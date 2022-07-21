"Kodlayıcısız işe alma" terimi, teknolojide ileriye doğru büyük bir adım anlamına geldi. Araştırmalar, 2022'ye kadar, kodsuz çözümler kiralama pazarının, kodsuz bir ekip işe alındığında etkileyici olacağını gösteriyor.





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Beklenmedik olsa da, kodsuz çözümlerin yükselişi, iş uygulamaları oluşturmak için kodlayıcı olmayan uzmanların işe alınmasını kolaylaştırdı. Kodsuz bir ekip kiralayarak mevcut iş akışlarını kodlamadan otomatikleştirebilirsiniz. Kodlayıcı kullanmayanları işe alabilir ve bunları seçenekler geliştirme konusunda uzmanlara dönüştürebilirsiniz.

Şirketler, kalifiye BT çalışanlarının eksikliği ve kodsuz bir ekip işe alarak yeni iş uygulamaları oluşturma ihtiyacının artmasıyla ilgili sorun yaşamaya devam edecek. Teknik ve kod içermeyen becerilere sahip çalışanları eğiterek ve geliştirerek ve kodsuz bir ekip oluşturarak bir tüketici geliştirme kültürünü teşvik ederek, bu zorlukları çözmek ve önümüzdeki aylarda iş dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olacaktır. Kodsuz çözümlerden yararlanabilir.

Kodsuz beceriler öğrenen kodsuz bir ekibi işe almak, yapabilecekleri iş sayısını artırabilir veya hedeflerini tamamen değiştirebilir. Mevcut şirketlerinde daha fazla sorumluluk almaktan başka bir yerde iyi bir pozisyona ve daha iyi maaşlı bir işe geçmeye kadar bir kariyerde ilerlemenin birçok yolu vardır.

BT'de Yeni Bir İş: Neden Kodlayıcı Olmayan Birini Kiralamalısınız?

Alanında nitelikli insan eksikliğinden dolayı yazılım mühendisliği en çok para kazandıran bilişim teknolojileri fırsatları arasındadır. Bu nedenle, bir yazılım geliştiricisinin yıllık ortalama maaşı şimdiden 110.000 dolardan fazladır. Uygulama geliştirmenin, kodlayıcı olmayan bir ekip kiralamaktan daha kolay ve daha ucuz olması gerektiğinden, kodsuz bir ekip işe almanın uygulamalar oluşturmak için kodsuz araçlar üretmesi mantıklıdır.

Kodsuz çözümler, müşterilere kodsuz araçlar kullanan kodsuz bir ekip işe alarak tüm işi yapan basit kullanıcı arabirimleri sunar. Kodsuz bir ekip kiralayarak, diğer çalışanların kodsuz çözümlere katılmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanıyan benzersiz özellikler oluşturmak ve başlatmak için kitaplık yapı taşlarını kullanabilirsiniz.

Mevcut çalışanları kodsuz çözümler olarak yeniden eğitmek ve yeniden eğitmek için kodsuz araçlar kullanan kodsuz bir ekip istihdam etmenin işletmeler için çeşitli avantajları vardır. Bunlar, küçük uygulama süreci aşamalarını, yasa dışı teknoloji çalışmasının sonunu, daha erişilebilir iş prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. Kodsuz çözümler oluşturmak, kodsuz bir ekip işe alarak kodsuz araçlara ve daha kritik projelere odaklanmak için çok çalışan BT personelinin yapması gereken işi azaltır.

Gelecekte talep görecek olan işler, kodsuz gibi çağdaş teknik becerilerde ustalaşmayı gerektirecektir.

Sürekli Değişen Bir İşyerinde Kodsuz Beceriler



Firmaların yüzde seksenden fazlası ya kodsuz araçlar kullanıyor ya da kodsuz bir ekip kiralayarak uzmanlık oluşturuyor. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu, 2030 yılına kadar bir milyardan fazla çalışanın kodsuz beceriler öğrenmesi ve kodsuz araçları kullanması gerekeceğini belirtiyor. Bu sayede kodsuz çözümlerden faydalanabilirler.

Çoğu iş için iletişim, matematik, sorun sıralama, dijital beceriler ve grup çalışması gibi kritik kodsuz beceriler gerektiğinden, kodsuz çözümlerde iş piyasası hızla değişiyor. Kodsuz bir ekip işe almak, olası satışlar, insan kaynakları, eğitim ve bakım konularında yeni yetenekler yetiştirebilir. Bu yeni ortamda, büyük işverenler çalışanlarının kodsuz araçlar kullanmasını ve geliştirme süreci, koçluk, yaratıcılık, akış gibi kodsuz becerilere sahip olmalarını istiyor ve ilişkiler kuruyorlar.





Sürekli Değişen Bir İşyerinde Kodsuz Beceriler



Firmaların yüzde seksenden fazlası ya kodsuz araçlar kullanıyor ya da kodsuz bir ekip kiralayarak uzmanlık oluşturuyor. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu, 2030 yılına kadar bir milyardan fazla çalışanın kodsuz beceriler öğrenmesi ve kodsuz araçları kullanması gerekeceğini belirtiyor. Bu sayede kodsuz çözümlerden faydalanabilirler.

Çoğu iş için iletişim, matematik, sorun sıralama, dijital beceriler ve grup çalışması gibi kritik kodsuz beceriler gerektiğinden, kodsuz çözümlerde iş piyasası hızla değişiyor. Kodsuz bir ekip işe almak, olası satışlar, insan kaynakları, eğitim ve bakım konularında yeni yetenekler yetiştirebilir. Bu yeni ortamda, büyük işverenler çalışanlarının kodsuz araçlar kullanmasını ve geliştirme süreci, koçluk, yaratıcılık, akış gibi kodsuz becerilere sahip olmalarını istiyor ve ilişkiler kuruyorlar.

2022 itibariyle, yüksek düzeyde gerekli teknoloji istihdamı listesi, veri bilimcileri ve analistleri, yapay zeka ve bilgisayar BT uzmanlarını, BT mühendislerini, lider ve işe alım pazarlama uzmanlarını, dijital dönüşüm uzmanlarını ve diğerlerini içerir. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu konumlar, kodsuz çözümlerde kodsuz araçları nasıl kodlayacağınızı veya nasıl kullanacağınızı bilmenizi gerektirmez. Ancak, kodsuz bir ekip işe almak, kodsuz araçlar gibi yeni dijital becerilerin nasıl kullanılacağını bilmeyi gerektirir.

"Kodsuz Beceriler" ile Ne Kastedilmektedir?



Kodlayıcısız, kodsuz çözümlerle birlikte gelen kritik ve kodsuz araçları geliştirebilir. Bu sözde "vatandaş geliştiriciler", çözülmesi gereken iş sorunlarını ve kod gerektirmeyen becerilere ilişkin içgörüler elde etmek için gereken bilgi kümelerini bilir. Çözmeleri istenen sorunlara bağlı olarak, bir "kodsuz çözümler vatandaş geliştiricisi", bir operasyon yöneticisi mühendisi, sürdürülebilir bir otomasyon uzmanı işe alan veya hızlı bir kodlayıcı olmayan uygulama geliştiricisi olabilir.

Kodsuz beceriler, teknik olmayan personel üyelerinin iş uygulamaları oluşturmak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve kodsuz çözümlerle süreçleri kolaylaştırmak için kodsuz araçlara sahip olabileceği ve kullanabileceği becerilerdir. Bütün bunlar kodsuz bir ekip işe alınarak yapılır.

İnsanlar 2022'de İşlerini Geliştirmek İçin Kodsuz Becerileri Nasıl Kullanabilir?



Kodsuz beceriler, adayın bir iş bulmasına ve kod içermeyen araçlar aracılığıyla onları daha değerli hale getirmesine yardımcı olabilir. İşte kodsuz bir uygulama oluşturmanız ve kodsuz çözümler aramanız için en önemli dört neden:

BT Dünyasında Dolaşmanın Kolay Yolu



Kodsuz bir ekip kiralayarak, daha fazla iş seçeneği isteyen birinin BT'ye girmesinin basit bir yolu olabilecek kodsuz becerilere sahip olabilirsiniz. Çalışanlar iş akışlarını otomatikleştirmek ve iş operasyonlarını iyileştirmek için kodsuz çözümleri ve kodsuz araçları kullanmayı öğrendiklerinde, şirketlerinin çalışmalarını daha derine iner ve kodlamanın temellerini anlamaya başlarlar.

Şirketinizin BT Lideri Olmak



Güçlü kodsuz beceriler, bir kişinin kodsuz çözümleri uygulamaktan sorumlu oldukları eksiksiz bir Bilgi teknolojisi uzmanı rolüne geçmesine yardımcı olur.

Daha Fazla Ödeme Alma



Ücret, kodlayıcı olmayan bir kişiyi işe almak için gereken bilgi ve uzmanlığa bağlı olarak değişebilir.

Çalışanların Daha Mutlu Olmasını Sağlamak



Çalışanların yüzde yetmiş biri, şirketlerinin kendilerine tüketici ürünlerine benzer bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak için teknolojiyi kullanacağını düşünüyor. Bir şirket, kod gerektirmeyen çözümler uygulayarak ve reklamını yaparak bir itibar oluşturabilir ve çalışanlarını daha mutlu edebilir. Kodsuz bir ekip kiralayarak, onların kod içermeyen becerileri, BT'ye geçmenize, şirketinizde bir teknoloji lideri olarak yükselmenize, daha fazla para kazanmanıza ve kodsuz araçları kullanmak için kodlayıcı olmayan bir ekip kiraladığınızda işinizden keyif almanıza yardımcı olabilir. .

Ürün Müdürü



"Ürün sahipleri" olarak da adlandırılan ürün yöneticileri, şirketlerinin ürünlerinin stratejisinden, tasarımından ve uygulamasından sorumludur. Silikon Vadisi'nde, yazılım geliştiricilerden bile daha fazla maaş alıyorlar. Bu iş için nasıl kod yazılacağını bilmek zorunda olmasanız da, kod içermeyen araçlarla yaparsanız yardımcı olur. Kodsuz bir ekip işe almak genellikle listedeki diğer işlerden daha fazla deneyim gerektirir.

Proje Başkanı



Bazı yönlerden bu, ürün yönetimiyle aynıdır, ancak daha küçük ölçekte. Kodsuz bir ekip kiralamak, kodsuz çözümlerde hem büyük resmi hem de daha küçük ayrıntıları görmede iyi olabilir. Planlama aşamasından bitene kadar belirli projelerden sorumludurlar. Diğer kodsuz ekiplerle birlikte çalışırlar ve mühendisler, pazarlamacılar, ürün uzmanları ve daha fazlasını getirirler.

Teknik Yazar







Nerede çalıştığınıza bağlı olarak, kod yazabilmek, kod içermeyen araçları kullanmak için daha iyi bir teknik yazar olmanıza yardımcı olabilir. Yine de, kılavuzlar, ürün basın bültenleri, talimatlar ve kullanım örnekleri gibi pek çok teknik bilgi kodlamaları içermez. Kodsuz bir ekip kiralayarak huzur içinde dinlenebilir ve kodsuz araçları kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürün Pazar Analisti



Bir ürünün artılarını ve eksilerini bulma ve açıklama, kullanıcıların ne istediğini anlama, verileri sıralama ve kodsuz araçlar kullanma konusunda iyiyseniz, UX tasarımı sizin için olabilir. Kodsuz bir ekip kiralayarak, müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırmaktan da memnun kalacaksınız.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı



Kullanıcı arayüzü tasarımı, 2017'de LinkedIn'de en çok talep edilen becerilerden biriydi. Kodsuz ekip, kullanımı kolay, iyi çalışan ve iyi görünen bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için çoğunlukla yazılım veya kodsuz araçlar kullanır. Ressamları ve kodlayıcı olmayan grafik tasarımcıları işe almak harika bir teknoloji işi.

Bilgi Mimarı



Web sitelerine baktığınızda, "Bu çok daha iyi kurulabilirdi" diye hiç düşündünüz mü? Kodsuz çözümlerle bilgi oluşturma konusunda iyi olabilirsiniz. Tasarım ve kullanıcı deneyiminin bir parçası olan bu işe alım, kodsuz bir ekip işe alarak ve kodsuz araçlar kullanarak web sitesi organizasyonunu ve yapısını iyileştirmekle ilgilidir.

Mobil Geliştirici







Nerede çalıştığınıza bağlı olarak, kod yazabilmek, kod içermeyen araçları kullanmak için daha iyi bir teknik yazar olmanıza yardımcı olabilir. Yine de, kılavuzlar, ürün basın bültenleri, talimatlar ve kullanım örnekleri gibi pek çok teknik bilgi kodlamaları içermez. Kodsuz bir ekip kiralayarak huzur içinde dinlenebilir ve kodsuz araçları kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürün Pazar Analisti



Bir ürünün artılarını ve eksilerini bulma ve açıklama, kullanıcıların ne istediğini anlama, verileri sıralama ve kodsuz araçlar kullanma konusunda iyiyseniz, UX tasarımı sizin için olabilir. Kodsuz bir ekip kiralayarak, müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırmaktan da memnun kalacaksınız.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı



Kullanıcı arayüzü tasarımı, 2017'de LinkedIn'de en çok talep edilen becerilerden biriydi. Kodsuz ekip, kullanımı kolay, iyi çalışan ve iyi görünen bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için çoğunlukla yazılım veya kodsuz araçlar kullanır. Ressamları ve kodlayıcı olmayan grafik tasarımcıları işe almak harika bir teknoloji işi.

Bilgi Mimarı



Web sitelerine baktığınızda, "Bu çok daha iyi kurulabilirdi" diye hiç düşündünüz mü? Kodsuz çözümlerle bilgi oluşturma konusunda iyi olabilirsiniz. Tasarım ve kullanıcı deneyiminin bir parçası olan bu işe alım, kodsuz bir ekip işe alarak ve kodsuz araçlar kullanarak web sitesi organizasyonunu ve yapısını iyileştirmekle ilgilidir.

Mobil Geliştirici



Bir web sitesine akıllı telefon veya tabletten bakmak, daha büyük bir ekranda göründüğünden çok farklı olabilir. Web sitelerinin ve uygulamaların çeşitli cihazlarda iyi çalışmasını sağlamak için kodlayıcı olmayan mobil tasarımcıları işe alın ve kodsuz araçlar kullanın. Kodsuz bir ekip kiralayarak, kodsuz çözümlerde uzmanlarla yakın bir şekilde çalışırlar.

SEO/SEM Uzmanı



Arama motorları hala önemlidir çünkü insanlar onları günlük olarak kodsuz çözümlerde kullanır. Arama motoru optimizasyonu ve kodlayıcı olmayan pazarlama uzmanlarının işe alınması, bir web sitesinin organik sıralamasını iyileştirmekten ve bu aramaların bazılarını dönüşüm sağlayan trafiğe dönüştürmekten sorumludur. Bu, 2017 için LinkedIn'in en kazançlı işe alım becerilerinden bir diğeridir.

Otomatik Pazarlamadan Sorumlu Kişi



Pazarlamada otomasyon, özellikle daha büyük kodlama gerektirmeyen işletmeleri işe almak için faydalıdır. E-posta hunileri kuruyorlar, iyi müşteri adaylarını besliyorlar ve günlük yoğun işleri azaltmak için kod içermeyen pazarlama otomasyonu araçlarını kullanıyorlar. Ayrıca, kodsuz bir ekip kiralayarak ve becerilerini kodsuz çözümlerde kullanarak pazarlama kampanyalarını yönetirler.

Operasyon Müdürü



Operasyon yöneticileri, kodsuz bir ekip işe alırken, kodsuz araçlar aracılığıyla uygulamalar oluşturur ve işletmenin sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Tedarik zincirinden sorumlu olabilirler, müteahhitlerle çalışabilir ve kod gerektirmeyen çözümlerde insanların ve ekipmanların gitmeleri gereken yere gitmelerini sağlayabilirler.

Yazılım Kalitesinin Test Edicisi



Yazılım piyasaya sürülmeden önce, kodlayıcı olmayan bir yazılım kiralamak, onu kapsamlı bir şekilde test etmektir. Kodsuz araçlar ve yazılımlar kullanmakta ve bunları kırmak için testler yapmakta iyiyseniz, iyi bir test cihazı oluşturacaksınız.

Kod Yazmayı Bilmiyorsanız Neden Teknolojide Çalışmalısınız?



Karlı Ödeme

Çoğu teknoloji işi, aynı alandaki diğer işlerle karşılaştırılabilir ücret sunar. Ödeme alma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

Rekabetçi Teknoloji İşletmesi

Bir çok iş imkanına sahiptir. Doğru beceri ve bilgiye sahipseniz, size ve profesyonel hedeflerinize en uygun işi bulabilirsiniz.

Düşük Giriş Engeli

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, yeni başlayan insanlar için yüksek ücretli teknoloji işleri vardır. Bazı giriş seviyesi işler, kod yazmayı bilmenizi gerektirmez.

Neden Kodlayıcı Olmayan Birini Kiralamalısınız?



Kodlayıcı olmayan birini işe almalısınız çünkü:

Daha hızlı çalışmanıza yardımcı olabilecek daha ucuz kodsuz araçlar kullanırlar.

Halihazırda sahip olduğunuz personeli kullanarak veya kodsuz bir ekip kiralayarak kodsuz araçlar ekleyebilirsiniz.

Süreçleri kodsuz çözümlerle otomatikleştirerek, zaten çok meşgul olan kodsuz bir ekibi işe almak çok daha fazla nefes alma odası sağlayabilir.

Kodsuz ekibinizle kodsuz araçlar hakkında konuşun ve herkesi işe alırken becerilerini paylaşmaya teşvik edin.

Kanıtları kuruluşun geri kalanıyla paylaşmadan önce toplamak için kodsuz araçlar kullanarak ve küçük projeler üzerinde çalışarak kodsuz çözümlere güven kazanın.

Sonuçları hemen görmeye başlamak için basit kodsuz araçları kullanın ve kodlayıcı kullanmayanları işe alın.

Hangi sorunları ve darboğazları düzeltmeniz gerektiğini ve bunların kodsuz çözümlerde nerede olduğunu öğrenin.

Mevcut iş yükünüzü takip etmek ve analiz etmek için kodsuz araçları kullanın.

Ekibinizin kod gerektirmeyen çözümlerde daha iyi olmaya devam etmesine yardımcı olmak için kodsuz araçların size sağladığı yeteneği kullanın.

Ekibinizin nerede kodsuz becerilerden yoksun olduğunu ve bu boşluklar kodsuz çözümlerle doldurulursa neler yapabileceğinizi öğrenin.

Ekibinizi kendi kendine yeterli hale getirin ve kod yazmayı gerektirmeyen kodsuz çözümleri takip edin.

İşe alma ve yazılım aboneliklerinizin etkin olmasını sağlayarak mevcut kaynaklarınızı kullanın.

Beceri boşlukları, yüksek talep ve kodsuz bir ekip işe almanın bir parçası olarak gerekli kodsuz çözümler hakkında bildiklerinizi kullanın.

Kodsuz araçlar hayati önem taşır çünkü hem teknik hem de teknik olmayan ekipler bunları kullanabilir.

Kod kullanmayan bir kişiyi işe almanın avantajlarından yararlanabilirsiniz çünkü kodsuz beceriler, daha fazla kişinin yetenek oluşturmasını ve kodsuz araçlarla sorunları çözmesini mümkün kılar.



Kodsuz çözümler oluşturmanız gerekiyorsa ancak kodlamayı bilmiyorsanız, kodlayıcı olmayan birini işe almanın zamanı geldi.





Kodlama İçermeyen Bir Teknik İş Bulmak Kolay mı?



Evet, kodlamayı bilmeden iyi ücretli bilgisayar kiralama işleri bulmak kolaydır. Sayısız site, iş arayan insanlara ideal alanlarında iş arayabilecekleri bir yer sağlar. LinkedIn gibi çevrimiçi topluluklarda işe almak, sizinle aynı şeylerle ilgilenen insanlardan oluşan bir sosyal ağa erişmenizi sağlar. Bu, insanlarla tanışmayı ve iş ilişkileri kurmayı kolaylaştırır. Ayrıca profesyonel tavsiye isteyebilir ve sorunlarına cevap ararken bilgisayar endüstrisine girmeye çalışan insanlardan öğrenebilirsiniz.

Çözüm



Sonunda, kodsuz ekiplerden, kodsuz çözümleri olan işletmelerden ve kodlayıcı olmayan kişilerden insanları işe almanın faydaları vardır. Kodsuz beceriler öğrenen teknik olmayan çalışanlar daha iyi ücret alabilir, daha fazla iş fırsatı alabilir ve hatta kariyerlerini değiştirebilir. AppMaster gibi güvenilir bir kodsuz uygulama oluşturucu, işletmelerin BT becerileri boşluğunu doldurmasına yardımcı olarak uygulama geliştirmeyi herkes için kolaylaştırır ve kodsuz çözümlerde daha fazla iş akışını otomatikleştirir.

2022'de, çoğu işin nasıl yapıldığını değiştirdiği için işe almanın kodsuz çözümler üzerindeki etkilerine göz kulak olacağız. Bu arada, iş süreçlerinizi otomatikleştirmek ve uygulamalar oluşturmak için AppMaster aracılığıyla kodsuz geliştirme hizmetlerini kullanmaya başlayabilirsiniz.