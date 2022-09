En utilisant différentes ressources, qui incluent des cours en ligne et du contenu pédagogique pour les ingénieurs en logiciel et d'autres rôles techniques tels que les concepteurs, les chefs de produit, les spécialistes du marketing et autres, vous pouvez gagner du temps sur la recherche et développer des compétences applicables tout en apprenant grâce aux compétences en ligne. Compte tenu de cela, les experts doivent élargir leurs connaissances et leurs compétences en permanence. Garder vos connaissances et vos capacités à jour peut stimuler votre prise de décision, votre ouverture aux nouvelles idées et votre attrait pour les futurs employeurs.

Le site Web de partage de vidéos YouTube est devenu l'un des outils les plus utiles pour les apprenants tout au long de la vie, soutenant la montée en puissance de chaînes qui combinent habilement l'étude historique des langues avec des introductions contemporaines. Les programmeurs curieux de tous niveaux peuvent trouver du contenu utile sur l'une des innombrables chaînes YouTube dédiées au sujet. Des sujets de développement Web de base tels que JavaScript et CSS aux sujets plus sophistiqués tels que la théorie technologique et les cours d'informatique, les leaders d'opinion du développement Web ne manquent pas pour tous les couvrir.

Quelles sont les meilleures chaînes YouTube pour apprendre la programmation ?

Pour vous aider à trouver le meilleur contenu lié à la programmation sur YouTube, certaines chaînes potentielles pouvant jouer un rôle central dans l'éducation en ligne sont répertoriées ci-dessous.

Le train de codage

The Coding Train est une chaîne populaire et intéressante animée par le programmeur Daniel Schiffman. Les leçons de codage créatif de la chaîne couvrent un large éventail de sujets, tels que le développement de jeux , l'apprentissage automatique, la simulation, JavaScript, les frameworks, etc. ès arts en philosophie pour accompagner son baccalauréat ès arts en mathématiques. Ses tutoriels YouTube peuvent être suivis d'exercices plus difficiles trouvés sur son site Web, The Coding Train.

Le ninja du net

La chaîne YouTube de Net Ninja est l'une des meilleures ressources en ligne pour apprendre le développement et la programmation Web. Il a été créé en 2015 par Shaun Pelling, ancien élève de l'Université de Manchester, et à ce jour, il compte plus de 50 000 utilisateurs enregistrés. Il existe plus d'un millier de didacticiels de programmation, avec des niveaux de complexité allant de débutant à intermédiaire.

Parmi lesquels vous pouvez rejoindre n'importe quel cours sur:

JavaScript moderne : Des bases aux thèmes plus complexes, découvrez comment coder avec le JavaScript moderne.

: Des bases aux thèmes plus complexes, découvrez comment coder avec le JavaScript moderne. Node.js : Nous pouvons exécuter du code JavaScript au-delà d'un navigateur grâce à Node. js, un environnement JavaScript.

: Nous pouvons exécuter du code JavaScript au-delà d'un navigateur grâce à Node. js, un environnement JavaScript. React : React simplifie la création de pages Web rapides, dynamiques et interactives.

: React simplifie la création de pages Web rapides, dynamiques et interactives. Vue.js : Les frameworks Web et les applications monopage sont les principales applications construites avec vueJS.

: Les frameworks Web et les applications monopage sont les principales applications construites avec vueJS. Firebase : les utilisateurs peuvent créer et publier des applications pour Android , iOS, le Web et Unity avec l'aide de la conception systématique et des SDK multiplateformes de Firebase.

: les utilisateurs peuvent créer et publier des applications pour Android , iOS, le Web et Unity avec l'aide de la conception systématique et des SDK multiplateformes de Firebase. MongoDB : La base de données NoSQL MongoDB est extrêmement rapide et incroyablement simple à utiliser.

: La base de données NoSQL MongoDB est extrêmement rapide et incroyablement simple à utiliser. HTML : Les composants de base du développement d'applications front-end incluent le HTML, qui est également utilisé pour organiser le contenu du site Web et gérer son apparence esthétique.

: Les composants de base du développement d'applications front-end incluent le HTML, qui est également utilisé pour organiser le contenu du site Web et gérer son apparence esthétique. CSS : Les couleurs, le design et les polices de caractères sont tous décrits dans CSS, le code utilisé pour décrire la présentation des sites Web.

: Les couleurs, le design et les polices de caractères sont tous décrits dans CSS, le code utilisé pour décrire la présentation des sites Web. PHP : les langages de script tels que PHP sont fréquemment utilisés pour créer des pages Web dynamiques et basées sur les données.

: les langages de script tels que PHP sont fréquemment utilisés pour créer des pages Web dynamiques et basées sur les données. MySQL : La construction d'applications web PHP MySQL bénéficie grandement de l'automatisation de la récupération des données fournie par la base de données MySQL.

: La construction d'applications web PHP MySQL bénéficie grandement de l'automatisation de la récupération des données fournie par la base de données MySQL. Laravel : Pour créer des sites Web dynamiques et axés sur les données, utilisez le package PHP Laravel.

: Pour créer des sites Web dynamiques et axés sur les données, utilisez le package PHP Laravel. React Native : Présentation de React Native , une application pour smartphone qui fournit des résultats possibles sur React, vous pouvez créer de superbes applications mobiles à partir de zéro.

: Présentation de React Native , une application pour smartphone qui fournit des résultats possibles sur React, vous pouvez créer de superbes applications mobiles à partir de zéro. Flutter : Google a créé le framework d'interface utilisateur mobile Flutter, qui est utilisé pour créer des applications mobiles natives .

En règle générale, des films plus courts avec différents degrés de difficulté sont présentés sous forme de cours sur un certain sujet. Le cours s'efforce d'utiliser des projets et des scénarios réels pour aider les étudiants à comprendre les idées abordées.

Apprendre l'Académie du code

Learn Code Academy est une excellente ressource pour les professionnels novices et chevronnés dans le domaine du développement Web, c'est pourquoi il a attiré l'attention de plus de 415 000 utilisateurs. Learn code est une ressource complète pour apprendre à coder, des fondamentaux (HTML, CSS, JavaScript) aux sujets les plus avancés (administration de serveur, stratégies de déploiement). Une façon de se concentrer rapidement sur tout ce qui vous intéresse et de commencer à creuser davantage consiste à utiliser l'une des listes de lecture organisées par des professionnels fournies par Learn Code.

La flexibilité de Learn Academy dans l'exploration à la fois d'idées théoriques générales et de préoccupations pratiques spécifiques est l'une de ses principales qualités. Si vous souhaitez voir les connaissances conceptuelles mises à profit, consultez leur "Tutoriel sur le fonctionnement de Redux".

Médias traversés

Les vidéos sur Traversy Media sont plus utiles pour les personnes ayant une certaine expertise en tant que développeurs Web, bien que même les débutants puissent apprendre quelque chose. Si vous êtes un développeur cherchant à apprendre quelque chose de nouveau ou à vous familiariser avec un outil que vous n'avez pas utilisé depuis un certain temps, vous êtes sur la chaîne YouTube idéale. Leurs conférences vidéo sont un peu plus longues que d'habitude, car Traversy Media prend le temps d'expliquer soigneusement les concepts et de donner des détails. Les langages et frameworks populaires incluent Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular et bien d'autres.

Traversy Media a publié une pléthore d'articles sur la situation actuelle du marché et l'avenir des sujets liés.

Camp de code gratuit

L'organisation entièrement bénévole Free Code Camp vise à offrir aux gens la possibilité d'apprendre la programmation informatique. Ils proposent des cours via YouTube, un site Web et des forums de discussion et affirment avoir formé plus de 40 000 personnes que les grandes entreprises informatiques emploient désormais. Leurs vidéos fournissent des introductions complètes à divers langages de programmation, avec des sélections d'introduction et avancées disponibles. Leurs films durent de quelques minutes à trois heures et couvrent divers sujets tels que HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, la science des données et Python. Plus de 5 millions d'étudiants ont visionné leurs vidéos sur YouTube et ont des milliers de listes de lecture.

Kévin Powell

Kevin Powell publie une nouvelle vidéo toutes les deux semaines avec des conseils sur la façon d'améliorer votre expérience de codage CSS, y compris ce qu'il ne faut pas faire. Ses films vont des guides pour débutants aux cours approfondis et aux interviews d'experts. Non seulement ses tutoriels couvrent les fondamentaux, mais ils se concentrent également sur des sujets plus avancés tels que le clonage de conceptions et l'exploration de comportements CSS étranges.

Le nouveau Boston

Avec plus de 2 millions d'abonnés, The New Boston est sans aucun doute l'une des chaînes de développement Web les plus populaires sur YouTube. The New Boston a une variété d'informations pour ceux qui cherchent à apprendre à créer des sites Web. Non pas que cela rende The New Boston moins agréable pour les non-experts. Trouver des leçons plus sophistiquées sur des sujets comme Python 3.4 et l'administration réseau devrait être simple.

Le New Boston n'est pas seulement un endroit où les concepteurs de sites Web et les codeurs apprennent les ficelles du métier ; il y a beaucoup plus à découvrir si vous regardez autour de vous. D'une conférence vidéo "Introduction à la physique" à des démonstrations d'expériences scientifiques en passant par des instructions "Comment faire" pour construire votre propre ordinateur. La première instruction de programmation Java et "N'essayez pas ceci à la maison : chlorure de potassium et ours gommeux" sont disponibles pour votre lecture.

CS Dojo

Le nom "CS Dojo" à lui seul devrait vous donner une bonne idée de ce qu'est cette chaîne : enseigner et apprendre l'informatique à l'aide de YouTube. Cette chaîne est hébergée et gérée par un gars nommé YK Sugi.

YK Sugi était programmeur chez Google pendant son séjour là-bas. Il n'est donc pas surprenant qu'il propose des guides aux aspirants ingénieurs en logiciel de Google. Étant donné qu'ils comptent plus d'un million d'abonnés, je ne pense pas avoir besoin de vous convaincre de l'engagement de la chaîne à produire des vidéos de haute qualité.

Les algorithmes, les structures de données et la résolution créative de problèmes ne sont que quelques-uns des éléments de base de CS couverts ici. Plusieurs films ont été réalisés en utilisant le langage de programmation Python. Sa collection de vidéos comprend des conférences sur la science des données , le ML, Django et d'autres cadres de développement Web .

Clément Mihailescu

En tant qu'ingénieur logiciel, Clément a travaillé pour Google et Facebook. Sa chaîne est plutôt jeune ; Je ne le suis que depuis environ trois mois. Cependant, il a des informations utiles à fournir.

Il ne fait aucun doute que l'objectif de cette chaîne est de décrocher un emploi chez un géant de la technologie comme Google ou Facebook. Cependant, Clément maîtrise parfaitement les concepts algorithmiques et l'informatique en général.

La bonne chose à propos de cette chaîne est qu'il fait des tours de magie avec des cartes au début de pratiquement toutes les vidéos. Après le tour de cartes, la vraie substance de la vidéo commence vraiment à briller. L'abonnement à cette chaîne peut augmenter considérablement vos chances de décrocher un poste de développeur de logiciels dans une grande entreprise de technologie comme Google.

Guillaume Candillon

La majorité des vidéos sur la chaîne de William Candillon sont des leçons sur React Native, bien qu'il existe également des films sur un large éventail d'autres sujets de programmation. Ses tutoriels les plus populaires expliquent comment utiliser React pour imiter les fonctions d'applications comme Spotify et Instagram. Il participe à des compétitions de codage avec d'autres YouTubers bien connus dans une émission intitulée "Clash of Code".

Tim créatif

Il existe plusieurs leçons approfondies sur l'utilisation de React avec d'autres technologies, ainsi que des didacticiels sur l'utilisation de nos modèles Web et mobiles entièrement écrits, disponibles sur la chaîne YouTube de Creative Tim.

Programmationavecmosh

Programmingwithmosh est une chaîne YouTube essentielle pour les développeurs Web. La chaîne de Mosh Hamedani se concentre principalement sur les langages Python, JavaScript et C#. Il est titulaire d'une licence en génie logiciel et d'une maîtrise en systèmes de réseaux et contribue activement à des plateformes d'apprentissage en ligne telles que Pluralsight et Udemy, ainsi qu'à son propre site Web.

Lenewboston

Avec sa première vidéo en direct sur YouTube le 9 février 2008, Boston est depuis longtemps l'un des canaux les plus productifs pour les développeurs Web. Divers langages et frameworks de programmation, notamment Python, React, Angular et Django, ainsi que certains éditeurs graphiques, tels que Photoshop et Adobe Illustrator, et d'autres sujets non liés, sont abordés dans ces vidéos.

AppMasterio

Une chaîne sur la direction du développement sans code. Les vidéos de la chaîne sont dédiées au travail avec la plateforme no-code AppMaster. La génération de code est dans les coulisses d'AppMaster, ce qui en fait une plate-forme sans code unique en son genre pour les programmeurs au niveau de l'entreprise. Aucune autre plate-forme ne permet aux développeurs de créer des applications backend, en ligne et mobiles entièrement intégrées .

La plate-forme crée en fait le code source des applications backend. Les applications écrites dans le langage de programmation Go peuvent être automatiquement compilées et déployées à l'aide de la plate-forme. AppMaster construit un backend sur n'importe quelle base de données compatible avec PostgreSQL et utilise Vue.js pour les panneaux de contrôle et les portails des clients.

En d'autres termes, ils travaillent dur pour trouver une réponse à un problème majeur dans l'industrie du développement de logiciels pour les clients et les éditeurs de logiciels : comment développer des logiciels sans l'aide de véritables humains. Ceux qui connaissent l'industrie sont conscients de la pénurie critique de développeurs qualifiés et de l'augmentation rapide correspondante de la rémunération des développeurs.