Sử dụng các tài nguyên khác nhau, bao gồm các khóa học trực tuyến và nội dung hướng dẫn dành cho kỹ sư phần mềm và các vai trò công nghệ khác như nhà thiết kế, quản lý sản phẩm, nhà tiếp thị và những người khác, bạn có thể tiết kiệm thời gian nghiên cứu và phát triển các kỹ năng áp dụng khi học thông qua các kỹ năng trực tuyến. Xem xét điều này, các chuyên gia phải liên tục mở rộng kiến thức và kỹ năng của họ. Luôn cập nhật kiến thức và khả năng của bạn có thể thúc đẩy quá trình ra quyết định của bạn, cởi mở với những ý tưởng mới và thu hút các nhà tuyển dụng trong tương lai.

Trang web chia sẻ video YouTube đã nổi lên như một trong những công cụ hữu ích nhất dành cho người học suốt đời, hỗ trợ sự phát triển của các kênh kết hợp khéo léo việc nghiên cứu ngôn ngữ lịch sử với phần giới thiệu đương đại. Những lập trình viên tò mò thuộc mọi cấp độ kỹ năng có thể tìm thấy nội dung hữu ích trên một trong vô số kênh của YouTube dành riêng cho chủ đề này. Từ các chủ đề phát triển web cơ bản như JavaScript và CSS đến các chủ đề phức tạp hơn như lý thuyết công nghệ và các bài giảng về khoa học máy tính, không thiếu các nhà lãnh đạo có tư tưởng phát triển web để đề cập đến tất cả.

Các kênh YouTube hàng đầu để học lập trình là gì?

Để giúp bạn tìm thấy nội dung tốt nhất liên quan đến lập trình trên YouTube, một số kênh tiềm năng có thể đóng vai trò then chốt trong giáo dục trực tuyến được liệt kê bên dưới.

Chuyến tàu mã hóa

The Coding Train là một kênh phổ biến và thú vị do lập trình viên Daniel Schiffman tổ chức. Các bài học viết mã sáng tạo của kênh bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như phát triển trò chơi , học máy, mô phỏng, JavaScript, khung, v.v. Tác phẩm nghệ thuật về thuật toán, thơ tổng hợp và hướng dẫn bot Discord của Schiffman thể hiện sự hiểu biết đa ngành của anh ấy và anh ấy cũng có bằng Thạc sĩ nghệ thuật trong triết học cùng với bằng cử nhân nghệ thuật về toán học của mình. Các hướng dẫn trên YouTube của anh ấy có thể được theo sau với các bài tập khó hơn được tìm thấy trên trang web của anh ấy, The Coding Train.

Ninja mạng

Kênh YouTube của Net Ninja là một trong những nguồn trực tuyến hàng đầu để học lập trình và phát triển web. Nó được thành lập vào năm 2015 bởi Shaun Pelling, cựu sinh viên Đại học Manchester và tính đến thời điểm viết bài này, nó đã có hơn 50.000 người dùng đã đăng ký. Có hơn một nghìn hướng dẫn lập trình trên đó, với mức độ phức tạp từ sơ cấp đến trung cấp.

Trong số đó bạn có thể tham gia bất kỳ khóa học nào về:

JavaScript hiện đại : Từ những chủ đề rất cơ bản đến phức tạp hơn, hãy khám phá cách viết mã bằng JavaScript hiện đại.

: Từ những chủ đề rất cơ bản đến phức tạp hơn, hãy khám phá cách viết mã bằng JavaScript hiện đại. Node.js : Chúng tôi có thể thực thi mã JavaScript ngoài trình duyệt nhờ Node. js, một môi trường JavaScript.

: Chúng tôi có thể thực thi mã JavaScript ngoài trình duyệt nhờ Node. js, một môi trường JavaScript. React : React giúp việc tạo các trang web nhanh chóng, năng động và tương tác trở nên đơn giản.

: React giúp việc tạo các trang web nhanh chóng, năng động và tương tác trở nên đơn giản. Vue.js : Các khung web và ứng dụng một trang là những ứng dụng chính được xây dựng bằng vueJS.

: Các khung web và ứng dụng một trang là những ứng dụng chính được xây dựng bằng vueJS. Firebase : Người dùng có thể tạo và xuất bản ứng dụng cho Android , iOS, web và Unity với sự hỗ trợ của thiết kế có hệ thống và SDK đa nền tảng của Firebase.

: Người dùng có thể tạo và xuất bản ứng dụng cho Android , iOS, web và Unity với sự hỗ trợ của thiết kế có hệ thống và SDK đa nền tảng của Firebase. MongoDB : Cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB cực kỳ nhanh và cực kỳ đơn giản để sử dụng.

: Cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB cực kỳ nhanh và cực kỳ đơn giản để sử dụng. HTML : Các thành phần cơ bản của phát triển ứng dụng giao diện người dùng bao gồm HTML, cũng được sử dụng để tổ chức nội dung trang web và quản lý hình thức thẩm mỹ của trang web.

: Các thành phần cơ bản của phát triển ứng dụng giao diện người dùng bao gồm HTML, cũng được sử dụng để tổ chức nội dung trang web và quản lý hình thức thẩm mỹ của trang web. CSS : Màu sắc, thiết kế và kiểu chữ đều được mô tả trong CSS, mã được sử dụng để mô tả cách trình bày trang web.

: Màu sắc, thiết kế và kiểu chữ đều được mô tả trong CSS, mã được sử dụng để mô tả cách trình bày trang web. PHP : Các ngôn ngữ kịch bản như PHP thường được sử dụng để xây dựng các trang web động, dựa trên dữ liệu.

: Các ngôn ngữ kịch bản như PHP thường được sử dụng để xây dựng các trang web động, dựa trên dữ liệu. MySQL : Việc xây dựng các ứng dụng web PHP MySQL được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự động truy xuất dữ liệu do cơ sở dữ liệu MySQL cung cấp.

: Việc xây dựng các ứng dụng web PHP MySQL được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự động truy xuất dữ liệu do cơ sở dữ liệu MySQL cung cấp. Laravel : Để xây dựng các trang web động và dựa trên dữ liệu, hãy sử dụng gói PHP Laravel.

: Để xây dựng các trang web động và dựa trên dữ liệu, hãy sử dụng gói PHP Laravel. React Native : Giới thiệu React Native , một ứng dụng điện thoại thông minh cung cấp các kết quả có thể có trên React, bạn có thể tạo các ứng dụng di động tuyệt đẹp từ đầu.

: Giới thiệu React Native , một ứng dụng điện thoại thông minh cung cấp các kết quả có thể có trên React, bạn có thể tạo các ứng dụng di động tuyệt đẹp từ đầu. Flutter : Google đã tạo khung giao diện người dùng di động Flutter, được sử dụng để tạo các ứng dụng di động gốc .

Thông thường, các bộ phim ngắn hơn với mức độ khó khác nhau được trình bày dưới dạng các khóa học về một chủ đề nhất định. Khóa học nỗ lực sử dụng các dự án và tình huống trong thế giới thực để giúp học sinh hiểu các ý tưởng được đề cập.

Tìm hiểu học viện mã

Learn Code Academy là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web, đó là lý do tại sao nó đã thu hút sự chú ý của hơn 415.000 người dùng. Learn code là một tài nguyên bao gồm tất cả để học cách viết mã, từ các nguyên tắc cơ bản (HTML, CSS, JavaScript) đến các chủ đề nâng cao nhất (quản trị máy chủ, chiến lược triển khai). Một cách để nhanh chóng tập trung vào bất kỳ điều gì bạn quan tâm và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nó là sử dụng một trong những danh sách phát được tuyển chọn chuyên nghiệp do Learn Code cung cấp.

Tính linh hoạt của Learn Academy trong việc khám phá cả những ý tưởng lý thuyết rộng rãi và những mối quan tâm thực tế cụ thể là một trong những phẩm chất chính của nó. Nếu bạn muốn xem kiến thức khái niệm được đưa vào sử dụng, hãy xem "Hướng dẫn cách thức hoạt động của Redux" của họ.

Truyền thông Traversy

Các video trên Traversy Media hữu ích hơn cho những cá nhân có chuyên môn với tư cách là nhà phát triển web, mặc dù ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể học được điều gì đó. Nếu bạn là nhà phát triển muốn tìm hiểu điều gì đó mới hoặc làm quen lại với một công cụ mà bạn đã lâu không sử dụng, thì bạn đã đến với kênh YouTube hoàn hảo. Các bài giảng video của họ dài hơn bình thường một chút vì Traversy Media dành thời gian để giải thích các khái niệm một cách cẩn thận và giải thích chi tiết. Các ngôn ngữ và khung phổ biến bao gồm Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular, v.v.

Traversy Media đã phát hành rất nhiều bài báo về tình hình thị trường hiện tại và tương lai của các chủ đề được liên kết.

Trại mã miễn phí

Tổ chức tình nguyện Free Code Camp nhằm mục đích cung cấp cho mọi người cơ hội học lập trình máy tính. Họ cung cấp các lớp học thông qua YouTube, một trang web và các diễn đàn thảo luận, đồng thời tuyên bố đã đào tạo hơn 40.000 người mà các công ty CNTT lớn hiện đang tuyển dụng. Các video của họ cung cấp phần giới thiệu toàn diện về các ngôn ngữ lập trình khác nhau, với các lựa chọn giới thiệu và nâng cao có sẵn. Các bộ phim của họ có thời lượng từ vài phút đến ba giờ và đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau như HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, khoa học dữ liệu và Python. Hơn 5 triệu sinh viên đã xem video của họ trên YouTube và có hàng nghìn danh sách phát.

Kevin Powell

Kevin Powell phát hành một video mới hai tuần một lần với lời khuyên về cách cải thiện trải nghiệm viết mã CSS của bạn, bao gồm cả những việc không nên làm. Các bộ phim của anh bao gồm từ hướng dẫn cơ bản đến các khóa học chuyên sâu và phỏng vấn chuyên gia. Các hướng dẫn của anh ấy không chỉ đề cập đến các nguyên tắc cơ bản mà còn tập trung nhiều vào các chủ đề nâng cao hơn như sao chép thiết kế và đi sâu vào các hành vi CSS kỳ lạ.

Boston mới

Với hơn 2 triệu người đăng ký, The New Boston chắc chắn là một trong những kênh phát triển web phổ biến nhất trên YouTube. New Boston có nhiều thông tin dành cho những người muốn tìm hiểu cách xây dựng trang web. Không phải điều này làm cho The New Boston trở nên kém thú vị hơn đối với những người không phải là chuyên gia. Việc tìm kiếm các bài học phức tạp hơn về các chủ đề như Python 3.4 và quản trị mạng sẽ trở nên đơn giản.

New Boston không chỉ là nơi để các nhà thiết kế web và lập trình viên học hỏi kiến thức; có rất nhiều điều để khám phá nếu bạn nhìn xung quanh. Từ bài giảng video "Giới thiệu về Vật lý" đến trình diễn các thí nghiệm khoa học đến hướng dẫn "Cách thực hiện" để xây dựng máy tính của riêng bạn. Cả hướng dẫn lập trình Java đầu tiên và "Đừng thử cái này ở nhà: Kali Clorua và Gummy Bear" đều có sẵn để bạn xem xét.

võ đường CS

Chỉ cái tên "CS Dojo" thôi cũng đủ để bạn hình dung rõ nội dung của kênh này: dạy và học về khoa học máy tính bằng phương tiện YouTube. Kênh này được tổ chức và điều hành bởi một người tên là YK Sugi.

YK Sugi là một lập trình viên tại Google trong thời gian ở đó. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đưa ra các hướng dẫn dành cho các kỹ sư phần mềm đầy tham vọng của Google. Vì họ có hơn một triệu người đăng ký nên tôi không tin rằng mình cần phải thuyết phục bạn về cam kết sản xuất video chất lượng cao của kênh.

Các thuật toán, cấu trúc dữ liệu và cách giải quyết vấn đề sáng tạo chỉ là một số yếu tố chính của CS được đề cập ở đây. Một số bộ phim đã được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python. Bộ sưu tập video của anh ấy có các bài giảng về khoa học dữ liệu , ML, Django và các khuôn khổ phát triển web khác.

Clement Mihailescu

Là một kỹ sư phần mềm, Clement đã làm việc cho cả Google và Facebook. Kênh của anh ấy còn khá trẻ; Tôi mới theo dõi nó được khoảng ba tháng. Mặc dù, anh ấy có một số thông tin hữu ích để cung cấp.

Trọng tâm của kênh này không thể nhầm lẫn: đó là tất cả về việc tìm được việc làm tại một gã khổng lồ công nghệ như Google hoặc Facebook. Tuy nhiên, Clement nắm vững các khái niệm thuật toán và khoa học máy tính nói chung.

Điều thú vị về kênh này là anh ấy thực hiện một số pha ảo thuật với các quân bài ở phần đầu của hầu hết mọi video. Sau trò đánh bài, nội dung thực sự của video thực sự bắt đầu tỏa sáng. Đăng ký kênh này có thể giúp bạn tăng đáng kể cơ hội đạt được vị trí nhà phát triển phần mềm với một công ty công nghệ lớn như Google.

William Candillon

Phần lớn các video trên kênh của William Candillon là các bài học về React Native, mặc dù cũng có những bộ phim về nhiều chủ đề lập trình khác. Các hướng dẫn phổ biến nhất của anh ấy giải thích cách sử dụng các chức năng của React to ape từ các ứng dụng như Spotify và Instagram. Anh ấy tham gia vào các cuộc thi lập trình với những người dùng YouTube nổi tiếng khác trong một chương trình có tiêu đề 'Clash of Code'.

Tim sáng tạo

Có một số bài học chuyên sâu về cách sử dụng React với các công nghệ khác, cũng như các hướng dẫn về cách sử dụng các mẫu web và di động được viết đầy đủ của chúng tôi, có sẵn trên kênh YouTube của Creative Tim.

Lập trình vớimosh

Lập trình vớimosh là một kênh YouTube cần thiết cho các nhà phát triển web. Kênh của Mosh Hamedani chủ yếu tập trung vào các ngôn ngữ Python, JavaScript và C#. Anh ấy có bằng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm và bằng Thạc sĩ về Hệ thống Mạng và là người đóng góp tích cực cho các nền tảng học trực tuyến như Pluralsight và Udemy, cũng như trang web của riêng anh ấy.

thenewboston

Với video đầu tiên được phát trực tiếp trên YouTube vào ngày 9 tháng 2 năm 2008, Boston đã trở thành một trong những kênh hiệu quả nhất cho các nhà phát triển web trong một thời gian dài. Các ngôn ngữ và khung lập trình khác nhau, bao gồm Python, React, Angular và Django, cũng như một số trình chỉnh sửa đồ họa nhất định, chẳng hạn như Photoshop và Adobe Illustrator, cũng như các chủ đề không liên quan khác, sẽ được thảo luận trong các video này.

Ứng dụngMasterio

Một kênh về hướng phát triển không có mã. Các video trên kênh dành riêng để làm việc với nền tảng không cần mã AppMaster. Việc tạo mã nằm ở hậu trường tại AppMaster, biến nó thành một nền tảng không mã có một không hai dành cho các lập trình viên cấp doanh nghiệp. Không có nền tảng nào khác cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phụ trợ , trực tuyến và di động được tích hợp đầy đủ.

Nền tảng thực sự tạo mã nguồn của ứng dụng phụ trợ. Các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go có thể được tự động biên dịch và triển khai bằng nền tảng này. AppMaster xây dựng một chương trình phụ trợ trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thích với PostgreSQL và nó sử dụng Vue.js cho các bảng điều khiển và cổng thông tin của khách hàng.

Nói cách khác, họ đang nỗ lực tìm ra câu trả lời cho một vấn đề chính trong ngành phát triển phần mềm dành cho khách hàng và công ty phần mềm: làm thế nào để phát triển phần mềm mà không cần sự trợ giúp của con người thực tế. Những người quen thuộc với ngành này nhận thức được sự thiếu hụt nghiêm trọng của các nhà phát triển đủ điều kiện và mức lương của nhà phát triển tăng nhanh tương ứng.