Yazılım geliştirme araçları, çok çeşitli yazılım geliştirme süreçlerini desteklemek ve geliştirme ekiplerinin farklı yazılım türleri için kod yazmasına yardımcı olmak için zaman içinde büyük ölçüde gelişti. Belirli bir yazılım geliştirmeyi seçmek, farklı yazılım geliştirme çerçevelerinin değişen artıları ve eksileri olduğu için zorlu bir prosedürdür.

2023'te kullanılacak en iyi yazılım geliştirme araçlarından bazılarıyla ilgili bu kapsamlı makalenin amacı, en iyi entegre geliştirme ortamını arayan geliştiricilerin ve işletmelerin gereksinimlerini karşılamalarına ve verimli yazılımlar, web uygulamaları ve farklı yazılım geliştirmeler oluşturmalarına yardımcı olmaktır. gelişmiş özelliklere sahip projeler. Bir yazılım geliştirme aracının temellerini ve şu anda mevcut olan en iyi geliştirme araçlarından bazılarını öğrenmek için okumaya devam edin.

Yazılım geliştirme aracı nedir?

Bir yazılım geliştirme aracına yazılım programlama aracı da denir. Yazılım geliştiricilerin ve programcıların web uygulamaları, web hizmetleri, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları ve diğerleri gibi farklı yazılım türlerini oluşturmak, değiştirmek, yönetmek ve hata ayıklamak için kullandıkları bir bilgisayar programıdır.

Herhangi bir yazılım geliştirme aracının temel amacı, hatasız kod yazmanıza yardımcı olarak veya kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla ve drag-and-drop özellikli bir uygulama oluşturarak yazılım oluşturmaktır. Yazılım geliştirme araçlarının tanımı artık yalnızca içinde kod yazdığınız basit bir IDE ile sınırlı değildir.

Bunun yerine, yazılım geliştirme endüstrisinin genişlemesi ve programlama dillerindeki ilerlemeler, yüzlerce yazılım geliştirme aracının mevcut olduğu anlamına gelir. Bu yazılım geliştirme araçlarının başlıca türlerinden bazıları derleyiciler, kod düzenleyiciler, GUI tasarımcıları, hata ayıklayıcılar ve diğer çeşitli geliştirme ve proje yönetimi araçlarını içerir.

Yazılım geliştirme araçlarını seçerken dikkate alınması gereken faktörler

Programlama araçlarını ve programlama dillerini seçmek, birçok farklı faktörün birleşimidir. Özel gereksinimleriniz kesinlikle tüm yazılım geliştirme sürecinin en önemli yönüdür. Ancak, farklı geliştirme araçlarını karşılaştırmak ve kaynak kodu oluşturma , hata ayıklama, kapsamlı kod incelemesi, süreçleri otomatikleştirme, web hizmetleri oluşturma ve genel proje yönetimi gibi prosedürlerde size yardımcı olacak mükemmel platformu seçmek için göz önünde bulundurabileceğiniz başka faktörler de vardır.

En iyi yazılım geliştirme araçlarını seçmenize yardımcı olması için bu faktörleri ayrıntılı olarak tartışalım:

Faktör № 1 – Esneklik

Seçtiğiniz yazılım geliştirme aracı, yazılımın düzgün, doğru ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için esnek olmalıdır. Genel olarak, modern yazılım geliştirme araçlarının çoğu, çeşitli programlama dillerini destekleyecek kadar esnektir ve platformlar arası geliştirme yetenekleri sayesinde hızlı geliştirme sağlar. Çeşitli işletim sistemleri üzerinde çalışan, geliştirme süreçlerinde önemli ölçüde esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlayan bir yazılım geliştirme platformu seçmeniz size çok yardımcı olacaktır.

Faktör № 2 – Genel gider

Çoğu yazılım geliştirici bir ekip şeklinde çalışır. Varolan geliştirme ortamıyla bütünleşmesi ve geliştirme ekibiyle dağıtımı tamamlaması çok fazla zaman ve enerji gerektirecek bir yazılım geliştirme aracı seçtiğinizi varsayalım. Bu durumda, önemli bir yükten muzdarip olacaksınız. Bu nedenle, yazılım geliştirme ekiplerinin geliştirme prosedürlerine hızlı bir şekilde entegre olabilecekleri bir platform seçmeleri önemlidir.

Faktör № 3 – Kullanıcı Dostu

Bir yazılım geliştirme aracının kullanıcı dostu olması , mobil uygulamalar, web uygulamaları ve web hizmetleri geliştirme hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru yazılım geliştirme aracını ararken dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir.

Yazılım geliştiriciler, bol miktarda teknik deneyime ve bilgiye sahip olsalar bile, süreçleri otomatikleştirmelerine ve tüm geliştirme sürecini daha kolay ve hızlı hale getirmelerine yardımcı olacak bir yazılım geliştirme platformu seçmelidirler.

Faktör № 4 – Uyumluluk

Programlama araçlarının uyumluluğu, geliştirme prosedürleriniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Genel olarak verimli ve hızlı geliştirme sağlamak için çeşitli gereksinimlerde çalışabilen yazılım geliştirme araçlarını seçmelisiniz. Tüm yazılım programlama araçlarının tüm ortamlarla uyumlu olmadığını, bu nedenle bu bilgileri edinmeniz gerektiğini unutmayın.

Faktör № 5 – Hedef Kitle

Farklı yazılım geliştirme araçlarının değişen hedef kitleleri ve geliştirme standartları vardır. Programlama araçlarından bazıları, küçük ölçekli işletmeler ve acemi geliştiriciler içindir. Öte yandan, iyi bilinen yazılım geliştirme araçları genellikle hem yeni hem de deneyimli geliştiricilere hitap eder. Bu nedenle, geliştirme gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olacağından emin olmak için, bir yazılım geliştirme aracını satın almadan veya kaydolmadan önce tüm yönleriyle aşina olmalısınız.

Faktör № 6 – İşlevler

Çoğu yazılım geliştirme aracının temel işlevleri aynı kalırken, geliştirme araçları arasında ayrım yapmak ve gereksinimlerinize göre en iyisini seçmek için bilmeniz gereken küçük farklılıklar vardır.

Seçtiğiniz yazılım geliştirme aracının, hızlı geliştirme için iş akışınızla bütünleşmeye ve bir yazılım geliştirme projesinin başarıyla tamamlanmasını sağlamaya yetecek kadar özelleştirme seçeneği sağladığından emin olun.

Faktör № 7 – Entegrasyon Seçenekleri

Çoğu yazılım geliştirme aracı, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve güçlü ve güvenilir bir ürün oluşturmanıza yardımcı olmak için çok çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar. Ancak, herhangi bir özel tür entegrasyonunuz olduğunu varsayalım. O halde tercih ettiğiniz yazılım geliştirme araçlarında bu seçenekleri göz önünde bulundurmalı ve geliştirme ekibinizin mevcut seçeneklerden memnun kalmasını sağlamalısınız.

En iyi yazılım geliştirme ve programlama araçları

Yazılım endüstrisi, yazılım programlama araçlarıyla dolu olduğundan, geliştirme kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için 2023'te kullanabileceğiniz en iyi yazılım geliştirme araçlarının bir listesini derledik.

GitHub

GitHub temel olarak işbirliğine dayalı geliştirme için yazılım geliştirme ekiplerine yönelik bir platformdur. Gelişmiş özellikleri sayesinde hem kod incelemeyi hem de yönetimi destekler. 56 milyondan fazla geliştirici ve 3 milyondan fazla işletme bu iyi bilinen yazılım geliştirme aracını kullanıyor. Adobe, Dell Technologies ve Ford dahil olmak üzere birçok tanınmış şirkete hizmet sağlarlar.

Bu nedenle GitHub kesinlikle en popüler yazılım geliştirme aracıdır. GitHub muazzam popülaritesi, Google Drive benzer web tabanlı bir Git deposu barındırma hizmeti olarak işlev görmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmanızı güvenli tutmak veya başkalarıyla paylaşmak için web sitesine (kamuya açık veya özel olarak) yükleyebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan birden fazla yazılım geliştiricisi aynı proje üzerinde kolayca çalışabilir. Bir projede başka biriyle işbirliği yapmak için bir yer arıyorsanız, burası gitmek için harika bir yer.

Chrome DevTools web geliştiricilerinin web uygulamaları, web hizmetleri ve testler yazması içindir. Web geliştirmeyi kolaylaştırmak için doğrudan Google Chrome tarayıcısına çeşitli hata ayıklama araçları yerleştirilmiştir. Chrome DevTools doğrudan Google'dan geldiği için web sitesi geliştiricileri için en iyi yazılım geliştirme araçlarından biridir.

DevTools sayesinde web sitenizin sayfalarında CSS test edebilir, tarayıcıda Javascript hatalarını ayıklayabilir ve uygulamanızın ön uçta ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirebilirsiniz. Chrome DevTools ile DOM kolayca inceleyebilir ve değiştirebilir, bir web sitesinin kaynaklarını, yükünü ve verimliliğini değerlendirebilir, sayfanın bellek tüketimini hesaplayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Çevrimiçi sektörde çalışan herkesin bu teknolojiye erişmesi gerekir. Google DevTools'un en önemli yönlerinden biri, Chrome tarayıcısı aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilmeleridir.

Azure

Azure, genellikle tüm platformlarda bulut uygulamaları oluşturmak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için kullanılan bir Microsoft yazılım geliştirme aracıdır. Azure çok sayıda uygulamayı ve programlama dilini destekler ve hem genel hem de özel bulutlar sağlar.

Azure'un hibrit yetenekleri, ana özelliklerinden biridir. Kuruluşlar, Azure bağımsız bir genel bulut hizmeti olarak kullanabilir veya mevcut şirket içi altyapıyı buluta genişletebilir. Bilgi işlem, depolama, ağ iletişimi, veritabanları, siber güvenlik ve yapay zeka aracılığıyla çok sayıda gelişmiş özellik ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere Azure aracılığıyla çok çeşitli başka yetenekler ve hizmetler kullanılabilir.

DevOps araçlarının yardımıyla Microsoft Azure, geliştiricilerin hızlı bir şekilde güvenilir uygulamalar oluşturmasını sağlar. Sunucusuz ve kapsayıcıları kullanarak mevcut programları günceller. Ayrıca, çeşitli donanımları, programlama çerçevelerini ve programlama dillerini destekler.

Visual Studio Code

Visual Studio Code yazılım geliştiricilerin en popüler kod düzenleyicilerinden biridir. Genellikle VS Code olarak adlandırılır. Bu yazılım geliştirme platformunu kullanan birçok deneyimli ve yeni başlayan yazılım geliştiricisi sayesinde tüm büyük işletim sistemleri için kullanılabilir.

En iyi yazılım geliştirme aracından bekleyeceğiniz tüm önemli özellikleri içeren güçlü bir açık kaynak kod düzenleyicisidir. Entegre bir CLI, sözdizimini vurgulama yeteneği, girinti özellikleri, kod incelemesi ve kod derleme içerir.

Extensions Marketplace'te bulunan eklentilerin yardımıyla VS Code kolayca özelleştirebilirsiniz. Git ile bütünleşir ve harika bir kullanıcı arayüzü sunar. Araç, çeşitli programlama dillerini ve programlama çerçevelerini destekler. VSCode'un kapsamlı yerleşik terminal erişimi, onu hepsi bir arada bir geliştirme aracı yapar.

Stack Overflow

Stack Overflow, dünyadaki en popüler yazılım geliştirme araçlarından biridir. Geliştiriciler ve yazılım mühendisleri için tasarlanmış büyük bir topluluktur. Yazılım geliştirme, programlama dilleri ve programlama çerçeveleri ile ilgili çeşitli sorular sorabilir ve cevaplayabilirsiniz. Diğer yazılım geliştiricilere danışmak ve kod inceleme, hatasız kod yazma ve mevcut kaynak kodundaki hataları kaldırma konusunda yardım almak istediğinizde kullanabileceğiniz en iyi yazılım geliştirme aracıdır.

Kaynak kodunuzun tamamını Stack Overflow paylaşabilir ve diğer kodlama uzmanlarından yardım alabilirsiniz. Stack Overflow, 10 milyondan fazla katılımcısıyla en büyük geliştirici topluluklarından biridir. Bu nedenle, geliştirmeyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Stack Overflow güvenebilir ve diğer geliştiricilerin kaynak kodunuzu incelemesini isteyebilirsiniz.

Docker

Docker konteynerlerde çalışan uygulamalar oluşturmak için kullanılan bir programlama çerçevesidir. Daha basit bir ifadeyle, kapsayıcı, bir çekirdeği paylaşan ancak bağımsız olarak çalışan küçük bir yürütme ortamıdır. Bu teknolojinin açık kaynaklı doğası, Docker'ın güvenilir bir yazılım geliştirme aracı olarak önemli ölçüde popüler olmasına yol açmıştır.

JIRA

JIRA , yazılım geliştirme endüstrisinde şu anda mevcut olan en popüler proje yönetim araçlarından biridir. JIRA amacı, proje yöneticilerinin yanı sıra yazılım geliştirme ekiplerinin proje biriktirme listesini ve sürümün durumunu izlemesini ve hata düzeltme ve yama uygulama gibi belirli kullanım durumları için süreci değiştirmesini kolaylaştırmaktır. Sıfırdan kaynak kodu yazmak ve kaynak kodunda hata ayıklamak da dahil olmak üzere geliştirmenin tüm aşamalarıyla ilgilenir.

JIRA, testleri, gereksinimleri ve yazılım dağıtım sürecinin tüm aşamalarını yönetmek için DevOps ekiplerine araçlar sunar. Araç, uzak API'lere sahiptir ve yazılım ekiplerine sorunsuz bir uygulamalı deneyim sağlamak için üçüncü taraf uygulamaların çoğuyla iletişim kurabilir. 10 kişiye kadar ücretsiz üye olmanızı sağlar. Ancak, daha büyük bir ekibiniz varsa, kişi başı 7 ABD Doları ücret ödemeniz gerekecektir.

Bitbucket

Bitbucket bir sürüm kontrol sistemidir. Yazılım geliştirme şunları içerir:

Yazılımın birçok farklı sürümünü oluşturmak.

Bu nedenle, kod incelemesi gibi prosedürler için Bitbucket gibi verimli bir sürüm kontrol platformu kullanmak önemlidir.

gibi verimli bir sürüm kontrol platformu kullanmak önemlidir. Kaynak kodun farklı sürümlerini yönetme.

Hızlı geliştirme için genel yazılımın bakımı.

Geliştirme projeleri ve kaynak kodu için bir veritabanı görevi görür.

Bitbucket harika bir araçtır çünkü konu kod dağıtımına geldiğinde ve verilerinizi depolamak için özel depolar oluştururken çeşitli seçenekler sunar. Ayrıca, kod işbirliği ve benzeri diğer işlevlerle ilgili çeşitli özelliklere sahiptir. Bitbucket kullanıcıları, depolarını projeler halinde gruplayabilir, bu da onların amaçlarına, prosedürlerine veya nihai sonuçlarına konsantre olmalarını kolaylaştırır.

Cloud9

Pek çok insan programlama dillerini öğrenmek ister, ancak bunun oldukça zor olduğunu düşünürler. Cloud9, kodlamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiren, kullanımı kolay IDE biridir. Geliştiriciler, farklı ayarları özelleştirmek ve Python , Perl, Ruby, PHP, C ve JavaScript gibi farklı programlama dilleriyle çalışmak için Cloud9 güvenebilir. Cloud9 platformlar arası uyumluluğu, onu oldukça popüler bir yazılım geliştirme aracı yapar.

Kesme noktaları ayarlamak zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir ve kullanımı kolaydır. Pastanın üzerindeki krema, daha hızlı kodlama için pratik öneriler sunan Kod Tamamlama bölümüdür. Bu, alternatiflerin çoğunun aksine, yerleşik bir terminale ve bir komut satırı sihirbazına sahiptir ve acemi kullanıcılar için tasarlanmıştır.

AppMaster

Yazılım geliştirme endüstrisindeki en büyük gelişmelerden biri no-code geliştirme platformlarının tanıtılmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, no-code bir geliştirme platformu, kendiniz herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

AppMaster, verimli arka uçlar ve kapsamlı belgelerle web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanabileceğiniz en güçlü ve kullanıcı dostu no-code geliştirme platformudur. Saniyede 22.000 satır kod üretmek için AI algoritmalarını kullanır.

Uzun kod satırları yazmaktan endişe etmeden istediğiniz bir uygulamayı oluşturmak için AppMaster kullanıcı dostu görsel düzenleme araçlarına güvenebilirsiniz.

AppMaster en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

drag-and-drop özelliği sayesinde hızlı ve kolay uygulama geliştirme.

özelliği sayesinde hızlı ve kolay uygulama geliştirme. Güvenilir arka uç ve temiz kod.

Yerel ve hibrit mobil uygulamalar oluşturmak için platformlar arası uyumluluk.

Kapsamlı kod hata ayıklama ve test etme.

Yazılım belgeleri oluşturun.

Bulut tabanlı sistemlerle entegrasyon.

AppMaster sürekli olarak büyüyor ve zamanla gelişiyor, bu nedenle geliştirme gereksinimlerinizi karşılamak için bu en iyi no-code geliştirme aracına kesinlikle güvenebilirsiniz.

Buddy

Buddy nesnelerin interneti (IoT) ve bulut tabanlı sistemler endüstrisinde gelişmekte olan bir platformdur. Güçlü kurumsal yazılım uygulamaları geliştirirken kullanmak için harika bir araçtır. Buddy başlıca müşterilerinden bazıları Six Flags, Costa ve Rakuten.

Buddy temel sürümü ücretsizdir. Bununla birlikte, daha gelişmiş özelliklere erişmek istiyorsanız, Buddy aylık 35 ila 200 ABD Doları arasında değişen üç ücretli paketinden birini satın almanız gerekecektir. Buddy en göze çarpan özelliklerinden bazıları, kaynak kodu oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için dağıtım ardışık düzenleri ve gezinmesi kolay bir kullanıcı arabirimini içerir. Yazılım geliştiriciler, Buddy genellikle hızlı ve kolay yapılandırması, hızlı dağıtımı, farklı programlama dillerini desteklemesi ve diğer yazılım geliştirme araçlarıyla güvenilir entegrasyonu nedeniyle kullanır.

GitLab

GitLab terimini duyduğunuzda GitHub ile karıştırma ihtimaliniz yüksektir. Hem GitLab hem de GitHub sürüm kontrol sistemleridir. Ancak, bu yazılım geliştirme hizmetleri arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

GitHub temel olarak uzaktan kod inceleme ve kod yönetimine odaklanan bir işbirliği aracıdır. Ancak GitLab, kapsamlı proje planlaması, kaynak kodu yönetimi ve proje izleme için DevOps ve Cl/CD odaklanan bir platformdur. DevOps yaşam döngüsünün tamamında gerekli olan tek platform olmayı hedefliyor.

GitLab ile yazılım teslim prosedürlerini yönetebilir ve optimize edebilir ve tüm dağıtım sürecini uygun şekilde planlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla kodu oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Otomatik test etme ve hızlı raporlama gibi diğer özellikler de GitLab oldukça popüler bir yazılım geliştirme aracı yapar.

Fiyatlandırma açısından, sınırlı işlevler sağlayan ücretsiz bir GitLab planı alabilirsiniz. Bununla birlikte, daha fazla özellik istiyorsanız, kullanıcı başına aylık 4 ABD Doları karşılığında Başlangıç Planını , 19 ABD Doları karşılığında Premium Planı veya 99 ABD Doları karşılığında Son Planı satın alabilirsiniz.

Postman

Postman temel olarak arka uç API geliştirme ve web hizmetleri için tasarlanmış bir işbirliği yazılım geliştirme aracıdır. Tüm büyük işletim sistemleri için kullanılabilir. Bu yazılım geliştirme hizmetinin amacı , güvenilir API'ler oluşturmaya ve işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik prosedürleri kolaylaştırmaktır. Postman otomatikleştirilmiş test özellikleri, API'lerden kaynaklanan hataların ve kusurların ortadan kaldırılmasında da yararlıdır. Postman'ın diğer önemli özellikleri, büyük yazılım geliştirme ekiplerini ve API test edicilerini kolaylaştırmak için belge oluşturma, API performansını izleme ve gerçek zamanlı işbirliği ile ilgilidir.

Postman ücretsiz planı dışında, büyük ekipler için Ekip planını kullanıcı başına aylık 15 ABD doları karşılığında satın alabilirsiniz. Kullanıcı başına aylık 30 ABD Doları karşılığında bir iş planı mevcuttur ve bir işletmenin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir bir Kurumsal plan da mevcuttur.

Axure

Axure, farklı yazılım türleri için tel çerçeveler, prototipler ve belgeler oluşturmayı kolaylaştırır. En iyi yazılım geliştirme platformlarından biridir çünkü dokümantasyon ve prototip oluşturma, proje yönetiminin önemli parçalarıdır. Yazılım geliştirme ekiplerinin yazılım oluşturma ve devreye almanın çeşitli yönleri üzerinde çalışmasına olanak tanır. Platform, widget kitaplıklarının oluşturulmasını ve bakımını kolaylaştırır. Program, onu ekip çalışması için pratik bir araç haline getiren çeşitli yararlı paylaşım özelliklerine sahiptir.

Çözüm

Bu gönderi, 2023 ve sonrasında uygulama oluşturmak ve dağıtmak için kullanabileceğiniz en iyi yazılım geliştirme araçlarını analiz ediyor. Bir uygulama oluşturmanın farklı yönlerinde size yardımcı olmak için farklı türde yazılım geliştirme araçları ele alınmıştır. Nihayetinde, her şey işletmeniz için en iyi araçları seçmeye gelir. Maliyet, paranın karşılığı, son kullanıcı gereksinimleri ve diğer pek çok faktör dahil olmak üzere gereksinimlere ve faktörlere göre farklılık gösterir.

SSS

Programlama dilleri ile programlama çerçeveleri arasındaki fark nedir?

Bir programlama dili, yazılımın veya bilgisayarın çalışmasını yöneten talimatlar topluluğudur. Karşılaştırıldığında, bir çerçeve, dilin talimatlarını uygulamaya koymak için yapı taşı görevi görür. Programlama dillerinin temel bileşenleri kurallar ve söz dizimidir. Her kod geliştirildiğinde, bu düzenlemelere uyulmalıdır. Programlama dilleri sözdiziminden oluşurken çerçeveler bunların üzerine geliştirilir. Mükemmel bir örnek, Ruby programlama dili üzerine inşa edilmiş Ruby on Rails çerçevesidir. Django ve Flask Python programlama dili üzerine inşa edilmiş iki çerçeve daha.

Programlama çerçevesi bir araç mı?

Hayır, bir programlama çerçevesi bir araç değildir. Çerçeveler, projenize bir çerçeve sağlayan ve sık kullanılan işlevsellik sağlayarak yazılım oluşturma sürecini basitleştiren kitaplık grupları, sınıflar ve diğer kod parçalarıdır.

Belirli bir en iyi yazılım geliştirme aracı var mı?

Yazılımın karmaşıklığı ve çok çeşitli olması nedeniyle en iyi yazılım geliştirme aracı olarak ilan edilebilecek belirli bir araç yoktur. Bununla birlikte, bazı harika platformlar, ilgili yazılım geliştirme türlerinde en iyisi olarak kabul edilebilir.

Örneğin GitHub, işbirliğine dayalı yazılım geliştirme için en popüler ve güvenilir sürüm kontrol aracı olarak adlandırılabilir. Benzer şekilde, AppMaster, hızlı ve kolay uygulama geliştirme için kullanımı kolay özellikler sağladığı için en iyi no-code yazılım geliştirme platformudur .