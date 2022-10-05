لكي تصبح ناجحًا في هذا العصر الرقمي ، يتعين على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب للوصول إلى جمهورها المستهدف. بخلاف ذلك ، تكون المؤسسات دائمًا معرضة لخطر التفوق عليها من قبل المؤسسات التي تستخدم أنواعًا مختلفة من التطبيقات لتحقيق أهداف أعمالها.

تعد أهمية برامج الأعمال أكبر بكثير من تطبيقات الأجهزة المحمولة البسيطة لأنها تهدف إلى تحقيق أهداف محددة. استمر في القراءة لتتعلم كل شيء عن تطبيقات الأعمال والجوانب المختلفة لتطوير تطبيق الأعمال لضمان أقصى قدر من رضا العملاء.

ما هي تطبيقات الأعمال؟

يُعرف البرنامج أو مجموعة البرامج التي توفر إمكانات العمل باسم تطبيقات الأعمال. كما يتم استخدامها لزيادة الإنتاجية ومتابعتها في جميع أنحاء الشركة بأكملها. يمكن استخدام تطبيقات الأعمال داخليًا أو خارجيًا أو بالاشتراك مع برامج أعمال أخرى.

بشكل عام ، تستخدم الإدارات المختلفة للمؤسسة تطبيقات أعمال مختلفة لتحقيق أهداف أعمالها. ومع ذلك ، فإن وجود نظام مؤسسة مشترك أمر شائع أيضًا للمؤسسات الكبيرة. يمكن شراء برامج الأعمال كحلول جاهزة أو يتم إنشاؤها في الموقع. تحدد متطلبات العمل والقيود المالية نوع البرنامج الذي سيستخدمه.

أنواع تطبيقات الأعمال

فيما يلي الأنواع الثلاثة الرئيسية لتطبيقات الأعمال:

تطبيقات الأعمال التجارية (B2B)

التطبيقات التي يستخدمها شركاء الأعمال ، مثل الموزعين والموردين ، هي تطبيقات B2B. يمكن استخدام الخطوط المخصصة للوصول إليها ، على سبيل المثال ، خدمة ويب تقديم الحزمة.

تطبيقات الأعمال إلى العملاء (B2C)

تطبيقات التطبيقات العامة هي تطبيقات B2C. معظمها يعتمد على الويب والمتصفح ، مثل مواقع المحتوى الديناميكي وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتطبيقات ولاء العملاء وما إلى ذلك.

تطبيقات خاصة بالعمل

تسمى التطبيقات المستخدمة داخل الشركة تطبيقات الأعمال الداخلية أو المحددة. هذه تطبيقات أساسية لوظائف الأعمال ، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الداخلية وأنظمة الموارد البشرية وما إلى ذلك.

بخلاف هذه الأنواع الرئيسية من برامج الأعمال ، يمكن أيضًا تصنيفها إلى:

برنامج أعمال أمامي يتفاعل فيه مستخدمو الأعمال مباشرة مع التطبيق من خلال الواجهة.

تطبيقات الأعمال الخلفية حيث يتم تنفيذ معظم عمليات التطبيق في الخلفية.

التطبيقات المستندة إلى الخدمات والتي تعمل فيها التطبيقات كمنصة تكامل لأنظمة مختلفة.

ما هي تطبيقات الأعمال المؤسسية؟

تطبيقات المؤسسات هي برامج محلية أو سحابية وخدمات سحابية تلبي متطلبات الأعمال للمنظمات الكبيرة ، والتي غالبًا ما تكون دولية ، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية.

بعض السمات المشتركة لتطبيقات الأعمال المؤسسية هي:

قابلية التوسع : إنها تضمن أن الشركات الصغيرة يمكن أن تنمو ولا تزال تستخدم برامج أعمال المؤسسة على أجهزة وشبكات مختلفة وبين فرق مختلفة.

: إنها تضمن أن الشركات الصغيرة يمكن أن تنمو ولا تزال تستخدم برامج أعمال المؤسسة على أجهزة وشبكات مختلفة وبين فرق مختلفة. الأمن : لقد ازدادت مخاطر وتعقيد التهديدات الإلكترونية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. تحتاج تطبيقات الأعمال الخاصة بالمؤسسات إلى أحدث تقنيات الأمن السيبراني.

: لقد ازدادت مخاطر وتعقيد التهديدات الإلكترونية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. تحتاج تطبيقات الأعمال الخاصة بالمؤسسات إلى أحدث تقنيات الأمن السيبراني. الكفاءة : يجب أن يكون تطبيق الأعمال الخاص بالمؤسسات فعالاً وموثوقًا به من حيث ميزاته الرئيسية ووظائف الأعمال والتحديثات والصيانة المستمرة.

لماذا يحتاج العمل إلى تطبيقات؟

تطوير التطبيق ضروري لأية أعمال موسعة. التكلفة الأولية المرتفعة للتطوير ، ولكن توفر الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية مفيد في إنشاء تطبيقات أعمال فعالة.

بعض أهم الأسباب التي تجعل الشركة تحتاج إلى تطبيق هي:

تزيد تطبيقات الأعمال من إنتاجية الموظفين من خلال تبسيط العمليات التجارية وتبسيطها. يتم تمكين الموظفين الميدانيين من خلال برامج الأعمال ، والتي تمكنهم من الحفاظ على الاتصال بالمكتب والحصول على تحديثات العملية في الوقت الفعلي. يتم زيادة مشاركة العملاء عبر برامج الأعمال ، مما يزيد من المحسوبية والإيرادات. برنامج الأعمال المدعوم بأدوات تحليلات سهلة الاستخدام تساعد في توفير بيانات قابلة للتنفيذ لدعم نمو شركتك عبر خيارات عمل أفضل. لم يكن تطوير تطبيقات الأعمال المخصصة أسهل من أي وقت مضى بمساعدة منصات التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. نتيجة لذلك ، لن تضطر إلى الخضوع لإجراءات طويلة ومكلفة للتطوير التقليدي.

كيف تبدأ مشروع تطوير التطبيقات؟

يمكن أن يكون تطوير تطبيقات الأعمال مهنة مربحة للغاية حيث تحتاج جميع أنواع الشركات الكبيرة والصغيرة إلى تطبيق في الوقت الحاضر لتلبية متطلباتهم وزيادة الإنتاجية. إذا كنت ترغب في بدء عمل لتطوير التطبيقات ، فعليك تطوير خطة شاملة باتباع الخطوات التالية:

تحليل المتطلبات

يمكنك إجراء مقابلات مع صانعي القرار والموظفين المهمين أولاً ، أو يمكنك إجراء استطلاعات الرأي أولاً. نتيجة لذلك ، ستفهم بشكل أفضل البرامج المخصصة التي تحتاجها حقًا لتسريع عملية عملك.

استخدم البيانات التي حصلت عليها لفهم المتطلبات الفريدة لشركتك بشكل أفضل. بعد ذلك ، استخدم استراتيجية الخرائط للعثور على فرص جديدة لتعزيز تفاعلات العملاء والعمليات التجارية.

حدد نطاق عملك

حدد الأهداف المحتملة التي يجب أن يكون برنامج عملك المستقبلي قادرًا على تحقيقها من خلال جلسة عصف ذهني. هل تريد استخدام البيانات الضخمة ، على سبيل المثال ، أم تريد زيادة الإنتاجية والكفاءة؟ حدد الاحتياجات الفنية المطلوبة لتحقيق هذه المجموعة من الأهداف الاستراتيجية. ضع في اعتبارك الأساليب وبيئة التطوير ومجموعة التكنولوجيا التي سيتم استخدامها لتنفيذ كل وظيفة.

إنشاء خطة عمل

قم بإنشاء خطة عمل شاملة وقم بإجراء تحليل مالي لتحديد العائد المحتمل الذي يمكنك تحقيقه على استثمارك. يمكن أن يختلف متوسط تكلفة إنشاء شركة لتطوير تطبيقات الأعمال اختلافًا كبيرًا في عوامل مختلفة مثل:

حلول التطوير الأولية والثانوية في عملك

البنية التحتية لتطوير البرمجيات

عدد أعضاء الفريق

الصيانة والدعم

تمرين

خطة العمل المطورة جيدًا هي تلك التي تتضمن معلومات كاملة حول الموارد المطلوبة لبدء عمل تجاري ، ومدة المشروع ، وتفاصيل الأدوات والتكنولوجيا التي ستستخدمها لتطوير تطبيقات الأعمال.

إنشاء وتنفيذ استراتيجية العمل

قم بإنشاء خطة من شأنها طرح الميزات الرئيسية لتطبيقك بتكلفة معقولة. حدد الأنشطة التي يجب إكمالها أولاً والمدة التي قد تستغرقها كل خطوة من خطوات إنشاء برنامج الأعمال المخصص الخاص بك.

في النهاية ، يجب أن يكون هدفك هو تحقيق الميزات الرئيسية التالية لجعل أعمال تطوير التطبيقات الخاصة بك ناجحة للغاية:

استخدم أدوات الأتمتة بقدر ما تستطيع

ضمان أمن من الدرجة الأولى في جميع الأوقات

ضمان التواصل بين أقسام الهندسة والأعمال

امنح الموظفين أفضل الأدوات وقم بإنشاء أفضل العمليات التجارية

ضع مواعيد نهائية معقولة وأهداف الجودة

تتبع جميع الإصدارات

يجب دائمًا اختبار قابلية تطوير المنتج النهائي

تعاون مع فريق عمل أو عمل راسخ يتمتع بخبرة تطوير البرامج المناسبة

تكوين فريق تطوير تطبيقات الأعمال

سيكون من الأفضل أن تنشئ فريقًا ليكون مسؤولاً عن التنفيذ الفعال للمشروع بمجرد وضع خطة واستراتيجية شاملتين. يجب أن يكون الأشخاص من العديد من أقسام الشركة التي تتولى مهام مختلفة في فريقك. سيكون مثل هذا الفريق قادرًا على تقديم تعريفات ثاقبة للبيانات التي يجب عليك وضعها في الاعتبار.

يجب أن يكون ممثلو كل مجموعة من مجموعات المستخدمين في فريق المشروع الخاص بك. في عملك ، ستحتاج إلى مديرين وموظفين ميدانيين ومستخدمين نهائيين ومديرين تنفيذيين وموظفي العمليات وغيرهم من اللاعبين الأساسيين المهمين.

حدد فريق المشروع

يجب أن يوثق فريق المشروع متطلبات تطبيق الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، سيكونون مسؤولين عن التماس تعليقات المستخدمين ، وتطوير برنامج تدريب مستمر لجميع الموظفين ، وتسليط الضوء على مزايا التطبيق المخصص لجميع مستخدمي الأعمال ، والتوصية بالميزات والتحسينات الرئيسية.

استعن بمسؤول النظام

يجب أن يقوم مسؤول النظام بتكوين برنامج الأعمال الجديد الخاص بك. بالإضافة إلى التكنولوجيا ، يجب أن يكون لدى المسؤول الماهر وعي شامل بالعمليات التجارية في مؤسستك. كما أنهم مسؤولون عن إدخال تحسينات على الميزات الرئيسية ، وربط التطبيق الجديد بأنظمة برامج الأعمال الحالية ، وإنتاج لوحات المعلومات والتقارير ، ونقل البيانات من الأنظمة الأخرى. يقومون بتنفيذ سياسات مناسبة لضمان بقاء الميزة متصلة وفقًا للرؤية العامة للتطبيق.

المديرين

سيتم التعامل مع إستراتيجية نشر تطبيق الأعمال الخاص بك واحتياجات التقارير ولوحات المعلومات وقواعد سير العمل وما إلى ذلك من قبل المديرين التنفيذيين والمديرين.

المستخدمون النهائيون / العملاء

لضمان اعتماد البرنامج الجديد بنجاح ، يجب تضمين المستخدمين التجاريين لتطبيق الأعمال الجديد في عملية التثبيت. يجب أن تمنحهم فرصة للتعليق على النظام الجديد وتقديم اقتراحات للتحسينات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك اتخاذ خطوات لضمان حصول جميع الموظفين على التدريب اللازم حتى يتمكنوا من استخدام برامج الأعمال الجديدة بشكل فعال.

تطوير التطبيقات التقليدية مقابل التطوير بدون كود

يتضمن تطوير التطبيقات التقليدية فريقًا كبيرًا من المطورين ، ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا. عادةً ما ينتج عن تطوير التطبيقات بالاستعانة بمصادر خارجية نتائج غير مرضية وقد يكون تصحيحه أكثر تكلفة من إنشائه.

يجب إنشاء كل برنامج بشكل مستقل لمتصفحات الويب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الكفاءة ، مما يزيد من تعقيد الموقف. قد تساعد طريقة عدم وجود رمز لتطوير تطبيقات الشركة في حل هذه المشكلات. باستخدام أدوات تطوير التطبيقات منخفضة الكود / بدون رمز ، يمكنك تحويل أفضل أفكارك إلى حقيقة.

دعونا نناقش الاختلافات بين تطوير التطبيقات التقليدية وتطوير بدون كود من حيث الميزات الرئيسية المختلفة:

كلفة

قد تختلف تكلفة تطوير البرامج التقليدية أو المخصصة من 40 ألف دولار إلى 250 ألف دولار لتصميم وتطوير التطبيق. لا يزال السعر مرتفعًا جدًا ، حتى لو كان سيختلف اعتمادًا على حجم المشروع والمتطلبات الخاصة للعمل. غالبًا ما تجد الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى برامج عالية التخصص ، والتي يصعب إنشاؤها باستخدام حلول منخفضة الكود / بدون رمز ، أن هذا بديل مفيد.

المنصات التي تحتوي على حلول قليلة لتطوير الكود أو لا تحتوي على تعليمات برمجية أقل تكلفة بكثير من نظيراتها التقليدية. يرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن الأنظمة الأساسية الخالية من الشفرات تفرض رسومًا على الشركة لاستخدام خدمة معينة ، وليس إنشائها من نقطة الصفر.

مهارات البرمجة

غالبًا ما يتم تضمين مجموعة من الأدوات والعديد من الميزات في النهج التقليدي لتطوير التطبيقات ، مما يساعد المطورين في بناء برامج معقدة للغاية. قد يحتاج المرء إلى خبرة فنية ومعقدة للغاية في هذه الصناعة لاستخدام هذه التطبيقات بشكل صحيح.

من ناحية أخرى ، لا توفر الأنظمة الأساسية ذات الرمز المنخفض / بدون رمز مجموعة كبيرة من الأدوات والميزات. تحتوي هذه الأنظمة الأساسية على ميزات السحب والإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء مجموعة متنوعة من التطبيقات بسرعة وسهولة من خلال دمج جميع الميزات الرئيسية. عند استخدام استراتيجية عدم وجود رمز ، يصبح تطوير التطبيق أبسط بشكل ملحوظ بالنسبة للعاملين غير الفنيين الذين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة.

المرونة

نظرًا لأنها غالبًا ما تتميز بآلية إعداد معقدة ، فإن منصات التطوير التقليدية أقل مرونة. علاوة على ذلك ، فإن التشغيل السليم للرموز المعقدة يستغرق الكثير من الوقت لفهمها لتصبح مطورًا محترفًا.

نظرًا لإمكانيات السحب والإفلات ، فإن الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أسهل بكثير في الاستخدام والإدارة ، على النقيض من ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، بخلاف تطوير التطبيقات المخصصة ، لا تحتاج إلى كتابة برامج هنا لإنشاء تطبيقات ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنك تحقيق ذلك باستخدام تقنيات الرسم.

سهولة الصيانة

الصيانة هي نقطة ضعف رئيسية في الترميز التقليدي لأن الترقيات أو المراجعات تحتاج إلى فريق تطوير داخلي أو خارجي متخصص. مراجعة البرامج هي عملية شاقة تتطلب من الفرق التخطيط والإنشاء والاختبار قبل إبلاغ مستخدمي الأعمال بالتغييرات الجديدة.

في المقابل ، غالبًا ما تتم إدارة وصيانة الأنظمة الأساسية بدون رمز ، وهي منصات SaaS (نظام أساسي للتطبيقات كخدمة) ، بواسطة مالك النظام الأساسي. نظرًا لأن شركة الاستضافة تتعامل مع جميع ترقيات البرامج وتغييراتها بدلاً من اشتراك الأعمال في الخدمة ، فقد أصبحت الصيانة أسهل.

هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي لديها القليل من دعم تكنولوجيا المعلومات أو منعدمة لأنها تمكنهم من الاستفادة من البرامج التي يتم صيانتها جيدًا دون الحاجة إلى دفع رواتب بائع خارجي أو موظف داخلي.

مزايا التطوير بدون كود

إن تطوير No-code هو بالتأكيد مغير للعبة عندما يتعلق الأمر بتطوير أنواع مختلفة من التطبيقات ، مثل تطبيقات الأعمال التجارية وتطبيقات الويب والعديد من أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة.

فيما يلي أهم 8 مزايا لتطوير بدون كود:

سريع وسهل

يتحرك تطوير عدم وجود رمز أسرع بكثير من تطوير التطبيقات التقليدية. لن يستغرق تطبيق عميل المؤسسة المباشر سوى بضعة أسابيع ، وسيستغرق التطبيق الأساسي بضع ساعات. على العكس من ذلك ، تتطلب مناهج التطوير التقليدية شهورًا طويلة وحتى سنة للتطوير والتنفيذ الكاملين لتطبيق المؤسسة. يمكنك إنشاء حلول مخصصة للمؤسسات باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية. سرعة التطوير مع التطوير بدون رمز أسرع بحوالي عشر مرات من التطوير التقليدي.

علاوة على ذلك ، فإن أدوات عدم وجود كود مثل AppMaster سهلة الاستخدام. ليس عليك مواجهة أي منحنى تعليمي حاد أثناء استخدام أداة مثل AppMaster. يمكن لأي شخص استخدامه ، حيث تهدف الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إلى تسوية مجال تطوير التطبيقات.

تتمتع غالبية الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بقدرات سحب وإفلات موثوقة تتيح لك إنشاء أي تطبيق مؤسسي دون أي معرفة ومهارات في مجال الترميز. يمكن للمطورين المواطنين استخدام ميزات السحب والإفلات لإنشاء التطبيقات بسرعة وإجراء التغييرات حسب الضرورة لأن كل شيء مرئي.

التحديثات

يجب تحديث جميع أنواع البرامج والتطبيقات في كثير من الأحيان لدمج وظائف جديدة وإزالة الأخطاء والأخطاء التي قد تكون موجودة في الإصدار الأولي من التطبيق. تقليديًا ، يعد هذا الإجراء مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب أحيانًا من المستخدمين إيقاف تشغيل البرنامج.

ومع ذلك ، لا توجد حدود لأدوات عدم وجود تعليمات برمجية. يجب أن تكون الأعمال التجارية قابلة للتكيف مع مناخ الأعمال الحالي ومتطلبات السوق. تسمح لك الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية بإنشاء ميزة جديدة ودمجها بسرعة وأنواع مختلفة من التعديلات.

إنتاجية أفضل

تمكّن الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية رجال الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات من العمل معًا لمعالجة المشكلات العملية التي لها تأثير على المؤسسة. قد تنشئ فرق العمل تطبيقاتها الخاصة باستخدام هذه الطريقة دون الحاجة إلى انتظار المهندسين. نظرًا لأنه لم تعد هناك حاجة إلى تعليمات برمجية معقدة ، يمكن لعدد أكبر من أعضاء الفريق الوصول إليها ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

خفة الحركة التجارية

يمكن للمؤسسات أن تتكيف وتتفاعل مع تغيرات السوق وتستفيد من الإمكانات الجديدة بفضل مرونة الأعمال. تستخدم الشركات الرائدة اليوم حلولًا رقمية متطورة مثل التقنيات الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية لتحقيق المرونة.

يمكن لشركات المؤسسات تلبية طلب العملاء على المزيد من الخدمات والسلع الرقمية بفضل خفة الحركة في الكود. تتيح القدرة على نشر التطبيقات عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية للعملاء التفاعل مع الأعمال بالطريقة التي اعتادوا عليها.

نهج التطوير الحديث

إن تطوير عدم وجود كود ليس بدعة ستزول. يتم تقديم العديد من أدوات عدم وجود رمز في السوق بشكل منتظم. تُظهر الإحصائيات أيضًا أن هذا النوع من تطوير التطبيقات سيصبح معيارًا شائعًا الآن حيث تكتشف الشركات الكبيرة والصغيرة فوائده وبساطته.

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة Gartner ، بحلول عام 2024 ، ستستخدم 65٪ من الشركات والمؤسسات الكبيرة ما لا يقل عن أربعة أدوات تطوير بدون رمز منخفض. ستشارك هذه الشركات أيضًا في مشاريع تنمية المواطن.

استخدام الموارد

يمكن لأي شخص يفتقر إلى مهارات البرمجة إنشاء تطبيقات باستخدام أدوات تطوير بدون تعليمات برمجية. يمكن لمستخدمي الأعمال الذين لديهم معرفة مباشرة بالمشكلة إنشاء تطبيقاتهم الخاصة. يساعد الشركات على تطوير الحلول باستخدام مواردها الداخلية الخاصة دون الحاجة إلى إحضار مقاول خارجي.

تجربة عملاء رائعة

تجعل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية من الأسهل استيعاب عدد لا يحصى من القنوات التي يطلب العملاء من خلالها التواصل مع الشركات اليوم. يُعرف هذا بالتجربة المتعددة ، وهي ميزة أساسية لعدم وجود رمز.

يمكن للمؤسسات الآن توفير تجارب عملاء متعددة القنوات تتساوى مع تجارب الشركات الأصغر والأكثر مرونة والتي لا تقيدها البيروقراطية والأنظمة القديمة بفضل تقنية عدم وجود رمز.

يوفر التطوير متعدد الخبرات إعادة هيكلة آلية ونماذج مسبقة الصنع وروبوتات محادثة أساسية. يمكن للعملاء التبديل بين العديد من أنماط المشاركة والتفاعل بفضل ذلك دون الحاجة إلى تعلم إجراءات جديدة أو تكرار المعلومات. لا يوجد رمز يجعل من الأسهل والأسرع تزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة خلال كل مشاركة.

تقليل التكلفة الإجمالية

يقلل نهج التطوير بدون كود من التكاليف بعدة طرق مختلفة. تكلفة تشغيل وإدارة الأعمال عالية بالفعل ، ولكن ليس عليك إنفاق الكثير من المال على تطوير تطبيقات الأعمال. بدلاً من ذلك ، استخدم أداة موثوقة بدون رمز مثل AppMaster لتقليل التكلفة الإجمالية لمشروع برنامج عملك.

قد تتحكم المنظمات في تكاليف الملكية باستخدام no-code. إنه خيار ميسور التكلفة أكثر من استخدام أساليب تطوير البرامج التقليدية. هناك حاجة إلى مطورين يتمتعون بخبرة أقل ، ويمكن للموظفين العاملين في جانب الأعمال المساهمة بنشاط في عملية التطوير. يمكن تطوير البرامج بمدخلات من جانب الأعمال ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تطبيقات تتطابق بشكل وثيق مع الاحتياجات وبالتالي تقليل التكاليف لإنتاج تطبيق.

أفضل منصة بدون رمز - AppMaster

يعد AppMaster الخيار الأفضل والأكثر شيوعًا لمنصة إنشاء التطبيقات بدون رمز. توفر واجهة المستخدم القوية والواجهة الخلفية ، والتي تولد شفرة المصدر ، للمستخدم حرية العمل. إنه يوفر واجهة سحب وإفلات تجعل إنشاء تطبيق يعمل على النحو المنشود سريعًا. يمكن أن يساعدك AppMaster في إنشاء أي شكل من أشكال التطبيق الذي تختاره. علاوة على ذلك ، فإن منصة AppMaster لديها القدرة على إنتاج وثائق فنية على غرار ما يفعله الناس.

نظرًا لأنه أسرع وأكثر تنوعًا وأقل تكلفة ، فهو يتفوق حقًا على طاقم عمل المطورين بالكامل. يمكن AppMaster. يمكن أن ينتج 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية. هذا النوع من السرعة والكفاءة والأداء العالي غير ممكن في فريق التطوير التقليدي.

استنتاج

في النهاية ، يريد كل عمل زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. يمكن تحقيق هذا النوع من أهداف العمل بمساعدة أدوات التطوير بدون رمز مثل AppMaster ، والتي يمكنك من خلالها إنشاء تطبيقات الأعمال بكفاءة وأمان وبأسعار معقولة.