen bezeichnet. Sie werden auch verwendet, um die Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern und zu verfolgen. Unternehmens-Apps können intern, extern oder in Verbindung mit anderer Unternehmenssoftware verwendet werden.

Im Allgemeinen verwenden verschiedene Abteilungen einer Organisation verschiedene Geschäftsanwendungen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Ein gemeinsames Unternehmenssystem ist jedoch auch für große Organisationen üblich. Unternehmenssoftware kann als fertige Lösung gekauft oder vor Ort erstellt werden. Geschäftsanforderungen und finanzielle Beschränkungen bestimmen die Art der verwendeten Software.

Arten von Business-Apps

Im Folgenden sind die drei Haupttypen von Business-Apps aufgeführt:

Business-to-Business (B2B)-Apps

Apps, die von Geschäftspartnern wie Händlern und Lieferanten verwendet werden, sind B2B-Apps. Für den Zugriff können dedizierte Leitungen verwendet werden, z. B. der Paketübermittlungs-Webdienst.

Business-to-Customer (B2C)-Apps

Apps für allgemeine Anwendungen sind B2C-Apps. Die meisten von ihnen sind web- und browserbasiert, wie z. B. Websites mit dynamischen Inhalten, E-Commerce-Apps , Kundenbindungs-Apps usw.

Unternehmensspezifische Apps

Innerhalb des Unternehmens verwendete Apps werden als interne oder spezifische Business-Apps bezeichnet. Dies sind wesentliche Apps für Geschäftsfunktionen, einschließlich interner ERP-Systeme, HR-Systeme usw.

Abgesehen von diesen Haupttypen von Unternehmenssoftware können sie auch kategorisiert werden in:

Front-End-Unternehmenssoftware, bei der Geschäftsbenutzer direkt über die Schnittstelle mit der App interagieren.

Backend-Business-Apps , bei denen die meisten App-Prozesse im Hintergrund ausgeführt werden.

Dienstebasierte Apps, bei denen Apps als Integrationsplattform für verschiedene Systeme dienen.

Was sind Unternehmensanwendungen?

Unternehmensanwendungen sind lokale oder Cloud-basierte Programme und Cloud-Dienste , die den Geschäftsanforderungen großer, oft internationaler Organisationen gerecht werden, darunter multinationale Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungsbehörden.

Einige der gemeinsamen Attribute der Unternehmensanwendungen sind:

Skalierbarkeit : Es stellt sicher, dass kleine Unternehmen wachsen und Unternehmenssoftware auf verschiedenen Geräten, Netzwerken und in verschiedenen Teams verwenden können.

: Es stellt sicher, dass kleine Unternehmen wachsen und Unternehmenssoftware auf verschiedenen Geräten, Netzwerken und in verschiedenen Teams verwenden können. Sicherheit : Das Risiko und die Komplexität von Cyber-Bedrohungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Unternehmensanwendungen müssen über modernste Cybersicherheit verfügen.

: Das Risiko und die Komplexität von Cyber-Bedrohungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Unternehmensanwendungen müssen über modernste Cybersicherheit verfügen. Effizienz : Eine Unternehmens-Business-App muss in Bezug auf ihre Hauptfunktionen, Geschäftsfunktionen und ständige Aktualisierungen und Wartung effizient und zuverlässig sein.

Warum braucht ein Unternehmen Apps?

App-Entwicklung ist für jedes expandierende Unternehmen notwendig. B Hohe Anfangskosten für die Entwicklung, aber die Verfügbarkeit von No-Code- Plattformen ist nützlich, um effiziente Geschäftsanwendungen zu erstellen.

Einige der wichtigsten Gründe, warum ein Unternehmen eine App benötigt, sind:

Business-Apps steigern die Mitarbeiterproduktivität, indem sie Geschäftsabläufe rationalisieren und rationalisieren. Außendienstmitarbeiter werden durch Unternehmenssoftware unterstützt, die es ihnen ermöglicht, den Kontakt mit dem Büro aufrechtzuerhalten und Prozessaktualisierungen in Echtzeit zu erhalten. Die Kundenbindung wird durch Unternehmenssoftware erhöht, was die Kundenbindung und den Umsatz erhöht. Unternehmenssoftware, die von benutzerfreundlichen Analysetools unterstützt wird, die umsetzbare Daten liefern, um das Wachstum Ihres Unternehmens durch bessere Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Die Entwicklung benutzerdefinierter Geschäftsanwendungen war noch nie einfacher mit Hilfe von Low-Code/No-Code-Entwicklungsplattformen . Dadurch entfällt das langwierige und kostspielige Verfahren der traditionellen Entwicklung.

Wie starte ich ein App-Entwicklungsunternehmen?

Die Entwicklung von Business-Apps kann eine äußerst lukrative Karriere sein, da alle Arten von großen und kleinen Unternehmen heutzutage eine App benötigen, um ihre Anforderungen zu erfüllen und die Produktivität zu steigern. Wenn Sie ein App-Entwicklungsunternehmen gründen möchten, müssen Sie einen umfassenden Plan entwickeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Anforderungsanalyse

Sie können zunächst die wichtigen Entscheidungsträger und Mitarbeiter befragen oder zunächst Umfragen durchführen. Als Ergebnis werden Sie besser verstehen, welche benutzerdefinierte Software Sie wirklich benötigen, um Ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Nutzen Sie die gewonnenen Daten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens besser zu verstehen. Verwenden Sie als Nächstes eine Mapping-Strategie , um neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundeninteraktionen und Geschäftsabläufe zu finden.

Definieren Sie den Umfang Ihres Unternehmens

Identifizieren Sie mögliche Ziele, die Ihre zukünftige Unternehmenssoftware erreichen sollte, indem Sie eine Brainstorming-Sitzung durchführen. Sie wollen zum Beispiel Big Data nutzen oder Produktivität und Effizienz steigern? Skizzieren Sie die technischen Anforderungen, die erforderlich sind, um diese Reihe strategischer Ziele zu erreichen. Berücksichtigen Sie die Methoden, die Entwicklungsumgebung und den Technologie-Stack, die zur Ausführung der einzelnen Jobs verwendet werden.

Businessplan erstellen

Erstellen Sie einen umfassenden Geschäftsplan und führen Sie eine Finanzanalyse durch, um die potenzielle Rendite zu ermitteln, die Sie mit Ihrer Investition erzielen können. Die durchschnittlichen Kosten für die Gründung eines Unternehmens für die Entwicklung von Geschäftsanwendungen können stark von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.

Primäre und sekundäre Entwicklungslösungen in Ihrem Unternehmen

Softwareentwicklungsinfrastruktur

Die Anzahl der Teammitglieder

Wartung und Support

Ausbildung

Ein gut entwickelter Geschäftsplan enthält vollständige Informationen über die für die Gründung eines Unternehmens erforderlichen Ressourcen, die Dauer des Projekts und Einzelheiten zu den Tools und Technologien, die Sie zur Entwicklung von Geschäftsanwendungen verwenden werden.

Geschäftsstrategie erstellen und umsetzen

Erstellen Sie einen Plan, der die wichtigsten Funktionen Ihrer App kostengünstig einführt. Legen Sie fest, welche Tätigkeiten zuerst erledigt werden sollen und wie lange jeder Schritt der Erstellung Ihrer individuellen Unternehmenssoftware dauern darf.

Letztendlich sollte Ihr Ziel darin bestehen, die folgenden Schlüsselfunktionen zu erreichen, um Ihr App-Entwicklungsgeschäft zu einem vollen Erfolg zu machen:

Verwenden Sie so oft wie möglich Automatisierungstools

Gewährleisten Sie jederzeit erstklassige Sicherheit

Stellen Sie die Kommunikation zwischen den technischen und kaufmännischen Abteilungen sicher

Geben Sie den Mitarbeitern die besten Tools und etablieren Sie die besten Geschäftsprozesse

Legen Sie angemessene Fristen und Qualitätsziele fest

Behalten Sie den Überblick über alle Versionen

Die Skalierbarkeit des Endprodukts sollte immer getestet werden

Arbeiten Sie mit einem etablierten Unternehmen oder einem Unternehmensteam mit entsprechendem Know-how in der Softwareentwicklung zusammen

Erstellen eines Entwicklungsteams für Geschäftsanwendungen

Es wäre am besten, wenn Sie ein Team zusammenstellen, das für die effektive Ausführung des Projekts verantwortlich ist, sobald Sie einen gründlichen Plan und eine Strategie erstellt haben. In Ihrem Team sollten Personen aus mehreren Unternehmensabteilungen sein, die unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. Ein solches Team wäre in der Lage, aufschlussreiche Definitionen der Daten bereitzustellen, die Sie berücksichtigen sollten.

Vertreter aus jeder Ihrer Benutzergruppen sollten in Ihrem Projektteam sein. In Ihrem Unternehmen benötigen Sie Manager, Außendienstmitarbeiter, Endbenutzer, Führungskräfte, Betriebspersonal und andere wichtige Akteure.

Wählen Sie das Projektteam aus

Das Projektteam muss die Business-App-Anforderungen dokumentieren. Darüber hinaus werden sie dafür verantwortlich sein, Benutzerfeedback einzuholen, ein kontinuierliches Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter zu entwickeln, die Vorteile der angepassten App für alle Geschäftsbenutzer hervorzuheben und wichtige Funktionen und Verbesserungen zu empfehlen.

Stellen Sie einen Systemadministrator ein

Der Systemadministrator muss Ihre neue Unternehmenssoftware konfigurieren. Neben der Technologie sollte ein erfahrener Administrator über ein umfassendes Verständnis der Geschäftsprozesse in Ihrer Organisation verfügen. Sie sind auch dafür verantwortlich, Verbesserungen an Schlüsselfunktionen herauszubringen, die neue App mit den bestehenden Unternehmenssoftwaresystemen zu verbinden, Dashboards und Berichte zu erstellen und Daten aus anderen Systemen zu übertragen. Sie implementieren geeignete Richtlinien, um sicherzustellen, dass die Funktion gemäß der Gesamtvision der App verbunden bleibt.

Manager

Die Bereitstellungsstrategie Ihrer Business-App, die Anforderungen an Berichte und Dashboards, Workflow-Regeln usw. werden von Führungskräften und Managern gehandhabt.

Endnutzer / Kunden

Um sicherzustellen, dass die neue Software erfolgreich eingeführt wird, sollten Geschäftsanwender der neuen Geschäfts-App in den Installationsprozess einbezogen werden. Sie müssen ihnen Gelegenheit geben, das neue System zu kommentieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Darüber hinaus sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die erforderliche Schulung erhalten, damit sie die neue Unternehmenssoftware effektiv nutzen können.

Traditionelle App-Entwicklung vs. No-Code-Entwicklung

Traditionelle App-Entwicklung erfordert ein großes Entwicklerteam, ist zeitaufwändig und teuer. Die ausgelagerte App-Entwicklung führt in der Regel zu unbefriedigenden Ergebnissen und die Korrektur kann teurer sein als die Erstellung.

Jedes Programm muss unabhängig für Webbrowser, Tablets und Smartphones erstellt werden, was die Kosten in die Höhe treibt und die Effizienz verringert, was die Situation weiter verkompliziert. Die No-Code-Methode der Entwicklung von Unternehmens-Apps kann helfen, diese Probleme zu lösen. Mit Low-Code-/ No-Code-App-Entwicklungstools können Sie Ihre besten Ideen Wirklichkeit werden lassen.

Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen der traditionellen App-Entwicklung und der No-Code-Entwicklung in Bezug auf verschiedene Schlüsselfunktionen diskutieren:

Kosten

Die Kosten für die Entwicklung herkömmlicher oder benutzerdefinierter Software können zwischen 40.000 und 250.000 US-Dollar für das Design und die Entwicklung der Anwendung liegen. Der Preis ist immer noch ziemlich hoch, auch wenn er je nach Umfang des Projekts und den besonderen Anforderungen des Unternehmens variieren kann. Große Unternehmen, die hochspezialisierte Software benötigen, die mit Low-Code-/No-Code-Lösungen nur schwer zu erstellen ist, sehen darin oft eine lohnende Alternative.

Plattformen mit wenig oder gar keinem Codeentwicklungslösungen sind viel kostengünstiger als ihre konventionellen Äquivalente. Dies liegt vor allem daran, dass No-Code-Plattformen einem Unternehmen nur die Nutzung eines bestimmten Dienstes in Rechnung stellen und ihn nicht von Grund auf neu erstellen.

Programmierkenntnisse

Der herkömmliche Ansatz zur App-Entwicklung enthält oft eine Reihe von Tools und mehrere Funktionen, die Entwicklern beim Erstellen sehr komplexer Programme helfen. Man bräuchte sehr technisches und komplexes Know-how in dieser Branche, um diese Apps richtig zu nutzen.

Andererseits bieten die Low-Code/No-Code-Plattformen keine große Auswahl an Tools und Features. Diese Plattformen verfügen über benutzerfreundliche Drag-and-Drop- Funktionen, um schnell und einfach eine Vielzahl von Apps zu erstellen, indem sie alle wichtigen Funktionen integrieren. Bei Anwendung der No-Code-Strategie wird die App-Entwicklung für nichttechnische Mitarbeiter, denen das erforderliche Fachwissen fehlt, erheblich einfacher.

Flexibilität

Da sie oft über einen komplexen Einrichtungsmechanismus verfügen, sind traditionelle Entwicklungsplattformen weniger agil. Darüber hinaus braucht es viel Zeit, um die ordnungsgemäße Bedienung komplizierter Codes zu verstehen, um ein professioneller Entwickler zu werden.

Im Gegensatz dazu sind No-Code-Plattformen aufgrund ihrer Drag-and-Drop-Fähigkeiten viel einfacher zu verwenden und zu verwalten. Außerdem müssen Sie hier im Gegensatz zur benutzerdefinierten App-Entwicklung keine Programme schreiben, um Apps zu erstellen; Stattdessen können Sie dies mit Skizziertechniken erreichen.

Einfache Wartung

Wartung ist ein großer Schwachpunkt bei konventioneller Codierung, da Upgrades oder Überarbeitungen ein spezialisiertes internes oder externes Entwicklungsteam erfordern. Softwarerevision ist ein mühsamer Prozess, bei dem Teams planen, erstellen und testen müssen, bevor sie Geschäftsanwender über neue Änderungen informieren.

Im Gegensatz dazu werden No-Code-Plattformen, bei denen es sich um SaaS -Plattformen (Application Platform as a Service) handelt, häufig vom Eigentümer der Plattform verwaltet und gewartet. Da die Hosting-Firma alle Software-Upgrades und -Änderungen handhabt und nicht das Unternehmen den Dienst abonniert, wird die Wartung vereinfacht.

Dies ist insbesondere für Unternehmen mit wenig bis gar keiner IT-Unterstützung von Vorteil, da sie eine gut gewartete Software nutzen können, ohne einen Drittanbieter oder internes Personal bezahlen zu müssen.

Vorteile der No-Code-Entwicklung

Die No-Code-Entwicklung ist definitiv ein Game Changer, wenn es um die Entwicklung verschiedener Arten von Apps geht, wie z. B. Unternehmens-Business-Apps, Webanwendungen und viele Arten von mobilen Apps.

Im Folgenden sind die 8 wichtigsten Vorteile der No-Code-Entwicklung aufgeführt:

Schnell und einfach

Die No-Code-Entwicklung geht viel schneller voran als die herkömmliche App-Entwicklung. Eine einfache Enterprise-Client-Anwendung dauert nur einige Wochen, und eine Basis-App dauert einige Stunden. Im Gegensatz dazu benötigen traditionelle Entwicklungsansätze viele Monate und sogar ein Jahr für die vollständige Entwicklung und Implementierung einer Unternehmens-App. Sie können benutzerdefinierte Unternehmenslösungen mit No-Code-Plattformen erstellen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit bei der No-Code-Entwicklung ist etwa zehnmal schneller als bei der traditionellen Entwicklung.

Darüber hinaus sind No-Code-Tools wie AppMaster einfach zu verwenden. Sie müssen sich keiner steilen Lernkurve stellen, wenn Sie ein Tool wie AppMaster verwenden. Jeder kann es verwenden, da No-Code-Plattformen die Wettbewerbsbedingungen für die Anwendungsentwicklung ausgleichen sollen.

Die Mehrheit der No-Code-Plattformen verfügt über zuverlässige Drag-and-Drop-Funktionen, mit denen Sie jede Unternehmensanwendung ohne Programmierkenntnisse und -fähigkeiten erstellen können. Citizen-Entwickler können die Drag-and-Drop-Funktionen verwenden, um Apps schnell zu erstellen und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen, da alles sichtbar ist.

Aktualisierung

Alle Arten von Programmen und Anwendungen müssen häufig aktualisiert werden, um neue Funktionalitäten zu integrieren und Fehler und Fehler zu beseitigen, die in der ursprünglichen Version einer App vorhanden sein könnten. Traditionell ist dies ein teures und zeitaufwändiges Verfahren, das manchmal erfordert, dass Benutzer das Programm beenden.

No-Code-Tools sind jedoch keine Grenzen gesetzt. Unternehmen müssen sich an das aktuelle Geschäftsklima und die Marktanforderungen anpassen können. No-Code-Plattformen ermöglichen es Ihnen, schnell eine neue Funktion und verschiedene Arten von Änderungen zu erstellen und zu integrieren.

Bessere Produktivität

No-Code-Plattformen ermöglichen es Geschäfts- und IT-Teams, zusammenzuarbeiten, um praktische Probleme zu lösen, die sich auf die Organisation auswirken. Geschäftsteams können mit dieser Methode ihre eigenen Apps erstellen, ohne auf Ingenieure warten zu müssen. Da kein komplizierter Code mehr benötigt wird, haben mehr Teammitglieder Zugriff darauf, was die Produktivität erhöht.

Geschäftliche Agilität

Unternehmen können sich dank Business Agilität anpassen, auf Marktveränderungen reagieren und neue Möglichkeiten nutzen. Führende Unternehmen von heute nutzen modernste digitale Lösungen wie No-Code- und Low-Code-Technologien, um Agilität zu erreichen.

Unternehmen können dank der Agilität von No-Greater-Code die Kundennachfrage nach mehr digitalen Diensten und Waren erfüllen. Die Möglichkeit, Apps auf einer Vielzahl von Plattformen bereitzustellen, ermöglicht es Kunden, mit dem Unternehmen auf die Art und Weise zu interagieren, an die sie gewöhnt sind.

Moderner Entwicklungsansatz

No-Code-Entwicklung ist keine Modeerscheinung, die vergehen wird. Zahlreiche No-Code-Tools werden regelmäßig auf den Markt gebracht. Statistiken zeigen auch, dass diese Art der App-Entwicklung zu einem beliebten Standard werden wird, da große und kleine Unternehmen ihre Vorteile und Einfachheit entdecken.

Laut einer Gartner-Umfrage werden bis 2024 65 % der Großunternehmen und Konzerne mindestens vier Low-Code-No-Code-Entwicklungstools verwenden. Diese Unternehmen werden auch an Bürgerentwicklungsprojekten beteiligt sein.

Ressourcennutzung

Jeder, dem es an Programmierkenntnissen mangelt, kann Apps mit No-Code-Entwicklungstools erstellen. Geschäftsanwender, die das Problem aus erster Hand kennen, können ihre eigenen Apps erstellen. Es hilft Unternehmen, Lösungen mit ihren eigenen internen Ressourcen zu entwickeln, ohne einen externen Auftragnehmer hinzuziehen zu müssen.

Tolles Kundenerlebnis

No-Code-Plattformen vereinfachen die Anpassung an die unzähligen Kanäle, über die Kunden heute mit Unternehmen kommunizieren möchten. Dies wird als Multi-Experience bezeichnet und ist ein wesentlicher Vorteil von No-Code.

Dank der No-Code-Technologie können Unternehmen jetzt Multichannel-Kundenerlebnisse bieten, die denen kleinerer, agilerer Unternehmen ebenbürtig sind, die nicht durch Bürokratie und veraltete Systeme eingeschränkt werden.

Die Multi-Experience-Entwicklung bietet automatisiertes Refactoring, vorgefertigte Vorlagen und grundlegende Chatbots. Kunden können dank ihm zwischen mehreren Interaktions- und Interaktionsmodi wechseln, ohne neue Verfahren erlernen oder Informationen wiederholen zu müssen. Kein Code macht es einfacher und schneller, Kunden bei jedem Engagement das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Gesamtkosten minimieren

Der No-Code-Entwicklungsansatz reduziert die Kosten auf viele verschiedene Arten. Die Kosten für den Betrieb und die Verwaltung eines Unternehmens sind bereits ziemlich hoch, aber Sie müssen nicht zu viel Geld für die Entwicklung von Geschäftsanwendungen ausgeben. Verwenden Sie stattdessen ein zuverlässiges No-Code-Tool wie AppMaster, um die Gesamtkosten Ihres Unternehmenssoftwareprojekts zu minimieren.

Organisationen können die Eigentumskosten mithilfe von No-Code kontrollieren. Es ist eine kostengünstigere Option als die Verwendung herkömmlicher Softwareentwicklungsansätze. Es werden Entwickler mit weniger Fachwissen benötigt, und Mitarbeiter aus der Fachabteilung können sich aktiv am Entwicklungsprozess beteiligen. Programme können mit Input von der Geschäftsseite entwickelt werden, was häufiger zu Anwendungen führt, die genau auf die Bedürfnisse abgestimmt sind und somit die Kosten für die Erstellung einer App reduzieren.

Beste No-Code-Plattform – AppMaster

Die beste und beliebteste Option für eine App-Erstellungsplattform ohne Code ist AppMaster. Die robuste Benutzeroberfläche und das Backend, die den Quellcode generieren, geben dem Benutzer die Freiheit zu arbeiten. Es bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie schnell eine App erstellen können, die wie beabsichtigt funktioniert. AppMaster kann Ihnen bei der Erstellung jeder Form von App helfen, die Sie auswählen. Darüber hinaus ist die AppMaster-Plattform in der Lage, technische Dokumentation ähnlich wie Menschen zu erstellen.

Da es schneller, vielseitiger und kostengünstiger ist, ist es dem gesamten Team von Entwicklern wirklich überlegen. AppMaster kann. Es kann 22.000 Codezeilen pro Sekunde produzieren. Diese Art von Schnelligkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit sind in einem traditionellen Entwicklungsteam nicht möglich.

Fazit

Letztendlich möchte jedes Unternehmen die Produktivität steigern und die Kosten senken. Diese Art von Geschäftsziel kann mit Hilfe von No-Code-Entwicklungstools wie AppMaster erreicht werden, mit denen Sie Geschäftsanwendungen effizient, sicher und kostengünstig erstellen können.