Para obter sucesso nesta era digital, grandes e pequenas empresas precisam criar aplicativos móveis e da web para atingir seu público-alvo. Caso contrário, as organizações sempre correm o risco de serem superadas por organizações que usam diferentes tipos de aplicativos para atingir suas metas de negócios.

A importância do software de negócios é muito maior do que simples aplicativos móveis, pois eles visam atender a objetivos específicos. Continue lendo para saber tudo sobre aplicativos de negócios e os diferentes aspectos do desenvolvimento de um aplicativo de negócios para garantir a máxima satisfação do cliente.

O que são aplicativos de negócios?

Um programa de software ou um grupo de programas que fornecem recursos de negócios são conhecidos como aplicativos de negócios. Eles também são usados para aumentar e acompanhar a produtividade em toda a empresa. Os aplicativos de negócios podem ser usados internamente, externamente ou em conjunto com outros softwares de negócios.

Geralmente, diferentes departamentos de uma organização usam aplicativos de negócios diferentes para atingir seus objetivos de negócios. No entanto, ter um sistema corporativo comum também é comum para grandes organizações. O software de negócios pode ser adquirido como soluções prontas ou construído no local. Os requisitos de negócios e as restrições financeiras determinam o tipo de software que será usado.

Tipos de aplicativos de negócios

A seguir estão os três principais tipos de aplicativos de negócios:

Aplicativos Business to Business (B2B)

Os aplicativos usados por parceiros de negócios, como distribuidores e fornecedores, são aplicativos B2B. Linhas dedicadas podem ser usadas para acessá-los, por exemplo, o serviço web de envio de pacotes.

Aplicativos Business to Customer (B2C)

Aplicativos de aplicativos de uso geral são aplicativos B2C. A maioria deles são baseados na web e no navegador, como sites de conteúdo dinâmico, aplicativos de comércio eletrônico , aplicativos de fidelidade do cliente etc.

Aplicativos específicos de negócios

Os aplicativos utilizados dentro da empresa são chamados de aplicativos de negócios internos ou específicos. Esses são aplicativos essenciais para a funcionalidade dos negócios, incluindo sistemas ERP internos, sistemas de RH, etc.

Além desses principais tipos de software de negócios, eles também podem ser categorizados em:

Software de negócios de front-end no qual os usuários de negócios interagem diretamente com o aplicativo por meio da interface.

Aplicativos de negócios de back-end nos quais a maioria dos processos do aplicativo é executada em segundo plano.

Aplicativos baseados em serviços nos quais os aplicativos servem como uma plataforma de integração para vários sistemas.

O que são aplicativos de negócios corporativos?

Os aplicativos corporativos são programas e serviços em nuvem locais ou baseados em nuvem que atendem aos requisitos de negócios de grandes organizações, geralmente internacionais, incluindo empresas multinacionais, instituições financeiras e órgãos governamentais.

Alguns dos atributos comuns dos aplicativos de negócios corporativos são:

Escalabilidade : Garante que as pequenas empresas possam crescer e ainda usar software de negócios corporativos em diferentes dispositivos, redes e entre várias equipes.

: Garante que as pequenas empresas possam crescer e ainda usar software de negócios corporativos em diferentes dispositivos, redes e entre várias equipes. Segurança : O risco e a complexidade das ameaças cibernéticas aumentaram muito nos últimos anos. Os aplicativos de negócios corporativos precisam ter segurança cibernética de última geração.

: O risco e a complexidade das ameaças cibernéticas aumentaram muito nos últimos anos. Os aplicativos de negócios corporativos precisam ter segurança cibernética de última geração. Eficiência : Um aplicativo de negócios corporativo deve ser eficiente e confiável em termos de seus principais recursos, funcionalidade de negócios e atualizações e manutenção constantes.

Por que uma empresa precisa de aplicativos?

O desenvolvimento de aplicativos é necessário para qualquer negócio em expansão. B alto custo inicial para desenvolver, mas a disponibilidade de plataformas sem código são úteis na criação de aplicativos de negócios eficientes.

Algumas das razões mais importantes pelas quais uma empresa precisa de um aplicativo são:

Os aplicativos de negócios aumentam a produtividade dos funcionários simplificando e agilizando as operações de negócios. Os funcionários de campo são capacitados pelo software de negócios, que lhes permite manter contato com o escritório e obter atualizações de processos em tempo real. O envolvimento do cliente é aumentado por meio de software de negócios, o que aumenta o patrocínio e a receita. Software de negócios que é suportado por ferramentas de análise amigáveis que ajudam a fornecer dados acionáveis para apoiar o crescimento de sua empresa por meio de melhores opções de negócios. O desenvolvimento de aplicativos de negócios personalizados nunca foi tão fácil com a ajuda de plataformas de desenvolvimento low-code/no-code . Como resultado, você não precisa passar pelo procedimento demorado e caro do desenvolvimento tradicional.

Como iniciar um negócio de desenvolvimento de aplicativos?

O desenvolvimento de aplicativos de negócios pode ser uma carreira altamente lucrativa, pois todos os tipos de grandes e pequenas empresas precisam de um aplicativo hoje em dia para atender aos seus requisitos e aumentar a produtividade. Se você deseja iniciar um negócio de desenvolvimento de aplicativos, deve desenvolver um plano abrangente seguindo estas etapas:

Análise de requisitos

Você pode entrevistar os tomadores de decisão e funcionários importantes primeiro, ou pode realizar pesquisas primeiro. Como resultado, você entenderá melhor o software personalizado que realmente precisa para agilizar seu processo de negócios.

Utilize os dados adquiridos para compreender melhor as demandas exclusivas da sua empresa. Em seguida, use uma estratégia de mapeamento para encontrar novas oportunidades de aprimorar as interações com o cliente e as operações de negócios.

Defina o escopo do seu negócio

Identifique os objetivos prováveis que seu futuro software de negócios deve ser capaz de realizar por meio de uma sessão de brainstorming. Você deseja usar big data, por exemplo, ou deseja aumentar a produtividade e a eficiência? Descreva as necessidades técnicas necessárias para atingir esse conjunto de objetivos estratégicos. Considere os métodos, o ambiente de desenvolvimento e a pilha de tecnologia que serão utilizados para executar cada trabalho.

Criar plano de negócios

Crie um plano de negócios abrangente e realize uma análise financeira para determinar o retorno potencial que você pode obter em seu investimento. O custo médio de iniciar uma empresa de desenvolvimento de aplicativos de negócios pode variar muito em vários fatores, como:

Soluções de desenvolvimento primário e secundário em seu negócio

Infraestrutura de desenvolvimento de software

O número de membros da equipe

Manutenção e suporte

Treinamento

Um plano de negócios bem desenvolvido é aquele que inclui informações completas sobre os recursos necessários para iniciar um negócio, a duração do projeto e detalhes das ferramentas e tecnologia que você usará para desenvolver aplicativos de negócios.

Criar e implementar a estratégia de negócios

Crie um plano que implemente os principais recursos do seu aplicativo de forma acessível. Determine quais atividades devem ser concluídas primeiro e quanto tempo pode levar cada etapa da criação de seu software comercial personalizado.

Em última análise, seu objetivo deve ser alcançar os seguintes recursos-chave para tornar seu negócio de desenvolvimento de aplicativos um sucesso estrondoso:

Use ferramentas de automação o máximo que puder

Garantir a segurança de primeira classe em todos os momentos

Garantir a comunicação entre os departamentos de engenharia e negócios

Dê à equipe as melhores ferramentas e estabeleça os melhores processos de negócios

Estabeleça prazos razoáveis e metas de qualidade

Acompanhe todas as versões

A escalabilidade do produto final deve sempre ser testada

Colaborar com uma empresa ou equipe de negócios estabelecida com experiência apropriada em desenvolvimento de software

Criando uma equipe de desenvolvimento de aplicativos de negócios

Seria melhor se você criasse uma equipe para se encarregar da execução efetiva do projeto depois de produzir um plano e uma estratégia completos. Pessoas de vários departamentos da empresa que lidam com várias tarefas devem estar em sua equipe. Essa equipe seria capaz de fornecer definições perspicazes dos dados que você deve considerar.

Representantes de cada um de seus grupos de usuários devem estar em sua equipe de projeto. Em seu negócio, você precisará de gerentes, funcionários de campo, usuários finais, executivos, pessoal de operações e outros atores essenciais cruciais.

Selecione a equipe do projeto

A equipe do projeto deve documentar os requisitos do aplicativo de negócios. Além disso, eles serão responsáveis por solicitar feedback dos usuários, desenvolver um programa de treinamento contínuo para todos os funcionários, destacar as vantagens do aplicativo personalizado para todos os usuários de negócios e recomendar os principais recursos e aprimoramentos.

Contrate um administrador do sistema

O administrador do sistema deve configurar seu novo software comercial. Além da tecnologia, um administrador qualificado deve ter um conhecimento completo dos processos de negócios em sua organização. Eles também são responsáveis por trazer melhorias nos principais recursos, conectar o novo aplicativo com os sistemas de software de negócios existentes, produzir painéis e relatórios e transferir dados de outros sistemas. Eles implementam políticas adequadas para garantir que o recurso permaneça conectado de acordo com a visão geral do aplicativo.

Gerentes

A estratégia de implantação do seu aplicativo de negócios, necessidades de relatórios e painéis, regras de fluxo de trabalho, etc., serão tratadas por executivos e gerentes.

Usuários finais/clientes

Para garantir que o novo software seja adotado com sucesso, os usuários corporativos do novo aplicativo de negócios devem ser incluídos no processo de instalação. Você deve oferecer a eles a chance de comentar sobre o novo sistema e fornecer sugestões de melhorias. Além disso, você deve tomar medidas para garantir que todos os funcionários recebam o treinamento necessário para que possam utilizar o novo software de negócios de forma eficaz.

Desenvolvimento tradicional de aplicativos versus desenvolvimento sem código

O desenvolvimento tradicional de aplicativos envolve uma grande equipe de desenvolvedores, é demorado e caro. O desenvolvimento de aplicativos terceirizados geralmente produz resultados insatisfatórios e pode ser mais caro corrigir do que criar.

Cada programa deve ser criado de forma independente para navegadores da web, tablets e smartphones, o que aumenta os custos e diminui a eficiência, complicando ainda mais a situação. O método sem código de desenvolvimento de aplicativos corporativos pode ajudar a resolver esses problemas. Com ferramentas de desenvolvimento de aplicativos low-code/no-code , você pode transformar suas melhores ideias em realidade.

Vamos discutir as diferenças entre o desenvolvimento tradicional de aplicativos e o desenvolvimento sem código em termos de diferentes recursos principais:

Custo

O custo de desenvolvimento de software tradicional ou personalizado pode variar de US$ 40.000 a US$ 250.000 para o projeto e desenvolvimento do aplicativo. O preço ainda é bastante alto, mesmo que varie de acordo com a escala do projeto e as demandas particulares do negócio. Grandes empresas que precisam de software altamente especializado, que é difícil de criar usando soluções low-code/no-code, geralmente acham que isso é uma alternativa que vale a pena.

Plataformas com soluções de desenvolvimento com pouco ou nenhum código são muito mais baratas do que seus equivalentes convencionais. Isso se deve em grande parte ao fato de que as plataformas sem código cobram apenas de uma corporação para usar um determinado serviço, não para construí-lo do zero.

Habilidades de codificação

Uma variedade de ferramentas e vários recursos são frequentemente incluídos na abordagem convencional de desenvolvimento de aplicativos, o que ajuda os desenvolvedores a criar programas muito complexos. Seria necessário um conhecimento muito técnico e complexo neste setor para usar corretamente esses aplicativos.

Por outro lado, as plataformas low-code/no-code não oferecem uma grande variedade de ferramentas e recursos. Essas plataformas têm recursos de arrastar e soltar fáceis de usar para criar uma variedade de aplicativos de maneira rápida e fácil, incorporando todos os principais recursos. Ao empregar a estratégia sem código, o desenvolvimento de aplicativos se torna significativamente mais simples para trabalhadores não técnicos que não possuem o conhecimento necessário.

Flexibilidade

Como geralmente apresentam um mecanismo de configuração complexo, as plataformas de desenvolvimento tradicionais são menos ágeis. Além disso, a operação adequada de códigos complicados leva muito tempo para entender para se tornar um desenvolvedor profissional.

Devido aos seus recursos de arrastar e soltar, as plataformas sem código são muito mais simples de usar e gerenciar, em contraste. Além disso, ao contrário do desenvolvimento de aplicativos personalizados, você não precisa escrever programas aqui para construir aplicativos; em vez disso, você pode realizá-lo usando técnicas de esboço.

Facilidade de Manutenção

A manutenção é um grande problema com a codificação convencional, pois atualizações ou revisões precisam de uma equipe de desenvolvimento interna ou externa especializada. A revisão de software é um processo trabalhoso que exige que as equipes planejem, criem e testem antes de informar os usuários de negócios sobre novas alterações.

Em contraste, as plataformas sem código, que são plataformas SaaS (plataforma de aplicativo como serviço), geralmente são gerenciadas e mantidas pelo proprietário da plataforma. Como a empresa de hospedagem lida com todas as atualizações e alterações de software, em vez de a empresa assinar o serviço, a manutenção é facilitada.

Isso é particularmente vantajoso para empresas com pouco ou nenhum suporte de TI, pois permite que elas façam uso de software bem mantido sem ter que pagar um fornecedor terceirizado ou uma equipe interna.

Vantagens do desenvolvimento sem código

O desenvolvimento sem código é definitivamente um divisor de águas quando se trata de desenvolver diferentes tipos de aplicativos, como aplicativos de negócios corporativos, aplicativos da Web e muitos tipos de aplicativos móveis.

A seguir estão as 8 principais vantagens do desenvolvimento sem código:

Rápido e fácil

O desenvolvimento sem código se move muito mais rapidamente do que o desenvolvimento convencional de aplicativos. Um aplicativo cliente corporativo simples levará apenas algumas semanas e um aplicativo básico levará algumas horas. Pelo contrário, as abordagens de desenvolvimento tradicionais exigem muitos meses e até um ano para o desenvolvimento e implementação completos de um aplicativo corporativo. Você pode criar soluções corporativas personalizadas com plataformas sem código. A velocidade de desenvolvimento com desenvolvimento sem código é cerca de dez vezes mais rápida do que com desenvolvimento tradicional.

Além disso, ferramentas sem código como o AppMaster são simples de usar. Você não precisa enfrentar nenhuma curva de aprendizado íngreme ao usar uma ferramenta como o AppMaster. Qualquer um pode usá-lo, pois as plataformas sem código destinam-se a nivelar o campo de jogo do desenvolvimento de aplicativos.

A maioria das plataformas sem código tem recursos confiáveis de arrastar e soltar que permitem que você crie qualquer aplicativo corporativo sem nenhum conhecimento e habilidades de codificação. Os desenvolvedores cidadãos podem usar os recursos de arrastar e soltar para criar aplicativos rapidamente e fazer as alterações necessárias, pois tudo fica visível.

Atualizações

Todos os tipos de programas e aplicativos devem ser atualizados com frequência para incorporar novas funcionalidades e eliminar bugs e erros que possam estar presentes na versão inicial de um aplicativo. Tradicionalmente, esse é um procedimento caro e demorado que às vezes exige que os usuários desliguem o programa.

No entanto, não há limites para ferramentas sem código. As empresas devem ser adaptáveis ao clima empresarial atual e às exigências do mercado. As plataformas sem código permitem criar e incorporar um novo recurso rapidamente e diferentes tipos de modificações.

Melhor produtividade

As plataformas sem código permitem que as equipes de negócios e de TI trabalhem juntas para resolver problemas práticos que afetam a organização. As equipes de negócios podem criar seus próprios aplicativos usando esse método sem precisar esperar pelos engenheiros. Como não há mais necessidade de código complicado, mais membros da equipe têm acesso a ele, aumentando a produtividade.

Agilidade nos negócios

As empresas podem se adaptar, reagir às mudanças do mercado e aproveitar as novas possibilidades graças à agilidade dos negócios. As empresas líderes de hoje usam soluções digitais de ponta, como tecnologias sem código e de baixo código, para obter agilidade.

As empresas corporativas podem atender à demanda dos clientes por mais serviços e bens digitais graças à agilidade do código não maior. A capacidade de implantar aplicativos em uma variedade de plataformas permite que os clientes se envolvam com os negócios da maneira a que estão acostumados.

Abordagem de desenvolvimento moderna

O desenvolvimento sem código não é uma moda que irá embora. Inúmeras ferramentas sem código estão sendo introduzidas no mercado regularmente. As estatísticas também mostram que esse tipo de desenvolvimento de aplicativos se tornará um padrão popular agora que grandes e pequenas empresas estão descobrindo seus benefícios e simplicidade.

De acordo com uma pesquisa do Gartner, até 2024, 65% das empresas e empresas de grande porte usarão pelo menos quatro ferramentas de desenvolvimento sem código de baixo código. Essas empresas também estarão envolvidas em projetos de desenvolvimento do cidadão.

Utilização de recursos

Qualquer pessoa que não tenha habilidades de codificação pode criar aplicativos usando ferramentas de desenvolvimento sem código. Os usuários de negócios que têm conhecimento em primeira mão do problema podem criar seus próprios aplicativos. Ele ajuda as empresas a desenvolver soluções usando seus próprios recursos internos sem a necessidade de contratar um contratado externo.

Ótima experiência do cliente

As plataformas sem código tornam mais simples acomodar a infinidade de canais por meio dos quais os clientes exigem se comunicar com as empresas hoje. Isso é conhecido como multi-experiência e é um dos principais benefícios do no-code.

As empresas agora podem fornecer experiências multicanal aos clientes que estão no mesmo nível das empresas menores e mais ágeis, que não são restringidas pela burocracia e sistemas antiquados graças à tecnologia sem código.

O desenvolvimento multiexperiência oferece refatoração automatizada, modelos pré-criados e chatbots básicos. Os clientes podem alternar entre vários modos de engajamento e interação graças a ele sem precisar aprender novos procedimentos ou repetir informações. Nenhum código torna mais simples e rápido fornecer aos clientes a melhor experiência possível em todos os compromissos.

Minimize o custo total

A abordagem de desenvolvimento sem código reduz os custos de muitas maneiras diferentes. O custo de administrar e gerenciar um negócio já é bastante alto, mas você não precisa gastar muito dinheiro no desenvolvimento de aplicativos de negócios. Em vez disso, use uma ferramenta confiável sem código como o AppMaster para minimizar o custo total do seu projeto de software de negócios.

As organizações podem controlar os custos de propriedade usando nenhum código. É uma opção mais acessível do que usar abordagens convencionais de desenvolvimento de software. Desenvolvedores com menos experiência são necessários, e os funcionários da equipe de negócios podem contribuir ativamente para o processo de desenvolvimento. Os programas podem ser desenvolvidos com a entrada do lado comercial, o que resulta em aplicativos com mais frequência que atendem às necessidades e, assim, reduzem os custos para produzir um aplicativo.

Melhor plataforma sem código – AppMaster

A melhor e mais popular opção para uma plataforma de criação de aplicativos sem código é o AppMaster. Sua interface de usuário e backend robustos, que geram o código-fonte, proporcionam ao usuário a liberdade de trabalhar. Ele oferece uma interface de arrastar e soltar que agiliza a criação de um aplicativo que funciona conforme o esperado. AppMaster pode ajudá-lo a criar qualquer tipo de aplicativo que você escolher. Além disso, a plataforma AppMaster tem a capacidade de produzir documentação técnica semelhante à forma como as pessoas fazem.

Por ser mais rápido, mais versátil e menos caro, é realmente superior a toda a equipe de desenvolvedores. O AppMaster pode. Ele pode produzir 22.000 linhas de código por segundo. Esse tipo de rapidez, eficiência e alto desempenho não são possíveis em uma equipe de desenvolvimento tradicional.

Conclusão

Em última análise, toda empresa deseja aumentar a produtividade e reduzir custos. Esse tipo de objetivo de negócios pode ser alcançado com a ajuda de ferramentas de desenvolvimento sem código, como o AppMaster, por meio do qual você pode criar aplicativos de negócios de maneira eficiente, segura e acessível.