Usando diferentes recursos, que incluem cursos on-line e conteúdo instrucional para engenheiros de software e outras funções de tecnologia, como designers, gerentes de produto, profissionais de marketing e outros, você pode economizar tempo em pesquisa e desenvolver habilidades aplicáveis enquanto aprende por meio das habilidades on-line. Diante disso, os especialistas devem expandir seus conhecimentos e habilidades continuamente. Manter seus conhecimentos e habilidades atualizados pode impulsionar sua tomada de decisão, abertura a novas ideias e atrair futuros empregadores.

O site de compartilhamento de vídeos YouTube surgiu como uma das ferramentas mais úteis para aprendizes ao longo da vida, apoiando o surgimento de canais que combinam habilmente o estudo histórico da linguagem com introduções contemporâneas. Programadores curiosos de todos os níveis de habilidade podem encontrar conteúdo útil em um dos inúmeros canais do YouTube dedicados ao assunto. De tópicos básicos de desenvolvimento web, como JavaScript e CSS, a tópicos mais sofisticados, como teoria tecnológica e palestras de ciência da computação, não faltam líderes de pensamento de desenvolvimento web para cobrir todos eles.

Quais são os principais canais do YouTube para aprender programação?

Para ajudar você a encontrar o melhor conteúdo relacionado à programação no YouTube, alguns canais em potencial que podem desempenhar um papel fundamental na educação on-line estão listados abaixo.

O trem da codificação

The Coding Train é um canal popular e interessante apresentado pelo programador Daniel Schiffman. As lições de codificação criativa do canal abrangem uma ampla gama de assuntos, como desenvolvimento de jogos , aprendizado de máquina, simulação, JavaScript, frameworks etc. A arte algorítmica de Schiffman, a poesia generativa e os tutoriais de bot do Discord demonstram sua compreensão multidisciplinar, e ele também possui um mestrado de Artes em Filosofia para ir junto com seu Bacharelado em Matemática. Seus tutoriais no YouTube podem ser seguidos por exercícios mais desafiadores encontrados em seu site, The Coding Train.

O Ninja da Rede

O canal do Net Ninja no YouTube é um dos principais recursos online para aprender desenvolvimento e programação web. Foi estabelecido em 2015 pelo ex-aluno da Universidade de Manchester, Shaun Pelling, e, até o momento, possui mais de 50.000 usuários registrados. Existem mais de mil tutoriais de programação por lá, com níveis de complexidade que vão do iniciante ao intermediário.

Entre os quais você pode participar de qualquer curso sobre:

JavaScript moderno : Do básico aos temas mais complexos, descubra como codificar com JavaScript moderno.

: Do básico aos temas mais complexos, descubra como codificar com JavaScript moderno. Node.js : Podemos executar código JavaScript além de um navegador graças ao Node. js, um ambiente JavaScript.

: Podemos executar código JavaScript além de um navegador graças ao Node. js, um ambiente JavaScript. React : O React simplifica a criação de páginas da Web rápidas, dinâmicas e interativas.

: O React simplifica a criação de páginas da Web rápidas, dinâmicas e interativas. Vue.js : Frameworks da Web e aplicativos de página única são os principais aplicativos criados com vueJS.

: Frameworks da Web e aplicativos de página única são os principais aplicativos criados com vueJS. Firebase : os usuários podem criar e publicar aplicativos para Android , iOS, Web e Unity com a ajuda do design sistemático do Firebase e dos SDKs multiplataforma.

: os usuários podem criar e publicar aplicativos para Android , iOS, Web e Unity com a ajuda do design sistemático do Firebase e dos SDKs multiplataforma. MongoDB : O banco de dados NoSQL MongoDB é incrivelmente rápido e incrivelmente simples de usar.

: O banco de dados NoSQL MongoDB é incrivelmente rápido e incrivelmente simples de usar. HTML : Os componentes básicos do desenvolvimento de aplicativos front-end incluem HTML, que também é usado para organizar o conteúdo do site e gerenciar sua aparência estética.

: Os componentes básicos do desenvolvimento de aplicativos front-end incluem HTML, que também é usado para organizar o conteúdo do site e gerenciar sua aparência estética. CSS : Cores, design e tipos de letra são descritos em CSS, o código usado para descrever como os sites são apresentados.

: Cores, design e tipos de letra são descritos em CSS, o código usado para descrever como os sites são apresentados. PHP : linguagens de script como o PHP são frequentemente usadas para criar páginas da Web dinâmicas e orientadas por dados.

: linguagens de script como o PHP são frequentemente usadas para criar páginas da Web dinâmicas e orientadas por dados. MySQL : A construção de aplicativos web PHP MySQL se beneficia muito da automação da recuperação de dados fornecida pelo banco de dados MySQL.

: A construção de aplicativos web PHP MySQL se beneficia muito da automação da recuperação de dados fornecida pelo banco de dados MySQL. Laravel : Para construir sites dinâmicos e orientados a dados, use o pacote PHP Laravel.

: Para construir sites dinâmicos e orientados a dados, use o pacote PHP Laravel. React Native : Apresentando o React Native , um aplicativo de smartphone que fornece resultados possíveis no React, você pode criar aplicativos móveis impressionantes do zero.

: Apresentando o React Native , um aplicativo de smartphone que fornece resultados possíveis no React, você pode criar aplicativos móveis impressionantes do zero. Flutter : o Google criou a estrutura de interface do usuário móvel Flutter, que é usada para criar aplicativos móveis nativos .

Normalmente, filmes mais curtos com vários graus de dificuldade são apresentados como cursos sobre um determinado tópico. O curso faz um esforço para usar projetos e cenários do mundo real para ajudar os alunos a entender as ideias que estão sendo abordadas.

Aprenda Código Academia

Learn Code Academy é um excelente recurso para profissionais iniciantes e experientes na área de desenvolvimento web, e é por isso que atraiu a atenção de mais de 415.000 usuários. Aprender código é um recurso completo para aprender a codificar, desde os fundamentos (HTML, CSS, JavaScript) até os tópicos mais avançados (administração de servidor, estratégias de implantação). Uma maneira de se concentrar rapidamente em qualquer coisa de interesse e começar a se aprofundar mais nela é utilizando uma das listas de reprodução com curadoria profissional fornecidas pelo Learn Code.

A flexibilidade da Learn Academy em explorar ideias teóricas amplas e preocupações práticas específicas é uma de suas principais qualidades. Se você estiver interessado em ver o conhecimento conceitual em uso, confira o "Tutorial Como o Redux Funciona".

Mídia Travessia

Os vídeos no Traversy Media são mais úteis para indivíduos com alguma experiência como desenvolvedores web, embora mesmo os iniciantes possam aprender alguma coisa. Se você é um desenvolvedor procurando aprender algo novo ou se familiarizar novamente com uma ferramenta que não usa há algum tempo, veio ao canal perfeito do YouTube. Suas palestras em vídeo são um pouco mais longas do que o normal, já que a Traversy Media dedica tempo para explicar os conceitos com cuidado e elaborar detalhes. Linguagens e estruturas populares incluem Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular e muito mais.

A Traversy Media lançou uma infinidade de artigos sobre a situação atual do mercado e o futuro dos tópicos vinculados.

Acampamento de código gratuito

A organização totalmente voluntária Free Code Camp visa proporcionar às pessoas a oportunidade de aprender programação de computadores. Eles oferecem aulas através do YouTube, um site e fóruns de discussão e afirmam ter treinado mais de 40.000 pessoas que as grandes empresas de TI agora empregam. Seus vídeos fornecem introduções abrangentes a várias linguagens de programação, com seleções introdutórias e avançadas disponíveis. Seus filmes variam em duração de alguns minutos a três horas e cobrem vários tópicos como HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, ciência de dados e Python. Mais de 5 milhões de estudantes viram seus vídeos no YouTube e têm milhares de playlists.

Kevin Powell

Kevin Powell lança um novo vídeo a cada duas semanas com conselhos sobre como melhorar sua experiência de codificação CSS, incluindo o que não fazer. Seus filmes variam de guias para iniciantes a cursos aprofundados e entrevistas com especialistas. Seus tutoriais não apenas cobrem os fundamentos, mas também se concentram fortemente em tópicos mais avançados, como clonagem de designs e aprofundamento em comportamentos CSS estranhos.

A Nova Boston

Com mais de 2 milhões de assinantes, The New Boston é sem dúvida um dos canais de desenvolvimento web mais populares do YouTube. O New Boston tem uma variedade de informações para quem quer aprender a construir sites. Não que isso torne The New Boston menos agradável para não especialistas. Encontrar lições mais sofisticadas sobre assuntos como Python 3.4 e administração de rede deve ser simples.

O New Boston não é apenas um lugar para web designers e programadores aprenderem as cordas; há muito mais para descobrir se você olhar ao redor. De uma palestra em vídeo "Introdução à Física" a demonstrações de experimentos científicos e instruções "Como fazer" para construir seu próprio computador. Tanto a primeira instrução de programação Java quanto "Não tente isso em casa: cloreto de potássio e ursinho de goma" estão disponíveis para sua leitura.

CS Dojo

O nome "CS Dojo" por si só deve dar uma boa ideia do que é este canal: ensinar e aprender sobre ciência da computação usando o YouTube. Este canal é hospedado e administrado por um cara chamado YK Sugi.

YK Sugi foi programador do Google durante seu tempo lá. Portanto, não surpreende que ele ofereça guias para aspirantes a engenheiros de software do Google. Dado que eles têm mais de um milhão de inscritos, não acredito que precise convencê-lo do compromisso do canal em produzir vídeos de alta qualidade.

Algoritmos, estruturas de dados e soluções criativas de problemas são apenas alguns dos itens básicos de CS abordados aqui. Vários filmes foram feitos usando a linguagem de programação Python. Sua coleção de vídeos apresenta palestras sobre ciência de dados , ML, Django e outros frameworks de desenvolvimento web .

Clemente Mihailescu

Como engenheiro de software, Clement trabalhou para o Google e o Facebook. Seu canal é bastante jovem; Acompanho há apenas três meses. Embora, ele tenha algumas informações úteis para fornecer.

Não há como confundir o foco deste canal: trata-se de conseguir um emprego em uma gigante da tecnologia como Google ou Facebook. No entanto, Clement tem uma forte compreensão de conceitos algorítmicos e ciência da computação em geral.

O legal desse canal é que ele faz alguns truques mágicos com cards no início de praticamente todos os vídeos. Após o truque de cartas, a verdadeira substância do vídeo realmente começa a brilhar. Inscrever-se neste canal pode aumentar muito suas chances de conseguir uma posição de desenvolvedor de software em uma grande empresa de tecnologia como o Google.

William Candillon

A maioria dos vídeos no canal de William Candillon são lições sobre React Native, embora também haja filmes sobre uma ampla gama de outros tópicos de programação. Seus tutoriais mais populares explicam como usar o React para imitar funções de aplicativos como Spotify e Instagram. Ele se envolve em competições de codificação com outros YouTubers conhecidos em um programa intitulado 'Clash of Code'.

Tempo criativo

Existem várias lições detalhadas sobre como usar o React com outras tecnologias, bem como tutoriais sobre como usar nossos modelos totalmente escritos para web e dispositivos móveis, disponíveis no canal Creative Tim no YouTube.

Programando com mosh

Programmingwithmosh é um canal essencial do YouTube para desenvolvedores web. O canal de Mosh Hamedani se concentra principalmente nas linguagens Python, JavaScript e C#. Ele é bacharel em Engenharia de Software e mestre em Sistemas de Redes e contribui ativamente para plataformas de e-learning como Pluralsight e Udemy, bem como seu próprio site.

Thenewboston

Com seu vídeo de estreia ao vivo no YouTube em 9 de fevereiro de 2008, Boston tem sido um dos canais mais consistentemente produtivos para desenvolvedores web por um longo tempo. Várias linguagens de programação e frameworks, incluindo Python, React, Angular e Django, bem como certos editores gráficos, como Photoshop e Adobe Illustrator, e outros tópicos não relacionados, são discutidos nestes vídeos.

AppMasterio

Um canal sobre a direção do desenvolvimento sem código. Os vídeos do canal são dedicados ao trabalho com a plataforma sem código AppMaster. A geração de código está nos bastidores do AppMaster, tornando-o uma plataforma sem código única para programadores de nível empresarial. Não há outra plataforma que permita aos desenvolvedores criar aplicativos de back-end, online e móveis totalmente integrados .

A plataforma realmente cria o código-fonte dos aplicativos de back-end. Os aplicativos escritos na linguagem de programação Go podem ser compilados e implantados automaticamente usando a plataforma. O AppMaster cria um backend em qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL e utiliza Vue.js para painéis de controle e portais de clientes.

Em outras palavras, eles estão trabalhando duro para encontrar uma resposta para um grande problema na indústria de desenvolvimento de software para clientes e empresas de software: como desenvolver software sem a ajuda de humanos reais. Aqueles familiarizados com o setor estão cientes da escassez crítica de desenvolvedores qualificados e do aumento correspondentemente rápido no pagamento do desenvolvedor.