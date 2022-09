Menggunakan sumber daya yang berbeda, yang mencakup kursus online dan konten instruksional untuk insinyur perangkat lunak dan peran teknologi lainnya seperti desainer, manajer produk, pemasar, dan lainnya, Anda dapat menghemat waktu dalam penelitian dan mengembangkan keterampilan yang berlaku sambil belajar melalui keterampilan online. Mempertimbangkan hal tersebut, para ahli harus terus menerus memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Menjaga pengetahuan dan kemampuan Anda, up-to-date dapat meningkatkan pengambilan keputusan Anda, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan menarik bagi calon majikan.

Situs web berbagi video YouTube telah muncul sebagai salah satu alat yang paling berguna untuk pembelajar seumur hidup, mendukung munculnya saluran yang dengan terampil menggabungkan studi bahasa historis dengan pengantar kontemporer. Pemrogram yang ingin tahu dari semua tingkat keahlian dapat menemukan konten bermanfaat di salah satu saluran YouTube yang tak terhitung jumlahnya yang didedikasikan untuk subjek ini. Dari topik pengembangan web dasar seperti JavaScript dan CSS hingga topik yang lebih canggih seperti teori teknologi dan kuliah ilmu komputer, tidak ada kekurangan pemimpin pemikiran pengembangan web untuk membahas semuanya.

Apa saluran YouTube teratas untuk belajar pemrograman?

Untuk membantu Anda menemukan konten terkait pemrograman terbaik di YouTube, beberapa saluran potensial yang dapat memainkan peran penting dalam pendidikan online tercantum di bawah ini.

Kereta Pengkodean

The Coding Train adalah saluran populer dan menarik yang dipandu oleh programmer Daniel Schiffman. Pelajaran pengkodean kreatif saluran mencakup berbagai mata pelajaran, seperti pengembangan game , pembelajaran mesin, simulasi, JavaScript, kerangka kerja, dll. Karya seni algoritmik Schiffman, puisi generatif, dan tutorial bot Discord menunjukkan pemahaman multidisiplinnya, dan dia juga memegang gelar Master Seni dalam Filsafat untuk pergi bersama dengan Sarjana Seni dalam Matematika. Tutorial YouTube-nya dapat ditindaklanjuti dengan latihan yang lebih menantang yang ditemukan di situs webnya, The Coding Train.

Ninja Bersih

Saluran YouTube Net Ninja adalah salah satu sumber online teratas untuk mempelajari pengembangan dan pemrograman web. Ini didirikan pada tahun 2015 oleh alumni Universitas Manchester Shaun Pelling, dan pada tulisan ini, ia memiliki lebih dari 50,000 pengguna terdaftar. Ada lebih dari seribu tutorial pemrograman di sana, dengan tingkat kerumitan mulai dari pemula hingga menengah.

Di antaranya Anda dapat mengikuti kursus apa saja di:

JavaScript Modern : Dari yang paling dasar hingga tema yang lebih kompleks, temukan cara membuat kode dengan JavaScript Modern.

: Dari yang paling dasar hingga tema yang lebih kompleks, temukan cara membuat kode dengan JavaScript Modern. Node.js : Kami dapat mengeksekusi kode JavaScript di luar browser berkat Node.js. js, lingkungan JavaScript.

: Kami dapat mengeksekusi kode JavaScript di luar browser berkat Node.js. js, lingkungan JavaScript. React : React mempermudah pembuatan halaman web yang cepat, dinamis, dan interaktif.

: React mempermudah pembuatan halaman web yang cepat, dinamis, dan interaktif. Vue.js : Kerangka kerja web dan aplikasi satu halaman adalah aplikasi utama yang dibangun dengan vueJS.

: Kerangka kerja web dan aplikasi satu halaman adalah aplikasi utama yang dibangun dengan vueJS. Firebase : Pengguna dapat membuat dan memublikasikan aplikasi untuk Android , iOS, web, dan Unity dengan bantuan desain sistematis dan SDK lintas platform Firebase.

: Pengguna dapat membuat dan memublikasikan aplikasi untuk Android , iOS, web, dan Unity dengan bantuan desain sistematis dan SDK lintas platform Firebase. MongoDB : Basis data NoSQL MongoDB sangat cepat dan sangat mudah digunakan.

: Basis data NoSQL MongoDB sangat cepat dan sangat mudah digunakan. HTML : Komponen dasar pengembangan aplikasi front-end termasuk HTML, yang juga digunakan untuk mengatur konten situs web dan mengelola tampilan estetikanya.

: Komponen dasar pengembangan aplikasi front-end termasuk HTML, yang juga digunakan untuk mengatur konten situs web dan mengelola tampilan estetikanya. CSS : Warna, desain, dan tipografi semuanya dijelaskan dalam CSS, kode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana situs web disajikan.

: Warna, desain, dan tipografi semuanya dijelaskan dalam CSS, kode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana situs web disajikan. PHP : Bahasa scripting seperti PHP sering digunakan untuk membangun halaman web dinamis yang digerakkan oleh data.

: Bahasa scripting seperti PHP sering digunakan untuk membangun halaman web dinamis yang digerakkan oleh data. MySQL : Pembangunan aplikasi web PHP MySQL sangat diuntungkan dari otomatisasi pengambilan data yang disediakan oleh database MySQL.

: Pembangunan aplikasi web PHP MySQL sangat diuntungkan dari otomatisasi pengambilan data yang disediakan oleh database MySQL. Laravel : Untuk membangun situs web dinamis dan berbasis data, gunakan paket PHP Laravel.

: Untuk membangun situs web dinamis dan berbasis data, gunakan paket PHP Laravel. React Native : Memperkenalkan React Native , aplikasi smartphone yang memberikan kemungkinan hasil di React, Anda dapat membuat aplikasi seluler yang menakjubkan dari awal.

: Memperkenalkan React Native , aplikasi smartphone yang memberikan kemungkinan hasil di React, Anda dapat membuat aplikasi seluler yang menakjubkan dari awal. Flutter : Google membuat framework UI seluler Flutter, yang digunakan untuk membuat aplikasi seluler asli .

Biasanya, film pendek dengan berbagai tingkat kesulitan disajikan sebagai kursus tentang topik tertentu. Kursus ini berupaya menggunakan proyek dan skenario dunia nyata untuk membantu siswa memahami gagasan yang dibahas.

Pelajari Akademi Kode

Learn Code Academy adalah sumber yang sangat baik untuk pemula dan profesional berpengalaman di bidang pengembangan web, itulah sebabnya ia telah menarik perhatian lebih dari 415.000 pengguna. Pelajari kode adalah sumber daya lengkap untuk belajar kode, dari dasar-dasar (HTML, CSS, JavaScript) hingga dan topik paling canggih (administrasi server, strategi penerapan). Salah satu cara untuk dengan cepat membidik apa pun yang menarik dan mulai menggali lebih jauh ke dalamnya adalah dengan memanfaatkan salah satu daftar putar yang dikuratori secara profesional yang disediakan oleh Learn Code.

Fleksibilitas Learn Academy dalam mengeksplorasi ide-ide teoritis yang luas dan masalah praktis yang spesifik adalah salah satu kualitas utamanya. Jika Anda tertarik untuk melihat pengetahuan konseptual digunakan, lihat "Tutorial Cara Kerja Redux" mereka.

Media Lintasan

Video di Traversy Media lebih bermanfaat bagi individu dengan beberapa keahlian sebagai pengembang web, meskipun bahkan pemula pun dapat mempelajari sesuatu. Jika Anda seorang pengembang yang ingin mempelajari sesuatu yang baru atau mengenal kembali alat yang sudah lama tidak Anda gunakan, Anda telah datang ke saluran YouTube yang sempurna. Video ceramah mereka agak lebih lama dari biasanya karena Traversy Media meluangkan waktu untuk menjelaskan konsep dengan cermat dan menguraikan detailnya. Bahasa dan kerangka kerja populer termasuk Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular, dan banyak lagi.

Traversy Media telah merilis sejumlah besar artikel tentang situasi pasar saat ini dan masa depan topik terkait.

Kamp Kode Gratis

Organisasi semua sukarelawan Free Code Camp bertujuan untuk memberi orang kesempatan untuk belajar pemrograman komputer. Mereka menyediakan kelas melalui YouTube, situs web, dan forum diskusi dan mengklaim telah melatih lebih dari 40.000 orang yang sekarang dipekerjakan oleh perusahaan IT besar. Video mereka memberikan pengenalan komprehensif untuk berbagai bahasa pemrograman, dengan pilihan pengantar dan lanjutan yang tersedia. Film mereka berdurasi dari beberapa menit hingga tiga jam, dan mereka mencakup berbagai topik seperti HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, ilmu data, dan Python. Lebih dari 5 juta siswa telah melihat video mereka di YouTube dan memiliki ribuan daftar putar.

Kevin Powell

Kevin Powell merilis video baru setiap dua minggu dengan saran tentang cara meningkatkan pengalaman pengkodean CSS Anda, termasuk apa yang tidak boleh dilakukan. Film-filmnya berkisar dari panduan awal hingga kursus mendalam dan wawancara ahli. Tutorialnya tidak hanya mencakup dasar-dasar, tetapi juga sangat fokus pada topik yang lebih maju seperti mengkloning desain dan mempelajari perilaku CSS yang aneh.

Boston Baru

Dengan lebih dari 2 juta pelanggan, The New Boston tidak diragukan lagi salah satu saluran pengembangan web paling populer di YouTube. New Boston memiliki berbagai informasi bagi mereka yang ingin mempelajari cara membuat situs web. Bukannya ini membuat The New Boston kurang menyenangkan bagi non-ahli. Menemukan pelajaran yang lebih canggih tentang mata pelajaran seperti Python 3.4 dan administrasi jaringan seharusnya sederhana.

New Boston bukan hanya tempat bagi perancang web dan pembuat kode untuk mempelajari seluk beluknya; ada lebih banyak untuk menemukan jika Anda melihat-lihat. Dari video ceramah "Pengantar Fisika" hingga demonstrasi eksperimen ilmiah hingga petunjuk "Cara" untuk membuat komputer Anda sendiri. Baik instruksi pemrograman Java pertama dan "Jangan Coba Ini di Rumah: Potassium Chloride and Gummy Bear" tersedia untuk Anda teliti.

CS Dojo

Nama "CS Dojo" saja seharusnya memberi Anda gambaran yang baik tentang apa saluran ini: mengajar dan belajar tentang ilmu komputer menggunakan media YouTube. Channel ini dihosting dan dijalankan oleh seorang pria bernama YK Sugi.

YK Sugi adalah seorang programmer di Google selama waktunya di sana. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia menawarkan panduan untuk calon insinyur perangkat lunak Google. Mengingat mereka memiliki lebih dari satu juta pelanggan, saya rasa saya tidak perlu meyakinkan Anda tentang komitmen saluran untuk memproduksi video berkualitas tinggi.

Algoritme, struktur data, dan pemecahan masalah yang kreatif hanyalah sebagian dari pokok bahasan CS yang dibahas di sini. Beberapa film telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Koleksi videonya menampilkan kuliah tentang ilmu data , ML, Django, dan kerangka kerja pengembangan web lainnya.

Clement Mihailescu

Sebagai seorang insinyur perangkat lunak, Clement telah bekerja untuk Google dan Facebook. Salurannya agak muda; Saya baru mengikutinya sekitar tiga bulan. Meskipun, ia memiliki beberapa informasi yang berguna untuk memberikan.

Tidak salah lagi fokus saluran ini: ini semua tentang mendapatkan pekerjaan di raksasa teknologi seperti Google atau Facebook. Namun, Clement memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep algoritmik dan ilmu komputer secara umum.

Hal yang menyenangkan tentang saluran ini adalah dia melakukan beberapa keajaiban dengan kartu di awal hampir setiap video. Setelah trik kartu, substansi sebenarnya dari video itu benar-benar mulai bersinar. Berlangganan saluran ini dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan posisi pengembang perangkat lunak dengan perusahaan teknologi besar seperti Google.

William Candillon

Sebagian besar video di saluran William Candillon adalah pelajaran tentang React Native, meskipun ada juga film tentang berbagai topik pemrograman lainnya. Tutorialnya yang paling populer menjelaskan cara menggunakan fungsi React to ape dari aplikasi seperti Spotify dan Instagram. Dia terlibat dalam kompetisi coding dengan YouTuber terkenal lainnya dalam sebuah acara berjudul 'Clash of Code.'

Tim Kreatif

Ada beberapa pelajaran mendalam tentang penggunaan React dengan teknologi lain, serta tutorial tentang penggunaan template web dan seluler kami yang lengkap, tersedia di saluran YouTube Creative Tim.

Pemrograman denganmosh

Programmingwithmosh adalah saluran YouTube penting untuk pengembang web. Saluran Mosh Hamedani sebagian besar berfokus pada bahasa Python, JavaScript, dan C#. Dia memiliki gelar BS dalam Rekayasa Perangkat Lunak dan MS dalam Sistem Jaringan dan merupakan kontributor aktif untuk platform e-learning seperti Pluralsight dan Udemy, serta situs webnya sendiri.

Newboston

Dengan video debutnya yang ditayangkan langsung di YouTube pada tanggal 9 Februari 2008, Boston telah menjadi salah satu saluran yang paling konsisten produktif untuk pengembang web untuk waktu yang lama. Berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja, termasuk Python, React, Angular, dan Django, serta editor grafis tertentu, seperti Photoshop dan Adobe Illustrator, dan topik lain yang tidak terkait, dibahas dalam video ini.

AppMasterio

Saluran tentang arah pengembangan tanpa kode. Video di saluran didedikasikan untuk bekerja dengan platform tanpa kode AppMaster. Pembuatan Kode berada di belakang layar di AppMaster, menjadikannya platform tanpa kode yang unik untuk pemrogram tingkat perusahaan. Tidak ada platform lain yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi backend, online, dan seluler yang terintegrasi penuh .

Platform sebenarnya membuat kode sumber aplikasi backend. Aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman Go dapat dikompilasi dan disebarkan secara otomatis menggunakan platform. AppMaster membangun backend pada database apa pun yang kompatibel dengan PostgreSQL, dan menggunakan Vue.js untuk panel kontrol dan portal pelanggan.

Dengan kata lain, mereka bekerja keras untuk menemukan jawaban atas masalah utama dalam industri pengembangan perangkat lunak untuk klien dan perusahaan perangkat lunak: bagaimana mengembangkan perangkat lunak tanpa bantuan manusia yang sebenarnya. Mereka yang akrab dengan industri ini menyadari kekurangan kritis pengembang yang memenuhi syarat dan peningkatan yang cepat dalam pembayaran pengembang.