İş planları yazmak göründüğü kadar karmaşık değildir. Yetenekli bir yazar olmanıza veya diplomanızın olmasına gerek yok. Bunun yerine, oldukça basit ve anlaşılır oldukları için onları kolayca oluşturabilirsiniz. Şimdi, bazılarınız ilk etapta neden iş planlarına ihtiyacınız olduğunu merak ediyor olmalı. Yanıt, işinizi başlatmanın ve yürütmenin her adımında size rehberlik ettiği için oldukça basittir. İstediğiniz hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacak bir yol haritasıdır. İnsanları fikirlerinize yatırım yapmaya ikna etmek için güçlü bir araç olduğu için yeni bir ortak veya finansman da getirebilir. İş planlarını nasıl oluşturabileceğinizi ve finansman sağlamak istiyorsanız bunun işiniz için neden önemli olduğunu tartışalım.

İş planları nelerdir?



İş planları, yeni bir işletmenin hedeflerine nasıl ulaşacağını açıklayan yazılı belgelerdir. Pazarlama stratejilerini, finansal projeksiyonlarını ve operasyonlarının ve yönetim ekibinin ayrıntılı bir tanımını içerir. İyi yazılmış bir iş planı, statik bir belgeden çok daha fazlasıdır; işiniz büyüdükçe ve değiştikçe düzenli olarak güncellenmelidir. İş konseptinizi potansiyel yatırımcılara sunmak istiyorsanız, daha detaylı ve kapsamlı hale getirin.

Bir startup için iş planları ne kadar sürmeli?



İş planlarının ne kadar sürmesi gerektiğine dair bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Öğelerin listesi, şirketinizin kapsamına ve iş hedeflerinize bağlı olarak değişir. Ancak bunların çoğu iki kategoriye ayrılır: yalın başlangıç işletmesi ve geleneksel işletme şablonu. Yalın bir başlangıç iş planı, yalnızca en temel şirket açıklamasını içeren tek sayfalık bir belgedir. Yeni başlayan ve çok fazla deneyimi olmayan işletmeler için mükemmeldir.

Geleneksel bir iş planı, 10 ila 50 sayfa uzunluğunda olabilen daha kapsamlı bir belgedir. Bu tür, sektörlerinde deneyim kazanmış işletmeler için mükemmeldir. Ancak, geleneksel plan bu günlerde kullanılmamaktadır. Yeni bir şirket kuruyorsanız, yalın başlangıç iş planı biçimini kullanabilirsiniz. Google, Amazon, Airbnb vb. gibi birçok ünlü işletme, geliştirme aşamasında yalın başlangıç iş planlarını kullanmıştır. Geleneksel iş belgesi, yeni şirketler için de uygun değildir. Harika bir yalın başlangıç iş planı formatı sağlayan birçok ücretsiz ve ücretli kaynak çevrimiçi olarak mevcuttur.

Bir iş planının beş temel unsuru nelerdir?

Uygun bir iş planı yazmak için, yalın ve geleneksel iş planı formatının aşağıdaki 5 temel unsurunu eklemelisiniz.

İş Tanımınız

Geleneksel ve yalın başlangıç iş planlarınızın temel unsurlarından biri, şirketinizin geçmişine, çalışan sayısına ve şirket konum(lar)ınıza ilişkin kısa bir genel bakış sağladığı için şirket açıklamasıdır. Ayrıca, işletmeniz için fon talep edecekseniz çok önemli olduğu için, sahibinin ve kurucunun bilgilerini ve şirketteki rollerinin ayrıntılarını içeren bir iş planı yazın. Ürün ve Hizmetlerle İlgili Detaylar

İş belgenizin bu bölümü, şirketinizde sunduğunuz ürün veya hizmetle ilgili ayrıntıları içermelidir. Ayrıca, iş planınızda özellikler, pazarlama planları, fiyatlandırma planları ve avantajlarla ilgili bilgileri listeleyebilirsiniz. Birçok işletme de kataloglarını listelemeyi tercih eder. Fikir edinmek için farklı planları veya şablonları keşfedebilirsiniz. Pazar araştırması

Pazar analizi, hedef pazarınızın ayrıntılı bir çalışmasıdır ve şirketinizin başarısı için önemlidir. Hedeflenen müşterilerinizin açıklamasını ve satın alma davranışlarını iş belgenizde listeleyebilirsiniz. Ek olarak, ürününüzü pazarladığınız kişileri ve fon bulmalarına yardımcı olmak için istatistiklerini dahil edebilirsiniz. Pazar analizi, herhangi bir işletmenin önemli bir özelliğidir, bu nedenle, onlarla rekabet etmeyi planlıyorsanız, pazar analizi araştırması boyunca yapın. uygulama

Eksiksiz uygulama stratejileri içeren bir iş planı yazmanız en iyisi olacaktır. Uygulama bölümü, şirketinizin büyümesi için hedeflerinize nasıl ulaşacağınızın ayrıntılı bir açıklamasıdır. Tanıtım faaliyetleri ile birlikte pazarlama ve satış stratejilerinizi bu bölümde listeleyebilirsiniz. Ayrıca, iş planı biçiminizi daha çekici hale getirmek için her bir faaliyet için zaman çizelgeleri eklemeniz gerekir. Finansal Detaylar

Finansman taleplerini dört gözle bekliyorsanız, tüm finansal detayları içeren bir iş planı yazmanız gerekir. Potansiyel yatırımcıların güvenini kazanmanıza ve onlara para harcama planlarınız hakkında bir fikir vermenize yardımcı olacaktır. Böylece maksimum fonu alacaksınız. Ayrıca, işletme vergi ayrıntılarını, kredi raporlarını, mali tabloları vb. ekleyebilirsiniz.

Bunlar, işletmelerin planlarının takip etmesi gereken beş temel unsurdur. Ancak, gerekirse daha kapsamlı hale getirmek için yazarınızdan başka bölümler eklemesini isteyebilirsiniz.

Bir iş planının 7 bölümü nelerdir?



Yalın veya geleneksel bir iş şablonu yazmak için belirli bir kural veya biçim yoktur. Ancak, iş planı yazmanın 7 önemli noktası şunlardır:

Yönetici Özeti

İşletmenizi ve amacını tanıtmak için bir yönetici özeti yazarak başlayın. Örneğin, sermaye yatırımını çekmek için yarattığınızı varsayalım. Bu durumda yönetici özetini açıklamalı ve projenizle ilgilenen yatırımcılar için yeterince inandırıcı hale getirmelisiniz. Ayrıca ne kadar yatırıma ihtiyacınız olduğunu ve işletme kredilerinizi nasıl ödeyeceğinizi de açıklamanız gerekir. Ayrıca, işletmenizin şimdiye kadar elde ettiği başarıları ekleyin. Şirket tanımı

Şirket açıklaması bölümünde, şirketinizin ayrıntılarını eklemeniz gerekir. Örneğin, iş geçmişiniz, çalışan sayısı ve şirket konumunuz/konumlarınız hakkında bilgi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, şirketinizin finansal değerini ve piyasa trendlerinin işinizi nasıl etkileyebileceğini açıklamanız gerekir. Planınızı daha inandırıcı hale getirmek için, doğru ayrıntıları sağlamak için olumlu ve olumsuz bilgileri eklemelisiniz. Ayrıca, tek mal sahibi, şirket, LLC veya kapsamlı bir şirket profili için yeni başlayan biriyseniz de eklemelisiniz. Pazar Analizi ve Fırsatlar

Yatırımcılarınızı etkilemek istiyorsanız, çoğu yeni şirketin hedef pazarlarını anlamak için araştırma yapması gerekir. Bu nedenle, bu bölüm hedef pazarınızın ayrıntılarını içermelidir. Sadece bu değil, aynı zamanda işletmenizin uzun vadede nasıl ayakta kalabileceğini göstermek için rekabet ortamını da açıklamanız gerekiyor. Yaş, konum ve cinsiyet gibi demografik ayrıntıları eklemek de çok önemlidir. Ayrıca, hedef pazarınızın satın alma davranışıyla ilgili verileri açıklayın. Son olarak, finansal yatırımcılarınızın veya müşterilerinizin dikkatini çekmek için bu bölüme zaman ayırın. Rekabet Analizi

Günümüz pazarında ayakta kalabilmek için, sizi rakiplerinizden farklı kılan unsurlar hakkında eksiksiz bir rekabet analizi yapmanız gerekir. Ardından, işinizi piyasadaki diğerlerinden daha iyi yapan benzersiz satış teklifinizi veya USP'nizi listelemelisiniz. Ayrıca, daha çekici hale getirmek için rakiplerin adlarıyla birlikte ürün ve hizmetleriyle birlikte bir iş planı yazın. Ayrıca, doğrudan ve dolaylı rakiplerinizin geçmişini, ürünlerini ve operasyonel maliyetlerini derinlemesine inceleyin. Bu şekilde, uzun vadede onlarla rekabet etmenin yollarını ekleyebilirsiniz. Yürütme planı

Yürütme planı, belgenizin önemli bir parçasıdır çünkü iş hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı belirleyecektir. Bu nedenle, sizin ve ekibinizin belgede yazılanları nasıl uygulayacağınızı listelemelisiniz. Yürütme planı, hedeflerinize kim, ne, ne zaman, nerede ve nasıl ulaşacağınızı açıklamalıdır. Bu bölüm ayrıca yönetim ekibinizin niteliklerinin ve deneyiminin ayrıntılarını da içermelidir. Pazarlama stratejileri

İşte herhangi bir işin en önemli kısmı yani pazarlama geliyor. Ürününüz veya hizmetiniz ve onu nasıl tanıtacağınızla ilgili tüm bilgileri eklemeniz gerekir. Hedef pazarınızı ve ihtiyaçlarını anlamak için de pazar araştırması yapmalısınız. Buna göre stratejiler oluşturabilir ve bunları paydaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Müşterilerinizle farklı kanallarda etkileşim kurmak için pazarlama varlıkları, marka mesajları ve zaman çizelgesi ekleyin. Pazarlama SWOT analizi de bu bölüme eklemek için gereklidir. Pazarlama stratejilerinizi etkileyen iç ve dış faktörleri anlamak için kullanabilirsiniz. Finansal projeler

Finansal projeksiyon, şirketinizin yatırımcıların çoğunun ilgi gösterdiği bir parçasıdır. İşletmenizin gelir ve giderlerini öğrenmek istiyorlar. Bu nedenle, her zaman geçmiş mali tablolarınızın ve gelecek tahminlerinizin bir iş analizini eklemelisiniz. Ayrıca, gelir modeliniz, fiyatlandırma stratejiniz ve brüt marjlarınız hakkında da bilgi eklemelisiniz. Bu şekilde, potansiyel yatırımcılarınız işinizi ve finansal gücünü anlayabilir.

Bir iş planı neleri içermelidir?



Geleneksel iş planınız, yönetici özeti, finans detayları, pazarlama stratejileri vb. gibi yukarıda belirtilen tüm unsurlara sahip olmalıdır. Ayrıca, iyi yazılmış, dilbilgisi hatalarından arındırılmış ve tüm önemli detayları açıklamalıdır. Ayrıca, çevrimiçi kaynaklardan yardım edebilir veya verimli bir şekilde halletmek için profesyonel bir yazar tutabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılarınızdan fon talebinde bulunmak istiyorsanız bunu daha detaylı ve noktalı hale getirin.

Son düşünceler



İster bir başlangıç, ister yerleşik bir şirket olun, iyi yazılmış ve kapsamlı bir iş belgesi gereklidir. Uzun vadeli hedeflere ulaşarak işinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Şirketinizin başarısının önemli bir göstergesi olduğu için zamanınızı ve enerjinizi yatırmalısınız. Özellikle yeni başlıyorsanız, geleneksel bir iş planından daha iyi bir seçenek olduğu için yalın bir başlangıç iş biçimi seçin. Ayrıca, fon talep etmek istiyorsanız, potansiyel yatırımcılarınızın dikkatini çekmek için tüm önemli unsurları eklediğinizden emin olun. Peki, ne bekliyorsun? Şirketinizi başlatmak için bir iş planı yazın!