Aby odnieść sukces w tej cyfrowej erze, zarówno duże, jak i małe firmy muszą budować aplikacje mobilne i internetowe, aby dotrzeć do swoich docelowych odbiorców. W przeciwnym razie, organizacje są zawsze narażone na ryzyko przechytrzenia przez organizacje, które używają różnych typów aplikacji do osiągnięcia swoich celów biznesowych.

Znaczenie oprogramowania biznesowego jest znacznie większe niż prostych aplikacji mobilnych, ponieważ są one przeznaczone do realizacji konkretnych celów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o aplikacjach biznesowych i różnych aspektach tworzenia aplikacji biznesowych w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta.

Czym są aplikacje biznesowe?

Program lub grupa programów, które zapewniają możliwości biznesowe, są znane jako aplikacje biznesowe. Są one również wykorzystywane do podnoszenia i śledzenia wydajności w całej firmie. Aplikacje biznesowe mogą być używane wewnętrznie, zewnętrznie lub w połączeniu z innym oprogramowaniem biznesowym.

Ogólnie rzecz biorąc, różne działy organizacji używają różnych aplikacji biznesowych, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. Jednak posiadanie wspólnego systemu przedsiębiorstwa jest również powszechne dla dużych organizacji. Oprogramowanie biznesowe może być kupione jako gotowe rozwiązania lub skonstruowane na miejscu. Wymagania biznesowe i ograniczenia finansowe określają rodzaj oprogramowania, z którego będzie korzystać.

Rodzaje aplikacji biznesowych

Poniżej przedstawiamy trzy główne rodzaje aplikacji biznesowych:

Aplikacje Business to Business (B2B)

Aplikacje używane przez partnerów biznesowych, takich jak dystrybutorzy i dostawcy, to aplikacje B2B. Aby uzyskać do nich dostęp, można korzystać z dedykowanych łączy, na przykład z usługi internetowej składania paczek.

Aplikacje Business to Customer (B2C)

Aplikacje ogólnego przeznaczenia to aplikacje B2C. Większość z nich jest oparta na przeglądarce internetowej, np. witryny z dynamiczną zawartością, aplikacje e-commerce, aplikacje lojalnościowe itp.

Aplikacje biznesowe

Aplikacje wykorzystywane wewnątrz firmy są nazywane wewnętrznymi lub specyficznymi aplikacjami biznesowymi. Są to aplikacje niezbędne dla funkcjonalności biznesowej, w tym wewnętrznych systemów ERP, systemów HR, itp.

Inne niż te główne rodzaje oprogramowania biznesowego, mogą być również podzielone na kategorie:

Oprogramowanie biznesowe typu front-end, w którym użytkownicy biznesowi bezpośrednio wchodzą w interakcję z aplikacją poprzez interfejs.

Back-end aplikacje biznesowe, w których większość procesów aplikacji są wykonywane w tle.

Aplikacje oparte na usługach, w których aplikacje służą jako platforma integracyjna dla różnych systemów.

Czym są aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw?

Aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw to programy i usługi w chmurze, które spełniają wymagania biznesowe dużych, często międzynarodowych organizacji, w tym międzynarodowych firm, instytucji finansowych i organów rządowych.

Niektóre ze wspólnych atrybutów aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw to:

Skalowalność : Zapewnia, że małe firmy mogą się rozwijać i nadal korzystać z oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw na różnych urządzeniach, w różnych sieciach i wśród różnych zespołów.

: Zapewnia, że małe firmy mogą się rozwijać i nadal korzystać z oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw na różnych urządzeniach, w różnych sieciach i wśród różnych zespołów. Bezpieczeństwo : Ryzyko i złożoność zagrożeń cybernetycznych znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw muszą posiadać najnowocześniejsze zabezpieczenia cybernetyczne.

: Ryzyko i złożoność zagrożeń cybernetycznych znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw muszą posiadać najnowocześniejsze zabezpieczenia cybernetyczne. Wydajność: Aplikacja biznesowa dla przedsiębiorstw musi być wydajna i niezawodna pod względem swoich kluczowych cech, funkcjonalności biznesowej oraz ciągłych aktualizacji i konserwacji.

Dlaczego firma potrzebuje aplikacji?

Rozwój aplikacji jest niezbędny dla każdej rozwijającej się firmy. B wysoki koszt początkowy rozwoju, ale dostępność platform bez kodu są przydatne w budowaniu wydajnych aplikacji biznesowych.

Niektóre z najważniejszych powodów, dla których firma potrzebuje aplikacji to:

Aplikacje biznesowe zwiększają produktywność pracowników poprzez usprawnienie i udrożnienie operacji biznesowych. Pracownicy terenowi są wzmocnieni przez oprogramowanie biznesowe, które umożliwia im utrzymywanie kontaktu z biurem i otrzymywanie aktualizacji procesów w czasie rzeczywistym. Zaangażowanie klientów jest zwiększone dzięki oprogramowaniu biznesowemu, co zwiększa patronat i przychody. Oprogramowanie biznesowe, które jest wspierane przez przyjazne dla użytkownika narzędzia analityczne, które pomagają zapewnia actionable danych w celu wspierania rozwoju firmy poprzez lepsze wybory biznesowe. Opracowanie niestandardowych aplikacji biznesowych nigdy nie było łatwiejsze z pomocą platform rozwojowych low-code / no-code. W rezultacie nie musisz przechodzić przez długotrwałą i kosztowną procedurę tradycyjnego rozwoju.

Jak rozpocząć działalność związaną z tworzeniem aplikacji?

Rozwój aplikacji biznesowych może być bardzo lukratywną karierą, ponieważ wszystkie rodzaje dużych i małych firm potrzebują obecnie aplikacji, aby spełnić swoje wymagania i zwiększyć wydajność. Jeśli chcesz rozpocząć działalność w zakresie rozwoju aplikacji, musisz opracować kompleksowy plan, wykonując poniższe kroki:

Analiza wymagań

Możesz najpierw przeprowadzić wywiady z ważnymi decydentami i pracownikami lub przeprowadzić ankiety. W rezultacie lepiej zrozumiesz, jakiego oprogramowania naprawdę potrzebujesz, aby przyspieszyć swój proces biznesowy.

Wykorzystaj zdobyte dane, aby lepiej zrozumieć wymagania, które są unikalne dla Twojej firmy. Następnie użyj strategii mapowania, aby znaleźć świeże szanse na zwiększenie interakcji z klientami i operacji biznesowych.

Zdefiniuj zakres swojej działalności

Zidentyfikuj prawdopodobne cele, które Twoje przyszłe oprogramowanie biznesowe powinno być w stanie osiągnąć poprzez sesję burzy mózgów. Czy chcesz korzystać z big data, na przykład, lub chcesz zwiększyć produktywność i wydajność? Zarysuj potrzeby techniczne wymagane do osiągnięcia tego zestawu celów strategicznych. Rozważ metody, środowisko programistyczne i stos technologii, które będą wykorzystywane do realizacji każdego zadania.

Tworzenie planu biznesowego

Stwórz kompleksowy biznesplan i przeprowadź analizę finansową, aby określić potencjalny zwrot z inwestycji. Średni koszt rozpoczęcia działalności firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji biznesowych może się znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak:

Pierwotne i wtórne rozwiązania rozwojowe w Twojej firmie

Infrastruktura rozwoju oprogramowania

Liczba członków zespołu

Utrzymanie i wsparcie

Szkolenia

Dobrze opracowany biznesplan to taki, który zawiera kompletne informacje na temat zasobów potrzebnych do rozpoczęcia działalności, czasu trwania projektu oraz szczegółów dotyczących narzędzi i technologii, których będziesz używał do tworzenia aplikacji biznesowych.

Tworzenie i wdrażanie strategii biznesowej

Stwórz plan, który pozwoli Ci rozwinąć kluczowe funkcje Twojej aplikacji w przystępnej cenie. Określ, które działania powinny być wykonane w pierwszej kolejności i jak długo może trwać każdy etap tworzenia niestandardowego oprogramowania biznesowego.

Ostatecznie, twoim celem powinno być osiągnięcie następujących kluczowych cech, aby twój biznes rozwoju aplikacji był ryczącym sukcesem:

Wykorzystaj narzędzia automatyzacji tak bardzo, jak tylko możesz

Zapewnij sobie pierwszorzędne bezpieczeństwo przez cały czas

Zapewnij komunikację między działami inżynieryjnymi i biznesowymi

Daj pracownikom najlepsze narzędzia i ustal najlepsze procesy biznesowe

Ustalaj rozsądne terminy i cele jakościowe

Śledź wszystkie wersje

Skalowalność produktu końcowego powinna być zawsze testowana

Współpracuj z ustalonym zespołem biznesowym lub biznesowym posiadającym odpowiednie doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania

Tworzenie zespołu ds. rozwoju aplikacji biznesowych

Najlepiej byłoby, gdybyś stworzył zespół, który będzie odpowiedzialny za skuteczną realizację projektu po opracowaniu dokładnego planu i strategii. W zespole powinny znaleźć się osoby z kilku działów firmy, które zajmują się różnymi zadaniami. Taki zespół byłby w stanie dostarczyć wnikliwych definicji danych, które powinieneś wziąć pod uwagę.

Przedstawiciele każdej z grup użytkowników powinni znaleźć się w twoim zespole projektowym. W Twojej firmie będą potrzebni menedżerowie, pracownicy terenowi, użytkownicy końcowi, kadra kierownicza, personel operacyjny i inni kluczowi gracze.

Wybierz zespół projektowy

Zespół projektowy musi udokumentować wymagania dotyczące aplikacji biznesowej. Ponadto, będą one odpowiedzialne za uzyskanie informacji zwrotnej od użytkowników, opracowanie ciągłego programu szkoleniowego dla wszystkich pracowników, podkreślając zalety dostosowanej aplikacji do wszystkich swoich użytkowników biznesowych, a zalecając kluczowe funkcje i ulepszenia.

Zatrudnij administratora systemu

Administrator systemu musi skonfigurować Twoje nowe oprogramowanie biznesowe. Oprócz technologii, wykwalifikowany administrator powinien mieć gruntowną wiedzę na temat procesów biznesowych w Twojej organizacji. Są one również odpowiedzialne za wprowadzanie ulepszeń w kluczowych funkcjach, łączenie nowej aplikacji z istniejącymi systemami oprogramowania biznesowego, tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów oraz przenoszenie danych z innych systemów. Wdrażają odpowiednie polityki, aby zapewnić, że funkcja pozostaje podłączony na ogólnej wizji aplikacji.

Menedżerowie

Strategią wdrażania aplikacji biznesowej, zapotrzebowaniem na raporty i dashboardy, regułami przepływu pracy itp. zajmą się kierownicy i menedżerowie.

Użytkownicy końcowi / klienci

Aby zapewnić pomyślne przyjęcie nowego oprogramowania, w proces instalacji należy włączyć użytkowników biznesowych nowej aplikacji biznesowej. Musisz zaoferować im szansę skomentowania nowego systemu i przekazania sugestii dotyczących ulepszeń. Dodatkowo, należy podjąć kroki w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy otrzymają niezbędne szkolenie, aby mogli skutecznie korzystać z nowego oprogramowania biznesowego.

Tradycyjne tworzenie aplikacji vs. tworzenie bez kodu

Tradycyjne tworzenie aplikacji wymaga dużego zespołu programistów, jest czasochłonne i drogie. Rozwój aplikacji zlecany na zewnątrz zwykle daje niezadowalające rezultaty i może być droższy w poprawianiu niż w tworzeniu.

Każdy program musi być niezależnie tworzony dla przeglądarek internetowych, tabletów i smartfonów, co zwiększa koszty i obniża wydajność, dodatkowo komplikując sytuację. Metoda no-code tworzenia aplikacji korporacyjnych może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Dziękinarzędziom do tworzenia aplikacji typu low-code/no-code, możesz zamienić swoje najlepsze pomysły w rzeczywistość.

Omówmy różnice między tradycyjnym rozwojem aplikacji a rozwojem no-code pod względem różnych kluczowych cech:

Koszt

Koszt opracowania tradycyjnego lub niestandardowego oprogramowania może wahać się od 40 000 do 250 000 USD za projekt i rozwój aplikacji. Cena jest nadal dość wysoka, nawet jeśli będzie się różnić w zależności od skali projektu i szczególnych wymagań biznesu. Duże przedsiębiorstwa, które potrzebują wysoce wyspecjalizowanego oprogramowania, trudnego do stworzenia przy użyciu rozwiązań typu low-code/no-code, często uznają to za opłacalną alternatywę.

Platformy z rozwiązaniami do tworzenia mało- lub bezkodowego są znacznie tańsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki. Wynika to w dużej mierze z faktu, że platformy no-code obciążają korporację jedynie za korzystanie z danej usługi, a nie za jej skonstruowanie od podstaw.

Umiejętność kodowania

Zakres narzędzi i kilka funkcji są często zawarte w konwencjonalnym podejściu do rozwoju aplikacji, co pomaga programistom w budowaniu bardzo złożonych programów. Trzeba by mieć bardzo techniczną i złożoną wiedzę w tej branży, aby prawidłowo korzystać z tych aplikacji.

Z drugiej strony, platformy low-code/no-code nie zapewniają dużego wyboru narzędzi i funkcji. Platformy te mają łatwe w użyciu funkcje " przeciągnij i upuść ", aby szybko i łatwo tworzyć różne aplikacje poprzez włączenie wszystkich kluczowych funkcji. Stosując strategię no-code, tworzenie aplikacji staje się znacznie prostsze dla pracowników nietechnicznych, którym brakuje niezbędnej wiedzy.

Elastyczność

Ponieważ często posiadają skomplikowany mechanizm konfiguracji, tradycyjne platformy programistyczne są mniej zwinne. Co więcej, prawidłowe działanie skomplikowanych kodów wymaga wiele czasu na zrozumienie, aby stać się profesjonalnym programistą.

Dzięki możliwościom przeciągania i upuszczania, platformy no-code są znacznie prostsze w użyciu i zarządzaniu, w przeciwieństwie do nich. Ponadto, w przeciwieństwie do rozwoju aplikacji na zamówienie, nie trzeba pisać programów tutaj, aby zbudować aplikacje; zamiast tego, można to osiągnąć za pomocą technik szkicowania.

Łatwość utrzymania

Konserwacja jest głównym punktem bólu z konwencjonalnym kodowaniem, ponieważ aktualizacje lub rewizje wymagają wyspecjalizowanego wewnętrznego lub zewnętrznego zespołu programistów. Aktualizacja oprogramowania jest pracochłonnym procesem wymagającym od zespołów planowania, tworzenia i testowania przed poinformowaniem użytkowników biznesowych o nowych zmianach.

W przeciwieństwie do tego, no-code platformy, które są SaaS (platforma aplikacji jako usługi) platformy, są często zarządzane i utrzymywane przez właściciela platformy. Ponieważ firma hostingowa zajmuje się wszystkimi aktualizacjami i zmianami oprogramowania, a nie firma wykupująca usługę, utrzymanie jest łatwiejsze.

Jest to szczególnie korzystne dla firm z niewielkim lub żadnym wsparciem IT, ponieważ umożliwia im korzystanie z dobrze utrzymanego oprogramowania bez konieczności opłacania dostawcy zewnętrznego lub personelu wewnętrznego.

Zalety rozwoju bez kodu

No-code development zdecydowanie zmienia reguły gry, jeśli chodzi o tworzenie różnych typów aplikacji, takich jak aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw, aplikacje internetowe i wiele typów aplikacji mobilnych.

Poniżej przedstawiamy 8 największych zalet rozwoju bez kodu:

Szybkość i łatwość

Tworzenie bez kodu przebiega znacznie szybciej niż tworzenie aplikacji w sposób konwencjonalny. Prosta aplikacja dla klientów korporacyjnych zajmie tylko kilka tygodni, a podstawowa aplikacja zajmie kilka godzin. Wręcz przeciwnie, tradycyjne podejście do rozwoju wymaga wielu miesięcy, a nawet roku na pełne opracowanie i wdrożenie aplikacji korporacyjnej. Możesz tworzyć niestandardowe rozwiązania korporacyjne z platformami bez kodu. Szybkość rozwoju z no-code development jest około dziesięć razy szybsza niż w przypadku tradycyjnego rozwoju.

Ponadto, narzędzia no-code, takie jak AppMaster, są proste w użyciu. Nie musisz stawić czoła żadnej stromej krzywej uczenia się podczas korzystania z narzędzia takiego jak AppMaster. Każdy może go używać, ponieważ platformy no-code mają na celu wyrównanie szans w rozwoju aplikacji.

Większość platform bez kodu ma niezawodne możliwości przeciągania i upuszczania, które pozwalają tworzyć dowolne aplikacje korporacyjne bez żadnej wiedzy i umiejętności kodowania. Obywatele deweloperzy mogą korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania, aby szybko budować aplikacje i wprowadzać zmiany w razie potrzeby, ponieważ wszystko jest widoczne.

Aktualizacje

Wszystkie rodzaje programów i aplikacji muszą być często aktualizowane, aby włączyć nowe funkcjonalności i wyeliminować błędy i usterki, które mogą być obecne w początkowej wersji aplikacji. Tradycyjnie jest to kosztowna i czasochłonna procedura, która czasami wymaga od użytkowników wyłączenia programu.

Jednak narzędzia no-code nie mają żadnych ograniczeń. Przedsiębiorstwa muszą być zdolne do adaptacji do obecnego klimatu biznesowego i wymagań rynku. Platformy no-code pozwalają na szybkie tworzenie i włączanie nowej funkcji oraz różnego rodzaju modyfikacji.

Lepsza produktywność

Platformy no-code umożliwiają zespołom biznesowym, oraz informatycznym współpracę w celu rozwiązywania praktycznych problemów, które mają wpływ na organizację. Zespoły biznesowe mogą tworzyć własne aplikacje za pomocą tej metody, bez konieczności oczekiwania na inżynierów. Ponieważ nie ma już potrzeby tworzenia skomplikowanego kodu, więcej członków zespołu ma do niego dostęp, co zwiększa produktywność.

Zwinność biznesowa

Przedsiębiorstwa mogą się dostosować, reagować na zmiany rynkowe i wykorzystywać nowe możliwości dzięki zwinności biznesowej. Wiodące firmy używają dziś najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych, takich jak technologie no-code i low-code, aby osiągnąć zwinność.

Firmy korporacyjne mogą sprostać zapotrzebowaniu klientów na więcej cyfrowych usług i towarów dzięki zwinności no-code. Możliwość wdrażania aplikacji na różnych platformach pozwala klientom angażować się w biznes w sposób, do którego są przyzwyczajeni.

Nowoczesne podejście do rozwoju

No-code development nie jest modą, która przeminie. Na rynku regularnie pojawiają się liczne narzędzia no-code. Statystyki pokazują również, że ten typ tworzenia aplikacji stanie się popularnym standardem teraz, gdy duże i małe firmy odkrywają jego zalety i prostotę.

Według badania Gartnera, do 2024 roku 65% dużych firm i przedsiębiorstw będzie korzystać z co najmniej czterech narzędzi do tworzenia aplikacji typu low-code. Firmy te będą również zaangażowane w projekty rozwoju obywatelskiego.

Wykorzystanie zasobów

Każdy, komu brakuje umiejętności kodowania, może tworzyć aplikacje przy użyciu narzędzi deweloperskich typu no-code. Użytkownicy biznesowi, którzy mają wiedzę z pierwszej ręki na temat problemu, mogą tworzyć własne aplikacje. Pomaga to firmom rozwijać rozwiązania przy użyciu własnych wewnętrznych zasobów bez konieczności sprowadzania zewnętrznego wykonawcy.

Doskonałe doświadczenie klienta

Platformy no-code ułatwiają dostosowanie się do niezliczonej ilości kanałów, za pomocą których klienci chcą się dziś komunikować z firmami. Jest to znane jako multi-experience i jest to kluczowa korzyść z no-code.

Przedsiębiorstwa mogą teraz zapewnić wielokanałowe doświadczenia klientów, które są na równi z tymi, które oferują mniejsze, bardziej zwinne firmy, które nie są ograniczone przez biurokrację i przestarzałe systemy dzięki technologii no-code.

Rozwój multi-experience oferuje zautomatyzowany refaktoring, gotowe szablony i podstawowe chatboty. Klienci mogą dzięki temu przełączać się między kilkoma trybami zaangażowania i interakcji bez konieczności uczenia się nowych procedur czy powtarzania informacji. Brak kodu sprawia, że dostarczanie klientom najlepszych możliwych doświadczeń podczas każdego zaangażowania jest prostsze i szybsze.

Minimalizacja kosztów całkowitych

Podejście no-code development zmniejsza koszty na wiele różnych sposobów. Koszt prowadzenia i zarządzania firmą jest już dość wysoki, ale nie musisz wydawać zbyt wiele pieniędzy na rozwój aplikacji biznesowych. Zamiast tego użyj niezawodnego narzędzia no-code, takiego jak AppMaster, aby zminimalizować całkowity koszt projektu oprogramowania biznesowego.

Organizacje mogą kontrolować koszty własności przy użyciu no-code. Jest to bardziej przystępna opcja niż korzystanie z konwencjonalnych podejść do tworzenia oprogramowania. Potrzebni są programiści z mniejszym doświadczeniem, a pracownicy po stronie biznesowej mogą aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju. Programy mogą być opracowywane z wkładem strony biznesowej, co skutkuje częstszym tworzeniem aplikacji ściśle odpowiadających potrzebom, a tym samym obniżeniem kosztów produkcji aplikacji.

Najlepsza platforma no-code - AppMaster

Najlepszą i najpopularniejszą opcją platformy do tworzenia aplikacji no-code jest AppMaster. Jej solidny interfejs użytkownika i backend, który generuje kod źródłowy, zapewniają użytkownikowi swobodę pracy. Oferuje interfejs typu "przeciągnij i upuść", dzięki któremu można szybko stworzyć aplikację, która działa zgodnie z przeznaczeniem. AppMaster może pomóc Ci w tworzeniu dowolnej formy aplikacji, którą wybierzesz. Ponadto platforma AppMaster ma możliwość tworzenia dokumentacji technicznej podobnie jak robią to ludzie.

Ponieważ jest szybszy, bardziej wszechstronny i tańszy, jest naprawdę lepszy od całego sztabu programistów. AppMaster może. Może produkować 22 000 linii kodu na sekundę. Taki rodzaj szybkości, wydajności i wysokiej wydajności nie jest możliwy w tradycyjnym zespole programistów.

Wniosek

Ostatecznie każda firma chce zwiększyć produktywność i zmniejszyć koszty. Ten rodzaj celu biznesowego może być osiągnięty z pomocą narzędzi do rozwoju bez kodu, takich jak AppMaster, dzięki którym można budować aplikacje biznesowe skutecznie, bezpiecznie i w przystępnej cenie.