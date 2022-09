ソフトウェア エンジニアや、デザイナー、プロダクト マネージャー、マーケターなどの技術職向けのオンライン コースや教育コンテンツを含むさまざまなリソースを使用すると、オンライン スキルを通じて学習しながら、調査にかかる時間を節約し、適用可能なスキルを開発することができます。これを考慮すると、専門家は継続的に知識とスキルを拡大する必要があります。最新の知識と能力を維持することで、意思決定、新しいアイデアへの開放性、将来の雇用主へのアピールが促進される可能性があります。

ビデオ共有ウェブサイトの YouTube は、生涯学習者にとって最も有用なツールの 1 つとして浮上しており、歴史的な言語学習と現代的な紹介を巧みに組み合わせたチャンネルの台頭を支えています。あらゆるスキル レベルの好奇心旺盛なプログラマーは、主題に特化した YouTube の無数のチャンネルの 1 つで役立つコンテンツを見つけることができます。 JavaScriptや CSS などの基本的な Web 開発のトピックから、技術理論やコンピューター サイエンスの講義などのより高度なトピックまで、すべてをカバーする Web 開発のソート リーダーが不足することはありません。

プログラミングを学ぶのに最適な YouTube チャンネルは?

YouTube でプログラミング関連の最高のコンテンツを見つけられるように、オンライン教育で重要な役割を果たす可能性のあるチャネルをいくつか以下に示します。

コーディングトレイン

The Coding Train は、プログラマー Daniel Schiffman が主催する人気のある興味深いチャンネルです。このチャンネルのクリエイティブなコーディング レッスンは、 ゲーム開発、機械学習、シミュレーション、JavaScript、フレームワークなど、幅広いテーマをカバーしています。哲学の芸術学士号を取得し、数学の学士号を取得しました。彼の YouTube チュートリアルは、彼のウェブサイト The Coding Train にある、より挑戦的な演習でフォローアップされる可能性があります。

ネット忍者

Net Ninja の YouTube チャンネルは、Web 開発とプログラミングを学習するための最高のオンライン リソースの 1 つです。 2015 年にマンチェスター大学の卒業生 Shaun Pelling によって設立され、この記事の執筆時点で 50,000 人以上の登録ユーザーがいます。そこには、初心者から中級者までの複雑さのレベルを持つ、1000 以上のプログラミング チュートリアルがあります。

その中には、次のコースに参加できます。

最新の JavaScript : 非常に基本的なものからより複雑なテーマまで、最新の JavaScript でコーディングする方法を発見してください。

: 非常に基本的なものからより複雑なテーマまで、最新の JavaScript でコーディングする方法を発見してください。 Node.js : Node.js のおかげで、ブラウザーを超えて JavaScript コードを実行できます。 js、JavaScript 環境。

: Node.js のおかげで、ブラウザーを超えて JavaScript コードを実行できます。 js、JavaScript 環境。 React : React を使用すると、すばやく動的でインタラクティブな Web ページを簡単に作成できます。

: React を使用すると、すばやく動的でインタラクティブな Web ページを簡単に作成できます。 Vue.js : Web フレームワークとシングルページ アプリは、vueJS で構築された主なアプリケーションです。

: Web フレームワークとシングルページ アプリは、vueJS で構築された主なアプリケーションです。 Firebase : ユーザーは、Firebase の体系的な設計とクロスプラットフォーム SDK を利用して、Android 、iOS、ウェブ、および Unity 用のアプリケーションを作成および公開できます。

: ユーザーは、Firebase の体系的な設計とクロスプラットフォーム SDK を利用して、Android 、iOS、ウェブ、および Unity 用のアプリケーションを作成および公開できます。 MongoDB : NoSQL データベースである MongoDB は、非常に高速で、非常に簡単に使用できます。

: NoSQL データベースである MongoDB は、非常に高速で、非常に簡単に使用できます。 HTML : フロントエンド アプリケーション開発の基本コンポーネントには HTML が含まれます。HTML は、Web サイトのコンテンツを整理し、その美的外観を管理するためにも使用されます。

: フロントエンド アプリケーション開発の基本コンポーネントには HTML が含まれます。HTML は、Web サイトのコンテンツを整理し、その美的外観を管理するためにも使用されます。 CSS : 色、デザイン、および書体はすべて、Web サイトの表示方法を記述するために使用されるコードである CSS で記述されます。

: 色、デザイン、および書体はすべて、Web サイトの表示方法を記述するために使用されるコードである CSS で記述されます。 PHP : PHP などのスクリプト言語は、動的なデータ駆動型の Web ページを構築するためによく使用されます。

: PHP などのスクリプト言語は、動的なデータ駆動型の Web ページを構築するためによく使用されます。 MySQL : PHP MySQL Web アプリケーションの構築は、MySQL データベースによって提供されるデータ取得の自動化から大きな恩恵を受けます。

: PHP MySQL Web アプリケーションの構築は、MySQL データベースによって提供されるデータ取得の自動化から大きな恩恵を受けます。 Laravel : 動的でデータ駆動型の Web サイトを構築するには、PHP パッケージの Laravel を使用します。

: 動的でデータ駆動型の Web サイトを構築するには、PHP パッケージの Laravel を使用します。 React Native : React で可能な結果を提供するスマートフォン アプリであるReact Nativeを導入すると、魅力的なモバイル アプリをゼロから作成できます。

: React で可能な結果を提供するスマートフォン アプリであるReact Nativeを導入すると、魅力的なモバイル アプリをゼロから作成できます。 Flutter : Google は、 ネイティブ モバイル アプリの作成に使用される Flutter モバイル UI フレームワークを作成しました。

通常、さまざまな難易度の短編映画が、特定のトピックに関するコースとして提示されます。このコースでは、学生がカバーされているアイデアを理解できるように、プロジェクトと現実世界のシナリオを使用するよう努めています。

コード アカデミーを学ぶ

Learn Code Academy は、Web 開発分野の初心者と経験豊富な専門家の両方にとって優れたリソースであり、415,000 人を超えるユーザーの注目を集めている理由です。 Learn Code は、基礎 (HTML、CSS、JavaScript) から最も高度なトピック (サーバー管理、展開戦略) まで、コーディングを学習するための包括的なリソースです。 Learn Code が提供する専門的にキュレートされたプレイリストの 1 つを利用することで、興味のあるものにすばやく焦点を合わせてさらに掘り下げ始める 1 つの方法があります。

Learn Academy の幅広い理論的アイデアと特定の実践的関心事項の両方を探求する柔軟性は、その主要な特質の 1 つです。概念的な知識を活用することに興味がある場合は、彼らの「How Redux Works Tutorial」をチェックしてください。

トラバーシーメディア

Traversy Media のビデオは、Web 開発者としてある程度の専門知識を持っている個人にとってより役立ちますが、初心者でも何かを学ぶことができます.何か新しいことを学びたい、またはしばらく使用していなかったツールをもう一度知りたいと考えている開発者は、完璧な YouTube チャンネルにたどり着きました。 Traversy Media は時間をかけて概念を丁寧に説明し、詳細を詳しく説明するため、彼らのビデオ講義は通常よりもやや長くなっています。人気のある言語とフレームワークには、Vue、JavaScript、HTML、CSS、Angular などがあります。

Traversy Media は、現在の市場状況とリンクされたトピックの将来に関する多数の記事をリリースしました。

フリーコードキャンプ

ボランティア団体の Free Code Camp は、コンピュータ プログラミングを学ぶ機会を人々に提供することを目的としています。彼らは、YouTube、ウェブサイト、ディスカッション フォーラムを通じてクラスを提供し、大手 IT 企業が現在雇用している 40,000 人以上の人々をトレーニングしたと主張しています。彼らのビデオは、さまざまなプログラミング言語の包括的な紹介を提供し、入門および高度な選択肢が用意されています。彼らの映画の長さは数分から 3 時間で、HTML、JavaScript、PHP、CSS、ML、データ サイエンス、Python などのさまざまなトピックをカバーしています。 500 万人を超える学生が YouTube で動画を視聴し、何千もの再生リストを持っています。

ケビン・パウエル

Kevin Powell は、2 週間ごとに新しいビデオをリリースし、してはいけないことなど、CSS コーディング エクスペリエンスを改善する方法についてのアドバイスを提供します。彼の映画は、入門ガイドから詳細なコース、専門家のインタビューまで多岐にわたります。彼のチュートリアルは基礎をカバーするだけでなく、デザインの複製や奇妙な CSS 動作の掘り下げなど、より高度なトピックにも重点を置いています。

ニューボストン

200 万人以上のチャンネル登録者を抱える The New Boston は、間違いなく YouTube で最も人気のある Web 開発チャンネルの 1 つです。 The New Boston には、ウェブサイトの構築方法を学びたい人向けのさまざまな情報があります。これにより、専門家以外にとってニューボストンが楽しくなくなるというわけではありません。 Python 3.4 やネットワーク管理などのテーマに関するより高度なレッスンを見つけるのは簡単なはずです。

New Boston は、Web デザイナーやコーダーがコツを学ぶための場所であるだけではありません。周りを見渡せば、もっとたくさんの発見があります。 「物理学の紹介」ビデオ講義から、科学実験のデモンストレーション、独自のコンピューターを構築するための「ハウツー」指示まで。 Java プログラミングの最初の説明と「自宅でこれを試さないでください: 塩化カリウムとグミベア」の両方を閲覧できます。

CS道場

「CS Dojo」という名前だけでも、このチャンネルが何を目的としているかがよくわかるはずです。つまり、YouTube というメディアを使用してコンピューター サイエンスについて教え、学んでいます。このチャンネルは YK Sugi という名前の男によってホストされ、運営されています。

YK Sugi は、Google のプログラマーでした。したがって、彼が Google のソフトウェア エンジニア志望者向けのガイドを提供していることは驚くべきことではありません。チャンネル登録者数が 100 万人を超えていることを考えると、高品質の動画を作成するというチャンネルのコミットメントを納得させる必要はないと思います。

アルゴリズム、データ構造、創造的な問題解決は、ここで取り上げる CS の主要な要素のほんの一部です。プログラミング言語の Python を使用して、いくつかの映画が作成されています。彼のビデオ コレクションには、 データ サイエンス、ML、Django、およびその他のWeb 開発フレームワークに関する講義が含まれています。

クレメント・ミハイレスク

ソフトウェア エンジニアとして、Clement は Google と Facebook の両方で働いてきました。彼のチャネルはかなり若いです。私はそれを約3か月間しか追跡していません。とはいえ、彼には役立つ情報がいくつかあります。

このチャンネルの焦点は間違いなく、Google や Facebook のような巨大なテクノロジー企業に就職することです。ただし、クレメントは、アルゴリズムの概念とコンピューター サイエンス全般をよく理解しています。

このチャンネルの良いところは、ほぼすべてのビデオの冒頭で、彼がカードを使って魔法の技を披露していることです。カードトリックの後、ビデオの本質が本当に輝き始めます。このチャンネルに登録すると、Google のような主要なテクノロジー企業でソフトウェア開発者の職に就ける可能性が大幅に高まります。

ウィリアム・カンディロン

William Candillon のチャンネルのビデオの大部分は React Native のレッスンですが、他のさまざまなプログラミング トピックに関するムービーもあります。彼の最も人気のあるチュートリアルでは、Spotify や Instagram などのアプリケーションから React to ape 関数を使用する方法を説明しています。彼は、「Clash of Code」というタイトルの番組で、他の有名な YouTuber とのコーディング コンテストに参加しています。

クリエイティブ・ティム

React を他のテクノロジーと組み合わせて使用するための詳細なレッスンがいくつかあります。また、完全に記述された Web およびモバイル テンプレートを使用するためのチュートリアルも、Creative Tim YouTube チャンネルで入手できます。

プログラミングwithmosh

Programmingwithmosh は、Web 開発者にとって不可欠な YouTube チャンネルです。 Mosh Hamedani のチャンネルは、主に Python、JavaScript、および C# の言語に焦点を当てています。彼はソフトウェア エンジニアリングの学士号とネットワーク システムの修士号を取得しており、Pluralsight や Udemy などの e ラーニング プラットフォームや自身の Web サイトに積極的に貢献しています。

ニューボストン

2008 年 2 月 9 日に YouTube でデビュー ビデオが公開されて以来、Boston は長い間、Web 開発者にとって最も一貫して生産的なチャンネルの 1 つでした。これらのビデオでは、Python、React、Angular、Django などのさまざまなプログラミング言語とフレームワーク、および Photoshop や Adobe Illustrator などの特定のグラフィック エディター、およびその他の無関係なトピックについて説明しています。

アプリマステリオ

コードレス開発の方向性についてのチャンネル。このチャンネルのビデオは、ノーコードプラットフォーム AppMaster の操作に特化しています。コード生成は AppMaster の舞台裏で行われており、エンタープライズ レベルのプログラマー向けの独自のノーコード プラットフォームとなっています。開発者が完全に統合されたバックエンド、オンライン、およびモバイル アプリを構築できるプラットフォームは他にありません。

プラットフォームは実際にバックエンド アプリのソース コードを作成します。 Go プログラミング言語で記述されたアプリケーションは、プラットフォームを使用して自動的にコンパイルおよびデプロイできます。 AppMaster は、PostgreSQL と互換性のある任意のデータベース上にバックエンドを構築し、コントロール パネルと顧客のポータルに Vue.js を利用します。

別の言い方をすれば、彼らはクライアントやソフトウェア会社にとってソフトウェア開発業界の主要な問題に対する答えを見つけるために懸命に取り組んでいます。実際の人間の助けなしにソフトウェアを開発する方法です。業界に精通している人は、資格のある開発者が深刻に不足しており、それに応じて開発者の給与が急速に上昇していることを認識しています。