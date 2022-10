Afin de réussir dans cette ère numérique, les grandes et les petites entreprises doivent créer des applications mobiles et Web pour atteindre leur public cible. Sinon, les organisations courent toujours le risque d'être dépassées par les organisations qui utilisent différents types d'applications pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

L'importance des logiciels d'entreprise est bien plus importante que les simples applications mobiles, car elles sont destinées à atteindre des objectifs spécifiques. Continuez à lire pour tout savoir sur les applications métier et les différents aspects du développement d'une application métier pour assurer une satisfaction client maximale.

Qu'est-ce qu'une application métier ?

Un programme logiciel ou un groupe de programmes qui fournissent des fonctionnalités métier sont appelés applications métier. Ils sont également utilisés pour augmenter et suivre la productivité dans toute l'entreprise. Les applications professionnelles peuvent être utilisées en interne, en externe ou en conjonction avec d'autres logiciels professionnels.

En règle générale, différents services d'une organisation utilisent différentes applications métier pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Cependant, avoir un système d' entreprise commun est également courant pour les grandes organisations. Les logiciels d'entreprise peuvent être achetés sous forme de solutions prêtes à l'emploi ou construits sur place. Les besoins de l'entreprise et les contraintes financières déterminent le type de logiciel qu'il utilisera.

Types d'applications professionnelles

Voici les trois principaux types d'applications professionnelles :

Applications interentreprises (B2B)

Les applications utilisées par les partenaires commerciaux, tels que les distributeurs et les fournisseurs, sont des applications B2B. Des lignes dédiées peuvent être utilisées pour y accéder, par exemple, le service Web de soumission de colis.

Applications d'entreprise à client (B2C)

Les applications d'applications à usage général sont des applications B2C. La plupart d'entre eux sont basés sur le Web et sur un navigateur, tels que les sites Web à contenu dynamique, les applications de commerce électronique , les applications de fidélisation de la clientèle, etc.

Applications spécifiques à l'entreprise

Les applications utilisées au sein de l'entreprise sont appelées applications professionnelles internes ou spécifiques. Ce sont des applications essentielles pour les fonctionnalités de l'entreprise, y compris les systèmes ERP internes, les systèmes RH, etc.

Outre ces principaux types de logiciels d'entreprise, ils peuvent également être classés en :

Logiciel d'entreprise frontal dans lequel les utilisateurs professionnels interagissent directement avec l'application via l'interface.

Applications d'entreprise back-end dans lesquelles la plupart des processus d'application sont exécutés en arrière-plan.

Applications basées sur des services dans lesquelles les applications servent de plate-forme d'intégration pour divers systèmes.

Qu'est-ce qu'une application métier d'entreprise ?

Les applications d'entreprise sont des programmes et des services cloud sur site ou basés sur le cloud qui répondent aux besoins commerciaux de grandes organisations, souvent internationales, notamment des sociétés multinationales, des institutions financières et des organismes gouvernementaux.

Certains des attributs communs des applications métier d'entreprise sont :

Évolutivité : elle garantit que les petites entreprises peuvent se développer et continuer à utiliser des logiciels d'entreprise sur différents appareils, réseaux et entre différentes équipes.

: elle garantit que les petites entreprises peuvent se développer et continuer à utiliser des logiciels d'entreprise sur différents appareils, réseaux et entre différentes équipes. Sécurité : Le risque et la complexité des cybermenaces ont considérablement augmenté ces dernières années. Les applications métier d'entreprise doivent disposer d'une cybersécurité de pointe.

: Le risque et la complexité des cybermenaces ont considérablement augmenté ces dernières années. Les applications métier d'entreprise doivent disposer d'une cybersécurité de pointe. Efficacité : Une application métier d'entreprise doit être efficace et fiable en termes de fonctionnalités clés, de fonctionnalités métier, de mises à jour et de maintenance constantes.

Pourquoi une entreprise a-t-elle besoin d'applications ?

Le développement d'applications est nécessaire pour toute entreprise en expansion. B coût initial élevé à développer, mais la disponibilité de plates -formes sans code est utile pour créer des applications professionnelles efficaces.

Certaines des raisons les plus importantes pour lesquelles une entreprise a besoin d'une application sont :

Les applications professionnelles augmentent la productivité des employés en rationalisant et en rationalisant les opérations commerciales. Les employés sur le terrain sont habilités par un logiciel d'entreprise, qui leur permet de maintenir le contact avec le bureau et d'obtenir des mises à jour des processus en temps réel. L'implication des clients est augmentée via un logiciel d'entreprise, ce qui augmente la fréquentation et les revenus. Un logiciel d'entreprise pris en charge par des outils d'analyse conviviaux qui fournissent des données exploitables pour soutenir la croissance de votre entreprise grâce à de meilleurs choix commerciaux. Le développement d'applications professionnelles personnalisées n'a jamais été aussi facile avec l'aide de plates-formes de développement low-code/no-code . En conséquence, vous n'avez pas à passer par la procédure longue et coûteuse du développement traditionnel.

Le développement d'applications professionnelles peut être une carrière très lucrative, car tous les types de grandes et petites entreprises ont aujourd'hui besoin d'une application pour répondre à leurs besoins et augmenter leur productivité. Si vous souhaitez démarrer une entreprise de développement d'applications, vous devez élaborer un plan complet en suivant ces étapes :

Analyse des besoins

Vous pouvez d'abord interroger les décideurs et les employés importants, ou vous pouvez d'abord effectuer des sondages. En conséquence, vous comprendrez mieux le logiciel personnalisé dont vous avez vraiment besoin pour accélérer votre processus métier.

Utilisez les données que vous avez acquises pour mieux comprendre les exigences propres à votre entreprise. Ensuite, utilisez une stratégie de cartographie pour trouver de nouvelles opportunités d'améliorer les interactions avec les clients et les opérations commerciales.

Définir le périmètre de votre entreprise

Identifiez les objectifs probables que votre futur logiciel d'entreprise devrait pouvoir atteindre en organisant une séance de remue-méninges. Voulez-vous utiliser le Big Data, par exemple, ou souhaitez-vous augmenter la productivité et l'efficacité ? Décrivez les besoins techniques nécessaires pour atteindre cet ensemble d'objectifs stratégiques. Tenez compte des méthodes, de l'environnement de développement et de la pile technologique qui seront utilisés pour exécuter chaque tâche.

Créer un plan d'affaires

Créez un plan d'affaires complet et effectuez une analyse financière pour déterminer le rendement potentiel que vous pouvez obtenir sur votre investissement. Le coût moyen de démarrage d'une entreprise de développement d'applications professionnelles peut varier considérablement en fonction de divers facteurs tels que :

Solutions de développement primaires et secondaires dans votre entreprise

Infrastructure de développement logiciel

Le nombre de membres de l'équipe

Entretien et assistance

Entraînement

Un plan d'affaires bien développé est un plan qui comprend des informations complètes sur les ressources nécessaires pour démarrer une entreprise, la durée du projet et les détails des outils et de la technologie que vous utiliserez pour développer des applications professionnelles.

Créer et mettre en œuvre la stratégie commerciale

Créez un plan qui déploiera les principales fonctionnalités de votre application à un prix abordable. Déterminez quelles activités doivent être terminées en premier et combien de temps chaque étape de la création de votre logiciel d'entreprise personnalisé peut prendre.

En fin de compte, votre objectif devrait être d'atteindre les fonctionnalités clés suivantes pour faire de votre entreprise de développement d'applications un succès retentissant :

Utilisez autant que possible les outils d'automatisation

Assurer une sécurité de premier ordre à tout moment

Assurer la communication entre les départements d'ingénierie et d'affaires

Donnez au personnel les meilleurs outils et établissez les meilleurs processus d'affaires

Établir des délais raisonnables et des objectifs de qualité

Gardez une trace de toutes les versions

L'évolutivité du produit final doit toujours être testée

Collaborer avec une entreprise ou une équipe commerciale établie possédant une expertise appropriée en développement de logiciels

Création d'une équipe de développement d'applications métier

Il serait préférable que vous créiez une équipe chargée de l'exécution efficace du projet une fois que vous avez élaboré un plan et une stratégie approfondis. Des personnes de plusieurs départements de l'entreprise qui s'occupent de diverses tâches devraient faire partie de votre équipe. Une telle équipe serait en mesure de fournir des définitions pertinentes des données que vous devriez prendre en compte.

Des représentants de chacun de vos groupes d'utilisateurs doivent faire partie de votre équipe de projet. Dans votre entreprise, vous aurez besoin de gestionnaires, d'employés sur le terrain, d'utilisateurs finaux, de cadres, de personnel d'exploitation et d'autres acteurs essentiels essentiels.

Sélectionnez l'équipe du projet

L'équipe de projet doit documenter les exigences de l'application métier. De plus, ils seront chargés de solliciter les commentaires des utilisateurs, de développer un programme de formation continue pour tous les employés du personnel, de souligner les avantages de l'application personnalisée à tous ses utilisateurs professionnels et de recommander des fonctionnalités et des améliorations clés.

Embaucher un administrateur système

L'administrateur système doit configurer votre nouveau logiciel métier. En plus de la technologie, un administrateur qualifié doit avoir une connaissance approfondie des processus métier de votre organisation. Ils sont également chargés d'apporter des améliorations aux fonctionnalités clés, de connecter la nouvelle application aux systèmes logiciels d'entreprise existants, de produire des tableaux de bord et des rapports et de transférer des données à partir d'autres systèmes. Ils mettent en œuvre des politiques appropriées pour garantir que la fonctionnalité reste connectée conformément à la vision globale de l'application.

Gestionnaires

La stratégie de déploiement de votre application métier, les besoins en rapports et tableaux de bord, les règles de workflow, etc., seront pris en charge par les dirigeants et les managers.

Utilisateurs finaux / clients

Pour s'assurer que le nouveau logiciel est adopté avec succès, les utilisateurs professionnels de la nouvelle application professionnelle doivent être inclus dans le processus d'installation. Vous devez leur offrir la possibilité de commenter le nouveau système et de proposer des améliorations. De plus, vous devez prendre des mesures pour vous assurer que tous les employés reçoivent la formation nécessaire afin qu'ils puissent utiliser efficacement le nouveau logiciel d'entreprise.

Développement d'applications traditionnel vs développement sans code

Le développement d'applications traditionnelles implique une grande équipe de développeurs, prend du temps et coûte cher. Le développement d'applications externalisées produit généralement des résultats insatisfaisants et peut être plus coûteux à corriger qu'à créer.

Chaque programme doit être créé indépendamment pour les navigateurs Web, les tablettes et les smartphones, ce qui augmente les coûts et réduit l'efficacité, ce qui complique encore la situation. La méthode sans code de développement d'applications d'entreprise peut aider à résoudre ces problèmes. Avec les outils de développement d'applications low-code/no-code , vous pouvez concrétiser vos meilleures idées.

Discutons des différences entre le développement d'applications traditionnelles et le développement sans code en termes de différentes fonctionnalités clés :

Coût

Le coût de développement d'un logiciel traditionnel ou personnalisé peut varier de 40 000 $ à 250 000 $ pour la conception et le développement de l'application. Le prix est encore assez élevé, même s'il variera en fonction de l'ampleur du projet et des exigences particulières de l'entreprise. Les grandes entreprises qui ont besoin de logiciels hautement spécialisés, difficiles à créer à l'aide de solutions low-code/no-code, trouvent souvent que c'est une alternative intéressante.

Les plates-formes avec peu ou pas de solutions de développement de code sont beaucoup moins chères que leurs équivalents conventionnels. Cela est en grande partie dû au fait que les plates-formes sans code ne facturent à une entreprise que l'utilisation d'un certain service, pas pour le construire à partir de zéro.

Compétences en codage

Une gamme d'outils et plusieurs fonctionnalités sont souvent incluses dans l'approche conventionnelle du développement d'applications, ce qui aide les développeurs à créer des programmes très complexes. Il faudrait une expertise très technique et complexe dans cette industrie pour utiliser correctement ces applications.

D'autre part, les plates-formes low-code/no-code ne fournissent pas une large sélection d'outils et de fonctionnalités. Ces plates-formes disposent de fonctionnalités de glisser-déposer faciles à utiliser pour créer rapidement et facilement une variété d'applications en incorporant toutes les fonctionnalités clés. Lors de l'utilisation de la stratégie sans code, le développement d'applications devient beaucoup plus simple pour les travailleurs non techniques qui n'ont pas l'expertise nécessaire.

Souplesse

Parce qu'elles comportent souvent un mécanisme de configuration complexe, les plates-formes de développement traditionnelles sont moins agiles. De plus, le bon fonctionnement de codes compliqués prend beaucoup de temps à comprendre pour devenir développeur professionnel.

En raison de ses capacités de glisser-déposer, les plates-formes sans code sont beaucoup plus simples à utiliser et à gérer, en revanche. De plus, contrairement au développement d'applications personnalisées, vous n'avez pas besoin d'écrire des programmes ici pour créer des applications ; au lieu de cela, vous pouvez l'accomplir en utilisant des techniques d'esquisse.

Facilité d'entretien

La maintenance est un problème majeur avec le codage conventionnel, car les mises à niveau ou les révisions nécessitent une équipe de développement interne ou externe spécialisée. La révision de logiciels est un processus laborieux qui nécessite que les équipes planifient, créent et testent avant d'informer les utilisateurs professionnels des nouveaux changements.

En revanche, les plates-formes sans code, qui sont des plates-formes SaaS (plate-forme d'application en tant que service), sont souvent gérées et entretenues par le propriétaire de la plate-forme. Étant donné que l'entreprise d'hébergement gère toutes les mises à niveau et modifications logicielles plutôt que l'entreprise abonnée au service, la maintenance est facilitée.

Ceci est particulièrement avantageux pour les entreprises avec peu ou pas de support informatique, car cela leur permet d'utiliser des logiciels bien entretenus sans avoir à payer un fournisseur tiers ou un personnel interne.

Avantages du développement sans code

Le développement sans code change définitivement la donne lorsqu'il s'agit de développer différents types d'applications, telles que des applications professionnelles d'entreprise, des applications Web et de nombreux types d'applications mobiles.

Voici les 8 principaux avantages du développement sans code :

Rapide et facile

Le développement sans code évolue beaucoup plus rapidement que le développement d'applications conventionnelles. Une application client d'entreprise simple ne prendra que quelques semaines, et une application de base prendra quelques heures. Au contraire, les approches de développement traditionnelles nécessitent de nombreux mois, voire un an, pour le développement complet et la mise en œuvre d'une application d'entreprise. Vous pouvez créer des solutions d'entreprise personnalisées avec des plateformes sans code. La vitesse de développement avec le développement sans code est environ dix fois plus rapide qu'avec le développement traditionnel.

De plus, les outils sans code comme AppMaster sont simples à utiliser. Vous n'avez pas à faire face à une courbe d'apprentissage abrupte lorsque vous utilisez un outil comme AppMaster. Tout le monde peut l'utiliser, car les plates-formes sans code sont destinées à uniformiser les règles du jeu du développement d'applications.

La majorité des plates-formes sans code disposent de fonctionnalités de glisser-déposer fiables qui vous permettent de créer n'importe quelle application d'entreprise sans aucune connaissance ni compétence en matière de codage. Les développeurs citoyens peuvent utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer pour créer rapidement des applications et apporter les modifications nécessaires, car tout est visible.

Mises à jour

Tous les types de programmes et d'applications doivent être mis à jour souvent pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et éliminer les bogues et les erreurs qui pourraient être présents dans la version initiale d'une application. Traditionnellement, il s'agit d'une procédure longue et coûteuse qui oblige parfois les utilisateurs à fermer le programme.

Cependant, il n'y a pas de limites aux outils sans code. Les entreprises doivent s'adapter au climat commercial actuel et aux exigences du marché. Les plates-formes sans code vous permettent de créer et d'intégrer rapidement une nouvelle fonctionnalité et différents types de modifications.

Meilleure productivité

Les plates-formes sans code permettent aux équipes commerciales et informatiques de travailler ensemble pour résoudre des problèmes pratiques qui ont un effet sur l'organisation. Les équipes commerciales peuvent créer leurs propres applications en utilisant cette méthode sans avoir à attendre les ingénieurs. Parce qu'il n'y a plus besoin de code compliqué, plus de membres de l'équipe y ont accès, ce qui augmente la productivité.

Agilité commerciale

Les entreprises peuvent s'adapter, réagir aux changements du marché et profiter de nouvelles possibilités grâce à l'agilité commerciale. Les grandes entreprises d'aujourd'hui utilisent des solutions numériques de pointe telles que les technologies sans code et à faible code pour atteindre l'agilité.

Les entreprises peuvent répondre à la demande des clients pour plus de services et de biens numériques grâce à l'agilité du code sans plus. La possibilité de déployer des applications sur une variété de plates-formes permet aux clients de s'engager avec l'entreprise de la manière à laquelle ils sont habitués.

Approche de développement moderne

Le développement sans code n'est pas une mode qui va disparaître. De nombreux outils sans code sont régulièrement introduits sur le marché. Les statistiques montrent également que ce type de développement d'applications deviendra une norme populaire maintenant que les grandes et petites entreprises découvrent ses avantages et sa simplicité.

Selon une enquête Gartner, d'ici 2024, 65 % des grandes entreprises et entreprises utiliseront au moins quatre outils de développement low-code no-code. Ces entreprises seront également impliquées dans des projets de développement citoyen.

Utilisation des ressources

Toute personne qui manque de compétences en codage peut créer des applications à l'aide d'outils de développement sans code. Les utilisateurs professionnels qui ont une connaissance directe du problème peuvent créer leurs propres applications. Il aide les entreprises à développer des solutions en utilisant leurs propres ressources internes sans avoir besoin de faire appel à un sous-traitant extérieur.

Excellente expérience client

Les plates-formes sans code simplifient la prise en charge de la myriade de canaux par lesquels les clients demandent aujourd'hui à communiquer avec les entreprises. C'est ce qu'on appelle la multi-expérience, et c'est un avantage clé du no-code.

Les entreprises peuvent désormais offrir des expériences client multicanal comparables à celles des entreprises plus petites et plus agiles qui ne sont pas contraintes par la bureaucratie et les systèmes obsolètes grâce à la technologie sans code.

Le développement multi-expérience offre une refactorisation automatisée, des modèles prédéfinis et des chatbots de base. Les clients peuvent basculer entre plusieurs modes d'engagement et d'interaction grâce à elle sans avoir à apprendre de nouvelles procédures ou à répéter des informations. Aucun code ne simplifie et accélère la fourniture aux clients de la meilleure expérience possible tout au long de chaque engagement.

Minimiser le coût total

L'approche de développement sans code réduit les coûts de différentes manières. Le coût de fonctionnement et de gestion d'une entreprise est déjà assez élevé, mais vous n'avez pas à dépenser trop d'argent pour le développement d'applications professionnelles. Utilisez plutôt un outil sans code fiable comme AppMaster pour minimiser le coût total de votre projet de logiciel d'entreprise.

Les organisations peuvent contrôler les coûts de propriété en utilisant le no-code. Il s'agit d'une option plus abordable que l'utilisation d'approches de développement de logiciels conventionnelles. Des développeurs avec moins d'expertise sont nécessaires, et les employés du côté de l'entreprise peuvent contribuer activement au processus de développement. Les programmes peuvent être développés avec la contribution du côté commercial, ce qui se traduit plus souvent par des applications qui correspondent étroitement aux besoins et réduisent ainsi les coûts de production d'une application.

Meilleure plateforme sans code – AppMaster

L'option la meilleure et la plus populaire pour une plate-forme de création d'applications sans code est AppMaster. Son interface utilisateur et son backend robustes, qui génèrent le code source, offrent à l'utilisateur la liberté de travailler. Il offre une interface glisser-déposer qui permet de créer rapidement une application qui fonctionne comme prévu. AppMaster peut vous aider à créer n'importe quelle forme d'application que vous choisissez. De plus, la plate-forme AppMaster a la capacité de produire de la documentation technique de la même manière que les gens le font.

Parce qu'il est plus rapide, plus polyvalent et moins cher, il est vraiment supérieur à toute l'équipe de développeurs. AppMaster peut. Il peut produire 22 000 lignes de code par seconde. Ce genre de rapidité, d'efficacité et de hautes performances n'est pas possible dans une équipe de développement traditionnelle.

Conclusion

En fin de compte, chaque entreprise souhaite augmenter sa productivité et réduire ses coûts. Ce type d'objectif commercial peut être atteint à l'aide d'outils de développement sans code comme AppMaster, grâce auxquels vous pouvez créer des applications professionnelles de manière efficace, sécurisée et abordable.