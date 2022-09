Используя различные ресурсы, в том числе онлайн-курсы и учебные материалы для инженеров-программистов и других технических специалистов, таких как дизайнеры, менеджеры по продуктам, маркетологи и другие, вы можете сэкономить время на исследованиях и развить применимые навыки, обучаясь с помощью онлайн-навыков. Учитывая это, специалисты должны постоянно расширять свои знания и навыки. Поддержание ваших знаний и способностей в актуальном состоянии может повысить вашу способность принимать решения, открытость новым идеям и привлекательность для будущих работодателей.

Веб-сайт для обмена видео YouTube стал одним из самых полезных инструментов для тех, кто учится на протяжении всей жизни, поддерживая рост каналов, которые умело сочетают изучение исторического языка с современным введением. Любознательные программисты любого уровня подготовки могут найти полезный контент на одном из бесчисленных каналов YouTube, посвященных этой теме. От базовых тем веб-разработки, таких как JavaScript и CSS, до более сложных тем, таких как технологическая теория и лекции по информатике, нет недостатка в лидерах мнений в области веб-разработки, которые охватывают их все.

Какие каналы YouTube лучше всего подходят для изучения программирования?

Чтобы помочь вам найти на YouTube лучший контент, связанный с программированием, ниже перечислены некоторые потенциальные каналы, которые могут сыграть ключевую роль в онлайн-образовании.

Кодирующий поезд

Coding Train — популярный и интересный канал, который ведет программист Дэниел Шиффман. Уроки творческого кодирования на канале охватывают широкий круг тем, таких как разработка игр , машинное обучение, моделирование, JavaScript, фреймворки и т. д. Алгоритмические рисунки Шиффмана, генеративная поэзия и учебные пособия по ботам Discord демонстрируют его междисциплинарное понимание, и он также имеет степень магистра. Искусств в области философии, чтобы пойти вместе со своим бакалавром искусств в области математики. Его учебные пособия на YouTube могут сопровождаться более сложными упражнениями, которые можно найти на его веб-сайте The Coding Train.

Сетевой ниндзя

Канал Net Ninja на YouTube — один из лучших онлайн-ресурсов для обучения веб-разработке и программированию. Он был основан в 2015 году выпускником Манчестерского университета Шоном Пеллингом, и на момент написания этой статьи в нем зарегистрировано более 50 000 пользователей. Там есть более тысячи руководств по программированию с уровнями сложности от начального до среднего.

Среди которых вы можете присоединиться к любому курсу по:

Современный JavaScript : от самых основ до более сложных тем, узнайте, как программировать с помощью современного JavaScript.

Обычно более короткие фильмы разной степени сложности представляются как курсы по определенной теме. В курсе делается попытка использовать проекты и сценарии реального мира, чтобы помочь учащимся понять рассматриваемые идеи.

Изучите Академию кода

Learn Code Academy — отличный ресурс как для новичков, так и для опытных профессионалов в области веб-разработки, поэтому он привлек внимание более 415 000 пользователей. Learn code — это всеобъемлющий ресурс для изучения программирования, от основ (HTML, CSS, JavaScript) до самых сложных тем (администрирование серверов, стратегии развертывания). Один из способов быстро найти что-то интересное и начать углубляться в него — использовать один из профессионально составленных списков воспроизведения, предоставляемых Learn Code.

Гибкость Learn Academy в изучении как широких теоретических идей, так и конкретных практических задач является одним из ее основных качеств. Если вам интересно увидеть применение концептуальных знаний, ознакомьтесь с их «Учебным пособием по работе с Redux».

Траверси Медиа

Видео на Traversy Media более полезно для людей, имеющих некоторый опыт веб-разработчиков, хотя даже новички могут чему-то научиться. Если вы разработчик, который хочет узнать что-то новое или заново познакомиться с инструментом, которым вы давно не пользовались, вы попали на идеальный канал YouTube. Их видеолекции несколько длиннее, чем обычно, поскольку Traversy Media не торопится, чтобы тщательно объяснить концепции и детализировать детали. Популярные языки и фреймворки включают Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular и многие другие.

Traversy Media опубликовала множество статей о текущей ситуации на рынке и будущем связанных тем.

Лагерь бесплатного кода

Волонтерская организация Free Code Camp стремится предоставить людям возможность изучать компьютерное программирование. Они проводят занятия через YouTube, веб-сайт и дискуссионные форумы и утверждают, что обучили более 40 000 человек, которые сейчас работают в крупных ИТ-компаниях. Их видеоролики представляют собой исчерпывающие введения в различные языки программирования, с доступным вводным и расширенным выбором. Продолжительность их фильмов варьируется от нескольких минут до трех часов, и они охватывают различные темы, такие как HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, наука о данных и Python. Более 5 миллионов студентов просмотрели свои видео на YouTube и имеют тысячи плейлистов.

Кевин Пауэлл

Кевин Пауэлл выпускает новое видео каждые две недели с советами о том, как улучшить свой опыт кодирования CSS, в том числе о том, чего не следует делать. Его фильмы варьируются от руководств для начинающих до углубленных курсов и интервью с экспертами. Его уроки не только охватывают основы, но также в значительной степени сосредоточены на более сложных темах, таких как клонирование дизайна и изучение странного поведения CSS.

Новый Бостон

С более чем 2 миллионами подписчиков The New Boston, несомненно, является одним из самых популярных каналов веб-разработки на YouTube. В New Boston есть разнообразная информация для тех, кто хочет научиться создавать веб-сайты. Не то чтобы это делало «Новый Бостон» менее интересным для неспециалистов. Поиск более сложных уроков по таким предметам, как Python 3.4 и сетевое администрирование, должен быть простым.

New Boston — это не только место, где веб-дизайнеры и программисты могут освоить основы; есть еще много всего, что можно открыть, если вы посмотрите вокруг. От видеолекции «Введение в физику» до демонстрации научных экспериментов и инструкций «Как сделать» для сборки собственного компьютера. И первая инструкция по программированию на Java, и «Не пытайтесь повторить это дома: хлорид калия и мармеладный мишка» доступны для вашего ознакомления.

КС Додзё

Одно только название «CS Dojo» должно дать вам хорошее представление о том, чем занимается этот канал: преподавание и изучение компьютерных наук с помощью YouTube. Этот канал ведет и ведет парень по имени YK Sugi.

YK Sugi был программистом в Google во время своего пребывания там. Поэтому неудивительно, что он предлагает руководства для начинающих разработчиков программного обеспечения Google. Учитывая, что у них более миллиона подписчиков, я не думаю, что мне нужно убеждать вас в стремлении канала создавать высококачественные видео.

Алгоритмы, структуры данных и творческое решение проблем — вот лишь некоторые из основных элементов CS, описанных здесь. На языке программирования Python было снято несколько фильмов. В его видеоколлекции представлены лекции по науке о данных , машинному обучению, Django и другим фреймворкам для веб-разработки .

Клемент Михайлеску

В качестве инженера-программиста Клемент работал как в Google, так и в Facebook. Его канал довольно молод; Я слежу за ним всего около трех месяцев. Хотя у него есть кое-какая полезная информация.

В центре внимания этого канала нет сомнений: все дело в том, чтобы найти работу в технологическом гиганте, таком как Google или Facebook. Тем не менее, Клемент хорошо разбирается в алгоритмических концепциях и компьютерных науках в целом.

Что хорошо в этом канале, так это то, что он делает магические трюки с картами в начале практически каждого видео. После карточного фокуса реальная суть видео действительно начинает сиять. Подписка на этот канал может значительно увеличить ваши шансы получить должность разработчика программного обеспечения в такой крупной технологической фирме, как Google.

Уильям Кэндиллон

Большинство видео на канале Уильяма Кандиллона — это уроки по React Native, хотя есть и фильмы по широкому кругу других тем программирования. Его самые популярные уроки объясняют, как использовать React для обезьяньих функций из таких приложений, как Spotify и Instagram. Он участвует в соревнованиях по программированию с другими известными пользователями YouTube в шоу под названием «Clash of Code».

Креативный Тим

На канале Creative Tim YouTube есть несколько подробных уроков по использованию React с другими технологиями, а также учебные пособия по использованию наших полностью написанных веб-шаблонов и мобильных шаблонов.

Программирование с помощью mosh

Programmingwithmosh — важный канал YouTube для веб-разработчиков. Канал Моша Хамедани в основном посвящен языкам Python, JavaScript и C#. Он имеет степень бакалавра в области разработки программного обеспечения и степень магистра в области сетевых систем и является активным участником таких платформ электронного обучения, как Pluralsight и Udemy, а также своего собственного веб-сайта.

Ньюбостон

Дебютное видео, опубликованное на YouTube 9 февраля 2008 г., стало одним из наиболее продуктивных каналов для веб-разработчиков на протяжении долгого времени. В этих видеороликах обсуждаются различные языки программирования и фреймворки, включая Python, React, Angular и Django, а также некоторые графические редакторы, такие как Photoshop и Adobe Illustrator, и другие несвязанные темы.

AppMasterio

Канал о направлении развития без кода. Ролики на канале посвящены работе с безкодовой платформой AppMaster. Генерация кода находится за кулисами AppMaster, что делает его единственной в своем роде платформой без кода для программистов корпоративного уровня. Не существует другой платформы, позволяющей разработчикам создавать полностью интегрированные серверные , онлайновые и мобильные приложения .

Платформа фактически создает исходный код серверных приложений. Приложения, написанные на языке программирования Go, могут быть автоматически скомпилированы и развернуты с использованием платформы. AppMaster создает серверную часть на основе любой базы данных, совместимой с PostgreSQL, и использует Vue.js для панелей управления и клиентских порталов.

Другими словами, они усердно работают, чтобы найти ответ на главный вопрос в индустрии разработки программного обеспечения для клиентов и компаний-разработчиков: как разрабатывать программное обеспечение без помощи реальных людей. Те, кто знаком с отраслью, знают о критической нехватке квалифицированных разработчиков и, соответственно, о быстром росте оплаты труда разработчиков.