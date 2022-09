Durch die Verwendung verschiedener Ressourcen, darunter Online-Kurse und Lehrinhalte für Softwareentwickler und andere technische Rollen wie Designer, Produktmanager, Marketingspezialisten und andere, können Sie Zeit bei der Recherche sparen und anwendbare Fähigkeiten entwickeln, während Sie durch die Online-Fähigkeiten lernen. Vor diesem Hintergrund müssen Experten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten kontinuierlich erweitern. Wenn Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand halten, können Sie Ihre Entscheidungsfindung und Offenheit für neue Ideen fördern und zukünftige Arbeitgeber ansprechen.

Die Video-Sharing-Website YouTube hat sich zu einem der nützlichsten Tools für lebenslang Lernende entwickelt und unterstützt den Aufstieg von Kanälen, die gekonnt historisches Sprachstudium mit zeitgenössischen Einführungen kombinieren. Neugierige Programmierer aller Erfahrungsstufen finden hilfreiche Inhalte auf einem der unzähligen Kanäle von YouTube, die sich diesem Thema widmen. Von grundlegenden Webentwicklungsthemen wie JavaScript und CSS bis hin zu anspruchsvolleren Themen wie Technologietheorie und Informatikvorlesungen gibt es keinen Mangel an Webentwicklungsvordenkern, die alle abdecken.

Was sind die besten YouTube-Kanäle, um Programmieren zu lernen?

Um Ihnen dabei zu helfen, die besten programmbezogenen Inhalte auf YouTube zu finden, sind unten einige potenzielle Kanäle aufgeführt, die eine entscheidende Rolle in der Online-Bildung spielen können.

Der Codierzug

The Coding Train ist ein beliebter und interessanter Kanal, der vom Programmierer Daniel Schiffman moderiert wird. Die Kurse für kreatives Programmieren des Kanals decken ein breites Spektrum an Themen ab, wie z. B. Spieleentwicklung , maschinelles Lernen, Simulation, JavaScript, Frameworks usw. Schiffmans algorithmische Kunstwerke, generative Poesie und Discord-Bot-Tutorials demonstrieren sein multidisziplinäres Verständnis, und er hat auch einen Master of Arts in Philosophie neben seinem Bachelor of Arts in Mathematik. Auf seine YouTube-Tutorials können anspruchsvollere Übungen folgen, die auf seiner Website The Coding Train zu finden sind.

Der Netz-Ninja

Der YouTube-Kanal von The Net Ninja ist eine der besten Online-Ressourcen zum Erlernen der Webentwicklung und -programmierung. Es wurde 2015 von Shaun Pelling, Alumnus der University of Manchester, gegründet und hat zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 50.000 registrierte Benutzer. Es gibt dort über tausend Programmier-Tutorials mit Schwierigkeitsgraden, die von Anfänger bis Fortgeschrittene reichen.

Darunter können Sie an jedem Kurs teilnehmen:

Modernes JavaScript : Entdecken Sie, wie Sie mit modernem JavaScript programmieren, von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Themen.

: Entdecken Sie, wie Sie mit modernem JavaScript programmieren, von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Themen. Node.js : Dank Node können wir JavaScript-Code über einen Browser hinaus ausführen. js, eine JavaScript-Umgebung.

: Dank Node können wir JavaScript-Code über einen Browser hinaus ausführen. js, eine JavaScript-Umgebung. React : React macht es einfach, Webseiten zu erstellen, die schnell, dynamisch und interaktiv sind.

: React macht es einfach, Webseiten zu erstellen, die schnell, dynamisch und interaktiv sind. Vue.js : Web-Frameworks und Single-Page-Apps sind die Hauptanwendungen, die mit vueJS erstellt wurden.

: Web-Frameworks und Single-Page-Apps sind die Hauptanwendungen, die mit vueJS erstellt wurden. Firebase : Benutzer können mithilfe des systematischen Designs und der plattformübergreifenden SDKs von Firebase Anwendungen für Android , iOS, das Web und Unity erstellen und veröffentlichen.

: Benutzer können mithilfe des systematischen Designs und der plattformübergreifenden SDKs von Firebase Anwendungen für Android , iOS, das Web und Unity erstellen und veröffentlichen. MongoDB : Die NoSQL-Datenbank MongoDB ist blitzschnell und unglaublich einfach zu bedienen.

: Die NoSQL-Datenbank MongoDB ist blitzschnell und unglaublich einfach zu bedienen. HTML : Zu den grundlegenden Komponenten der Front-End-Anwendungsentwicklung gehört HTML, das auch zum Organisieren von Website-Inhalten und zum Verwalten ihres ästhetischen Erscheinungsbilds verwendet wird.

: Zu den grundlegenden Komponenten der Front-End-Anwendungsentwicklung gehört HTML, das auch zum Organisieren von Website-Inhalten und zum Verwalten ihres ästhetischen Erscheinungsbilds verwendet wird. CSS : Farben, Design und Schriftarten werden alle in CSS beschrieben, dem Code, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie Websites dargestellt werden.

: Farben, Design und Schriftarten werden alle in CSS beschrieben, dem Code, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie Websites dargestellt werden. PHP : Skriptsprachen wie PHP werden häufig verwendet, um dynamische, datengesteuerte Webseiten zu erstellen.

: Skriptsprachen wie PHP werden häufig verwendet, um dynamische, datengesteuerte Webseiten zu erstellen. MySQL : Die Erstellung von PHP-MySQL-Webanwendungen profitiert stark von der Automatisierung des Datenabrufs durch die MySQL-Datenbank.

: Die Erstellung von PHP-MySQL-Webanwendungen profitiert stark von der Automatisierung des Datenabrufs durch die MySQL-Datenbank. Laravel : Um dynamische und datengesteuerte Websites zu erstellen, verwenden Sie das PHP-Paket Laravel.

: Um dynamische und datengesteuerte Websites zu erstellen, verwenden Sie das PHP-Paket Laravel. React Native : Mit der Einführung von React Native , einer Smartphone-App, die mögliche Ergebnisse auf React liefert, können Sie von Grund auf beeindruckende mobile Apps erstellen.

: Mit der Einführung von React Native , einer Smartphone-App, die mögliche Ergebnisse auf React liefert, können Sie von Grund auf beeindruckende mobile Apps erstellen. Flutter : Google hat das mobile UI-Framework Flutter entwickelt, das zum Erstellen nativer mobiler Apps verwendet wird .

Typischerweise werden kürzere Filme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden als Kurse zu einem bestimmten Thema präsentiert. Der Kurs bemüht sich, Projekte und Szenarien aus der realen Welt zu verwenden, um den Schülern zu helfen, die behandelten Ideen zu verstehen.

Lernen Sie die Code Academy

Die Learn Code Academy ist eine hervorragende Ressource für Anfänger und erfahrene Fachleute auf dem Gebiet der Webentwicklung, weshalb sie die Aufmerksamkeit von über 415.000 Benutzern auf sich gezogen hat. Code lernen ist eine allumfassende Ressource zum Erlernen des Programmierens, von den Grundlagen (HTML, CSS, JavaScript) bis zu den fortgeschrittensten Themen (Serververwaltung, Bereitstellungsstrategien). Eine Möglichkeit, sich schnell auf etwas Interessantes zu konzentrieren und es weiter zu vertiefen, besteht darin, eine der professionell kuratierten Playlists zu verwenden, die von Learn Code bereitgestellt werden.

Die Flexibilität der Learn Academy bei der Erforschung sowohl umfassender theoretischer Ideen als auch spezifischer praktischer Anliegen ist eine ihrer Hauptqualitäten. Wenn Sie daran interessiert sind, zu sehen, wie konzeptionelles Wissen angewendet wird, sehen Sie sich das „How Redux Works Tutorial“ an.

Traversenmedien

Die Videos auf Traversy Media sind hilfreicher für Personen mit etwas Erfahrung als Webentwickler, obwohl auch Anfänger etwas lernen können. Wenn Sie ein Entwickler sind, der etwas Neues lernen oder sich wieder mit einem Tool vertraut machen möchte, das Sie seit einiger Zeit nicht mehr verwendet haben, sind Sie auf dem perfekten YouTube-Kanal. Ihre Videovorträge sind etwas länger als üblich, da sich Traversy Media die Zeit nimmt, Konzepte sorgfältig zu erklären und auf Details einzugehen. Beliebte Sprachen und Frameworks sind Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular und viele mehr.

Traversy Media hat eine Fülle von Artikeln über die aktuelle Marktsituation und die Zukunft verlinkter Themen veröffentlicht.

Kostenloses Code-Camp

Die rein ehrenamtliche Organisation Free Code Camp zielt darauf ab, Menschen die Möglichkeit zu geben, Computerprogrammierung zu lernen. Sie bieten Kurse über YouTube, eine Website und Diskussionsforen an und behaupten, über 40.000 Menschen geschult zu haben, die heute große IT-Unternehmen beschäftigen. Ihre Videos bieten umfassende Einführungen in verschiedene Programmiersprachen, wobei einführende und fortgeschrittene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ihre Filme dauern zwischen wenigen Minuten und drei Stunden und behandeln verschiedene Themen wie HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, Data Science und Python. Über 5 Millionen Schüler haben ihre Videos auf YouTube angesehen und haben Tausende von Wiedergabelisten.

Kevin Powell

Kevin Powell veröffentlicht alle zwei Wochen ein neues Video mit Ratschlägen, wie Sie Ihre CSS-Codierungserfahrung verbessern können, einschließlich dessen, was Sie nicht tun sollten. Seine Filme reichen von Ratgebern für Anfänger bis hin zu vertiefenden Kursen und Experteninterviews. Seine Tutorials decken nicht nur die Grundlagen ab, sondern konzentrieren sich auch stark auf fortgeschrittenere Themen wie das Klonen von Designs und das Eintauchen in seltsame CSS-Verhaltensweisen.

Das neue Boston

Mit mehr als 2 Millionen Abonnenten ist The New Boston zweifellos einer der beliebtesten Webentwicklungskanäle auf YouTube. The New Boston bietet eine Vielzahl von Informationen für diejenigen, die lernen möchten, wie man Websites erstellt. Nicht, dass dies The New Boston für Laien weniger unterhaltsam macht. Anspruchsvollere Lektionen zu Themen wie Python 3.4 und Netzwerkadministration zu finden, sollte einfach sein.

Das New Boston ist nicht nur ein Ort für Webdesigner und Programmierer, um sich einzuarbeiten; Wenn Sie sich umschauen, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Von einer „Einführung in die Physik“-Videovorlesung über Demonstrationen wissenschaftlicher Experimente bis hin zu Anleitungen zum Bau Ihres eigenen Computers. Sowohl die erste Java-Programmieranleitung als auch „Don’t Try This at Home: Potassium Chloride and Gummy Bear“ stehen Ihnen zur Lektüre zur Verfügung.

CS-Dojo

Allein der Name „CS Dojo“ soll schon erahnen lassen, worum es in diesem Kanal geht: Informatik lehren und lernen mit dem Medium YouTube. Dieser Kanal wird von einem Typen namens YK Sugi gehostet und betrieben.

YK Sugi war während seiner Zeit dort Programmierer bei Google. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er Leitfäden für angehende Google-Softwareingenieure anbietet. Angesichts der Tatsache, dass sie über eine Million Abonnenten haben, glaube ich nicht, dass ich Sie von der Verpflichtung des Kanals, qualitativ hochwertige Videos zu produzieren, überzeugen muss.

Algorithmen, Datenstrukturen und kreative Problemlösung sind nur einige der CS-Grundlagen, die hier behandelt werden. Mehrere Filme wurden mit der Programmiersprache Python erstellt. Seine Videosammlung umfasst Vorträge zu Data Science , ML, Django und anderen Webentwicklungs-Frameworks .

Clemens Mihailescu

Als Softwareentwickler hat Clement sowohl für Google als auch für Facebook gearbeitet. Sein Kanal ist ziemlich jung; Ich verfolge es erst seit etwa drei Monaten. Obwohl er einige nützliche Informationen zu liefern hat.

Der Fokus dieses Kanals ist unverkennbar: Es geht darum, einen Job bei einem Tech -Giganten wie Google oder Facebook zu ergattern. Clement hat jedoch ein starkes Verständnis für algorithmische Konzepte und Informatik im Allgemeinen.

Das Schöne an diesem Kanal ist, dass er zu Beginn praktisch jedes Videos ein paar Zaubertricks mit Karten vorführt. Nach dem Kartentrick beginnt die eigentliche Substanz des Videos erst richtig zu glänzen. Wenn Sie diesen Kanal abonnieren, können Sie Ihre Chancen auf eine Position als Softwareentwickler bei einem großen Technologieunternehmen wie Google erheblich erhöhen.

Wilhelm Candillon

Die meisten Videos auf William Candillons Kanal sind Lektionen zu React Native, obwohl es auch Filme zu einer Vielzahl anderer Programmierthemen gibt. Seine beliebtesten Tutorials erklären, wie man React to Ape-Funktionen von Anwendungen wie Spotify und Instagram verwendet. Er nimmt an Programmierwettbewerben mit anderen bekannten YouTubern in einer Show mit dem Titel „Clash of Code“ teil.

Kreativ Tim

Es gibt mehrere ausführliche Lektionen zur Verwendung von React mit anderen Technologien sowie Tutorials zur Verwendung unserer vollständig geschriebenen Web- und Mobilvorlagen, die auf dem YouTube-Kanal von Creative Tim verfügbar sind.

Programmieren mit Mosh

Programmingwithmosh ist ein unverzichtbarer YouTube-Kanal für Webentwickler. Der Kanal von Mosh Hamedani konzentriert sich hauptsächlich auf die Sprachen Python, JavaScript und C#. Er hat einen BS in Software Engineering und einen MS in Networks Systems und leistet einen aktiven Beitrag zu E-Learning-Plattformen wie Pluralsight und Udemy sowie zu seiner eigenen Website.

Das Newboston

Mit seinem Debütvideo, das am 9. Februar 2008 live auf YouTube zu sehen war, war Boston lange Zeit einer der beständig produktivsten Kanäle für Webentwickler. In diesen Videos werden verschiedene Programmiersprachen und Frameworks, darunter Python, React, Angular und Django, sowie bestimmte Grafikeditoren wie Photoshop und Adobe Illustrator und andere nicht verwandte Themen behandelt.

AppMasterio

Ein Kanal über die Entwicklungsrichtung ohne Code. Die Videos auf dem Kanal widmen sich der Arbeit mit der No-Code- Plattform AppMaster. Code Generation liegt hinter den Kulissen von AppMaster, was es zu einer einzigartigen No-Code-Plattform für Programmierer auf Unternehmensebene macht. Es gibt keine andere Plattform, die es Entwicklern ermöglicht , vollständig integrierte Backend- , Online- und mobile Apps zu erstellen.

Die Plattform erstellt tatsächlich den Quellcode der Backend-Apps. Anwendungen, die in der Programmiersprache Go geschrieben sind, können unter Verwendung der Plattform automatisch kompiliert und bereitgestellt werden. AppMaster baut ein Backend auf jeder Datenbank auf, die mit PostgreSQL kompatibel ist, und nutzt Vue.js für Control Panels und Kundenportale.

Anders ausgedrückt, sie arbeiten hart daran, eine Antwort auf ein wichtiges Problem in der Softwareentwicklungsbranche für Kunden und Softwareunternehmen zu finden: Wie entwickelt man Software ohne die Hilfe von Menschen? Kenner der Branche wissen um den kritischen Mangel an qualifizierten Entwicklern und den entsprechend rasanten Anstieg der Entwicklervergütungen.