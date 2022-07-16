Programlama ve geliştirme becerileri şu anda iş piyasasında en çok ihtiyaç duyulanlar arasındadır. Bu nedenle, arka uç ve ön uç geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgilenmeniz şaşırtıcı değil.

Ön uç ve arka uç: farklar nelerdir?

Basit bir ifadeyle, ön uç, kullanıcıların bir web sitesi, uygulama veya programla etkileşim kurarken gördükleridir. Arka uç, bunun yerine programcıların bu etkileşimlerin gerçekleşmesini, çalışmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için süreçler oluşturduğu seviyedir.

Bununla birlikte, ön uç geliştirmenin yüzey düzeyinde tasarım yapmakla ilgili olduğunu daha iyi anlayabiliriz: web sitenizin veya uygulamanızın görünümüne, stiline, web sayfalarındaki öğelerin optimizasyonuna vb. özen gösterirsiniz.

Arka uç geliştirme, web sitesinin, uygulamanın veya programın çalışmasına izin veren gizli çerçeve süreçleriyle ilgilenir. Ayrıca, arka uç geliştirici, üzerinde çalıştıkları web sitesinin veya uygulamanın sunucularında ve veritabanlarında ne olduğuyla da ilgilenir.

Programlama dilleri



Artık ön uç ve arka uç arasındaki farkı bildiğimize göre, her iki dünyada da ilk adımları nasıl atabileceğinizi anlamaya geçebiliriz. Tabii ki, öncelikle hem ön uç hem de arka uç çerçeveler için en sık hangi programlama dillerinin kullanıldığını bilmeniz gerekir.

Back-end veya front-end mühendisi olmak istiyorsanız birazdan tartışacağımız programlama dillerinden öğrenmeye başlayabilirsiniz. Tam kapsamlı bir geliştirici olmak istiyorsanız, başlamanız gereken yer burasıdır. Tam yığının ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, geliştiricilerin hem arka uç hem de ön uç geliştirme alanlarına atıfta bulunmak için kullandıkları terimdir. Örneğin tam kapsamlı bir geliştirici, bir web sitesinin veya uygulamanın her iki yönüyle de ilgilenebilen kişidir.

Ön uç programlama dilleri



HTML



HTML öğrenebileceğiniz en temel programlama dilidir. Köprü Metni İşaretleme Dili anlamına gelir ve sahip olduğumuz en eski programlama dillerinden biridir. Temeldir, ancak HTML, etiketleri ve nitelikleri kullanarak bölümler, paragraflar ve bağlantılar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca öğrenmesi en kolay programlama dillerinden biridir (çocuklar okulda öğrenir!).

Elbette, HTML her ön uç mühendisi için temel olsa da, ön uç geliştirmeniz için yalnızca HTML kullanmak uygun olmayacaktır. HTML çok basit ve kullanıcılar daha karmaşık çerçevelere ve arayüzlere alışkın. Neredeyse saf bir HTML web sitesi veya uygulaması örneği? Vikipedi! Bu web sitesi devasa bir hiper metin ve neredeyse HTML. Ancak, bir Wikipedia hiper metninden daha renkli, çekici ve etkileşimli bir arayüze ihtiyacınız olacak. Bu nedenle HTML sadece bir başlangıçtır: Devam etmeniz ve daha karmaşık ve gelişmiş ön uç geliştirme programlama dillerini öğrenmeniz gerekir. Tabii ki, tam yığın geliştirme için HTML de gereklidir.

HTML Öğrenmek: Nereden Başlayabilirsiniz?



HTML öğrenmek özellikle zor değil. Kendinize bir şey öğretebilirseniz, bu kesinlikle HTML'dir. Çevrimiçi olarak tonlarca ücretsiz kaynak bulabilirsiniz - ve bunlar ücretsiz olacak! Bir yerde herhangi bir şeye sahip olmak ve yaklaşık 20 $ harcamak istiyorsanız, bir HTML kılavuzu satın alabilirsiniz. Bir rehbere ihtiyacınız varsa, birçok çevrimiçi kurstan birine abone olabilirsiniz: beceri seviyenize ve bütçenize uygun olanı bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz.

CSS



CSS, Basamaklı Stil Sayfaları anlamına gelir ve HTML'nin yanı sıra, ön uç geliştirme söz konusu olduğunda en çok bilinen ve kullanılan programlama dilidir (tam yığın geliştirme için de gereklidir). CSS ile harika görünen web sayfaları oluşturabilirsiniz.

HTML'den daha karmaşıktır ve CSS öğrenmeye başlamak istiyorsanız, en azından biraz HTML bilmeniz ve dosyalarla çalışma hakkında bazı temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Ama CSS ile ne yapabilirsiniz? Basit bir ifadeyle, CSS ile HTML öğelerinin tarayıcıda, yani web sayfanızda tam olarak nasıl görüneceğini kontrol edebilirsiniz. CSS, belgelerin ve ayrıntıların kullanıcılara nasıl sunulacağını belirlediği için bir ön uç geliştirme programlama dilidir.

CSS'yi çok temel stiller için kullanabilirsiniz, örneğin, yazı tiplerinizin ve paragraflarınızın rengini ve boyutunu değiştirmek, ama aynı zamanda daha karmaşık amaçlar için: onu ana içerik alanı ve ilgili bilgiler için bir kenar çubuğu ile bir düzen oluşturmak için kullanabilirsiniz, örneğin, animasyonlar ve efektler ekleyin, vb.

CSS öğrenmek: nereden başlamalı



CSS ile ilgili kaynaklar da eksik değil: tıpkı HTML gibi, CSS öğrenmeye adanmış tonlarca web sitesi var, ancak her zaman bir el kitabını veya daha yüksek bir bütçeniz varsa ön uç mühendisleri için özel bir kursu tercih edebilirsiniz.

JavaScript



HTML ve CSS'ye aşina olduktan sonra JavaScript öğrenmeye geçebilirsiniz. JavaScript öğrenmeye başladığınızda hem HTML hem de CSS hakkında temel bilgiler gereklidir.

HTML basit ve CSS web sitenizin veya uygulamanızın görünümünü iyileştirmeye yardımcı olurken, Javascript ile web sayfalarınıza karmaşık özellikler uygulayabilirsiniz. Javascript ile, bir web sayfasında görüntülenen statik bilgilerle sınırlı değilsiniz. Yine de, sürekli dinamik olarak güncellenen ve kullanıcının elbette etkileşimde bulunabileceği etkileşimli platformlar oluşturabilirsiniz.

JavaScript öğrenmek: nereden başlamalı



Bahsettiğimiz gibi, en azından HTML ve CSS'ye aşina değilseniz Javascript'e yaklaşmamalısınız. Kendinize JavaScript öğretmek, önceki iki ön uç geliştirme programlama dilinden daha zor olacaktır. Yine de iyi haber şu ki, her ön uç geliştirme programlama dilinin (HTML, CSS ve JavaScript) öğretimini içeren çevrimiçi kursları (bireysel olarak ön uç geliştirme kurslarından daha ucuz olan) kolayca bulabilirsiniz. Bunlardan birini seçerseniz, çok para biriktirebilir ve öğrenme sürecinizi optimize edebilirsiniz!

Arka uç programlama dilleri



JavaScript



Arka uç geliştiricileri ayrıca Node.js adı verilen bir JavaScript türü kullanır. Yeni başlayanların yaygın olarak kullandığı açık kaynaklı bir çerçevedir ancak Netflix gibi büyük şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Tahmin edebileceğiniz gibi, oldukça ölçeklenebilir ve basitliğine rağmen aynı anda birçok kullanıcının isteğini işleyebilecek uygulamalar oluşturmaya izin veriyor.

Gördüğünüz gibi Javascript, her geliştirici, ön uç, arka uç ve tam yığın geliştirici için çok önemli bir programlama dilidir. JavaScript'i nereden öğrenebileceğinizden bir önceki paragrafta bahsetmiştik; Gördüğünüz gibi, izlemeniz gereken öğrenme yolu Front-end geliştirmeden başlar çünkü HTML veya CSS'ye aşina değilseniz Node.js'ye yaklaşamazsınız. JavaScript hem ön uç geliştirme hem de arka uç geliştirme için kullanıldığından, amacınız tam yığın geliştirme ise bunu öğrenmeniz önemlidir.

piton



Python herhangi bir bilgisayar geliştiricisi için çok önemlidir çünkü pek çok şey için kullanılabilir. Dedikleri gibi, Python herhangi bir bilgisayar sorunu için bir çerçeve çözümü sunabilir ve kodu yazmak o kadar zor veya zaman alıcı değildir. Kodu yazdıktan sonra, programı değiştirmeden hemen hemen her bilgisayarda çalışabilir. Metin, sayılar, resimler, veriler ve daha fazlasını işlemek için kullanılabilir. Google, YouTube, NASA web sitesi ve daha fazlası gibi çok popüler web sitelerinde kullanılır. Python o kadar çok yönlüdür ki, herhangi bir ön mühendis veya tam yığın geliştirme uzmanı bunu bilir.

Python Öğrenmek: Nereden Başlayabilirsiniz?



Python hakkında pek çok belge mevcuttur çünkü muhtemelen günümüzde birçok alanda en popüler ve en çok kullanılan programlama dilidir. Python öğrenmeye başladığınızda, anlayacak ve öğrenecek çok şey olduğu için bunalmış hissedebilirsiniz. Bu çerçevenin tüm potansiyelini anlamak için tek bir kılavuz asla yeterli değildir. Peki, nereden başlamalı?

Tavsiyemiz hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız: Python'u ne için öğrenmek istiyorsunuz? Bir web sitesi veya uygulama oluşturmak ister misiniz? İş akışınızın bazı görevlerini otomatikleştirmek ister misiniz? Müşterileriniz için bir mobil uygulama oluşturmak ister misiniz? Hedefinizi bilmek, en azından başlangıçta alanı daraltmanıza yardımcı olur, böylece öğrenme süreciniz daha hedefli olur ve öğrenecek çok fazla şey olduğunu düşünmezsiniz.

Ön uç ve arka uç: hangisinden başlamalı?



Diyelim ki tam bir acemisiniz ve gelişim hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Ön uç veya arka uç ile özellikle ilgilenmiyorsunuz. Sadece programlamayı öğrenmeye başlamak istiyorsunuz: nereden başlamalısınız? Ön uç mu yoksa arka uç mu?

Ön uç ve arka uç geliştiricileri, hem ön uç hem de arka uç geliştirme hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, ön uç sektöründen başlamanızı önerir. Bunun nedeni, web sitelerinin ve uygulamaların ön uçlarının nasıl oluşturulduğunu ve çalıştığını anlayarak, perde arkasında nasıl çalıştıklarını daha hızlı anlayabilmenizdir. Arka uç geliştirme öğrenimine geçtiğinizde işiniz kolaylaşır.

Ön uç ve arka geliştirme: SSS



Ön uç geliştirme, arka uç geliştirmeden daha mı kolay?



Ön uç, görebildiğimiz bir şeydir. Bunun hakkında konuştuğunuzu ilk duyduğunuzda bile, ne hakkında olduğunu, geliştiricilerin nelerle uğraştığını ve bir ön uç mühendis olmak istiyorsanız hangi becerilerin ve programlama dillerinin gerekli olduğunu çabucak anlayabilirsiniz. Bu, ön uç geliştirmenin arka uçtan daha kolay olduğu fikrini yaratır: bu doğru mu?

Ön uç geliştirmenin arka uç geliştirmeden daha kolay olması sadece bir yanılsamadır: bu hiç de doğru değildir! Web sitesi veya uygulama geliştirmenin her iki yönü de kendi yollarıyla karmaşıktır. Yine de, ön uç geliştirme, daha sık değiştiği ve sürekli güncelleme ve bakım gerektirdiği için daha karmaşık ve zorlu olarak kabul edilebilir. Bunda yanlış bir şey varsa, kullanıcılar bunu hemen fark edecekler! Bu sebeplerden dolayı front-end geliştirme ile back-end arasında daha kolay olanı söylemek istersek cevap aslında back-end oluyor.

Bunu bilmek düşündüğünüzden daha önemlidir: birçok insan ön uç geliştirmenin kolay olduğunu düşündüğünden, öğrenme sürecinin karmaşıklığını hafife alma eğiliminde olabilir. Ayrıca, arka uç geliştirmenin daha zor olduğunu düşünmek, önce arka uç geliştirmeyi öğrenirseniz daha fazla ödeme alabileceğiniz yanılsamasını yaratır.

Herhangi bir alternatif geliştirme yolu var mı?



Pek çok kişinin bilmemesine rağmen, arka uç geliştirme uzmanı, tam yığın veya ön uç mühendis olmanın tek yolu programlama dillerini öğrenmek değildir ve bir web sitesi, mobil uygulama oluşturmanın tek yolu bu değildir. , veya web uygulaması. Evet, yıllardır mevcut olan tek yol bu oldu, ama artık durum böyle değil! Bugün, geliştiricilerin herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan mobil ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz araçlar olarak adlandırılan araçlar var.

AppMaster, kod gerektirmeyen bir programlama aracının mükemmel bir örneğidir. Herhangi bir kod yazmadan çerçevenizi ve tam çalışan uygulamalarınızı veya web uygulamalarınızı oluşturabileceğiniz bir platform sağlar. AppMaster ile geliştirme yaptığınızda kodlama, ön uç ve arka uç olmadığı anlamına gelmez. Bu yalnızca, bunları doğrudan veya programlama dilleri aracılığıyla yönetmeniz gerekmediği anlamına gelir.

Ön uç ve arka uç çerçeveleri otomatik olarak oluşturulur ve AppMaster ile dışa aktarılabilirler. Ön uç veya arka uç geliştirme programlama dilleri hakkında zaten derin bilgiye sahip olsanız bile, AppMaster gibi araçlarla iş akışınızı iyileştirebilirsiniz: çerçeve geliştirme süreci daha kolay, daha az stresli ve daha hızlı hale gelir.