Korzystając z różnych zasobów, które obejmują kursy online i treści instruktażowe dla inżynierów oprogramowania i innych ról technologicznych, takich jak projektanci, menedżerowie produktu, marketerzy i inni, możesz zaoszczędzić czas na badaniach i rozwinąć odpowiednie umiejętności podczas uczenia się za pośrednictwem umiejętności online. Biorąc to pod uwagę, eksperci muszą stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Utrzymanie swojej wiedzy i umiejętności, aktualne może zwiększyć swoje podejmowanie decyzji, otwartość na nowe pomysły i odwołania do przyszłych pracodawców.

Witryna YouTube, służąca do udostępniania filmów, stała się jednym z najbardziej przydatnych narzędzi dla osób uczących się przez całe życie, wspierając powstawanie kanałów, które umiejętnie łączą historyczną naukę języka ze współczesnymi wprowadzeniami. Ciekawi programiści na każdym poziomie zaawansowania mogą znaleźć pomocne treści na jednym z niezliczonych kanałów YouTube poświęconych temu tematowi. Od podstawowych tematów związanych z tworzeniem stron internetowych, takich jak JavaScript i CSS, po bardziej zaawansowane, takie jak teoria technologiczna i wykłady z informatyki - nie brakuje tu liderów myśli o tworzeniu stron internetowych, którzy mogą je wszystkie poruszyć.

Jakie są najlepsze kanały YouTube do nauki programowania?

Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze treści związane z programowaniem na YouTube, poniżej wymieniono kilka potencjalnych kanałów, które mogą odegrać kluczową rolę w edukacji online.

The Coding Train

The Coding Train to popularny i ciekawy kanał prowadzony przez programistę Daniela Schiffmana. Kreatywne lekcje kodowania na kanale obejmują szeroki zakres tematów, takich jak tworzenie gier, uczenie maszynowe, symulacje, JavaScript, frameworki itp. Algorytmiczne dzieła sztuki Schiffmana, poezja generatywna i tutoriale dla bota Discorda pokazują jego multidyscyplinarne zrozumienie, a oprócz licencjatu z matematyki posiada on także tytuł magistra filozofii. Jego tutoriale na YouTube można uzupełnić o trudniejsze ćwiczenia, które można znaleźć na jego stronie internetowej, The Coding Train.

The Net Ninja

Kanał YouTube The Net Ninja jest jednym z najlepszych zasobów online do nauki tworzenia stron internetowych i programowania. Został założony w 2015 roku przez absolwenta Uniwersytetu w Manchesterze, Shauna Pellinga, i od tego momentu pisania ma ponad 50 000 zarejestrowanych użytkowników. Znajduje się tam ponad tysiąc tutoriali programistycznych, o poziomach złożoności od początkującego do średnio zaawansowanego.

Wśród nich można dołączyć dowolny kurs na:

Modern JavaScript : Od samych podstaw do bardziej złożonych tematów, odkryj jak kodować z Modern JavaScript.

: Od samych podstaw do bardziej złożonych tematów, odkryj jak kodować z Modern JavaScript. Node.js : Kod JavaScript możemy wykonywać poza przeglądarką dzięki Node. js, środowisku JavaScript.

: Kod JavaScript możemy wykonywać poza przeglądarką dzięki Node. js, środowisku JavaScript. React : React ułatwia tworzenie stron internetowych, które są szybkie, dynamiczne i interaktywne.

: React ułatwia tworzenie stron internetowych, które są szybkie, dynamiczne i interaktywne. Vue.js : Web frameworki i aplikacje typu single-page to główne aplikacje zbudowane przy użyciu vueJS.

: Web frameworki i aplikacje typu single-page to główne aplikacje zbudowane przy użyciu vueJS. Firebase : Użytkownicy mogą tworzyć i publikować aplikacje dla Androida, iOS, sieci i Unity z pomocą systematycznego projektu Firebase i międzyplatformowych SDK.

: Użytkownicy mogą tworzyć i publikować aplikacje dla Androida, iOS, sieci i Unity z pomocą systematycznego projektu Firebase i międzyplatformowych SDK. MongoDB : Baza danych NoSQL MongoDB jest iskrząco szybka i niesamowicie prosta w użyciu.

: Baza danych NoSQL MongoDB jest iskrząco szybka i niesamowicie prosta w użyciu. HTML : Do podstawowych składników tworzenia aplikacji front-end należy HTML, który służy również do organizowania zawartości strony internetowej i zarządzania jej estetycznym wyglądem.

: Do podstawowych składników tworzenia aplikacji front-end należy HTML, który służy również do organizowania zawartości strony internetowej i zarządzania jej estetycznym wyglądem. CSS : Kolory, design i kroje pisma są opisane w CSS, kodzie używanym do opisania sposobu prezentacji stron internetowych.

: Kolory, design i kroje pisma są opisane w CSS, kodzie używanym do opisania sposobu prezentacji stron internetowych. PHP : Języki skryptowe takie jak PHP są często używane do budowania dynamicznych, opartych na danych stron internetowych.

: Języki skryptowe takie jak PHP są często używane do budowania dynamicznych, opartych na danych stron internetowych. MySQL : Budowa aplikacji internetowych PHP MySQL czerpie duże korzyści z automatyzacji pobierania danych, jaką zapewnia baza danych MySQL.

: Budowa aplikacji internetowych PHP MySQL czerpie duże korzyści z automatyzacji pobierania danych, jaką zapewnia baza danych MySQL. Laravel : Do budowy dynamicznych i napędzanych danymi stron internetowych należy wykorzystać pakiet PHP Laravel.

: Do budowy dynamicznych i napędzanych danymi stron internetowych należy wykorzystać pakiet PHP Laravel. React Native : Przedstawiając React Native, aplikację na smartfony, która zapewnia możliwe efekty na React, możesz tworzyć oszałamiające aplikacje mobilne od podstaw.

: Przedstawiając React Native, aplikację na smartfony, która zapewnia możliwe efekty na React, możesz tworzyć oszałamiające aplikacje mobilne od podstaw. Flutter: Google stworzył framework Flutter mobile UI, który służy do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych.

Zazwyczaj krótsze filmy o różnym stopniu trudności są prezentowane jako kursy na określony temat. Kurs stara się używać projektów i rzeczywistych scenariuszy, aby pomóc uczniom zrozumieć idee, które są objęte.

Akademia Learn Code

Learn Code Academy jest doskonałym zasobem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie tworzenia stron internetowych, dlatego też przyciągnęła uwagę ponad 415 000 użytkowników. Learn Code jest wszechstronnym zasobem do nauki kodu, od podstaw (HTML, CSS, JavaScript) do i najbardziej zaawansowanych tematów (administracja serwerem, strategie wdrażania). Jednym ze sposobów na szybkie wyzerowanie czegokolwiek interesującego i rozpoczęcie kopania dalej jest wykorzystanie jednej z profesjonalnie przygotowanych list odtwarzania dostarczonych przez Learn Code.

Elastyczność Learn Academy w badaniu zarówno szerokich teoretycznych pomysłów i konkretnych praktycznych problemów jest jedną z jej głównych zalet. Jeśli jesteś zainteresowany, aby zobaczyć, jak wiedza koncepcyjna jest wykorzystywana, sprawdź ich "How Redux Works Tutorial".

Traversy Media

Filmy na Traversy Media są bardziej pomocne dla osób z pewnym doświadczeniem jako web developerzy, chociaż nawet początkujący mogą się czegoś nauczyć. Jeśli jesteś programistą, który chce się nauczyć czegoś nowego lub ponownie zapoznać się z narzędziem, którego nie używałeś od jakiegoś czasu, trafiłeś na idealny kanał YouTube. Ich wykłady wideo są nieco dłuższe niż typowe, ponieważ Traversy Media poświęca czas na dokładne wyjaśnienie koncepcji i dopracowanie szczegółów. Popularne języki i frameworki obejmują Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular i wiele innych.

Traversy Media opublikowało wiele artykułów na temat obecnej sytuacji na rynku i przyszłości powiązanych tematów.

Free Code Camp

W pełni wolontariacka organizacja Free Code Camp ma na celu zapewnienie ludziom możliwości nauki programowania komputerowego. Prowadzą zajęcia poprzez YouTube, stronę internetową i fora dyskusyjne i twierdzą, że przeszkolili ponad 40 000 osób, które teraz zatrudniają duże firmy IT. Ich filmy zapewniają kompleksowe wprowadzenie do różnych języków programowania, z wstępnymi i zaawansowanymi wyborami dostępnymi. Ich filmy trwają od kilku minut do trzech godzin i obejmują różne tematy, takie jak HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, data science i Python. Ponad 5 milionów studentów obejrzało ich filmy na YouTube i mają tysiące list odtwarzania.

Kevin Powell

Kevin Powell co dwa tygodnie wypuszcza nowy film z poradami, jak poprawić swoje doświadczenie w kodowaniu CSS, w tym czego nie robić. Jego filmy wahają się od początkujących przewodników do dogłębnych kursów i wywiadów z ekspertami. Jego tutoriale nie tylko obejmują podstawy, ale także skupiają się na bardziej zaawansowanych tematach jak klonowanie projektów i zagłębianie się w dziwne zachowania CSS.

The New Boston

Z ponad 2 milionami subskrybentów, The New Boston jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych kanałów poświęconych tworzeniu stron internetowych na YouTube. The New Boston ma wiele informacji dla tych, którzy chcą się nauczyć jak budować strony internetowe. Nie żeby to czyniło The New Boston mniej przyjemnym dla nie-ekspertów. Znalezienie bardziej zaawansowanych lekcji na takie tematy jak Python 3.4 czy administracja siecią powinno być proste.

The New Boston to nie tylko miejsce dla projektantów stron internetowych i koderów, aby nauczyć się podstaw; jest tu o wiele więcej do odkrycia, jeśli się rozejrzysz. Od wykładu wideo "Wstęp do fizyki", przez demonstracje eksperymentów naukowych, po wskazówki "Jak zbudować własny komputer". Zarówno pierwsza instrukcja programowania w języku Java, jak i "Don't Try This at Home: Potassium Chloride and Gummy Bear" są dostępne do wglądu.

CS Dojo

Sama nazwa "CS Dojo" powinna dać ci dobre wyobrażenie o tym, czym jest ten kanał: nauczanie i uczenie się o informatyce za pomocą medium YouTube. Ten kanał jest hostowany i prowadzony przez faceta o imieniu YK Sugi.

YK Sugi był programistą w Google w czasie, gdy tam pracował. Dlatego nie jest zaskakujące, że oferuje on przewodniki dla aspirujących inżynierów oprogramowania Google. Biorąc pod uwagę, że mają ponad milion subskrybentów, nie sądzę, że muszę cię przekonać o zaangażowaniu kanału w produkcję wysokiej jakości filmów.

Algorytmy, struktury danych i kreatywne rozwiązywanie problemów to tylko niektóre z poruszanych tu zagadnień CS. Kilka filmów powstało z wykorzystaniem języka programowania Python. Jego kolekcja wideo zawiera wykłady na temat nauki o danych, ML, Django i innych frameworków do tworzenia stron internetowych.

Clement Mihailescu

Jako inżynier oprogramowania, Clement pracował zarówno dla Google jak i Facebooka. Jego kanał jest dość młody; śledzę go dopiero od około trzech miesięcy. Mimo to, ma do przekazania kilka przydatnych informacji.

Nie da się ukryć, że kanał ten koncentruje się na zdobyciu pracy w gigancie technologicznym, takim jak Google czy Facebook. Jednak Clement ma silne uchwycenie koncepcji algorytmicznych i informatyki w ogóle.

Miłą rzeczą w tym kanale jest to, że robi jakieś magiczne wyczyny z kartami na początku praktycznie każdego wideo. Po sztuczce z kartami, prawdziwa substancja wideo naprawdę zaczyna świecić. Subskrybowanie tego kanału może znacznie zwiększyć twoje szanse na zdobycie stanowiska programisty w dużej firmie technologicznej, takiej jak Google.

William Candillon

Większość filmów na kanale Williama Candillona to lekcje na temat React Native, choć zdarzają się też filmy na wiele innych tematów związanych z programowaniem. Jego najpopularniejsze tutoriale wyjaśniają, jak wykorzystać React do małpowania funkcji z aplikacji takich jak Spotify czy Instagram. Angażuje się w konkursy kodowania z innymi znanymi YouTuberami w programie zatytułowanym "Clash of Code.

Kreatywny Tim

Na kanale Creative Tim YouTube dostępnych jest kilka dogłębnych lekcji na temat używania Reacta z innymi technologiami, a także tutoriale dotyczące korzystania z naszych w pełni napisanych szablonów internetowych i mobilnych.

Programmingwithmosh

Programmingwithmosh to niezbędny kanał YouTube dla programistów internetowych. Kanał Mosh Hamedani skupia się głównie na językach Python, JavaScript i C#. Posiada on tytuł BS w dziedzinie inżynierii oprogramowania oraz MS w dziedzinie systemów sieciowych i jest aktywnym współpracownikiem platform e-learningowych, takich jak Pluralsight i Udemy, a także swojej własnej strony internetowej.

Thenewboston

Z debiutanckim wideo na YouTube 9 lutego 2008, then Boston jest jednym z najbardziej konsekwentnie produktywnych kanałów dla web developerów od dłuższego czasu. Różne języki programowania i frameworki, w tym Python, React, Angular i Django, a także niektóre edytory graficzne, takie jak Photoshop i Adobe Illustrator, i inne niepowiązane tematy, są omawiane w tych filmach.

AppMasterio

Kanał o kierunku rozwoju bez kodu. Filmy na kanale są poświęcone pracy z platformą bez kodu AppMaster. Generowanie kodu jest za kulisami w AppMaster, co czyni go jedyną w swoim rodzaju platformą no-code dla programistów klasy korporacyjnej. Nie ma innej platformy, która pozwala programistom budować w pełni zintegrowane aplikacje backendowe, internetowe i mobilne.

Platforma faktycznie tworzy kod źródłowy aplikacji backendowych. Aplikacje napisane w języku programowania Go mogą być automatycznie kompilowane i wdrażane za pomocą platformy. AppMaster buduje backend na dowolnej bazie danych, która jest kompatybilna z PostgreSQL, a do paneli kontrolnych i portali klientów wykorzystuje Vue.js.

Mówiąc inaczej, ciężko pracują nad znalezieniem odpowiedzi na główny problem w branży rozwoju oprogramowania dla klientów i firm programistycznych: jak rozwijać oprogramowanie bez pomocy rzeczywistych ludzi. Osoby zaznajomione z branżą są świadome krytycznego niedoboru wykwalifikowanych programistów i odpowiednio szybkiego wzrostu ich wynagrodzeń.