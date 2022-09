소프트웨어 엔지니어 및 기타 기술 역할(예: 디자이너, 제품 관리자, 마케터)을 위한 온라인 과정 및 교육 콘텐츠가 포함된 다양한 리소스를 사용하면 온라인 기술을 통해 학습하면서 연구 시간을 절약하고 적용 가능한 기술을 개발할 수 있습니다. 이를 고려할 때 전문가들은 지속적으로 지식과 기술을 확장해야 합니다. 지식과 능력을 최신 상태로 유지하면 의사 결정 능력이 향상되고 새로운 아이디어에 대한 개방성이 향상되며 미래의 고용주에게 어필할 수 있습니다.

비디오 공유 웹사이트 YouTube는 역사적 언어 학습과 현대적 소개를 능숙하게 결합하는 채널의 부상을 지원하면서 평생 학습자에게 가장 유용한 도구 중 하나로 부상했습니다. 모든 기술 수준의 호기심 많은 프로그래머는 해당 주제에 대한 YouTube의 수많은 채널 중 하나에서 유용한 콘텐츠를 찾을 수 있습니다. JavaScript 및 CSS와 같은 기본적인 웹 개발 주제부터 기술 이론 및 컴퓨터 과학 강의와 같은 보다 정교한 주제에 이르기까지 모든 것을 다룰 웹 개발 사고 리더가 부족하지 않습니다.

프로그래밍을 배울 수 있는 최고의 YouTube 채널은 무엇인가요?

YouTube에서 최고의 프로그래밍 관련 콘텐츠를 찾는 데 도움이 되도록 온라인 교육에서 중추적인 역할을 할 수 있는 몇 가지 잠재적인 채널이 아래에 나열되어 있습니다.

코딩 트레인

Coding Train은 프로그래머 Daniel Schiffman이 주최하는 인기 있고 흥미로운 채널입니다. 채널의 창의적인 코딩 수업은 게임 개발 , 기계 학습, 시뮬레이션, JavaScript, 프레임워크 등과 같은 광범위한 주제를 다룹니다. Schiffman의 알고리즘 아트워크, 생성 시 및 Discord 봇 튜토리얼은 그의 다학제적 이해를 보여주며 그는 또한 석사 학위도 보유하고 있습니다. 철학 학사 학위와 함께 수학 학사 학위를 취득했습니다. 그의 YouTube 튜토리얼은 그의 웹사이트인 Coding Train에서 찾을 수 있는 더 도전적인 연습으로 이어집니다.

더 네트 닌자

Net Ninja의 YouTube 채널은 웹 개발 및 프로그래밍 학습을 위한 최고의 온라인 리소스 중 하나입니다. 2015년 맨체스터 대학교 졸업생인 Shaun Pelling에 의해 설립되었으며 이 글을 쓰는 현재 50,000명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있습니다. 거기에는 초급에서 중급에 이르는 복잡성 수준이 있는 천 개가 넘는 프로그래밍 자습서가 있습니다.

그 중 다음과 같은 과정에 참여할 수 있습니다.

모던 자바스크립트 : 아주 기본적인 것부터 더 복잡한 테마까지 모던 자바스크립트로 코딩하는 방법을 알아보세요.

: 아주 기본적인 것부터 더 복잡한 테마까지 모던 자바스크립트로 코딩하는 방법을 알아보세요. Node.js : Node.js 덕분에 브라우저 밖에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있습니다. js, 자바스크립트 환경.

: Node.js 덕분에 브라우저 밖에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있습니다. js, 자바스크립트 환경. React : React를 사용하면 빠르고 동적이고 대화식인 웹 페이지를 간단하게 만들 수 있습니다.

: React를 사용하면 빠르고 동적이고 대화식인 웹 페이지를 간단하게 만들 수 있습니다. Vue.js : 웹 프레임워크와 단일 페이지 앱은 vueJS로 구축된 주요 애플리케이션입니다.

: 웹 프레임워크와 단일 페이지 앱은 vueJS로 구축된 주요 애플리케이션입니다. Firebase : 사용자는 Firebase의 체계적인 설계 및 크로스 플랫폼 SDK의 도움으로 Android, iOS, 웹 및 Unity용 애플리케이션을 만들고 게시할 수 있습니다.

: 사용자는 Firebase의 체계적인 설계 및 크로스 플랫폼 SDK의 도움으로 Android, iOS, 웹 및 Unity용 애플리케이션을 만들고 게시할 수 있습니다. MongoDB : NoSQL 데이터베이스 MongoDB는 놀랍도록 빠르고 사용이 매우 간단합니다.

: NoSQL 데이터베이스 MongoDB는 놀랍도록 빠르고 사용이 매우 간단합니다. HTML : 프론트 엔드 애플리케이션 개발 의 기본 구성 요소에는 웹 사이트 콘텐츠를 구성하고 미적 모양을 관리하는 데 사용되는 HTML이 포함됩니다.

: 프론트 엔드 애플리케이션 개발 의 기본 구성 요소에는 웹 사이트 콘텐츠를 구성하고 미적 모양을 관리하는 데 사용되는 HTML이 포함됩니다. CSS : 색상, 디자인 및 서체는 모두 웹사이트가 표시되는 방식을 설명하는 데 사용되는 코드인 CSS에 설명되어 있습니다.

: 색상, 디자인 및 서체는 모두 웹사이트가 표시되는 방식을 설명하는 데 사용되는 코드인 CSS에 설명되어 있습니다. PHP : PHP와 같은 스크립팅 언어는 동적 데이터 기반 웹 페이지를 구축하는 데 자주 사용됩니다.

: PHP와 같은 스크립팅 언어는 동적 데이터 기반 웹 페이지를 구축하는 데 자주 사용됩니다. MySQL : PHP MySQL 웹 애플리케이션의 구축은 MySQL 데이터베이스가 제공하는 데이터 검색의 자동화로부터 큰 이점을 얻습니다.

: PHP MySQL 웹 애플리케이션의 구축은 MySQL 데이터베이스가 제공하는 데이터 검색의 자동화로부터 큰 이점을 얻습니다. Laravel : 동적 데이터 기반 웹 사이트를 구축하려면 PHP 패키지 Laravel을 사용하십시오.

: 동적 데이터 기반 웹 사이트를 구축하려면 PHP 패키지 Laravel을 사용하십시오. React Native : React에서 가능한 결과를 제공하는 스마트폰 앱인 React Native 를 소개하면 처음부터 멋진 모바일 앱을 만들 수 있습니다.

: React에서 가능한 결과를 제공하는 스마트폰 앱인 React Native 를 소개하면 처음부터 멋진 모바일 앱을 만들 수 있습니다. Flutter : Google은 기본 모바일 앱 을 만드는 데 사용되는 Flutter 모바일 UI 프레임워크를 만들었습니다.

일반적으로 다양한 난이도의 단편 영화가 특정 주제에 대한 과정으로 제공됩니다. 이 과정은 학생들이 다루고 있는 아이디어를 이해하도록 돕기 위해 프로젝트와 실제 시나리오를 사용하기 위해 노력합니다.

코드 아카데미 배우기

Learn Code Academy는 웹 개발 분야의 초보자와 노련한 전문가 모두를 위한 훌륭한 리소스로, 415,000명이 넘는 사용자의 관심을 끌고 있습니다. 코드 학습은 기초(HTML, CSS, JavaScript)에서 가장 고급 주제(서버 관리, 배포 전략)에 이르기까지 코딩 학습을 위한 포괄적인 리소스입니다. 관심 있는 항목에 빠르게 집중하고 더 깊이 파고드는 한 가지 방법은 Learn Code에서 제공하는 전문적으로 선별된 재생 목록 중 하나를 활용하는 것입니다.

광범위한 이론적 아이디어와 구체적인 실제 문제를 모두 탐색할 수 있는 아카데미의 유연성은 주요 자질 중 하나입니다. 개념적 지식을 사용하는 데 관심이 있다면 "Redux 작동 방식 자습서"를 확인하세요.

트래버스 미디어

Traversy Media의 비디오는 웹 개발자로서 어느 정도 전문 지식을 가진 개인에게 더 도움이 되지만 초보자도 무언가를 배울 수 있습니다. 새로운 것을 배우거나 한동안 사용하지 않은 도구에 다시 익숙해지려는 개발자라면 완벽한 YouTube 채널에 오신 것입니다. Traversy Media는 시간을 들여 개념을 자세히 설명하고 세부 사항을 자세히 설명하기 때문에 비디오 강의는 일반적인 것보다 다소 깁니다. 인기 있는 언어 및 프레임워크에는 Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular 등이 있습니다.

Traversy Media는 현재 시장 상황과 연결된 주제의 미래에 대한 수많은 기사를 발표했습니다.

무료 코드 캠프

모든 자원 봉사자 조직인 Free Code Camp는 사람들에게 컴퓨터 프로그래밍을 배울 수 있는 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그들은 YouTube, 웹 사이트 및 토론 포럼을 통해 수업을 제공하고 현재 대기업 IT 회사에서 고용하고 있는 40,000명 이상의 사람들을 교육했다고 주장합니다. 그들의 비디오는 다양한 프로그래밍 언어에 대한 포괄적인 소개를 제공하며 입문 및 고급 선택이 가능합니다. 그들의 영화는 몇 분에서 3시간까지 다양하며 HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, 데이터 과학 및 Python과 같은 다양한 주제를 다룹니다. 500만 명이 넘는 학생들이 YouTube에서 자신의 동영상을 보고 수천 개의 재생 목록을 보유하고 있습니다.

케빈 파월

Kevin Powell은 하지 말아야 할 일을 포함하여 CSS 코딩 경험을 개선하는 방법에 대한 조언과 함께 2주마다 새로운 비디오를 발표합니다. 그의 영화는 입문서부터 심층 과정 및 전문가 인터뷰에 이르기까지 다양합니다. 그의 튜토리얼은 기본 사항을 다룰 뿐만 아니라 디자인 복제 및 이상한 CSS 동작 탐구와 같은 고급 주제에 중점을 둡니다.

더 뉴 보스턴

200만 명이 넘는 구독자를 보유한 New Boston은 의심할 여지 없이 YouTube에서 가장 인기 있는 웹 개발 채널 중 하나입니다. New Boston에는 웹사이트 구축 방법을 배우려는 사람들을 위한 다양한 정보가 있습니다. 이것이 New Boston을 비전문가에게 덜 즐겁게 만드는 것은 아닙니다. Python 3.4 및 네트워크 관리와 같은 주제에 대한 보다 정교한 수업을 찾는 것은 간단해야 합니다.

New Boston은 웹 디자이너와 코더를 위한 단순한 장소가 아닙니다. 주변을 둘러보면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. "물리학 입문" 비디오 강의부터 과학 실험 시연, 자신의 컴퓨터 구축을 위한 "방법" 지침까지. 첫 번째 Java 프로그래밍 지침과 "집에서 시도하지 마십시오: 염화칼륨과 곰곰이"를 모두 읽을 수 있습니다.

CS 도장

"CS Dojo"라는 이름만으로도 이 채널이 무엇인지 잘 알 수 있을 것입니다. YouTube를 매개로 컴퓨터 과학을 가르치고 배우는 것입니다. 이 채널은 YK Sugi라는 사람이 호스팅하고 운영합니다.

YK Sugi는 Google에서 근무하는 동안 프로그래머였습니다. 따라서 그가 구글 소프트웨어 엔지니어 지망생을 위한 가이드를 제공하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 구독자가 100만 명이 넘는다는 점을 감안할 때 고품질 비디오 제작에 대한 채널의 노력을 설득할 필요가 없다고 생각합니다.

알고리즘, 데이터 구조 및 창의적인 문제 해결은 여기에서 다루는 CS 핵심 요소 중 일부일 뿐입니다. 프로그래밍 언어 Python을 사용하여 여러 영화가 만들어졌습니다. 그의 비디오 컬렉션은 데이터 과학 , ML, Django 및 기타 웹 개발 프레임워크 에 대한 강의를 제공합니다.

클레멘트 미하일레스쿠

소프트웨어 엔지니어로서 Clement는 Google과 Facebook 모두에서 일했습니다. 그의 채널은 다소 젊습니다. 3개월 정도만 따라했습니다. 그러나 그는 제공할 몇 가지 유용한 정보를 가지고 있습니다.

이 채널의 초점은 틀림이 없습니다. Google이나 Facebook과 같은 기술 대기업에 취직 하는 것이 전부입니다. 그러나 Clement는 일반적으로 알고리즘 개념과 컴퓨터 과학에 대해 잘 알고 있습니다.

이 채널의 좋은 점은 거의 모든 비디오의 시작 부분에 카드로 마술 같은 묘기를 부리는 것입니다. 카드 트릭 후 영상의 실체가 본격적으로 빛을 발하기 시작합니다. 이 채널을 구독하면 Google과 같은 주요 기술 회사에서 소프트웨어 개발자 자리에 들어갈 가능성이 크게 높아집니다.

윌리엄 캔딜런

William Candillon의 채널에 있는 대부분의 비디오는 React Native에 대한 강의이지만 다양한 다른 프로그래밍 주제에 대한 영화도 있습니다. 그의 가장 인기 있는 튜토리얼은 React를 사용하여 Spotify 및 Instagram과 같은 애플리케이션의 기능을 유인하는 방법을 설명합니다. 그는 'Clash of Code'라는 프로그램에서 다른 유명 유튜버들과 코딩 대회에 참여하고 있습니다.

크리에이티브 팀

다른 기술과 함께 React를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 심도 있는 강의와 Creative Tim YouTube 채널에서 제공되는 완전히 작성된 웹 및 모바일 템플릿 사용에 대한 자습서가 있습니다.

프로그래밍 위드모시

Programmingwithmosh는 웹 개발자를 위한 필수 YouTube 채널입니다. Mosh Hamedani의 채널은 주로 Python, JavaScript 및 C# 언어에 중점을 둡니다. 그는 소프트웨어 엔지니어링 학사 및 네트워크 시스템 석사 학위를 보유하고 있으며 Pluralsight 및 Udemy와 같은 전자 학습 플랫폼과 자신의 웹사이트에 적극적으로 기여하고 있습니다.

더뉴보스턴

2008년 2월 9일 YouTube에서 데뷔 비디오를 생중계하면서 Boston은 오랫동안 웹 개발자를 위한 가장 일관되고 생산적인 채널 중 하나였습니다. Python, React, Angular 및 Django를 비롯한 다양한 프로그래밍 언어 및 프레임워크와 Photoshop 및 Adobe Illustrator와 같은 특정 그래픽 편집기 및 기타 관련 없는 주제가 이 비디오에서 논의됩니다.

앱마스터리오

코드 없는 개발 방향에 대한 채널 입니다. 채널의 비디오는 코드가 없는 플랫폼 AppMaster와 함께 작업하는 데 전념합니다. 코드 생성은 AppMaster의 배후에서 이루어지며 엔터프라이즈 수준 프로그래머를 위한 유일한 코드 없는 플랫폼이 됩니다. 개발자가 완전히 통합된 백엔드 , 온라인 및 모바일 앱 을 빌드할 수 있는 다른 플랫폼은 없습니다.

플랫폼은 실제로 백엔드 앱의 소스 코드를 생성합니다. Go 프로그래밍 언어로 작성된 애플리케이션은 플랫폼을 사용하여 자동으로 컴파일 및 배포될 수 있습니다. AppMaster는 PostgreSQL과 호환되는 모든 데이터베이스에 백엔드를 구축하고 Vue.js를 제어판 및 고객 포털에 활용합니다.

다시 말해서, 그들은 클라이언트와 소프트웨어 회사를 위한 소프트웨어 개발 산업의 주요 문제인 실제 사람의 도움 없이 소프트웨어를 개발하는 방법에 대한 답을 찾기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 업계에 익숙한 사람들은 자격을 갖춘 개발자의 심각한 부족과 그에 따른 개발자 급여의 급격한 증가를 알고 있습니다.