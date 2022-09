Usando diferentes recursos, que incluyen cursos en línea y contenido instructivo para ingenieros de software y otros roles tecnológicos como diseñadores, gerentes de productos, especialistas en marketing y otros, puede ahorrar tiempo en la investigación y desarrollar habilidades aplicables mientras aprende a través de las habilidades en línea. Considerando esto, los expertos deben ampliar sus conocimientos y habilidades continuamente. Mantener sus conocimientos y habilidades actualizados puede impulsar su toma de decisiones, su apertura a nuevas ideas y su atractivo para futuros empleadores.

El sitio web para compartir videos YouTube se ha convertido en una de las herramientas más útiles para los estudiantes de por vida, apoyando el surgimiento de canales que combinan hábilmente el estudio histórico del idioma con introducciones contemporáneas. Los programadores curiosos de todos los niveles pueden encontrar contenido útil en uno de los innumerables canales de YouTube dedicados al tema. Desde temas básicos de desarrollo web como JavaScript y CSS hasta temas más sofisticados como teoría tecnológica y conferencias de ciencias de la computación, no faltan líderes de opinión en desarrollo web para cubrirlos todos.

¿Cuáles son los principales canales de YouTube para aprender a programar?

Para ayudarlo a encontrar el mejor contenido relacionado con la programación en YouTube, a continuación se enumeran algunos canales potenciales que pueden desempeñar un papel fundamental en la educación en línea.

El tren de la codificación

The Coding Train es un canal popular e interesante presentado por el programador Daniel Schiffman. Las lecciones de codificación creativa del canal cubren una amplia gama de temas, como el desarrollo de juegos , el aprendizaje automático, la simulación, JavaScript, los marcos, etc. de Artes en Filosofía para ir junto con su Licenciatura en Artes en Matemáticas. Sus tutoriales de YouTube pueden complementarse con ejercicios más desafiantes que se encuentran en su sitio web, The Coding Train.

El ninja de la red

El canal de YouTube de Net Ninja es uno de los mejores recursos en línea para aprender programación y desarrollo web. Fue establecido en 2015 por el ex alumno de la Universidad de Manchester, Shaun Pelling, y al momento de escribir este artículo, tiene más de 50,000 usuarios registrados. Hay más de mil tutoriales de programación allí, con niveles de complejidad que van desde principiante hasta intermedio.

Entre los cuales puedes unirte a cualquier curso sobre:

JavaScript moderno : desde los conceptos más básicos hasta temas más complejos, descubra cómo codificar con JavaScript moderno.

: desde los conceptos más básicos hasta temas más complejos, descubra cómo codificar con JavaScript moderno. Node.js : Podemos ejecutar código JavaScript más allá de un navegador gracias a Node. js, un entorno JavaScript.

: Podemos ejecutar código JavaScript más allá de un navegador gracias a Node. js, un entorno JavaScript. React : React simplifica la creación de páginas web que son rápidas, dinámicas e interactivas.

: React simplifica la creación de páginas web que son rápidas, dinámicas e interactivas. Vue.js : los marcos web y las aplicaciones de una sola página son las principales aplicaciones creadas con vueJS.

: los marcos web y las aplicaciones de una sola página son las principales aplicaciones creadas con vueJS. Firebase : los usuarios pueden crear y publicar aplicaciones para Android , iOS, la web y Unity con la ayuda del diseño sistemático y los SDK multiplataforma de Firebase.

: los usuarios pueden crear y publicar aplicaciones para Android , iOS, la web y Unity con la ayuda del diseño sistemático y los SDK multiplataforma de Firebase. MongoDB : la base de datos NoSQL MongoDB es brillantemente rápida e increíblemente fácil de usar.

: la base de datos NoSQL MongoDB es brillantemente rápida e increíblemente fácil de usar. HTML : los componentes básicos del desarrollo de aplicaciones front-end incluyen HTML, que también se utiliza para organizar el contenido del sitio web y administrar su apariencia estética.

: los componentes básicos del desarrollo de aplicaciones front-end incluyen HTML, que también se utiliza para organizar el contenido del sitio web y administrar su apariencia estética. CSS : los colores, el diseño y los tipos de letra se describen en CSS, el código utilizado para describir cómo se presentan los sitios web.

: los colores, el diseño y los tipos de letra se describen en CSS, el código utilizado para describir cómo se presentan los sitios web. PHP : los lenguajes de secuencias de comandos como PHP se utilizan con frecuencia para crear páginas web dinámicas basadas en datos.

: los lenguajes de secuencias de comandos como PHP se utilizan con frecuencia para crear páginas web dinámicas basadas en datos. MySQL : La construcción de aplicaciones web PHP MySQL se beneficia enormemente de la automatización de la recuperación de datos proporcionada por la base de datos MySQL.

: La construcción de aplicaciones web PHP MySQL se beneficia enormemente de la automatización de la recuperación de datos proporcionada por la base de datos MySQL. Laravel : para crear sitios web dinámicos y basados en datos, utilice el paquete de PHP Laravel.

: para crear sitios web dinámicos y basados en datos, utilice el paquete de PHP Laravel. React Native : Al presentar React Native , una aplicación para teléfonos inteligentes que brinda posibles resultados en React, puede crear impresionantes aplicaciones móviles desde cero.

: Al presentar React Native , una aplicación para teléfonos inteligentes que brinda posibles resultados en React, puede crear impresionantes aplicaciones móviles desde cero. Flutter : Google creó el marco de interfaz de usuario móvil de Flutter, que se utiliza para crear aplicaciones móviles nativas .

Por lo general, las películas más cortas con diversos grados de dificultad se presentan como cursos sobre un tema determinado. El curso hace un esfuerzo por usar proyectos y escenarios del mundo real para ayudar a los estudiantes a comprender las ideas que se cubren.

Aprenda la academia de código

Learn Code Academy es un excelente recurso tanto para principiantes como para profesionales experimentados en el campo del desarrollo web, por lo que ha atraído la atención de más de 415 000 usuarios. Learn Code es un recurso integral para aprender a programar, desde los aspectos básicos (HTML, CSS, JavaScript) hasta los temas más avanzados (administración de servidores, estrategias de implementación). Una forma de concentrarse rápidamente en cualquier cosa de interés y comenzar a profundizar en ella es utilizar una de las listas de reproducción seleccionadas profesionalmente proporcionadas por Learn Code.

La flexibilidad de Learn Academy para explorar tanto ideas teóricas amplias como preocupaciones prácticas específicas es una de sus principales cualidades. Si está interesado en ver el conocimiento conceptual puesto en uso, consulte su "Tutorial de cómo funciona Redux".

Medios de comunicación

Los videos en Traversy Media son más útiles para las personas con cierta experiencia como desarrolladores web, aunque incluso los principiantes pueden aprender algo. Si es un desarrollador que busca aprender algo nuevo o volver a familiarizarse con una herramienta que no ha usado en mucho tiempo, ha venido al canal de YouTube perfecto. Sus conferencias en video son un poco más largas de lo normal, ya que Traversy Media se toma el tiempo para explicar los conceptos cuidadosamente y elaborar los detalles. Los lenguajes y marcos populares incluyen Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular y muchos más.

Traversy Media ha publicado una gran cantidad de artículos sobre la situación actual del mercado y el futuro de los temas vinculados.

Campamento de código gratuito

La organización de voluntarios Free Code Camp tiene como objetivo brindar a las personas la oportunidad de aprender a programar computadoras. Brindan clases a través de YouTube, un sitio web y foros de discusión y afirman haber capacitado a más de 40,000 personas que ahora emplean las grandes empresas de TI. Sus videos brindan introducciones completas a varios lenguajes de programación, con selecciones introductorias y avanzadas disponibles. Sus películas varían en duración desde unos pocos minutos hasta tres horas, y cubren varios temas como HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, ciencia de datos y Python. Más de 5 millones de estudiantes han visto sus videos en YouTube y tienen miles de listas de reproducción.

kevin powell

Kevin Powell publica un nuevo video cada dos semanas con consejos sobre cómo mejorar su experiencia de codificación CSS, incluido lo que no debe hacer. Sus películas van desde guías para principiantes hasta cursos en profundidad y entrevistas a expertos. Sus tutoriales no solo cubren los aspectos básicos, sino que también se centran en gran medida en temas más avanzados como la clonación de diseños y profundizar en comportamientos extraños de CSS.

el nuevo boston

Con más de 2 millones de suscriptores, The New Boston es sin duda uno de los canales de desarrollo web más populares de YouTube. The New Boston tiene una variedad de información para aquellos que buscan aprender a crear sitios web. No es que esto haga que The New Boston sea menos agradable para los no expertos. Encontrar lecciones más sofisticadas sobre temas como Python 3.4 y administración de redes debería ser simple.

The New Boston no es solo un lugar para que los diseñadores web y codificadores aprendan las cuerdas; hay mucho más por descubrir si miras a tu alrededor. Desde una videoconferencia de "Introducción a la física" hasta demostraciones de experimentos científicos e instrucciones de "Cómo hacer" para construir su propia computadora. Tanto la primera instrucción de programación Java como "No intente esto en casa: cloruro de potasio y osito de goma" están disponibles para su lectura.

CS Dojo

El nombre "CS Dojo" solo debería darle una buena idea de lo que se trata este canal: enseñar y aprender sobre informática utilizando el medio de YouTube. Este canal está alojado y dirigido por un tipo llamado YK Sugi.

YK Sugi fue programador en Google durante su tiempo allí. Por lo tanto, no sorprende que ofrezca guías para los aspirantes a ingenieros de software de Google. Dado que tienen más de un millón de suscriptores, no creo que deba convencerlos del compromiso del canal con la producción de videos de alta calidad.

Los algoritmos, las estructuras de datos y la resolución creativa de problemas son solo algunos de los elementos básicos de CS que se tratan aquí. Se han realizado varias películas utilizando el lenguaje de programación Python. Su colección de videos presenta conferencias sobre ciencia de datos , ML, Django y otros marcos de desarrollo web .

clemente mihailescu

Como ingeniero de software, Clement ha trabajado tanto para Google como para Facebook. Su canal es bastante joven; Solo lo he estado siguiendo durante unos tres meses. Aunque, él tiene alguna información útil para proporcionar.

No se puede confundir el enfoque de este canal: se trata de conseguir un trabajo en un gigante tecnológico como Google o Facebook. Sin embargo, Clement tiene una gran comprensión de los conceptos algorítmicos y de la informática en general.

Lo bueno de este canal es que hace algunas hazañas mágicas con cartas al comienzo de prácticamente todos los videos. Después del truco de cartas, la sustancia real del video realmente comienza a brillar. Suscribirse a este canal puede aumentar en gran medida sus posibilidades de obtener un puesto de desarrollador de software en una importante empresa de tecnología como Google.

Guillermo Candillón

La mayoría de los videos en el canal de William Candillon son lecciones sobre React Native, aunque también hay películas sobre una amplia gama de otros temas de programación. Sus tutoriales más populares explican cómo usar las funciones React to ape de aplicaciones como Spotify e Instagram. Participa en competencias de codificación con otros famosos YouTubers en un programa titulado 'Clash of Code'.

tim creativo

Hay varias lecciones detalladas sobre el uso de React con otras tecnologías, así como tutoriales sobre el uso de nuestras plantillas móviles y web totalmente escritas, disponibles en el canal Creative Tim de YouTube.

Programando con mosh

Programación con mosh es un canal de YouTube esencial para desarrolladores web. El canal de Mosh Hamedani se centra principalmente en los lenguajes Python, JavaScript y C#. Tiene una licenciatura en ingeniería de software y una maestría en sistemas de redes y es un colaborador activo de plataformas de aprendizaje electrónico como Pluralsight y Udemy, así como de su propio sitio web.

elnuevoboston

Con su video debut en vivo en YouTube el 9 de febrero de 2008, Boston ha sido uno de los canales más productivos para los desarrolladores web durante mucho tiempo. En estos videos se analizan varios lenguajes y marcos de programación, incluidos Python, React, Angular y Django, así como ciertos editores gráficos, como Photoshop y Adobe Illustrator, y otros temas no relacionados.

AppMasterio

Un canal sobre la dirección del desarrollo sin código. Los videos en el canal están dedicados a trabajar con la plataforma sin código AppMaster. Code Generation está detrás de escena en AppMaster, lo que la convierte en una plataforma sin código única en su tipo para programadores de nivel empresarial. No existe otra plataforma que permita a los desarrolladores crear aplicaciones back-end, en línea y móviles completamente integradas .

La plataforma en realidad crea el código fuente de las aplicaciones de backend. Las aplicaciones escritas en el lenguaje de programación Go pueden compilarse e implementarse automáticamente utilizando la plataforma. AppMaster crea un backend en cualquier base de datos que sea compatible con PostgreSQL y utiliza Vue.js para los paneles de control y los portales de los clientes.

Para decirlo de otra manera, están trabajando arduamente para encontrar una respuesta a un problema importante en la industria del desarrollo de software para clientes y empresas de software: cómo desarrollar software sin la ayuda de humanos reales. Quienes están familiarizados con la industria son conscientes de la escasez crítica de desarrolladores calificados y el aumento correspondientemente rápido en el pago de los desarrolladores.