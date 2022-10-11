Чтобы добиться успеха в эту цифровую эпоху, как крупным, так и малым предприятиям необходимо создавать мобильные и веб-приложения , чтобы охватить свою целевую аудиторию. В противном случае организации всегда рискуют перехитрить организации, использующие разные типы приложений для достижения своих бизнес-целей.

Важность программного обеспечения для бизнеса намного выше, чем простые мобильные приложения, поскольку они предназначены для достижения конкретных целей. Продолжайте читать, чтобы узнать все о бизнес-приложениях и различных аспектах разработки бизнес-приложений, чтобы обеспечить максимальную удовлетворенность клиентов.

Что такое бизнес-приложения?

Программное обеспечение или группа программ, предоставляющих бизнес-возможности, называются бизнес-приложениями. Они также используются для повышения и отслеживания производительности всей компании. Бизнес-приложения можно использовать внутри, снаружи или в сочетании с другим программным обеспечением для бизнеса.

Как правило, разные отделы организации используют разные бизнес-приложения для достижения своих бизнес-целей. Однако наличие общей корпоративной системы также характерно для крупных организаций. Программное обеспечение для бизнеса можно купить в виде готовых решений или собрать на месте. Бизнес-требования и финансовые ограничения определяют, какое программное обеспечение будет использоваться.

Типы бизнес-приложений.

Ниже приведены три основных типа бизнес-приложений:

Приложения для бизнеса (B2B)

Приложения, используемые деловыми партнерами, такими как дистрибьюторы и поставщики, являются приложениями B2B. Для доступа к ним могут использоваться выделенные линии, например веб-служба отправки пакетов.

Приложения для бизнеса для клиентов (B2C)

Приложения общего назначения — это приложения B2C. Большинство из них основаны на веб-приложениях и браузерах, таких как веб-сайты с динамическим контентом, приложения для электронной коммерции, приложения для лояльности клиентов и т. д.

Бизнес-приложения

Приложения, используемые внутри компании, называются внутренними или специальными бизнес-приложениями. Это важные приложения для бизнес-функций, включая внутренние системы ERP, системы управления персоналом и т. д.

Помимо этих основных типов программного обеспечения для бизнеса, их также можно разделить на:

Интерфейсное программное обеспечение для бизнеса, в котором бизнес-пользователи напрямую взаимодействуют с приложением через интерфейс.

Серверные бизнес-приложения , в которых большинство процессов приложения выполняются в фоновом режиме.

Приложения на основе служб, в которых приложения служат интеграционной платформой для различных систем.

Что такое корпоративные бизнес-приложения?

Корпоративные приложения — это локальные или облачные программы и облачные службы , которые удовлетворяют бизнес-требованиям крупных, часто международных организаций, включая многонациональные компании, финансовые учреждения и государственные органы.

Вот некоторые из общих атрибутов корпоративных бизнес-приложений:

Масштабируемость : это гарантирует, что малые предприятия могут расти и по-прежнему использовать корпоративное программное обеспечение для бизнеса на разных устройствах, в разных сетях и в разных командах.

: это гарантирует, что малые предприятия могут расти и по-прежнему использовать корпоративное программное обеспечение для бизнеса на разных устройствах, в разных сетях и в разных командах. Безопасность . Риск и сложность киберугроз значительно возросли за последние несколько лет. Корпоративные бизнес-приложения должны иметь самые современные средства кибербезопасности.

. Риск и сложность киберугроз значительно возросли за последние несколько лет. Корпоративные бизнес-приложения должны иметь самые современные средства кибербезопасности. Эффективность . Корпоративное бизнес-приложение должно быть эффективным и надежным с точки зрения его ключевых функций, бизнес-функций, а также постоянных обновлений и обслуживания.

Зачем бизнесу нужны приложения?

Разработка приложений необходима для любого расширяющегося бизнеса. B высокие первоначальные затраты на разработку, но наличие платформ без кода полезно для создания эффективных бизнес-приложений.

Вот некоторые из наиболее важных причин, по которым бизнесу необходимо приложение:

Бизнес-приложения повышают производительность сотрудников за счет упрощения и оптимизации бизнес-операций. Полевые сотрудники наделены полномочиями бизнес-программного обеспечения, которое позволяет им поддерживать связь с офисом и получать обновления процессов в режиме реального времени. Вовлечение клиентов увеличивается с помощью программного обеспечения для бизнеса, что увеличивает покровительство и доход. Программное обеспечение для бизнеса, поддерживаемое удобными аналитическими инструментами , которые помогают предоставлять действенные данные для поддержки роста вашей компании с помощью более эффективных бизнес-выборов. Разработка пользовательских бизнес-приложений еще никогда не была такой простой с помощью платформ разработки с минимальным или нулевым кодом . В результате вам не придется проходить длительную и дорогостоящую процедуру традиционной разработки.

Как начать бизнес по разработке приложений?

Разработка бизнес-приложений может быть очень прибыльной карьерой, поскольку в настоящее время все типы крупных и малых предприятий нуждаются в приложении для выполнения своих требований и повышения производительности. Если вы хотите начать бизнес по разработке приложений, вам необходимо разработать комплексный план, выполнив следующие действия:

Анализ требований

Вы можете сначала опросить важных лиц, принимающих решения, и сотрудников, или вы можете сначала провести опросы. В результате вы лучше поймете, какое специальное программное обеспечение действительно необходимо для ускорения вашего бизнес-процесса.

Используйте полученные данные, чтобы лучше понять потребности, которые являются уникальными для вашей компании. Затем используйте стратегию сопоставления, чтобы найти новые возможности для улучшения взаимодействия с клиентами и бизнес-операций.

Определите сферу вашего бизнеса

Определите вероятные цели, которые ваше будущее программное обеспечение для бизнеса должно быть в состоянии достичь, проведя сеанс мозгового штурма. Например, вы хотите использовать большие данные или повысить производительность и эффективность? Опишите технические потребности, необходимые для достижения этого набора стратегических целей. Рассмотрите методы, среду разработки и стек технологий, которые будут использоваться для выполнения каждого задания.

Создать бизнес-план

Создайте всеобъемлющий бизнес-план и проведите финансовый анализ, чтобы определить потенциальную прибыль, которую вы можете получить от своих инвестиций. Средняя стоимость создания компании по разработке бизнес-приложений может сильно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как:

Первичные и вторичные решения для разработки в вашем бизнесе

Инфраструктура разработки программного обеспечения

Количество членов команды

Обслуживание и поддержка

Подготовка

Хорошо разработанный бизнес-план включает в себя полную информацию о ресурсах, необходимых для начала бизнеса, продолжительности проекта, а также сведения об инструментах и технологиях, которые вы будете использовать для разработки бизнес-приложений.

Создавать и реализовывать бизнес-стратегию

Создайте план, который позволит развернуть ключевые функции вашего приложения по доступной цене. Определите, какие действия следует выполнить в первую очередь и сколько времени может занять каждый этап создания вашего индивидуального программного обеспечения для бизнеса.

В конечном счете, ваша цель должна состоять в том, чтобы достичь следующих ключевых характеристик, чтобы сделать ваш бизнес по разработке приложений успешным:

Используйте инструменты автоматизации как можно чаще

Гарантия первоклассной безопасности в любое время

Обеспечить коммуникацию между инженерным и коммерческим отделами

Дайте персоналу лучшие инструменты и установите лучшие бизнес-процессы

Установите разумные сроки и цели в области качества

Следите за всеми версиями

Масштабируемость конечного продукта всегда должна проверяться

Сотрудничайте с устоявшимся бизнесом или бизнес-группой с соответствующим опытом разработки программного обеспечения.

Создание команды разработки бизнес-приложений

Было бы лучше, если бы вы создали команду, которая отвечала бы за эффективное выполнение проекта после того, как вы подготовили подробный план и стратегию. В вашей команде должны быть люди из нескольких отделов фирмы, которые решают разные задачи. Такая группа сможет дать содержательные определения данных, которые вам следует учитывать.

Представители каждой из ваших групп пользователей должны быть в вашей команде проекта. В вашем бизнесе вам потребуются менеджеры, выездные сотрудники, конечные пользователи, руководители, операционный персонал и другие важные важные игроки.

Выберите команду проекта

Команда проекта должна задокументировать требования к бизнес-приложениям. Кроме того, они будут отвечать за сбор отзывов пользователей, разработку постоянной программы обучения для всех сотрудников, подчеркивая преимущества индивидуального приложения для всех его бизнес-пользователей и рекомендуя ключевые функции и усовершенствования.

Нанять системного администратора

Системный администратор должен настроить ваше новое программное обеспечение для бизнеса. Помимо технологии, квалифицированный администратор должен хорошо разбираться в бизнес-процессах вашей организации. Они также отвечают за улучшение ключевых функций, подключение нового приложения к существующим системам программного обеспечения для бизнеса, создание информационных панелей и отчетов, а также перенос данных из других систем. Они реализуют подходящие политики, чтобы функция оставалась подключенной в соответствии с общим видением приложения.

Менеджеры

Стратегия развертывания вашего бизнес-приложения, потребности в отчетах и информационных панелях, правила рабочего процесса и т. д. будут обрабатываться руководителями и менеджерами.

Конечные пользователи/клиенты

Чтобы обеспечить успешное внедрение нового программного обеспечения, бизнес-пользователи нового бизнес-приложения должны быть включены в процесс установки. Вы должны дать им возможность прокомментировать новую систему и предложить улучшения. Кроме того, вы должны принять меры для обеспечения того, чтобы все штатные сотрудники прошли необходимое обучение, чтобы они могли эффективно использовать новое программное обеспечение для бизнеса.

Традиционная разработка приложений против разработки без кода

Традиционная разработка приложений требует участия большой команды разработчиков, отнимает много времени и стоит дорого. Аутсорсинговая разработка приложений обычно приводит к неудовлетворительным результатам, а исправление может быть дороже, чем создание.

Каждая программа должна быть создана независимо для веб-браузеров, планшетов и смартфонов, что увеличивает затраты и снижает эффективность, что еще больше усложняет ситуацию. Метод разработки корпоративных приложений без кода может помочь решить эти проблемы. С помощью инструментов разработки приложений с малым кодом/без кода вы можете воплотить свои лучшие идеи в жизнь.

Давайте обсудим различия между традиционной разработкой приложений и разработкой без кода с точки зрения различных ключевых функций:

Расходы

Стоимость разработки традиционного или заказного программного обеспечения может варьироваться от 40 000 до 250 000 долларов США за проектирование и разработку приложения. Цена по-прежнему достаточно высока, даже если она будет варьироваться в зависимости от масштаба проекта и конкретных требований бизнеса. Крупные предприятия, которым требуется узкоспециализированное программное обеспечение, которое сложно создать с помощью решений с низким/без кода, часто находят это достойной альтернативой.

Платформы с небольшими решениями для разработки или вообще без кода стоят намного дешевле, чем их обычные эквиваленты. Во многом это связано с тем, что платформы без кода взимают плату с корпорации только за использование определенного сервиса, а не за его создание с нуля.

Навыки кодирования

Ряд инструментов и несколько функций часто включаются в традиционный подход к разработке приложений, что помогает разработчикам создавать очень сложные программы. Чтобы правильно использовать эти приложения, потребуются очень технические и сложные знания в этой отрасли.

С другой стороны, платформы low-code/no-code не предоставляют большого выбора инструментов и функций. Эти платформы имеют простые в использовании функции перетаскивания, позволяющие быстро и легко создавать различные приложения, включая все ключевые функции. При использовании стратегии без кода разработка приложений значительно упрощается для нетехнических работников, которым не хватает необходимого опыта.

Гибкость

Поскольку они часто имеют сложный механизм настройки, традиционные платформы разработки менее гибкие. Кроме того, для того, чтобы стать профессиональным разработчиком, требуется много времени, чтобы понять, как правильно работать со сложными кодами.

Напротив, из-за возможностей перетаскивания платформы без кода намного проще в использовании и управлении. Кроме того, в отличие от разработки пользовательских приложений, здесь вам не нужно писать программы для создания приложений; вместо этого вы можете сделать это, используя технику рисования.

Простота обслуживания

Сопровождение является основной проблемой обычного кодирования, поскольку для обновлений или изменений требуется специализированная внутренняя или внешняя группа разработчиков. Пересмотр программного обеспечения — трудоемкий процесс, требующий от команд планирования, создания и тестирования, прежде чем информировать бизнес-пользователей о новых изменениях.

Напротив, платформы без кода, которые являются платформами SaaS (платформа приложений как услуга), часто управляются и обслуживаются владельцем платформы. Поскольку хостинговая фирма занимается всеми обновлениями и изменениями программного обеспечения, а не бизнесом, подписавшимся на услугу, обслуживание упрощается.

Это особенно выгодно для компаний, практически не имеющих ИТ-поддержки, поскольку позволяет им использовать хорошо поддерживаемое программное обеспечение без необходимости платить сторонним поставщикам или внутреннему персоналу.

Преимущества разработки без кода

Разработка без кода определенно меняет правила игры, когда речь идет о разработке различных типов приложений, таких как корпоративные бизнес-приложения, веб-приложения и многие типы мобильных приложений.

Ниже приведены 8 основных преимуществ разработки без кода:

Быстро и просто

Разработка без кода продвигается гораздо быстрее, чем разработка обычных приложений. Простое корпоративное клиентское приложение займет всего несколько недель, а базовое приложение займет несколько часов. Напротив, традиционные подходы к разработке требуют много месяцев и даже года для полной разработки и внедрения корпоративного приложения. Вы можете создавать собственные корпоративные решения с платформами без кода. Скорость разработки при разработке без кода примерно в десять раз выше, чем при традиционной разработке.

Кроме того, инструменты без кода, такие как AppMaster, просты в использовании. Вам не нужно сталкиваться с какой-либо крутой кривой обучения при использовании такого инструмента, как AppMaster. Любой может использовать его, поскольку платформы без кода предназначены для создания равных условий для разработки приложений.

Большинство платформ без кода имеют надежные возможности перетаскивания, которые позволяют создавать любые корпоративные приложения без каких-либо знаний и навыков программирования. Разработчики Citizen могут использовать функции перетаскивания для быстрого создания приложений и внесения необходимых изменений, поскольку все видно.

Обновления

Все типы программ и приложений должны часто обновляться, чтобы включать новые функции и устранять ошибки и ошибки, которые могут присутствовать в исходной версии приложения. Традиционно это дорогостоящая и трудоемкая процедура, которая иногда требует от пользователей закрытия программы.

Однако для инструментов без кода нет ограничений. Предприятия должны уметь адаптироваться к нынешнему деловому климату и требованиям рынка. Платформы без кода позволяют быстро создавать и внедрять новые функции и различные типы модификаций.

Повышение производительности

Платформы без кода позволяют бизнесу и ИТ-командам работать вместе для решения практических проблем, влияющих на организацию. Бизнес-команды могут создавать свои собственные приложения, используя этот метод, не дожидаясь инженеров. Поскольку больше нет необходимости в сложном коде, больше членов команды получают к нему доступ, что повышает производительность.

Гибкость бизнеса

Предприятия могут адаптироваться, реагировать на изменения рынка и использовать новые возможности благодаря гибкости бизнеса. Ведущие компании сегодня используют передовые цифровые решения, такие как технологии без кода и с низким кодом, для достижения гибкости.

Корпоративные фирмы могут удовлетворить спрос клиентов на большее количество цифровых услуг и товаров благодаря непревзойденной гибкости кода. Возможность развертывания приложений на различных платформах позволяет клиентам взаимодействовать с бизнесом так, как они привыкли.

Современный подход к разработке

Разработка без кода — это не причуда, которая исчезнет. На рынке регулярно появляются многочисленные инструменты без кода. Статистика также показывает, что этот тип разработки приложений станет популярным стандартом сейчас, когда крупные и малые предприятия открывают для себя его преимущества и простоту.

Согласно опросу Gartner, к 2024 году 65% крупных компаний и предприятий будут использовать как минимум четыре инструмента разработки с низким кодом и без кода. Эти компании также будут участвовать в проектах по развитию граждан.

Использование ресурсов

Любой, у кого нет навыков кодирования, может создавать приложения, используя инструменты разработки без кода. Бизнес-пользователи, которые не понаслышке знают о проблеме, могут создавать свои собственные приложения. Это помогает предприятиям разрабатывать решения, используя собственные внутренние ресурсы, без необходимости привлечения внешнего подрядчика.

Отличный клиентский опыт

Платформы без кода упрощают использование множества каналов, по которым сегодня клиенты хотят общаться с компаниями. Это известно как мультиопыт, и это ключевое преимущество без кода.

Благодаря технологии без кода предприятия теперь могут предоставлять многоканальные услуги клиентам наравне с небольшими, более гибкими компаниями, которые не ограничены бюрократией и устаревшими системами.

Многофункциональная разработка предлагает автоматизированный рефакторинг, готовые шаблоны и базовые чат-боты. Благодаря этому клиенты могут переключаться между несколькими режимами взаимодействия и взаимодействия без необходимости изучать новые процедуры или повторять информацию. Никакой код не упрощает и ускоряет предоставление клиентам наилучшего возможного опыта при каждом взаимодействии.

Минимизируйте общую стоимость

Подход к разработке без кода снижает затраты разными способами. Стоимость ведения бизнеса и управления им уже довольно высока, но вам не нужно тратить слишком много денег на разработку бизнес-приложений. Вместо этого используйте надежный инструмент без кода, такой как AppMaster, чтобы минимизировать общую стоимость вашего проекта программного обеспечения для бизнеса.

Организации могут контролировать стоимость владения, используя no-code. Это более доступный вариант, чем использование традиционных подходов к разработке программного обеспечения. Нужны разработчики с меньшим опытом, а штатные сотрудники бизнеса могут активно участвовать в процессе разработки. Программы могут разрабатываться с участием бизнеса, в результате чего приложения чаще всего соответствуют потребностям и, таким образом, снижают затраты на создание приложения.

Лучшая платформа без кода — AppMaster

Лучший и самый популярный вариант платформы для создания приложений без кода — AppMaster. Его надежный пользовательский интерфейс и серверная часть, которые генерируют исходный код, предоставляют пользователю свободу работы. Он предлагает интерфейс перетаскивания, который позволяет быстро создать приложение, которое работает по назначению. AppMaster может помочь вам в создании любого приложения по вашему выбору. Более того, платформа AppMaster имеет возможность производить техническую документацию так же, как это делают люди.

Поскольку он быстрее, универсальнее и дешевле, он действительно превосходит весь штат разработчиков. АппМастер может. Он может производить 22 000 строк кода в секунду. Такая быстрота, эффективность и высокая производительность невозможны в традиционной команде разработчиков.

Вывод

В конечном счете, каждый бизнес хочет повысить производительность и снизить затраты. Такого рода бизнес-цели могут быть достигнуты с помощью инструментов разработки без кода, таких как AppMaster, с помощью которых вы можете создавать бизнес-приложения эффективно, безопасно и недорого.