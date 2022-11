การใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรออนไลน์และเนื้อหาการสอนสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และบทบาทด้านเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น นักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักการตลาด และอื่นๆ คุณอาจประหยัดเวลาในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในขณะที่เรียนรู้ผ่านทักษะออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญจึงต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง การรักษาความรู้และความสามารถของคุณให้เป็นปัจจุบันอาจช่วยเพิ่มการตัดสินใจของคุณ การเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ๆ และดึงดูดนายจ้างในอนาคต

เว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอ YouTube กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนตลอดชีวิต โดยสนับสนุนช่องที่เพิ่มขึ้นซึ่งผสมผสานการเรียนภาษาเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแนะนำร่วมสมัยอย่างชำนาญ โปรแกรมเมอร์ที่อยากรู้อยากเห็นในทุกระดับความสามารถสามารถค้นหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในช่องใดช่องหนึ่งบน YouTube ที่นับไม่ถ้วนโดยเฉพาะสำหรับหัวข้อนี้ ตั้งแต่หัวข้อพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น JavaScript และ CSS ไปจนถึงหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทฤษฎีเทคโนโลยีและการบรรยายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเว็บจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ได้ทั้งหมด

ช่อง YouTube อันดับต้น ๆ ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคืออะไร

เพื่อช่วยคุณค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดบน YouTube รายชื่อช่องที่เป็นไปได้บางช่องที่สามารถมีบทบาทสำคัญในการศึกษาออนไลน์ได้แสดงไว้ด้านล่าง

รถไฟเข้ารหัส

The Coding Train เป็นช่องยอดนิยมและน่าสนใจซึ่งจัดทำโดยโปรแกรมเมอร์ Daniel Schiffman บทเรียนการเขียนโค้ดเชิงสร้างสรรค์ของช่องครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาเกม แมชชีนเลิร์นนิง การจำลอง JavaScript เฟรมเวิร์ก และอื่นๆ ผลงานอัลกอริทึมเชิงสร้างสรรค์ของ Schiffman กวีเชิงสร้างสรรค์ และบทช่วยสอนเกี่ยวกับบอท Discord แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลากหลายสาขาวิชา และเขายังจบปริญญาโทอีกด้วย ศิลปศาสตร์ สาขาปรัชญา ควบคู่กับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ บทช่วยสอน YouTube ของเขาอาจตามมาด้วยแบบฝึกหัดที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งพบได้ในเว็บไซต์ The Coding Train ของเขา

เน็ตนินจา

ช่อง YouTube ของ Net Ninja เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลออนไลน์ชั้นนำสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาเว็บและการเขียนโปรแกรม ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดย Shaun Pelling ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 50,000 ราย มีแบบฝึกสอนการเขียนโปรแกรมมากกว่าพันรายการ โดยมีระดับความซับซ้อนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรใดก็ได้ใน:

JavaScript สมัยใหม่ : ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงธีมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ค้นพบวิธีการเขียนโค้ดด้วย JavaScript สมัยใหม่

: ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงธีมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ค้นพบวิธีการเขียนโค้ดด้วย JavaScript สมัยใหม่ Node.js : เราสามารถรันโค้ด JavaScript นอกเบราว์เซอร์ได้ด้วย Node js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมจาวาสคริปต์

: เราสามารถรันโค้ด JavaScript นอกเบราว์เซอร์ได้ด้วย Node js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมจาวาสคริปต์ React : React ทำให้การสร้างเว็บเพจที่รวดเร็ว ไดนามิก และโต้ตอบเป็นเรื่องง่าย

: React ทำให้การสร้างเว็บเพจที่รวดเร็ว ไดนามิก และโต้ตอบเป็นเรื่องง่าย Vue.js : Web frameworks และ single-page apps เป็นแอปพลิเคชั่นหลักที่สร้างด้วย vueJS

: Web frameworks และ single-page apps เป็นแอปพลิเคชั่นหลักที่สร้างด้วย vueJS Firebase : ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่ แอปพลิเคชันสำหรับ Android , iOS, เว็บ และ Unity ด้วยความช่วยเหลือจากการออกแบบอย่างเป็นระบบของ Firebase และ SDK ข้ามแพลตฟอร์ม

: ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่ แอปพลิเคชันสำหรับ Android , iOS, เว็บ และ Unity ด้วยความช่วยเหลือจากการออกแบบอย่างเป็นระบบของ Firebase และ SDK ข้ามแพลตฟอร์ม MongoDB : ฐานข้อมูล NoSQL MongoDB มีความรวดเร็วและใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

: ฐานข้อมูล NoSQL MongoDB มีความรวดเร็วและใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ HTML : ส่วนประกอบพื้นฐานของ การพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนหน้า ประกอบด้วย HTML ซึ่งใช้ในการจัดระเบียบเนื้อหาเว็บไซต์และจัดการรูปลักษณ์ที่สวยงาม

: ส่วนประกอบพื้นฐานของ การพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนหน้า ประกอบด้วย HTML ซึ่งใช้ในการจัดระเบียบเนื้อหาเว็บไซต์และจัดการรูปลักษณ์ที่สวยงาม CSS : สี การออกแบบ และรูปแบบตัวอักษรทั้งหมดอธิบายไว้ใน CSS ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้อธิบายวิธีการนำเสนอเว็บไซต์

: สี การออกแบบ และรูปแบบตัวอักษรทั้งหมดอธิบายไว้ใน CSS ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้อธิบายวิธีการนำเสนอเว็บไซต์ PHP : ภาษาสคริปต์เช่น PHP มักใช้เพื่อสร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

: ภาษาสคริปต์เช่น PHP มักใช้เพื่อสร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล MySQL : การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHP MySQL ได้รับประโยชน์อย่างมากจากระบบอัตโนมัติของการดึงข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูล MySQL

: การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHP MySQL ได้รับประโยชน์อย่างมากจากระบบอัตโนมัติของการดึงข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูล MySQL Laravel : ในการสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิกและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ให้ใช้แพ็คเกจ PHP Laravel

: ในการสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิกและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ให้ใช้แพ็คเกจ PHP Laravel React Native : ขอแนะนำ React Native แอปบนสมาร์ทโฟนที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บน React คุณสามารถสร้างแอปมือถือที่น่าทึ่งตั้งแต่เริ่มต้น

: ขอแนะนำ React Native แอปบนสมาร์ทโฟนที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บน React คุณสามารถสร้างแอปมือถือที่น่าทึ่งตั้งแต่เริ่มต้น Flutter : Google สร้างเฟรมเวิร์ก UI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Flutter ซึ่งใช้สร้าง แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบเนทีฟ

โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์สั้นที่มีระดับความยากต่างกันจะถูกนำเสนอเป็นหลักสูตรในหัวข้อหนึ่งๆ หลักสูตรนี้พยายามใช้โครงการและสถานการณ์จริงเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ครอบคลุม

เรียนรู้สถาบันรหัส

Learn Code Academy เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากกว่า 415,000 คน เรียนรู้รหัสเป็นทรัพยากรที่รวมทุกอย่างสำหรับการเรียนรู้การเขียนโค้ด ตั้งแต่พื้นฐาน (HTML, CSS, JavaScript) ไปจนถึงหัวข้อขั้นสูงที่สุด (การดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ กลยุทธ์การปรับใช้) วิธีหนึ่งที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจอย่างรวดเร็วและเริ่มเจาะลึกลงไปอีกก็คือการใช้หนึ่งในเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรอย่างมืออาชีพจาก Learn Code

ความยืดหยุ่นของ Learn Academy ในการสำรวจแนวคิดเชิงทฤษฎีในวงกว้างและข้อกังวลเชิงปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลัก หากคุณสนใจที่จะเห็นการนำความรู้เชิงแนวคิดไปใช้ โปรดดูที่ "How Redux Works Tutorial"

Traversy Media

วิดีโอบน Traversy Media มีประโยชน์มากกว่าสำหรับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญบางอย่างในฐานะนักพัฒนาเว็บ แม้ว่าผู้เริ่มต้นก็อาจเรียนรู้บางอย่างได้ หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่คุณไม่ได้ใช้มาสักระยะแล้ว แสดงว่าคุณมาถึงช่อง YouTube ที่สมบูรณ์แบบแล้ว การบรรยายทางวิดีโอของพวกเขาค่อนข้างยาวกว่าปกติ เนื่องจาก Traversy Media ใช้เวลาในการอธิบายแนวคิดอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนในรายละเอียด ภาษาและเฟรมเวิร์กยอดนิยม ได้แก่ Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular และอื่นๆ อีกมากมาย

Traversy Media ได้เผยแพร่บทความมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและอนาคตของหัวข้อที่เชื่อมโยง

ค่ายรหัสฟรี

Free Code Camp องค์กรอาสาสมัครทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนมีโอกาสเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พวกเขาจัดชั้นเรียนผ่าน YouTube เว็บไซต์ และฟอรัมสนทนา และอ้างว่าได้ฝึกอบรมพนักงานกว่า 40,000 คนซึ่งบริษัทไอทีขนาดใหญ่ว่าจ้างอยู่ในขณะนี้ วิดีโอของพวกเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมต่างๆ โดยมีตัวเลือกเบื้องต้นและขั้นสูงให้เลือก ภาพยนตร์ของพวกเขามีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีถึงสามชั่วโมง และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ Python นักเรียนกว่า 5 ล้านคนดูวิดีโอของตนบน YouTube และมีเพลย์ลิสต์หลายพันรายการ

เควิน พาวเวลล์

Kevin Powell เผยแพร่วิดีโอใหม่ทุกสองสัปดาห์พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงประสบการณ์การเขียนโค้ด CSS ของคุณ รวมถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ ภาพยนตร์ของเขามีตั้งแต่คู่มือเริ่มต้นไปจนถึงหลักสูตรเชิงลึกและบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บทช่วยสอนของเขาไม่เพียงแค่ครอบคลุมพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเน้นหนักไปที่หัวข้อขั้นสูง เช่น การออกแบบการโคลนและการเจาะลึกพฤติกรรม CSS แปลกๆ

นิวบอสตัน

ด้วยสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคน The New Boston เป็นหนึ่งในช่องการพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน YouTube อย่างไม่ต้องสงสัย New Boston มีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ทำให้ The New Boston เพลิดเพลินน้อยลงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ การค้นหาบทเรียนที่ซับซ้อนมากขึ้นในหัวข้อต่างๆ เช่น Python 3.4 และการดูแลระบบเครือข่ายควรเป็นเรื่องง่าย

New Boston ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์และผู้เขียนโค้ดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเชือกเท่านั้น มีอะไรให้ค้นพบอีกมากมายหากคุณมองไปรอบๆ ตั้งแต่วิดีโอบรรยาย "Introduction to Physics" ไปจนถึงการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไปจนถึง "How to" คำแนะนำในการสร้างคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ทั้งคำแนะนำการเขียนโปรแกรม Java แรกและ "อย่าลองใช้ที่บ้าน: โพแทสเซียมคลอไรด์และกัมมี่แบร์" มีให้สำหรับการอ่านของคุณ

ซี.เอส.โดโจ

แค่ชื่อ "CS Dojo" ก็น่าจะทำให้คุณเข้าใจแล้วว่าช่องนี้เกี่ยวกับอะไร: การสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อของ YouTube ช่องนี้โฮสต์และดำเนินการโดยผู้ชายชื่อ YK Sugi

YK Sugi เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ Google ในช่วงที่เขาอยู่ที่นั่น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาเสนอคำแนะนำสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ Google ที่ต้องการ เนื่องจากพวกเขามีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคน ฉันไม่คิดว่าจะต้องโน้มน้าวใจคุณถึงความมุ่งมั่นของช่องในการผลิตวิดีโอคุณภาพสูง

อัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CS ที่กล่าวถึงในที่นี้ มีการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องโดยใช้ภาษาโปรแกรม Python คอลเลกชันวิดีโอของเขาประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ML, Django และ เฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บ อื่นๆ

เคลมองต์ มิไฮเลสคู

ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ Clement เคยทำงานให้กับทั้ง Google และ Facebook ช่องของเขาค่อนข้างเล็ก ฉันเพิ่งติดตามมันมาประมาณสามเดือน แม้ว่าเขาจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะให้ข้อมูล

ไม่มีจุดโฟกัสของช่องนี้ผิดไป นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการได้ งานที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี อย่าง Google หรือ Facebook อย่างไรก็ตาม Clement มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดอัลกอริทึมและวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป

สิ่งที่ดีเกี่ยวกับช่องนี้คือเขาทำการแสดงมายากลด้วยการ์ดในตอนต้นของวิดีโอแทบทุกรายการ หลังจากการหลอกไพ่ เนื้อหาที่แท้จริงของวิดีโอก็เริ่มเปล่งประกาย การสมัครรับข้อมูลช่องนี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google

วิลเลียม แคนดิลลอน

วิดีโอส่วนใหญ่ในช่องของ William Candillon เป็นบทเรียนเกี่ยวกับ React Native แม้ว่าจะมีภาพยนตร์ในหัวข้อการเขียนโปรแกรมอื่นๆ มากมาย บทช่วยสอนยอดนิยมของเขาอธิบายวิธีใช้ฟังก์ชัน React to ape จากแอปพลิเคชันอย่าง Spotify และ Instagram เขามีส่วนร่วมในการแข่งขันเขียนโค้ดกับผู้ใช้ YouTube ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ในรายการที่ชื่อว่า 'Clash of Code'

ทิมสร้างสรรค์

มีบทเรียนเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับการใช้ React กับเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงบทช่วยสอนเกี่ยวกับการใช้เทมเพลตเว็บและมือถือที่เขียนขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีอยู่ในช่อง YouTube ของ Creative Tim

การเขียนโปรแกรมด้วยมอช

Programmingwithmosh เป็นช่อง YouTube ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาเว็บ ช่องของ Mosh Hamedani เน้นที่ภาษา Python, JavaScript และ C# เป็นส่วนใหญ่ เขามีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาระบบเครือข่าย และเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงอย่าง Pluralsight และ Udemy ตลอดจนเว็บไซต์ของเขาเอง

นิวบอสตัน

ด้วยวิดีโอเปิดตัวที่เผยแพร่บน YouTube เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 บอสตันจึงเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับนักพัฒนาเว็บมาเป็นเวลานาน ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กต่างๆ รวมถึง Python, React, Angular และ Django ตลอดจนโปรแกรมแก้ไขกราฟิกบางอย่าง เช่น Photoshop และ Adobe Illustrator และหัวข้ออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงในวิดีโอเหล่านี้

AppMasterio

ช่อง เกี่ยวกับทิศทางของการพัฒนาโดยไม่มีรหัส วิดีโอในช่องมีไว้สำหรับการทำงานร่วมกับ AppMaster ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ ไม่ต้องใช้โค้ด การสร้างโค้ดอยู่เบื้องหลังที่ AppMaster ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครสำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับองค์กร ไม่มีแพลตฟอร์มอื่นใดที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถ สร้างแอปแบ็คเอนด์ ออนไลน์ และ มือถือ ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์

แพลตฟอร์มสร้างซอร์สโค้ดของแอปแบ็กเอนด์จริงๆ แอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรม Go อาจรวบรวมและใช้งานโดยอัตโนมัติโดยใช้แพลตฟอร์ม AppMaster สร้างแบ็กเอนด์บนฐานข้อมูลใดๆ ที่เข้ากันได้กับ PostgreSQL และใช้ Vue.js สำหรับแผงควบคุมและพอร์ทัลของลูกค้า

พูดอีกอย่างก็คือ พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าและบริษัทซอฟต์แวร์ นั่นคือ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์จริง ๆ ได้อย่างไร ผู้ที่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมนี้ทราบดีถึงปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและการจ่ายเงินสำหรับนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว