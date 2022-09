İş süreci haritaları, bir süreci şematik olarak tasarlamak için geliştirilmiş bir tekniktir, böylece her ekip üyesi aynı fikre ulaşır ve süreci kesin yöntemle yürütür. Farklı doğaları ve bakış açıları olmasına rağmen, personelinizdeki herkesi aynı yaklaşımla bir süreci fark etmeye ikna etmek mi istiyorsunuz? Ayrıca, tam tekniği kullanan bir süreci yürütmeye tüm grubunuzu nasıl ikna edersiniz?

Bu makale, tanım, hedefler, adımlar, türler ve avantajlar gibi iş süreci haritalama hakkında hem başlangıç düzeyindeki hem de karmaşık kavramları kapsayacaktır. İş süreci haritalamanın temellerini ve yapısını ve haritalama sürecinin mevcut durumunu inceleyeceğiz. Ve süreç haritalamada genel olarak kullanılan adımları ve bir haritanın nasıl yapılacağını tartışacağız. Son olarak, iş süreci haritalamanın planlama süreçleriyle ve süreç haritalama döngüleriyle nasıl uyumlu olduğunu tartışacağız.

Süreç haritalama nedir?

Bir süreç haritası, akış şemaları, çizelgeler, diyagramlar vb. gibi çeşitli yaklaşımlar aracılığıyla bir çalışma prosedürünün aşamalarını gösterir. Uygulanan uygulama faaliyetlerini ve bunların nasıl performans gösterdiğini en baştan vurgulayarak bir sürecin yansımalı veya üstten görünümünü sağlayan bir çerçeve ile ilgilidir. bitirmek için. Ayrıca, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve neden dahil olmak üzere her etkinlik hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarır. Planlar veya bir çerçeve, süreçteki her aşamayı, onu taşımaktan kimin sorumlu olduğunu ve gerçekleşmesi için gereken gereksinimleri netleştirir.

Bir iş sürecinin her aşamasını parçalamak, süreçlerin nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayışa sahip olmanızı sağlayabilir. Sürecin her aşamasının avantaj ve dezavantajlarını fark edebilir, olası yavaşlamaları belirleyebilir ve her aşamayı değerlendirerek sürece kimlerin dahil olduğunu belirleyebilirsiniz. Mevcut sistemleri geliştirmek için çalışmak, onları tamamen anladığınızda son derece kolay hale gelir ve bu da verimliliğe yardımcı olur.

İş süreci haritalaması, tüm farklı departmanlarda süreçleri ön plana çıkararak organizasyonel planlamaya ve yönetime yardımcı olabilir. Bu teknik, nihai bir ürünün teslimi ile sonuçlanan bir dizi işlev veya olaydır. Bu tür iş süreçleri her kuruluşta bulunabilir ve kuruluş genelindeki kişilerin, bölümlerin, uygulamaların ve bilgilerin işbirliğini içerir.

Süreç haritalamanın nihai amacı, kuruluşa yardımcı olan süreçler ve iş hedeflerine ulaşmada onu nasıl destekledikleri hakkında derinlemesine bilgi vermektir. İşlerini daha verimli, üretken ve esnek yürütmelerini sağlar. Son olarak, yönetimini anlayan bir şirket, süreçlerini kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek, zamandan tasarruf etmek ve sayısız avantaj elde etmek için yaklaşımlar uygulayabilir.

İş süreci haritalamanın amacı tam olarak nedir?

Yöneticiler, tüm organizasyonel işlevleri ve iş hedeflerini ve uygunluk gibi diğer yönleri nasıl etkileyebileceklerini daha iyi anlamak için süreç haritasına ihtiyaç duyabilir. Süreç haritalama, tüm çerçevelerin ve olası sorunların net ve derinlemesine bir görünümünü sunarak işletmelerin daha başarılı, kullanışlı ve esnek olmalarına yardımcı olabilir. Süreç haritaları, uzmanların kendi çerçevelerini düşünerek kuruluşlarının verimliliğini nasıl artıracaklarını anlamalarını sağlar.

Bir sürecin haritasını çıkarırken, herkesin anlaması için onu çizmelisiniz. İş süreci haritalamanın kapsamı, en önemli inisiyatifleri, bileşenler veya işgücü gibi kaynakları ve bunlar arasındaki bağlantıları içerecektir. Bir süreç haritası birden fazla organizasyonu ve takımı kapsayabilir ve dış paydaşları içerebilir. Her şey sürece bağlıdır.

Etkili süreç haritalamanın adımları nelerdir?

Tüm personel üyelerine öğretilebilen ve kuruluş genelinde pratik destek sağlayan verimli süreç haritalama yoluyla önemli ve uzun vadeli ilerleme düşünülebilir. Yeni bir proje başlatmadan önce, aşağıda özetlenen üretken süreç haritalaması için verilen adımları izleyin.

1. Proje iyileştirme hedeflerini tanımlayın

Yapıcı hedeflere ulaşmak, pratik bir projeyi tamamlamak için çok önemlidir. Verimlilik kazanımlarından ek kârlara ve mevzuat uyumluluğuna kadar değişebilirler. Ne elde etmeyi amaçladığınızı bilmek, hedeflerinizi karşılayacak bir girişim geliştirmek için çok önemlidir.

2. Proje yol haritasını oluşturun

Süreç haritalamanın ikinci adımı, proje planını geliştirmenizi gerektirir. Bu plan, pratik tamamlama için bir yol haritası işlevi gören teknik personel tanımlamasını, eylemleri, zaman çerçevesini ve tedariki içermelidir.

3. Hangi süreci eşleştirmek istediğinizi belirleyin

Tüm iş süreçlerinin haritasını çıkarmanız şiddetle tavsiye edilir. Ancak, grafik oluşturmaya başlamak için önce bir süreç seçmelisiniz. Kurumunuz için en kritik süreçleri seçmenizi tavsiye ederiz. Bu, sürecin ne kadar sorunsuz ilerlediğini izlemenizi sağlar. 3 teknikten birini kullanarak süreci seçebilirsiniz:

reaksiyon yöntemi

Bir işlem kısıtlama nedeniyle başarısız olduğunda veya düşük performans gösterdiğinde, sorunu tanımak ve çözmek için eşleme kullanılır.

Stratejik yaklaşım

Şirketinizin genel planını değiştirdiğinizde, şirketinizin hedeflerine ulaşması için gerekli olabilecek yeni bir süreç seçeceksiniz. Bu tekniği kullanarak, yeni süreci çizeceksiniz.

müşteri bazlı

Müşteri memnuniyetini artırmak için bir süreç planlarsanız ve şirketinizde kullanıcı mutluluğu ile ilgili herhangi bir sorunla başa çıkarsanız, müşterilerinize her şeyi iyileştirebilirsiniz.

4. Araştırmak için bir iş sistemi veya tedarik zinciri seçin

Tutarlılığı ve entegrasyonu ölçmek için aynı iş sistemi veya tedarik zinciri içindeki tüm süreçler belirli bir proje olarak araştırılmalıdır. Tek bir süreçte, etki ve neden etkileşimleri olağandışıdır.

5. Proje ekibini bir araya getirin

Şirketiniz hakkında her şeyi bildiğinize inansanız da, belirli süreçlerle ilgilenen padok çalışanlarınızın önerilerini almak çok önemlidir. Personelinizin bilgileri kullanışlıdır, çünkü esas olarak süreçleri iyileştirmek için iyi önerileri olabilir.

Kimse değişiklik yapmaktan hoşlanmaz. Bir süreç teknolojisi haritalama eylem planı, birinin işini bırakmasıyla sonuçlanabileceğinden, birkaç yer işçisinin kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olabilir. Bununla birlikte, yer çalışanlarınızı yeni süreç haritalama girişimine dahil etmek, onların bakış açılarını ortaya koymalarına ve korkularını açıklamalarına olanak tanır.

Vardiya yönetim sistemlerini kullanarak çalışanlarınızı vardiya avantajlarına ikna etmeye çalışabilirsiniz. Mümkünse, ekibinize bir üst düzey yönetici de dahil edin. Bundan sonra, her küçük ayar için denetçilerden izin almanız gerekmeyecek.

6. Bilgi toplayın

Hedeflerinizi ve takip etmek istediğiniz süreçleri belirledikten sonraki adım gerekli verilerin toplanmasıdır. Hangi personelin ne yaptığı, işin bir kısmını ne zaman gerçekleştirdikleri ve bunu nasıl başardıkları da dahil olmak üzere her bir süreç adımı tanınmalı ve belgelenmelidir. Ne kadar çok veriye ulaşırsanız, süreçler o kadar kapsamlı olabilir. Daha fazla bilgi, başlangıçta daha az ayrıntıya her zaman tercih edilmiştir. Bazı bilgiler anlamsızsa, daha sonra yine de çıkarabilirsiniz.

7. Farklı bakış açılarını dinleyin

Veri biriktirmek, ilgili kişilerle konuşmayı ve onlara tüm süreç hakkındaki bilgilerini sormayı gerektirir. Sorunları ve süreçleri iyileştirmenin yollarını belirlemek için sağladıkları ilgili verileri kullanın.

Çalışanlar, işlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda sürekli olarak kendi fikirlerine sahip olacaklardır. Farklı bir görüşü dinlemek, sistemi daha iyi kavramanıza yardımcı olacağından, onların önerilerini dikkate almalısınız.

8. Bağlantıyı ve hizalamayı inceleyin

Süreç haritalamanın kritik bölümlerinden biri İş Sistemi düzenlemesidir. Bu sistem, müşteri ilişkilerini değerlendirmek için bir araya gelen tüm ilgili Paydaşları içerir. Sonuç olarak, İlgili Paydaşlar, iş yapısındaki yöntemler arasındaki ara bağlantı boşluğunu belirlemeli ve kapatmalıdır.

9. Müşteri değerini belirleyin

Ekibiniz, Süreç Sahibinin birincil süreç müşterisi hakkındaki bilgisini değerlendirmeli ve doğruluğu kanıtlandıktan sonra müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan çıktı performans gereksinimlerini belirlemelidir.

10. Bir süreç analizi yapın

Süreç analizi, olası teknolojik potansiyel iyileştirmeler hakkında ekibe bilgi verir. Değer yönetimi, sorumluluk incelemesi, gerçeklerin analizi, döngü süresi tahmini, varlık çalışması ve süreç etkinliği analizi bunun örnekleridir.

11. Temel iş süreci haritasını gerçekleştirin

Gerekli tüm verileri topladıktan sonraki adım, temel iş süreci akış şemasını geliştirmektir. Bu nokta, süreçlerin şu anda nasıl çalıştığını gösterir. Hangi ilerlemeyi kaydetmeye başlayacağınıza karar verebilmeniz için herhangi bir sorunu veya hatayı vurgulayacaktır. Temel iş süreci çizelgesinin, iyileştirilmesi ve değiştirilmesi gereken her şeyin kanıtı olarak çalışmasına izin verin. Başka bir akış şeması oluşturmaya karar verirseniz, geliştirilip geliştirilmediğini görmek için eskisiyle karşılaştırın.

Haritalama, yerleşim süreçlerini daha verimli, çok yönlü ve tutarlı hale getirmeye yardımcı olduğundan, grafiğinizi iş süreci haritalama aracını kullanarak oluşturmanızı öneririz. Yazılım, sonucu değerlendirmek için ihtiyaç duyacağınız tüm ekipmanı içerir.

12. İyileştirme alanlarını değerlendirin ve belirleyin

Süreç haritanız tamamlandıktan sonra asla işin bittiğini düşünmeyin. Tablodan öğrenmeye devam etmeli ve gerekirse ayarlamalar yapmalısınız. Önceki değerlendirmelere dayanarak, prosedürün içinde birkaç akış bulmuş olabilirsiniz. Ancak, grafik ek akışları bulmanıza olanak sağlar.

Süreçleri optimize etmek için, ilerledikçe süreç iyileştirmeleri ve iş süreci yeniden yapılandırması gerçekleştirirsiniz. Nasıl çalıştığını anladıktan sonra, en güncel süreçleri daha düşük bir ölçekte uygulayabilirsiniz. Yeni süreçler eskilerinden daha iyi performans gösteriyorsa, bunları kuruluşunuzun tamamına dahil edin.

13. Süreç haritasını inceleyin ve onaylayın

Son süreç eşlemesini bir kez daha gözden geçirin. Daha iyi akış için her bileşeni ve aşamayı inceleyin ve süreç haritalamasını değerlendirmenin bir yolunu görün. Yönetilebilir ve düzeltilebilmeleri için fark edilebilir kesintileri, kesintileri, sınırlamaları, belirsiz işlevleri ve daha fazlasını onaylayın.

Ayrıca, yakın zamanda belgelenen prosedürle herkesin platformda olduğundan emin olmak için etkilenen personelle birlikte en son prosedürü gözden geçirmelisiniz. Örneğin, herkesin yeni formüle edilmiş süreçlerle platformda olmasını sağlamak için işe alım görevlisi ve İnsan kaynakları ile yeni süreçleri gözden geçirin. Herhangi bir sınırlayıcı faktörü ortadan kaldırmaya çalışın ve bu süreç eşlemesinin öncekiyle aynı olduğunu onaylayın.

İş süreci eşleme türleri



İş süreci haritalama ile süreçleri ve normları tanımlayabilirsiniz. Tablolar ve grafiklerle daha iyi temsil edilen süreçleri görüntüleyerek şirketin her bir bileşeninin nasıl çalıştığına dair bilginizi geliştirebilirsiniz. Ancak süreç haritalarını oluştururken anlamanız gereken ilk nokta, amacıdır.

Akış şemasının amacı, özel gereksinimlerinizi karşılayan bir tane oluşturmanıza yardımcı olmaktır. Başlayalım ve eksiksiz bir iş süreci haritası oluşturmak için kullanılan çeşitli diyagramlara ve akış şemalarına bakalım.

Temel yukarıdan aşağıya süreç akış şeması

Bu, en yaygın kullanılan türlerden biridir ve en kolay süreç haritalamadır. Süreçleri tasarlama ve kaydetme, sorunları ve ölçüm programlarını çözme ve ekip üyelerine etkileşimde yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Yazılım geliştiriciler, yeni girişimleri planlamak için sıklıkla süreç haritalarını kullanır. En son proje, tanımlama için çok önemli olan tarihsel bir zaman dizisini içerdiğinde, yukarıdan aşağıya süreç akış şemaları inanılmaz derecede faydalıdır.

Süreç haritaları, genel yaklaşım için kritik olan anlamlı etkileşim yapılarının ne ve nerede göründüğünü değerlendirme potansiyeline sahiptir. Bu tip, gereksiz aşamalar olmadan sürecin nasıl görünebileceğini de gösterebilir.

Kapsamlı bir akış şeması



Bu akış şeması, bir süreç eşlemesinin abartılı bir sürümünü göstermektedir. Bu tür süreç eşleme, diyagramın bu benzersiz biçiminin, daha küçük her sürecin tüm bilgilerini içerdiğini varsayar. Kapsamlı bir süreç eşlemesi, bir süreç adımıyla ilişkili her bir bilgiyi (girdiler ve çıktılar) dahil etmek çok önemli olduğunda işlevseldir. Stratejik süreç seçimlerini tanımlamak için de kullanılabilir.

SIPOC-R için akış şeması

SIPOC, tedarikçi, girdiler, süreçler, çıktılar ve müşteri anlamına gelen bir terimdir. Bu, basit bir süreç eşleme türüdür. Verilerin %99'undan fazlasını ortadan kaldırır ve yalnızca genel bir süreç haritasının gerekliliklerine ve çalışan personele odaklanır. Bu akış şeması, kapsamlı bir çizelge geliştirmeden önce bir süreç haritasının en kritik bileşenlerini tanımlamak için kullanılabilir. Karmaşık prosedürlerin kapsamını sınırlamada da yararlıdır.

Üst düzey akış şeması



Bu, en yüksek veya tedarik zinciri diyagramı olarak da bilinen başka bir favori süreç haritalama türüdür ve sürecin dahili eylemlerin ayrıntılarını gösterir. Bu tür süreç haritası, iş operasyonlarını tanımlamak ve tasarlamak için sıklıkla uygulanır. Ayrıca bir prosedürün en önemli yönlerini belirleme potansiyeline sahiptir. Yine de, yeniden çalışma aşamaları, alınan kararlar, üstlenilen sorumluluklar vb. ile ilgili olarak daha fazla derine inmez.

kulvar akış şeması



Bu tür süreç haritalaması ve çağdaşlarınınki inanılmaz derecede benzer. Aralarındaki temel fark, kulvar akış şemasında, her adımın ondan sorumlu olan farklı kişiler veya gruplar arasında bölünmesidir. Bu, kulvar akış şemasının, bu tür süreç eşlemesine ihtiyaç duyan süreçler için oldukça uygun bir sistem olmasına neden olur. Bu haritalama süreci, her bir kişinin işine nereden başlaması gerektiğini gösterir ve kimin esas olarak neyden sorumlu olduğuna ilişkin belirsizlik olasılığını ortadan kaldırır.

Değer akışı akış şeması



Bir değer akışı süreç eşlemesi, müşteri mallarını sağlamak için gereken veri ve bileşenlerin sırasını gösterir. Bu süreç eşlemesi, verileri analiz etmeye, ölçümleri kaydetmeye, içgörüler geliştirmeye ve yaklaşan çalışmalar için ilgi çekici noktaları tanımaya yardımcı olur.

Veri akış şeması



Bu tür süreç eşleme, verilerin bir yerden başka bir yere taşınmasına yardımcı olur. Orijinal haliyle toplanan materyalin organize edilmesinin yoludur. Veri kümelerini kullanarak nasıl bağlandıklarını ve dış dünya ve tüketicilere nasıl bağlandıklarını göstererek prosedürleri onaylarlar. Bu süreç eşlemesi, değerlendirilen süreçleri izlemek için bir dokümantasyon bileşeni olarak uygulanabilir.

Süreç akış şeması



Bu, en yaygın süreç eşleme türlerinden biridir, çünkü yaklaşık 100 yıl önce süreç eşlemelerini oluşturanların başlattıklarıyla sıkı bir şekilde eşleşir. Bir imalat binasında bulunan önemli unsurlar tarafından tartışılan temel korelasyonları aydınlatmak için uygulanırlar.

Bu tür süreç haritaları manuel olarak veya Microsoft Office gibi yazılımlarla yapılabilir. Bu yaklaşımın tek dezavantajı, çok yönlülük veya çeviklik olmamasıdır. Ancak bilgi ve netlik de çekicidir.

İş süreci haritalamanın avantajları

İş süreci haritalama, işletmeleri birçok yöntemle yeniden şekillendirmeye yardımcı olur ve eğer süreçleri haritalamıyorsanız, ciddi anlamda eksiksiniz demektir. Aşağıda, haritalama süreçlerinin işletmelere nasıl yardımcı olduğuna dair birkaç örnek verilmiştir.

Çalışan memnuniyeti ve katılımı

Çalışanlar, herhangi bir işletmenin sahip olabileceği en kritik varlıktır. Bununla birlikte, çok sayıda işletme, iyi bir iş yürütmek için karmaşık sorunların üstesinden gelmek için çalışanlarının becerilerine, anlayışına ve özverisine odaklanmakta başarısız oluyor. Çalışan bağlılığını artırmanın en etkili yolu, onları gerçekleştirdikleri sürece dahil etmektir. Süreç haritalama ile herhangi bir işletme, çalışanlarının memnuniyetini ve katılımını sağlayabilir.

Belirsiz sorunları kolayca tanıyın

Süreç haritalama ile işletmeniz için çok fazla zaman ve para harcayan bir süreci hızlı bir şekilde tanıyabilirsiniz. Engeller, işte saatler ve para kaybı sürebilir; bu nedenle, süreçteki rollerini tam olarak anlarsanız, kaliksteki bu tür sorunları durdurmak daha kolaydır. Haritalama süreci, süreçlerin genel olarak daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Müşteri memnuniyeti

Müşteri isteklerinin kapsamlı bir incelemesinin ardından bir işletme, süreç haritalama gibi titiz ve uygulanabilir iş operasyonları oluşturabilir. Bu prosedürler müşterinin taleplerini yerine getirecek ve sürdürülebilir bir avantaj sağlayacaktır. Tüketiciler, yalnızca bir dizi iş süreci eşlemesi gereksinimleriyle eşleştiğinde rahatlar.

Çalışan risk yönetimi

Herhangi bir süreç ilk bakışta uygulanabilir görünebilir, ancak bu sürecin her aşamasının kapsamlı bir görünümü olmadan etkinliğini değerlendirmek zordur. Dezavantajlar her an ortaya çıkabilir, ancak bir iş haritalama süreci olası tehlikeleri ve sorunları daha basit bir şekilde tanır.

İlerlemeyi ölçmeye yardımcı olur

Süreç haritalama, süreç için hazırlanmış değişikliklerin ve geliştirmelerin izlenmesine yardımcı olur. Bir prosedürün belirli aşamalarını hesaplamak ve bilmek oldukça basittir, bu da daha olağanüstü ilerlemeler ve haritalama sürecinin etkinliğini değerlendirme ve performansı izleme yeteneği ile sonuçlanır.

Düşük değerli işlemleri basitleştirin

İş süreci haritalama, düşük değerli prosedürleri basitleştirmenize ve bunları işinizin başarısını önemli ölçüde artıracak yöntemlerle değiştirmenize olanak tanır. Bu, kaliteyi düşürmeden iyi bir etkinliği garanti eder.

Gereksiz işlem sayısını azaltır

İş süreci haritalaması, her bir prosedürü kapsamlı bir şekilde inceleyerek her bir prosedürün her bilgisini ortaya çıkarır. Tüm haritalama sürecini yeniden yapılandırdığınızda, gereksiz tekrarlayan prosedürler azalır.

Etkili süreç haritalamanın dört adımı nelerdir?

Aşağıda, etkili bir süreç haritalamasına götüren dört adım bulunmaktadır.

Ulaşmak istediğiniz proje iyileştirme hedeflerini tanımlayın Proje yol haritanızı geliştirin Hangi süreci eşleştirmek istediğinizi belirleyin. Profesyonel bir ekip kurun

İş sürecinin yedi adımı nelerdir?

Aşağıda, iş süreci haritalamanın yedi adımı bulunmaktadır.

Hedeflerinizi tanımlayın Proje yol haritanızı tanımlayın Haritalamak istediğiniz süreci seçin Sağlam ve profesyonel bir ekip oluşturun Farklı bakış açılarını dinleyin Bağlantıyı ve hizalamayı inceleyin İyileştirme alanlarını değerlendirin ve belirleyin

İş süreci yönetimi sürecindeki beş adım nelerdir?

İş süreci yönetimi, iş süreçlerini geliştirmek, gerçekleştirmek, denetlemek ve optimize etmek için çeşitli teknikleri kullanan bir uygulamadır. İş süreçleri, bir pazarlama stratejisinin yardımıyla iş sonuçları üretmek için koordine edilen kullanıcıların, çerçevelerin, verilerin ve personelin davranışlarıdır.

İşte iş süreci yönetimindeki beş adım.

Tasarım

İş sürecinin bu adımı, iş uygulamalarının anlaşılmasını gerektirir.

modeli

Mevcut iş uygulamalarına yardımcı olmak için yeni stratejileri tanır, belirler ve görüntüler.

Uygulamak

Bu adım, bir iş sürecini önce birkaç kullanıcıyla kontrol ederek ve herkesin kullanımına sunarak yürütmeyi içerir.

monitör

Hem makro hem de mikro tahmin edicilere odaklanmak içindir.

optimize et

Tutarlı bir planla süreç haritalama etkinliğini basitleştirmek ve geliştirmek ve bireysel iş sistemi yapılandırmasını artırmak.

Özet

İş süreci haritalaması, iş programlarınızı düzenlemek, işlemek ve geliştirmek için mükemmel bir yöntemdir. Süreç haritalama tekniği ile kritik boşlukları doldururken kırılan eşyaları onarabilirsiniz. Bunu başarmanın en etkili ve anlaşılır yöntemi, uygun araç ve programları kullanmaktır.

Bu nedenle, bugün kuruluşunuz için tüm temel ihtiyaçlarınızı ve spesifikasyonlarınızı karşılayan en uygun işleme haritalama araçlarını ve uygulamalarını keşfedin ve kullanın. Ve işinizi optimize etmek için dahili bir web veya mobil uygulama geliştirme göreviyle karşı karşıyaysanız, görsel programlama gibi bir yaklaşımı düşünün. Bu yaklaşım, klasik yazılım geliştirmeden çok daha hızlı, daha verimli ve daha ucuzdur. Kodsuz platform AppMaster, görsel kodlama aracına harika bir örnektir.