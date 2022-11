Utilizzando diverse risorse, tra cui corsi online e contenuti didattici per ingegneri del software e altri ruoli tecnologici come designer, product manager, marketer e altri, è possibile risparmiare tempo nella ricerca e sviluppare competenze applicabili durante l'apprendimento attraverso le competenze online. In considerazione di ciò, gli esperti devono ampliare continuamente le proprie conoscenze e competenze. Mantenere aggiornate le proprie conoscenze e capacità può favorire il processo decisionale, l'apertura a nuove idee e l'interesse dei futuri datori di lavoro.

Il sito web di condivisione video YouTube è emerso come uno degli strumenti più utili per chi impara per tutta la vita, sostenendo l'ascesa di canali che combinano abilmente lo studio di lingue storiche con introduzioni contemporanee. I programmatori curiosi di tutti i livelli possono trovare contenuti utili su uno degli innumerevoli canali di YouTube dedicati all'argomento. Dagli argomenti di base dello sviluppo web come JavaScript e CSS a quelli più sofisticati come la teoria tecnologica e le lezioni di informatica, non mancano i leader di pensiero dello sviluppo web che li trattano tutti.

Quali sono i migliori canali YouTube per imparare la programmazione?

Per aiutarvi a trovare i migliori contenuti di programmazione su YouTube, di seguito sono elencati alcuni potenziali canali che possono svolgere un ruolo fondamentale nella formazione online.

Il treno del coding

The Coding Train è un canale popolare e interessante gestito dal programmatore Daniel Schiffman. Le lezioni di coding creativo del canale coprono un'ampia gamma di argomenti, come lo sviluppo di giochi, l'apprendimento automatico, la simulazione, JavaScript, i framework, ecc. Le opere d'arte algoritmiche, la poesia generativa e i tutorial sui bot Discord dimostrano la sua comprensione multidisciplinare. Schiffman ha anche conseguito un Master of Arts in Filosofia, oltre a una laurea in Matematica. I suoi tutorial su YouTube possono essere seguiti da esercizi più impegnativi che si trovano sul suo sito web, The Coding Train.

Il Ninja della Rete

Il canale YouTube di The Net Ninja è una delle principali risorse online per l'apprendimento dello sviluppo e della programmazione web. È stato fondato nel 2015 da Shaun Pelling, ex studente dell'Università di Manchester, e al momento attuale conta più di 50.000 utenti registrati. Ci sono più di mille tutorial di programmazione, con livelli di complessità che vanno dal principiante all'intermedio.

Tra questi è possibile iscriversi a qualsiasi corso su:

JavaScript moderno : Dalle basi ai temi più complessi, scoprite come programmare con Modern JavaScript.

: Dalle basi ai temi più complessi, scoprite come programmare con Modern JavaScript. Node.js : Possiamo eseguire codice JavaScript al di fuori di un browser grazie a Node.js, un ambiente JavaScript.

: Possiamo eseguire codice JavaScript al di fuori di un browser grazie a Node.js, un ambiente JavaScript. React : React semplifica la creazione di pagine web veloci, dinamiche e interattive.

: React semplifica la creazione di pagine web veloci, dinamiche e interattive. Vue.js : Framework web e applicazioni a pagina singola sono le principali applicazioni realizzate con vueJS.

: Framework web e applicazioni a pagina singola sono le principali applicazioni realizzate con vueJS. Firebase : Gli utenti possono creare e pubblicare applicazioni per Android, iOS, web e Unity con l'aiuto del design sistematico e degli SDK multipiattaforma di Firebase.

: Gli utenti possono creare e pubblicare applicazioni per Android, iOS, web e Unity con l'aiuto del design sistematico e degli SDK multipiattaforma di Firebase. MongoDB : il database NoSQL MongoDB è velocissimo e incredibilmente semplice da usare.

: il database NoSQL MongoDB è velocissimo e incredibilmente semplice da usare. HTML : Tra i componenti di base dello sviluppo di applicazioni front-end c'è l'HTML, utilizzato anche per organizzare i contenuti di un sito web e gestirne l'aspetto estetico.

: Tra i componenti di base dello sviluppo di applicazioni front-end c'è l'HTML, utilizzato anche per organizzare i contenuti di un sito web e gestirne l'aspetto estetico. CSS : Colori, design e caratteri tipografici sono tutti descritti nel CSS, il codice utilizzato per descrivere la presentazione dei siti web.

: Colori, design e caratteri tipografici sono tutti descritti nel CSS, il codice utilizzato per descrivere la presentazione dei siti web. PHP : I linguaggi di scripting come PHP sono spesso utilizzati per creare pagine web dinamiche e basate sui dati.

: I linguaggi di scripting come PHP sono spesso utilizzati per creare pagine web dinamiche e basate sui dati. MySQL : La costruzione di applicazioni web PHP MySQL trae grande vantaggio dall'automazione del recupero dei dati fornita dal database MySQL.

: La costruzione di applicazioni web PHP MySQL trae grande vantaggio dall'automazione del recupero dei dati fornita dal database MySQL. Laravel : Per costruire siti web dinamici e basati sui dati, si può utilizzare il pacchetto PHP Laravel.

: Per costruire siti web dinamici e basati sui dati, si può utilizzare il pacchetto PHP Laravel. React Native : Introducendo React Native, un'applicazione per smartphone che fornisce possibili risultati su React, è possibile creare applicazioni mobili straordinarie da zero.

: Introducendo React Native, un'applicazione per smartphone che fornisce possibili risultati su React, è possibile creare applicazioni mobili straordinarie da zero. Flutter: Google ha creato il framework di interfaccia utente mobile Flutter, utilizzato per creare app mobili native.

In genere, come corsi su un determinato argomento, vengono presentati filmati più brevi con vari gradi di difficoltà. Il corso si sforza di utilizzare progetti e scenari reali per aiutare gli studenti a comprendere le idee trattate.

Imparare il codice

Learn Code Academy è una risorsa eccellente sia per i principianti che per i professionisti esperti nel campo dello sviluppo web, motivo per cui ha attirato l'attenzione di oltre 415.000 utenti. Learn Code è una risorsa onnicomprensiva per l'apprendimento del codice, dalle basi (HTML, CSS, JavaScript) agli argomenti più avanzati (amministrazione dei server, strategie di distribuzione). Un modo per individuare rapidamente gli argomenti di interesse e iniziare ad approfondirli è utilizzare una delle playlist curate professionalmente fornite da Learn Code.

La flessibilità di Learn Academy nell'esplorare sia idee teoriche di ampio respiro sia problemi pratici specifici è una delle sue qualità principali. Se siete interessati a vedere le conoscenze concettuali messe in pratica, date un'occhiata a "How Redux Works Tutorial".

Traversy Media

I video di Traversy Media sono più utili per chi ha una certa esperienza come sviluppatore web, anche se anche i principianti possono imparare qualcosa. Se siete sviluppatori che vogliono imparare qualcosa di nuovo o riprendere confidenza con uno strumento che non usate da un po', siete nel canale YouTube perfetto. Le loro lezioni video sono un po' più lunghe del solito, perché Traversy Media si prende il tempo di spiegare i concetti con attenzione e di approfondire i dettagli. I linguaggi e i framework più popolari includono Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular e molti altri.

Traversy Media ha pubblicato una pletora di articoli sulla situazione attuale del mercato e sul futuro degli argomenti collegati.

Campo di codice libero

L'organizzazione interamente volontaria Free Code Camp si propone di offrire alle persone l'opportunità di imparare la programmazione informatica. Fornisce lezioni attraverso YouTube, un sito web e forum di discussione e sostiene di aver formato oltre 40.000 persone che oggi sono assunte da grandi aziende IT. I loro video forniscono introduzioni complete a vari linguaggi di programmazione, con selezioni introduttive e avanzate. I filmati hanno una durata che va da pochi minuti a tre ore e coprono vari argomenti come HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, scienza dei dati e Python. Oltre 5 milioni di studenti hanno visto i loro video su YouTube e hanno migliaia di playlist.

Kevin Powell

Kevin Powell pubblica un nuovo video ogni due settimane con consigli su come migliorare la propria esperienza di codifica CSS, compresi quelli da non fare. I suoi filmati spaziano da guide per principianti a corsi approfonditi e interviste ad esperti. Non solo i suoi tutorial coprono le basi, ma si concentrano anche su argomenti più avanzati come la clonazione di progetti e l'approfondimento di strani comportamenti CSS.

Il nuovo Boston

Con oltre 2 milioni di iscritti, The New Boston è senza dubbio uno dei canali di sviluppo web più popolari su YouTube. The New Boston offre una varietà di informazioni per chi vuole imparare a costruire siti web. Non che questo renda The New Boston meno piacevole per i non esperti. Trovare lezioni più sofisticate su argomenti come Python 3.4 e amministrazione di rete dovrebbe essere semplice.

Il New Boston non è solo un luogo di apprendimento per web designer e coder: c'è molto di più da scoprire se ci si guarda intorno. Da una videolezione di "Introduzione alla fisica" a dimostrazioni di esperimenti scientifici, fino a indicazioni su come costruire il proprio computer. Sia la prima istruzione di programmazione Java che "Don't Try This at Home: Cloruro di potassio e orsetto gommoso" sono disponibili per la consultazione.

CS Dojo

Il solo nome "CS Dojo" dovrebbe darvi una buona idea di cosa sia questo canale: insegnare e imparare l'informatica utilizzando il mezzo di YouTube. Questo canale è ospitato e gestito da un ragazzo di nome YK Sugi.

Durante il suo periodo di lavoro, YK Sugi era un programmatore di Google. Non sorprende quindi che offra guide per gli aspiranti ingegneri del software di Google. Dato che ha più di un milione di abbonati, non credo di dovervi convincere dell'impegno del canale nel produrre video di alta qualità.

Algoritmi, strutture di dati e risoluzione creativa dei problemi sono solo alcuni dei punti fermi della CS trattati qui. Diversi filmati sono stati realizzati utilizzando il linguaggio di programmazione Python. La sua collezione di video contiene lezioni su scienza dei dati, ML, Django e altri framework di sviluppo web.

Clement Mihailescu

Ingegnere informatico, Clement ha lavorato sia per Google che per Facebook. Il suo canale è piuttosto giovane; lo seguo solo da circa tre mesi. Tuttavia, ha alcune informazioni utili da fornire.

Non c'è dubbio che l'obiettivo di questo canale sia quello di ottenere un lavoro in un gigante tecnologico come Google o Facebook. Tuttavia, Clement ha una forte conoscenza dei concetti algoritmici e dell'informatica in generale.

La cosa bella di questo canale è che all'inizio di quasi tutti i video fa delle prodezze magiche con le carte. Dopo il trucco con le carte, la vera sostanza del video inizia a brillare. L'iscrizione a questo canale può aumentare notevolmente le possibilità di ottenere una posizione di sviluppatore di software in una grande azienda tecnologica come Google.

William Candillon

La maggior parte dei video sul canale di William Candillon sono lezioni su React Native, anche se ci sono anche filmati su una vasta gamma di altri argomenti di programmazione. I suoi tutorial più popolari spiegano come utilizzare React per scimmiottare le funzioni di applicazioni come Spotify e Instagram. Si cimenta in gare di codifica con altri noti YouTuber in uno show intitolato "Clash of Code".

Tim creativo

Sul canale YouTube di Creative Tim sono disponibili diverse lezioni approfondite sull'uso di React con altre tecnologie, nonché tutorial sull'utilizzo dei nostri modelli web e mobile completamente scritti.

Programmingwithmosh

Programmingwithmosh è un canale YouTube essenziale per gli sviluppatori web. Il canale di Mosh Hamedani si concentra principalmente sui linguaggi Python, JavaScript e C#. Ha una laurea in Ingegneria del software e un master in Sistemi di reti ed è un attivo collaboratore di piattaforme di e-learning come Pluralsight e Udemy, oltre che del proprio sito web.

Thenewboston

Con il suo video di debutto in diretta su YouTube il 9 febbraio 2008, Then Boston è stato a lungo uno dei canali più produttivi per gli sviluppatori web. In questi video vengono discussi vari linguaggi di programmazione e framework, tra cui Python, React, Angular e Django, nonché alcuni editor grafici, come Photoshop e Adobe Illustrator, e altri argomenti non correlati.

AppMasterio

Un canale sulla direzione dello sviluppo senza codice. I video del canale sono dedicati al lavoro con la piattaforma no-code AppMaster. La generazione di codice è dietro le quinte di AppMaster e la rende una piattaforma no-code unica nel suo genere per programmatori di livello aziendale. Non esiste un'altra piattaforma che consenta agli sviluppatori di creare applicazioni backend, online e mobili completamente integrate.

La piattaforma crea effettivamente il codice sorgente delle applicazioni di backend. Le applicazioni scritte nel linguaggio di programmazione Go possono essere compilate e distribuite automaticamente utilizzando la piattaforma. AppMaster costruisce un backend su qualsiasi database compatibile con PostgreSQL e utilizza Vue.js per i pannelli di controllo e i portali dei clienti.

In altre parole, l'azienda sta lavorando duramente per trovare una risposta a un problema importante nel settore dello sviluppo del software per i clienti e le aziende di software: come sviluppare software senza l'aiuto di esseri umani. Chi ha familiarità con il settore è consapevole della carenza critica di sviluppatori qualificati e del conseguente rapido aumento delle retribuzioni degli sviluppatori.