Met behulp van verschillende bronnen, waaronder online cursussen en instructie-inhoud voor software engineers en andere technische rollen zoals ontwerpers, productmanagers, marketeers en anderen, kunt u tijd besparen op onderzoek en toepasselijke vaardigheden ontwikkelen terwijl u leert via de online vaardigheden. Gezien dit, moeten experts hun kennis en vaardigheden voortdurend uitbreiden. Door je kennis en vaardigheden up-to-date te houden, kun je je besluitvorming en openheid voor nieuwe ideeën verbeteren en toekomstige werkgevers aanspreken.

De video-sharing website YouTube heeft zich ontpopt als een van de nuttigste hulpmiddelen voor levenslange leerders, en ondersteunt de opkomst van kanalen die historische taalstudie vakkundig combineren met hedendaagse inleidingen. Nieuwsgierige programmeurs van alle niveaus kunnen nuttige inhoud vinden op een van de talloze YouTube-kanalen die aan het onderwerp zijn gewijd. Van basisonderwerpen voor webontwikkeling zoals JavaScript en CSS tot meer geavanceerde onderwerpen zoals technologische theorie en colleges over computerwetenschappen, er is geen tekort aan thought leaders op het gebied van webontwikkeling die ze allemaal behandelen.

Wat zijn de beste YouTube-kanalen om te leren programmeren?

Om je te helpen de beste programmeergerelateerde content op YouTube te vinden, staan hieronder enkele potentiële kanalen die een centrale rol kunnen spelen in het online onderwijs.

De Coding Train

The Coding Train is een populair en interessant kanaal dat wordt gehost door programmeur Daniel Schiffman. De creatieve coderingslessen van het kanaal bestrijken een breed scala aan onderwerpen, zoals spelontwikkeling, machine learning, simulatie, JavaScript, frameworks, enz. Schiffmans algoritmische kunstwerken, generatieve poëzie en Discord bot tutorials tonen zijn multidisciplinaire inzicht, en hij heeft ook een Master of Arts in filosofie naast zijn Bachelor of Arts in wiskunde. Zijn YouTube-tutorials kunnen worden gevolgd door meer uitdagende oefeningen op zijn website, The Coding Train.

De Net Ninja

Het YouTube-kanaal van The Net Ninja is een van de beste online bronnen voor het leren van webontwikkeling en programmeren. Het is in 2015 opgericht door Shaun Pelling, een alumnus van de Universiteit van Manchester, en heeft op dit moment meer dan 50.000 geregistreerde gebruikers. Er zijn meer dan duizend programmeer tutorials op, met niveaus van complexiteit variërend van beginner tot gemiddeld.

Daaronder kun je elke cursus volgen:

Modern JavaScript : Van de basis tot complexere thema's, ontdek hoe je codeert met Modern JavaScript.

: Van de basis tot complexere thema's, ontdek hoe je codeert met Modern JavaScript. Node.js : We kunnen JavaScript-code uitvoeren buiten een browser dankzij Node. js, een JavaScript-omgeving.

: We kunnen JavaScript-code uitvoeren buiten een browser dankzij Node. js, een JavaScript-omgeving. React : React maakt het eenvoudig om webpagina's te maken die snel, dynamisch en interactief zijn.

: React maakt het eenvoudig om webpagina's te maken die snel, dynamisch en interactief zijn. Vue.js : Webframeworks en single-page apps zijn de belangrijkste toepassingen die met vueJS worden gebouwd.

: Webframeworks en single-page apps zijn de belangrijkste toepassingen die met vueJS worden gebouwd. Firebase : Gebruikers kunnen applicaties maken en publiceren voor Android, iOS, het web en Unity met behulp van Firebase's systematische ontwerp en cross-platform SDK's.

: Gebruikers kunnen applicaties maken en publiceren voor Android, iOS, het web en Unity met behulp van Firebase's systematische ontwerp en cross-platform SDK's. MongoDB : De NoSQL-database MongoDB is razendsnel en ongelooflijk eenvoudig te gebruiken.

: De NoSQL-database MongoDB is razendsnel en ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. HTML : De basiscomponenten van front-end applicatieontwikkeling omvatten HTML, die ook wordt gebruikt om website-inhoud te organiseren en het esthetische uiterlijk ervan te beheren.

: De basiscomponenten van front-end applicatieontwikkeling omvatten HTML, die ook wordt gebruikt om website-inhoud te organiseren en het esthetische uiterlijk ervan te beheren. CSS : Kleuren, ontwerp en lettertypes worden allemaal beschreven in CSS, de code die wordt gebruikt om te beschrijven hoe websites worden gepresenteerd.

: Kleuren, ontwerp en lettertypes worden allemaal beschreven in CSS, de code die wordt gebruikt om te beschrijven hoe websites worden gepresenteerd. PHP : Scripttalen zoals PHP worden vaak gebruikt om dynamische, gegevensgestuurde webpagina's te bouwen.

: Scripttalen zoals PHP worden vaak gebruikt om dynamische, gegevensgestuurde webpagina's te bouwen. MySQL : De bouw van PHP MySQL webapplicaties heeft veel baat bij de automatisering van het ophalen van gegevens door de MySQL database.

: De bouw van PHP MySQL webapplicaties heeft veel baat bij de automatisering van het ophalen van gegevens door de MySQL database. Laravel : Om dynamische en datagestuurde websites te bouwen, gebruikt u het PHP-pakket Laravel.

: Om dynamische en datagestuurde websites te bouwen, gebruikt u het PHP-pakket Laravel. React Native : Met de introductie van React Native, een app voor smartphones die mogelijke uitkomsten biedt op React, kunt u prachtige mobiele apps maken vanaf nul.

: Met de introductie van React Native, een app voor smartphones die mogelijke uitkomsten biedt op React, kunt u prachtige mobiele apps maken vanaf nul. Flutter: Google creëerde het mobiele UI-framework Flutter, dat wordt gebruikt om native mobiele apps te maken.

Meestal worden kortere films met verschillende moeilijkheidsgraden gepresenteerd als cursus over een bepaald onderwerp. De cursus maakt gebruik van projecten en scenario's uit de praktijk om studenten te helpen de behandelde ideeën te begrijpen.

Leer Code Academy

Learn Code Academy is een uitstekende bron voor zowel beginnende als doorgewinterde professionals op het gebied van webontwikkeling en heeft daarom de aandacht getrokken van meer dan 415.000 gebruikers. Learn code is een allesomvattende bron om te leren coderen, van de basis (HTML, CSS, JavaScript) tot de meest geavanceerde onderwerpen (serverbeheer, implementatiestrategieën). Een manier om snel iets van je gading te vinden en je erin te verdiepen is door gebruik te maken van een van de professioneel samengestelde afspeellijsten van Learn Code.

De flexibiliteit van Learn Academy om zowel brede theoretische ideeën als specifieke praktische problemen te onderzoeken is een van de belangrijkste kwaliteiten. Als je geïnteresseerd bent in de toepassing van conceptuele kennis, bekijk dan hun "How Redux Works Tutorial".

Traversy Media

De video's op Traversy Media zijn meer geschikt voor personen met enige ervaring als webontwikkelaar, hoewel ook beginners er iets van kunnen opsteken. Als je een ontwikkelaar bent die iets nieuws wil leren of opnieuw kennis wil maken met een tool die je al een tijdje niet meer gebruikt hebt, dan ben je op het perfecte YouTube-kanaal. Hun videocolleges zijn iets langer dan gebruikelijk, omdat Traversy Media de tijd neemt om concepten zorgvuldig uit te leggen en in te gaan op details. Populaire talen en frameworks zijn Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular en nog veel meer.

Traversy Media heeft een overvloed aan artikelen uitgebracht over de huidige marktsituatie en de toekomst van gekoppelde onderwerpen.

Free Code Camp

De volledig vrijwillige organisatie Free Code Camp wil mensen de kans geven om te leren programmeren. Ze bieden lessen aan via YouTube, een website en discussieforums en beweren meer dan 40.000 mensen te hebben opgeleid die nu in dienst zijn bij grote IT-bedrijven. Hun video's bieden uitgebreide inleidingen in verschillende programmeertalen, met inleidende en gevorderde selecties beschikbaar. Hun films variëren in duur van enkele minuten tot drie uur, en ze behandelen verschillende onderwerpen zoals HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, data science en Python. Meer dan 5 miljoen studenten hebben hun video's op YouTube bekeken en hebben duizenden afspeellijsten.

Kevin Powell

Kevin Powell brengt elke twee weken een nieuwe video uit met advies over hoe je je CSS-codering kunt verbeteren, inclusief wat je niet moet doen. Zijn films variëren van beginnersgidsen tot diepgaande cursussen en interviews met experts. Zijn tutorials behandelen niet alleen de grondbeginselen, maar richten zich ook op meer geavanceerde onderwerpen zoals het klonen van ontwerpen en het uitdiepen van vreemde CSS-gedragingen.

Het nieuwe Boston

Met meer dan 2 miljoen abonnees is The New Boston ongetwijfeld een van de populairste kanalen voor webontwikkeling op YouTube. The New Boston heeft een keur aan informatie voor wie websites wil leren bouwen. Niet dat dit The New Boston minder leuk maakt voor niet-experts. Het vinden van meer geavanceerde lessen over onderwerpen als Python 3.4 en netwerkbeheer zou eenvoudig moeten zijn.

The New Boston is niet alleen een plek voor webdesigners en programmeurs om de kneepjes van het vak te leren; er valt nog veel meer te ontdekken als je goed rondkijkt. Van een "Inleiding tot natuurkunde" videocollege tot demonstraties van wetenschappelijke experimenten en "Hoe te" aanwijzingen voor het bouwen van je eigen computer. Zowel de eerste Java programmeerinstructie als "Don't Try This at Home: Potassium Chloride and Gummy Bear" zijn beschikbaar.

CS Dojo

De naam "CS Dojo" alleen al zou je een goed idee moeten geven van waar dit kanaal over gaat: onderwijzen en leren over computerwetenschappen met behulp van het medium YouTube. Dit kanaal wordt gehost en beheerd door iemand die YK Sugi heet.

YK Sugi was programmeur bij Google toen hij daar werkte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij gidsen aanbiedt voor aspirant Google software engineers. Gezien het feit dat ze meer dan een miljoen abonnees hebben, denk ik niet dat ik je hoef te overtuigen van de inzet van het kanaal om video's van hoge kwaliteit te produceren.

Algoritmen, gegevensstructuren en creatief problemen oplossen zijn slechts enkele van de CS-nietjes die hier aan bod komen. Verschillende films zijn gemaakt met de programmeertaal Python. Zijn videocollectie bevat lezingen over data science, ML, Django en andere frameworks voor webontwikkeling.

Clement Mihailescu

Als software engineer heeft Clement gewerkt voor zowel Google als Facebook. Zijn kanaal is vrij jong; ik volg het nog maar een maand of drie. Maar hij heeft wel nuttige informatie te bieden.

De focus van dit kanaal is duidelijk: alles draait om het vinden van een baan bij een technologiegigant als Google of Facebook. Clement heeft echter een sterk inzicht in algoritmische concepten en computerwetenschappen in het algemeen.

Het leuke van dit kanaal is dat hij aan het begin van vrijwel elke video een paar goocheltrucs met kaarten doet. Na de kaarttruc begint de echte inhoud van de video pas echt te schijnen. Een abonnement op dit kanaal kan je kansen op een baan als softwareontwikkelaar bij een groot technologiebedrijf als Google aanzienlijk vergroten.

William Candillon

Het merendeel van de video's op het kanaal van William Candillon zijn lessen over React Native, hoewel er ook filmpjes zijn over een breed scala aan andere programmeeronderwerpen. Zijn populairste tutorials leggen uit hoe je React kunt gebruiken om functies van applicaties als Spotify en Instagram te apen. Hij gaat coderingswedstrijden aan met andere bekende YouTubers in een show getiteld 'Clash of Code.'

Creatieve Tim

Er zijn verschillende diepgaande lessen over het gebruik van React met andere technologieën, evenals tutorials over het gebruik van onze volledig geschreven web- en mobiele templates, beschikbaar op het Creative Tim YouTube-kanaal.

Programmingwithmosh

Programmingwithmosh is een essentieel YouTube-kanaal voor webontwikkelaars. Mosh Hamedani's kanaal richt zich vooral op de talen Python, JavaScript en C#. Hij heeft een BS in Software Engineering en een MS in Networks Systems en levert een actieve bijdrage aan e-learning platforms zoals Pluralsight en Udemy, evenals aan zijn eigen website.

Thenewboston

Met zijn debuutvideo live op YouTube op 9 februari 2008 is Thenew Boston al lange tijd een van de meest consistent productieve kanalen voor webontwikkelaars. Verschillende programmeertalen en frameworks, waaronder Python, React, Angular en Django, maar ook bepaalde grafische editors, zoals Photoshop en Adobe Illustrator, en andere ongerelateerde onderwerpen worden in deze video's besproken.

AppMasterio

Een kanaal over de richting van ontwikkeling zonder code. De video's op het kanaal zijn gewijd aan het werken met het no-code platform AppMaster. Code Generation zit achter de schermen bij AppMaster, waardoor het een uniek no-code platform is voor programmeurs op enterprise-niveau. Er is geen enkel ander platform waarmee ontwikkelaars volledig geïntegreerde backend, online en mobiele apps kunnen bouwen.

Het platform creëert in feite de broncode van de backend apps. Toepassingen geschreven in de programmeertaal Go kunnen automatisch worden gecompileerd en ingezet met behulp van het platform. AppMaster bouwt een backend op elke database die compatibel is met PostgreSQL, en het gebruikt Vue.js voor controlepanelen en klantenportalen.

Anders gezegd, ze werken hard aan een antwoord op een groot probleem in de softwareontwikkelingsindustrie voor klanten en softwarebedrijven: hoe software te ontwikkelen zonder de hulp van echte mensen. Wie vertrouwd is met de sector is zich bewust van het nijpende tekort aan gekwalificeerde ontwikkelaars en de navenant snelle stijging van de beloning van ontwikkelaars.